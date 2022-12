Stadler Form Karl to nowoczesny i wydajny nawilżacz powietrza, ale czy warto? Sprawdziłam, co potrafi

Warto sobie uświadomić, że niewłaściwe powietrze w naszym domu może być powodem wielu dolegliwości i problemów zdrowotnych. Kaszel, drapanie w gardle, podrażniony nos czy suchość skóry to tylko niektóre objawy, które mogą wynikać ze zbyt niskiej wilgotności powietrza w naszym otoczeniu. Problem nadmiernej suchości często nasila się zimą, w czasie sezonu grzewczego, kiedy w naszych domach i mieszkaniach zaczynają działać kaloryfery, a temperatura wzrasta. Choć trzeba też zaznaczyć, że podobna sytuacja występuje w momencie uruchomienia klimatyzacji, czyli problem z nadmierną suchością w pomieszczeniu może pojawiać się także latem. Poza tym, musimy również pamiętać, aby nie przesadzić w drugą stronę - nadmierna wilgotność przyczynia się m.in. do szybszego rozwoju pleśni i grzybów. Zakłada się, że najlepiej oddycha się, jeśli poziom nawilżenia mieści się w zakresie od 40% do 60%. Stan nawilżenia powietrza najłatwiej kontrolować za pomocą higrometru.

Jeśli w naszym domu czy mieszkaniu wilgotność powietrza utrzymuje się najczęściej poniżej 40% powinniśmy jak najszybciej wyposażyć się w odpowiedni nawilżacz powietrza. I tu z pomocą przychodzi firma Stadler Form, która działa na rynku od 1998 roku, skupiając się przede wszystkim na produkcji sprzętów przeznaczonych właśnie do poprawy jakości powietrza (nawilżacze, oczyszczacze, wentylatory, aromatyzery itp.). Do moich rąk trafiło najnowsze urządzenie tego producenta, a mianowicie nawilżacz ewaporacyjny Karl. Miałam okazję osobiście sprawdzić, jakie możliwości posiada i jak radzi sobie w praktyce.

Jak prezentuje się Karl?

Przeglądając portfolio marki Stadler Form, łatwo zauważyć sporą różnorodność, jeśli chodzi o wygląd poszczególnych sprzętów. Producent za każdym razem stawia na oryginalne kształty i designerski styl - nie inaczej jest w przypadku nawilżacza Karl. Na wyróżnienie zasługuje tutaj przede wszystkim tekstylny, antracytowy materiał, którym pokryto większą część urządzenia. Co ważne, tkanina oprócz funkcji estetycznej, stanowi warstwę ochronną, która ogranicza przedostawanie się większych zabrudzeń (kurzu, sierści czy włosów) do filtrów. Dodatkowo, osłonę można zdjąć i uprać w pralce - jak zaleca producent, w niskiej temperaturze i delikatnym cyklu.

Uwagę zwraca także specjalny otwór umieszczony na górze urządzenia przeznaczony do wlewania wody - dzięki niemu nie musimy zdejmować całej pokrywy, aby uzupełnić zbiornik (także podczas pracy). W tej części obudowy umieszczono także panel sterowania oraz diody LED, informujące o wybranych funkcjach i trybach. Do dyspozycji mamy:

Przycisk włączania/wyłączania

Przycisk wyboru poziomu wilgotności (higrostat: 40-55 % i praca ciągła "CO")

Przycisk wyboru prędkości: 1, 2, 3 oraz turbo

Przycisk trybu automatycznego

Przycisk dla trybu nocnego

Przycisk Wi-Fi

Przycisk RESET (przypomnienie o konieczności wymiany filtrów)

Górna pokrywa jest połączona z silnikiem głównym, więc aby dostać się do filtrów, należy podnieść ją całkowicie i wyjąć. Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworu wylotu powietrza (na górnej części obudowy). W zestawie znajdziemy dwa kasetowe filtry oraz kostkę uzdatniającą wodę Water Cube.

Co potrafi Karl?

