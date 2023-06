Średniopółkowiec ze snów. Recenzja Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro+ to doskonały stosunek jakości do ceny, gdzie łatwo jest zignorować kilka kompromisów, gdy zasadniczo otrzymujesz flagowy telefon za mniej niż 2500 zł.

Xiaomi produkuje jedne z najlepszych budżetowych i flagowych telefonów, ale nie należy ignorować tego, co firma robi na rynku smartfonów średniopółkowych. Marka firmy, Redmi, istnieje tam od jakiegoś czasu, choć Redmi Note 12 Pro+ 5G przenosi rzeczy na wyższy poziom. Za niecałe 2500 zł oferuje on funkcje premium, takie jak aparat 200 MP, wyświetlacz OLED 120 Hz i ładowanie o mocy 120 W.

Na szczęście te trzy funkcje są naprawdę imponujące, podczas gdy reszta telefonu jest wystarczająco dobra, aby konkurować z wieloma flagowcami. Kompromisy są nieuniknione w tym przedziale cenowym, ale dla większości osób nie powinny być one przeszkodą.

Zobacz również:

Cena i dostępność

Tylko jeden model Redmi Note 12 Pro+ jest dostępny poza Chinami i Indiami.

W dostępnej na naszym rynku wersji otrzymujemy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej i kosztuje 2299 zł. Można go teraz kupić na stronie internetowej Xiaomi, a także w wielu popularnych sklepach z elektroniką.

Stawia to Redmi Note 12 Pro+ 5G mocno na terytorium telefonów średniej klasy, z Google Pixel 6a, OnePlus Nord 2T i Nothing Phone (1) w podobnej cenie. Aparat 200 MP pomaga telefonowi wyróżnić się na tle konkurencji, a wiele dostępnych flagowych funkcji oznacza, że stanowi on doskonały stosunek jakości do ceny. Ludzie mogą preferować niektóre alternatywy ze średniej półki, ale trudno jest dyskutować z tym modelem na temat czystej specyfikacji.

Design i budowa

Redmi Note 12 Pro+ 5G ma elegancki, wysokiej jakości design, który z łatwością mógłby uchodzić za urządzenie kosztujące dwa razy więcej.

Zaczyna się od wyboru materiałów przez Xiaomi: plastiku po bokach, ale szkła zarówno z przodu, jak i z tyłu. To ostatnie jest miłym zaskoczeniem, ponieważ nie jest to bynajmniej standardowa funkcja w telefonach średniej klasy. Matowa powłoka ogranicza gromadzenie się smug po odciskach palców, pozwalając telefonowi atrakcyjnie mienić się pod wpływem światła.

Jest to szczególnie widoczne w modelu "Iceberg Blue", który widać na zdjęciach, ale efekt w wersjach "Arctic White" i "Obsidian Black" jest podobny. Chociaż nie ma tu ochrony Gorilla Glass, tył Redmi Note 12 Pro+ 5G jest imponująco trwały i przyczepny. W pudełku znaleźć można także przezroczyste silikonowe etui, ale osobiście z niego nie skorzystałem.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Stopień ochrony IP53 jest jednak pewnym rozczarowaniem. Co prawda chroni przed kurzem, ale już tylko przed rozpryskami wody, a nie zanurzeniem zapewnianym przez IP68 we flagowcach.

Branding Redmi i informacje CE są widoczne z tyłu telefonu, ale to moduł aparatu dominuje na jego pleckach. Znajdują się w nim trzy obiektywy i lampa błyskowa, więc lekkie wybrzuszenie jest łatwe do usprawiedliwienia. Ale chociaż nie nazwałbym modułu aparatu brzydkim, to daleko mu do najładniejszego.

Jeden z największych kompromisów telefonu znajduje się po jednej stronie, ale nie jest to zastosowany plastik. Zamiast czujnika linii papilarnych na wyświetlaczu, Redmi Note 12 Pro+ 5G ma jeden wbudowany w przycisk zasilania. Ma mniejszy obszar docelowy, ale pozostaje bardzo niezawodny i ma tendencję do szybszego odblokowywania telefonu. Nie wydaje się to wcale obniżeniem jakości i polecam używanie go zamiast mniej bezpiecznego odblokowywania twarzą.

Jest nawet gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co jest naprawdę wyróżniającą się cechą w 2023 roku. Jeśli nadal masz świetne słuchawki przewodowe, nie musisz tutaj znosić adaptera USB-C.

