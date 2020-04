Stadler Form Roger to oczyszczacz powietrza z podwójnym filtrem i o dużym zasięgu działania. Co potrafi?

Funkcja: oczyszczacz

Maksymalna powierzchnia działania: 65 m2

Maksymalna wydajność: 521 m3/h

Filtr: wstępny, podwójny (węglowy i HEPA)

Stadler Form Roger to oczyszczacz powietrza, przeznaczony do większych pomieszczeń - zasięg jego działania to 65 m2, a wydajność sięga do 521 m3/h. Zastosowano w nim filtr wstępny oraz Dual Filter (filtr podwójny), którego żywotność szacowana jest na 8-12 miesięcy, a który składa się z połączenia filtra węglowego oraz HEPA. Zaletą oczyszczacza Stadler Form Roger jest możliwość pracy w pięciu prędkościach. Został wyposażony w czujnik gazu oraz czujnik cząsteczek PM 2.5, dzięki czemu samoczynnie ocenia jakość powietrza i dostosowuje do niego efektywność swojej pracy. Jeśli użytkownik chce ustawić ją ręcznie, może odczytać wyniki pomiarów z diody - kolor niebieski oznacza dobre powietrze, pomarańczowy - średnie, czerwone - słabą jakość powietrza.

Oczyszczacz Roger może pracować w trybie nocnym - wówczas podświetlenie LED jest przyciemniane, a poziom emitowanego hałasu nie powinien przekraczać 30 dB. Gabarytowo mamy do czynienia z modelem o wymiarach 420x500x200 mm, a więc średniej wielkości. Zaletą jest dość ciekawy design - będzie się elegancko prezentować w różnych wnętrzach. Co można uznać za wadę główną, to jego cena dla osoby prywatnej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jego przeznaczenie to większe pomieszczenia, jak biura czy firmy.