Zacznijmy od tego, w jaki sposób działa dane urządzenie. Stadler Form Karl to nawilżacz ewaporacyjny, co oznacza, że wykorzystuje naturalny proces odparowywania wody. Specjalny wentylator zasysa suche powietrze z pomieszczenia, następnie przepuszcza je przez filtr nasiąknięty wodą, w której jest zanurzony i uwalnia postaci chłodnej, właściwie niewidocznej mgiełki. Uważa się, że tego rodzaju nawilżacze są najbardziej wydajne i zużywają mniej energii. Na rynku znajdziemy jeszcze nawilżacze parowe oraz ultradźwiękowe, o których więcej możecie przeczytać w tym miejscu.

Jak zaznacza producent, urządzenie jest w stanie nawilżyć pomieszczenia nawet do 100 mkw. Przy czym wydajność nawilżania wynosi do 690 g/h. Dodam też, że w ofercie producenta jest dostępny także większy model (Karl Big), wyposażony w 11-litrowy zbiornik na wodę, który sprawdzi się w przestrzeniach do 150 mkw.

Pierwsze uruchomienie

Aby nawilżacz Stadler Form Karl zaczął działać prawidłowo, musimy najpierw podłączyć kabel zasilający (umieszczony oddzielnie), zdjąć górną pokrywę urządzenia, umieścić filtry oraz kostkę z jonami srebra Water Cube w przeznaczonych do tego miejscach, a następnie napełnić dolną część wodą do wyznaczonego poziomu i z powrotem nałożyć wierzchnią część obudowy. Po dotknięciu przycisku On/Off powinna zapalić się biała dioda (czerwona dioda zapali się w momencie, gdy w zbiorniku nie będzie wody), co będzie oznaczało, że urządzenie jest gotowe do dalszej pracy. Za pomocą panelu sterowania możemy decydować o konkretnych ustawieniach.

Funkcje

Jak wcześniej wspominałam, nawilżacz został wyposażony w szereg funkcji, które pozwalają dopasować sposób pracy nawilżacza w zależności od warunków panujących w danym otoczeniu. Możemy wybrać:

poziom wilgotności (higrostat) - do dyspozycji mamy: 40%, 45%, 50% i 55% względnej wilgotności powietrza oraz "CO" - czyli pracę ciągłą. Jeśli żądana wilgotność zostanie osiągnięta, diody LED zaczną migać;

- do dyspozycji mamy: 40%, 45%, 50% i 55% względnej wilgotności powietrza oraz "CO" - czyli pracę ciągłą. Jeśli żądana wilgotność zostanie osiągnięta, diody LED zaczną migać; poziom nawilżania - do dyspozycji mamy cztery prędkości wentylatora;

- do dyspozycji mamy cztery prędkości wentylatora; tryb automatyczny - wybierając tę funkcję, nawilżacz będzie automatycznie utrzymywać żądany poziom wilgotności. W tym przypadku najpierw należy ustawić higrostat. Co istotne, tryb auto nie uruchomi się, gdy higrostat będzie ustawiony na pracę ciągłą;

- wybierając tę funkcję, nawilżacz będzie automatycznie utrzymywać żądany poziom wilgotności. W tym przypadku najpierw należy ustawić higrostat. Co istotne, tryb auto nie uruchomi się, gdy higrostat będzie ustawiony na pracę ciągłą; tryb nocny - funkcja ta umożliwia zmniejszanie jasności diod LED. Do dyspozycji mamy trzy różne tryby: normalny (domyślny), przygaszony (po jednokrotnym przyciśnięciu), światło wyłączone (po dwukrotnym naciśnięciu).

Na panelu znajdziemy jeszcze przycisk Wi-Fi umożliwiający połączenie z urządzeniem mobilnym oraz kontrolkę braku wody i przycisk RESET, który przypomina nam o konieczności wymiany filtrów.

Aplikacja mobilna

Oczywiście nie zabrakło aplikacji mobilnej - w tym przypadku Smart Life-Smart Living - dzięki której sterowanie urządzeniem może odbywać się z poziomu smartfona. Korzystając z oprogramowania wszystkie wymienione wyżej ustawienia możemy wybierać na ekranie telefonu. Poza tym, na wyświetlaczu pojawia się informacja o danym poziomie wilgotności powietrza. Na bieżąco możemy kontrolować stan powietrza i decydować o zmianach. Dodatkowo, w aplikacji mobilnej możemy uruchomić funkcję Child lock, która zabezpieczy urządzenie przed przypadkowym przełączaniem trybów oraz zaplanować, w jakie dni i godziny nawilżacz ma pracować. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda interface aplikacji.