Szczegółowa ocena wyświetlacza znajduje się w następnej sekcji, ale warto tutaj wspomnieć o haptyce. Zaawansowany silnik wibracyjny oznacza, że subtelne haptyczne sprzężenie zwrotne jest tutaj doskonałe, niezależnie od tego, czy chodzi o odblokowanie telefonu, wielozadaniowość czy reorganizację aplikacji. To naprawdę wzbogaca doświadczenie nawigacji.

Ekran i głośniki

Porozmawiajmy więc o ekranie. Jest to duży panel OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080×2400 pikseli. Wyższa rozdzielczość byłaby fajna, ale tylko entuzjaści będą w stanie odróżnić ją od panelu 1440p.

W większości scenariuszy wyświetlacz Redmi Note 12 Pro+ 5G jest przyjemny w użyciu. Zapewnia głęboką czerń i bogate, żywe kolory, które naprawdę rzucają się w oczy. Jest to podkreślone przez zalecany schemat kolorów "Żywy", ale można go zmienić na "Nasycony" lub "Standardowy", a nawet stworzyć własny.

Dla większości ludzi ten domyślny tryb jest tym, który należy wybrać. Oznacza to, że telefon doskonale radzi sobie z konsumpcją treści, zarówno za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i filmów i programów telewizyjnych. Jeśli chodzi o oglądanie filmów na telefonie, telefon ten jest jednym z najlepszych w branży.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Nawigacja po telefonie jest równie imponująca dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przewijanie i przejścia są satysfakcjonująco płynne, nawet w domyślnym trybie dynamicznym. Ten automatycznie przełącza się między 60 Hz i 120 Hz, w zależności od tego, co robisz (aby pomóc oszczędzać baterię), ale możesz ustawić go ręcznie, jeśli wolisz. Xiaomi twierdzi, że szczytowa jasność wynosi do 900 nitów, chociaż trudno będzie to powtórzyć w domu. Ale nawet przy 515 nitach, które zarejestrowałem, ekran pozostaje wyraźnie widoczny w jasnym otoczeniu zewnętrznym.

Wyświetlacz jest zakrzywiony na krawędziach, dzięki czemu jest wygodniejszy w trzymaniu niż wiele telefonów tej wielkości. Wąskie ramki oznaczają, że prawie 87% przedniego panelu to ekran, a mały otwór na aparat do selfie ogranicza zakłócenia do minimum.

W parze z wyświetlaczem pracują głośniki stereo, ponieważ zwykła kratka skierowana w dół łączy się z drugą na górze telefonu. Korzystnie wpływa to na jakość dźwięku, z głębią i szczegółowością, które nie są często dostępne w telefonach. Głośniki są imponująco głośne, ale przy wysokich poziomach głośności można zauważyć brak basów i wysokich tonów. W większości przypadków udało się jednak uniknąć zniekształceń.

Specyfikacja i wydajność

Zamiast chipów Qualcomm, które widzimy w swoich flagowcach, Xiaomi nadal wybiera MediaTek w wielu telefonach Redmi - model Note 12 Pro+ 5G jest zasilany przez Dimensity 1080, układ 5G zaprojektowany specjalnie dla telefonów średniej klasy.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Sugeruje to, że wydajność nie jest niczym, o czym można by się rozpisać, ale okazuje się, że jest to jedna z kluczowych zalet telefonu. Nawet przy zaledwie 8 GB pamięci RAM (opcja 12 GB jest dostępna wyłącznie w Chinach), wyróżnia się on we wszystkich codziennych zadaniach. Mój typowy dzień obejmuje przeglądanie stron internetowych, wiadomości, robienie zdjęć i oglądanie okazjonalnych filmów. Często też szybko przełączam się między aplikacjami, co sprawia, że wielozadaniowość jest bardzo ważna.

We wszystkich tych scenariuszach i wielu innych, telefon z łatwością nadążał. Nic dziwnego, że Dimensity 1080 jest używany w droższych telefonach (takich jak Xiaomi 12T Pro) - to bardzo wydajny układ. Wraz z częstotliwością odświeżania 120 Hz, Redmi Note 12 Pro+ 5G zapewnia jedne z najlepszych osiągów spośród wszystkich telefonów ze średniej półki.

Tylko najbardziej wymagające obciążenia będą w stanie wykorzystać go do granic możliwości. Jeśli poważnie myślisz o grach mobilnych lub regularnie korzystasz z innych intensywnych aplikacji, rozważ coś mocniejszego. Dla zdecydowanej większości ludzi smartfon ten ma jednak wszystko, czego potrzeba.

Powiedziawszy to, Redmi Note 12 Pro+ 5G nie jest idealny. Podczas moich testów wystąpiły pewne zacięcia i wahania, a także sporadyczne awarie aplikacji. Jest jednak bardziej prawdopodobne, że są one związane z oprogramowaniem, a nie samym sprzętem. Testy porównawcze nie zapewniają prawdziwego odzwierciedlenia dostępnej tutaj wydajności, chociaż pokazują, że model ten jest daleki od najpotężniejszego średniopółkowca.

Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, 256 GB jest jedyną opcją. Bez wsparcia dla rozszerzeń microSD i około 25 GB z tego zajmowanych przez pliki systemowe, zaawansowani użytkownicy mogą zbliżyć się do maksymalnej pojemności dość szybko. Dla większości ludzi nie będzie to jednak problemem.

Oprócz 5G, otrzymujemy również Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Pomimo tego, że nie są to absolutnie najnowsze wersje, nadają się do prawie każdego zadania związanego z telefonem, o którym można pomyśleć.

Aparaty i wideo

Redmi Note 12 Pro+ 5G jest jednym z niewielu telefonów wyposażonych w główny obiektyw o rozdzielczości 200 MP i imponujące jest to, że ta flagowa funkcja trafia do średniej klasy.

Jak to działa? Krótka odpowiedź brzmi: bardzo dobrze, choć nie znacznie lepiej niż telefony o znacznie niższej liczbie megapikseli. Szczegóły i zakres dynamiczny są doskonałe, a kontrast i cienie są imponujące.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Warto jednak pamiętać, że model ten domyślnie nie wykonuje zdjęć w rozdzielczości 200 MP. Zamiast tego wykorzystuje proces zwany binningiem pikseli, aby zasadniczo połączyć 16 obrazów w jedno zdjęcie o wyższej jakości 12,5 MP. Ma to na celu przede wszystkim uniknięcie zapychania telefonu ogromnymi plikami, ale także dlatego, że różnica w surowych zdjęciach 200 MP jest bardzo niewielka - ulepszenia są minimalne i nieistotne.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Krajobrazy i fotografia uliczna są naprawdę mocną stroną głównego obiektywu, więc rozczarowujące jest to, że po przejściu na ultraszerokokątny 8 MP widać taki spadek. Ma użyteczne pole widzenia wynoszące 120 stopni, ale szczegółowość, ekspozycja i dokładność kolorów są zagrożone do tego stopnia, że niechętnie z niego korzystałem. Podobnie jest w przypadku obiektywu makro 2 MP, chociaż czasami można uzyskać atrakcyjne zdjęcia z bliska.

Bez czujnika głębi, telefon polega na oprogramowaniu w trybie portretowym. Jednak zbyt powszechny problem z wykrywaniem krawędzi sprawia, że korzystanie z niego jest frustrujące, nawet jeśli można dostosować ilość rozmycia tła przed lub po zrobieniu zdjęcia.

Portretowe selfie przy użyciu przedniego aparatu 16 MP są znacznie bardziej imponujące, podczas gdy nawet zwykłe zdjęcia wykonują dobrą robotę z odcieniami skóry i ekspozycją. Upewnij się tylko, że wyłączyłeś wstępnie aktywowany tryb upiększania, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Redmi Note 12 Pro+ 5G może nagrywać wideo z prędkością do 4K 30 klatek na sekundę, ale domyślne 1080p przy 30 klatkach na sekundę oferuje mnóstwo szczegółów dla zwykłych domowych filmów lub mediów społecznościowych. Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) na głównym obiektywie oznacza, że poradzi sobie również z dużą ilością ruchu.

Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry

Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry

Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry

Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry Fot. Anyron Copeman / Foundry

Bateria i ładowanie

Redmi Note 12 Pro+ 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh. To dość standardowa pojemność dla nowoczesnego smartfona i oznacza to, że żywotność baterii jest solidna, ale to nic spektakularnego.

Przy jasności ustawionej na 200 nitów zarejestrowałem dokładnie 11 godzin w teście baterii PCMark. Ma to na celu odzwierciedlenie rzeczywistego użytkowania poprzez symulację typowych zadań, chociaż trudno będzie uzyskać coś zbliżonego pod względem rzeczywistego czasu pracy ekranu.

Mimo to, smartfon ten może zwykle wytrzymać cały dzień z zapasem energii. Nawet w te dni, w których korzystasz z GPS, robisz dużo zdjęć i utrzymujesz wysoką jasność ekranu, nie powinieneś potrzebować podłączenia do zasilania aż do późniejszej części dnia. Gry są być może jedynym wyjątkiem od tej reguły, gdzie kilka godzin uruchamiania wymagającej gry znacznie szybciej wyczerpuje baterię.

Dzięki najszybszemu ładowaniu, wyczerpanie baterii jest znacznie mniejszym zmartwieniem. Dołączony do zestawu adapter o mocy 120 W nie do końca spełnia zapewnienia Xiaomi o pełnej baterii w 19 minut, ale można osiągnąć 58% w 15 minut i 100% przed upływem pół godziny. Większość ludzi będzie w stanie podłączyć telefon po przebudzeniu i naładować go w pełni na długo przed wyjściem z domu.

Niestety, nie ma bezprzewodowego ładowania.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Oprogramowanie i aktualizacje

Jako telefon marki należącej do Xiaomi, Redmi Note 12 Pro+ 5G korzysta ze skórki oprogramowania MIUI. Mamy tu do czynienia z wersją 14, która bazuje na Androidzie 13, ale różni się pod kilkoma istotnymi względami.

Niewątpliwie najbardziej irytującym z nich jest bloatware. Xiaomi dodało własne aplikacje do przeglądania stron internetowych, zarządzania plikami, robienia notatek, przeglądania zdjęć i wielu innych - żadnej z nich nie można odinstalować. Jest to bardzo irytujące, szczególnie, jeśli korzysta się z aplikacji innych firm, np. Google.

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o preinstalowane oprogramowanie - telefon pobiera dziesiątki innych narzędzi, popularnych aplikacji i gier. Proces ich usuwania jest żmudny, ale przynajmniej możliwy. Większość z tych aplikacji ma jasne, kolorowe ikony, dzięki czemu łatwo je zidentyfikować. Ale oprócz żywych tapet i przyciągających wzrok widżetów, ekrany główne mogą szybko stać się zagracone i rozpraszające, jeśli nie będziesz ostrożny.

Oddzielenie powiadomień i szybkich ustawień (w zależności od tego, gdzie przesuniesz palcem od góry ekranu) jest całkiem fajnym rozwiązaniem (szczególnie dla fanów iPhone'ów), ale Android 13 już dobrze radzi sobie z umieszczeniem obu na tym samym ekranie. Jeśli ktoś przesiada się z innego smartfona z Androidem, funkcja ta może być irytująca.

Ogólnie rzecz biorąc, poprawki MIUI do znanego doświadczenia użytkownika Androida sprawiają, że jest ono bardziej frustrujące i mniej intuicyjne. Chciałbym, aby Xiaomi miało bardziej lekkie podejście do oprogramowania. Tak zwany "stockowy" Android działałby bardzo dobrze na tak wysokiej klasy sprzęcie, a najprostszym przykładem może być tutaj Motorola.

Podobnie jak wszystkie telefony Xiaomi, można spodziewać się trzech lat aktualizacji wersji Androida i czterech lat poprawek bezpieczeństwa dla Redmi Note 12 Pro+ 5G. Odpowiedniki MIUI dla Androida 14, 15 i 16 oraz aktualizacje do 2027 roku powinny być już w drodze.

Fot. Anyron Copeman / Foundry

Podsumowanie

Redmi Note 12 Pro+ 5G podnosi markę Redmi z konkurencyjnej średniej półki do potencjalnego flagowego zabójcy. Jego główny aparat o rozdzielczości 200 MP to prawdziwa funkcja premium, podczas gdy wydajność i wyświetlacz należą do najlepszych, jakie można znaleźć w tym przedziale cenowym. Żywotność baterii jest również solidna, a szybkie ładowanie o mocy 120 W jest doskonałe.

W rezultacie z czystym sumieniem mogę polecić ten smartfon. Polaryzujące oprogramowanie MIUI i słabe tylne kamery mogą sprawić, że spojrzysz gdzie indziej, ale z pewnością nie powinieneś wykluczać tego telefonu podczas szukania swojego nowego telefonu.