Stadler Form Karl - konserwacja i wymiana filtrów

Aby urządzenie służyło nam sprawnie przez długi czas, musimy pamiętać o regularnym czyszczeniu oraz o wymianie filtrów. Jak zaleca producent, filtry powinny być wymieniane co 2-3 miesiące, ale wszystko zależy od tego, jak często i w jaki sposób będzie użytkowany nawilżacz. O całkowitym zużyciu filtra poinformuje nas dioda na panelu sterowania oraz informacja w aplikacji mobilnej - tu możemy podejrzeć zużycie filtra w procentach. Jeśli chodzi kostkę uzdatniającą wodę Water Cube, zaleca się wymianę na początku każdego sezonu nawilżania. Co ważne, kostka działa nawet wtedy, gdy nawilżacz jest wyłączony. Oczywiście warto również pamiętać o czyszczeniu osłony tekstylnej oraz wylewaniu wody z nawilżacza, jeśli nie planujemy go używać przez kilka najbliższych dni. Informacje dotyczące konserwacji urządzenia zostały bardziej szczegółowo opisane w instrukcji obsługi.

Stadler Form Karl - specyfikacja techniczna

Wydajność nawilżania: do 690 g/h Wielkość pomieszczenia: 100 m2 / 250 m3 Moc znamionowa 1,4 - 30 W Wielkość zbiornika na wodę: 4,7 l Higrostat 40%, 45%, 50%, 55%, CO Poziomy prędkości 4 Kontrola za pomocą aplikacji Tak Tryb auto Tak Tryb nocny możliwość przyciemniania i wyłączenia kontrolek LED HEPA RESET przypomnienie o wymianie filtra Poziom hałasu: 27 - 59 dB(A) Wymiary (szer, x wys, x dł,): 296 x 304 x 212 mm Waga 2,5 kg Zgodność z przepisami UE CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Stadler Form Karl - moje wrażenia z użytkowania

Sezon grzewczy już w pełni, więc idealnie się złożyło, że mogłam przetestować nawilżacz Stadler Form Karl - rzeczywiście, jak tylko kaloryfery zostały uruchomione, wskaźnik na moim higrometrze rzadko kiedy przekraczał 40%. Zatem pomoc w postaci nawilżacza powietrza była tu jak najbardziej na miejscu. Urządzenie było testowane w pomieszczeniu ok. 35 mkw , ale jak pisałam wyżej - sprzęt sprawdzi się także w znacznie większych przestrzeniach (do 100 mkw). Zacznę więc może od razu od wskazania, jak szybko Karl poradził sobie nawilżeniem powietrza w danym pomieszczeniu. Sprawdziłam to, ustawiając tryb pracy na maksimum i licząc, ile czasu jest potrzebne, aby wskaźnik nawilżenia wskoczył z 40% na 50%. Jak wyszło z moich pomiarów, trwało to niecałe 25 minut. Test powtórzyłam trzykrotnie i za każdym razem wychodziło dość podobnie - w przedziale od 20 do 30 minut. Wydaje mi się, że to bardzo dobry wynik i naprawdę szybko możemy liczyć na poprawienie stanu powietrza w naszym otoczeniu. Oczywiście szybkość nawilżenia będzie zależna od ustawionego trybu oraz mocy działania, a także od wielkości pomieszczenia. Plusem jest z pewnością duży zbiornik na wodę, który ma prawie 5 litrów (dokładnie 4,7 l) oraz naprawdę szybka prędkość działania wentylatorów. Ogromnym udogodnieniem jest ukryta klapka umieszczona w górnej części obudowy, przez którą możemy dolewać wodę do zbiornika - bez odczepiania i zdejmowania całej pokrywy. Poza tym, wewnątrz, w dolnej części, umieszczono podświetlenie, aby móc łatwo sprawdzić, ile wody jeszcze możemy dolać.

Jeśli chodzi panel sterowania - dotykowe przyciski zostały niejako ukryte w ramie obudowy, co jeszcze bardziej podkreśla minimalistyczny wygląd urządzenia. Mam jednak wrażenie, że ikony rozmieszczone na plastikowej części, po dłuższym czasie użytkowania mogą po prostu się wytrzeć. Ogólnie wydaje mi się, że górna, plastikowa część obudowy mogłaby być nieco lepiej dopracowana, szczególnie biorąc pod uwagę cenę nawilżacza. Przeszkadzało mi również to, że niewielkie diody na urządzeniu są dość głęboko osadzone w obudowie i musimy ustawić się pod odpowiednim kątem, aby je dokładnie widzieć. To subiektywne spostrzeżenie i nie oceniam tego jako znaczącej wady samego urządzenia. Sam kształt i wygląd nawilżacza raczej przypadł mi do gustu, szczególnie, że dana stylistyka sprzętu dopasowała się do pozostałych elementów wnętrza w moim mieszkaniu. Z pewnością ciekawym rozwiązaniem ze strony producenta byłaby produkcja różnych wariantów kolorystycznych osłony tekstylnej - tak, aby każdy mógł dopasować sprzęt to swoich indywidualnych preferencji.

Warto wspomnieć też o sposobie działania oraz filtracji - do dyspozycji mamy dwa filtry ewaporacyjne oraz kostkę uzdatniającą wodę Water Cube. Muszę przyznać, że po raz pierwszy miałam styczność z tego rodzaju nawilżaczem i naprawdę jestem zadowolona z efektów. Przede wszystkim, mgiełka wydobywająca się z urządzenia jest właściwie niewidoczna - nie powoduje to "zamglenia" pomieszczenia (jak dzieje się podczas używania niektórych nawilżaczy parowych) i nie musimy się martwić, że skraplająca się woda będzie osiadała na meblach. Tak naprawdę, nawilżacz może działać niezauważalnie, szczególnie jak uruchomimy minimalną moc działania oraz włączymy tryb nocny (czyli wyłączymy podświetlenie). Nawilżacz (ustawiony na poziom 1) jest właściwie niesłyszalny, więc nie będzie przeszkadzał nam podczas snu.

Na plus zaliczam także aplikację mobilną, która jest przejrzysta i czytelna. Znajdziemy tam wszystkie możliwe opcje, które pozwalają sterować nawilżaczem z poziomu smartfona oraz dodatkowe funkcje, takie jak np. blokada rodzicielska czy harmonogram pracy. Co istotne, miernik wilgotności na telefonie dokładnie pokrywał się z wartościami na higrometrze stacjonarnym, który posiadam.

Dodam też, że doceniam i lubię to, że firma Stadler Form zawsze dba o dokładną i szczegółową instrukcję obsługi swoich sprzętów, którą można szybko odnaleźć na stronie firmy (link) - może się to wydawać oczywistością, ale nie każdy producent robi to tak starannie.

Stadler Form Karl - cena i dostępność

Do omówienia została jedna z najważniejszych kwestii, a mianowicie cena. I tutaj można uznać, że jest dość drogo, bo nawilżacz Karl kosztuje 1399 zł. Do tego musimy pamiętać o zakupie dodatkowych filtrów, które - w zależności od użytkowania - należy wymieniać co kilka miesięcy. Koszt zestawu filtrów do tego modelu, kosztuje aktualnie na stronie producenta 89 zł. Podobnie też jeśli chodzi o kostkę Water Cube - jej cena to 99 zł. Niemniej trzeba przyznać, że sprzęt z pewnością posłuży nam przez długi czas i myślę, że każdy będzie zadowolony z efektów, jakie przynosi. Szczególnie, że jest on przeznaczony do naprawdę dużych pomieszczeń. Moim zdaniem idealnie sprawdzi się w biurach czy domach z otwartą przestrzenią. W tak niewielkiej konstrukcji zawarto wszystko, co niezbędne, aby efektywnie i wydajnie zadbać o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu.