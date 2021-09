Stadler Form Roger 2 - recenzja oczyszczacza powietrza

Stadler Form Roger 2 to nowość na rynku oczyszczaczy powietrza. Urządzenie zostało wyposażone w szereg nowoczesnych technologii, które mają skutecznie neutralizować zanieczyszczenia w pomieszczeniach do 66 m² . Miałam okazję sprawdzić, jak model radzi sobie w praktyce i czy warto zdecydować się na jego zakup.

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 to najnowsze urządzenie szwajcarskiej firmy, specjalizującej się w produkcji sprzętów do oczyszczania, nawilżania i osuszania powietrza. Producent zdecydował się wypuścić nową linię produktów z serii Roger, stawiąc na ulepszenia pod względem technicznym oraz designu. W portfolio firmy pojawiły się trzy nowe modele przeznaczone do różnego rodzaju pomieszczeń: Roger little 2, Roger 2, i Roger big. Do naszej redakcji trafił drugi z wymienionych - idealny do powierzchni nie większych niż 66 m² .

Jak podkreśla producent, urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby skutecznie usuwać z powietrza drobny kurz, pyłki, bakterie i wirusy. Oczyszczacz stale mierzy jakość powietrza w pomieszczeniu za pomocą inteligentnych czujników i jest w stanie trzykrotnie wymienić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni do 66 m² w ciągu jednej godziny. Oznacza to, że urządzenie idealnie sprawdzi się w niewielkich mieszkaniach lub w poszczególnych pomieszczeniach w domu czy w biurze.

Zobacz również:

Podczas testów, sprzęt został postawiony w niewielkim pokoju, o całkowitej powierzchni 12 m² . Sprawdziłam, jakie funkcje i możliwości posiada oraz oceniłam jego sposób użytkowania oraz wygląd.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wskaźnik CADR (m3/h) 465 Rekomendowana powierzchnia pracy (m2) do 39 m² z 5x/h wymianą powietrza; do 66 m2 z 3x/h wymiana powietrza Filtr pyłowy HEPA12 Filtr węglowy Tak (Dual FilterTM - połączenie filtra węglowego z HEPA12) Filtr wstępny Tak (tekstylny) Konstrukcja filtrów Rozłączne (filtr HEPA, filtr węglowy i filtr wstępny w formie tkaniny) Funkcja nawilżacza Brak Moc maksymalna (W) od 4 - 100 W Wymiary bez opakowania (cm) 420 x 516 x 200 Masa z filtrami (kg) 6.8 Uchwyt do przenoszenia Tak Kółka w podstawie Brak Panel sterowania Panel dotykowy (podświetlenie LED) Wskaźnik jakości powietrza sygnalizacja kolorami i wartości w aplikacji Moduły komunikacji Wi-Fi Gwarancja (miesiące) 24 Obsługa za pomocą aplikacji Tak Obsługa za pomocą pilota Nie Obsługa głosowa Nie Liczba trybów intensywności pracy 5 (+ automatyczny) Harmonogram pracy Tak Wskaźnik zużycia filtrów Tak Dostępne sensory Czujnik gazu, czujnik cząstek stałych Rozwiązania wspierające filtrację Funkcja higieny Sanitized Jonizowanie potwietrza Nie Deklarowana żywotność filtra 8-12 miesięcy Deklarowany maksymalny poziom hałasu (dB) 28-65

Stadler Form Roger 2 - wygląd i budowa

Nowy model oczyszczacza z serii Roger rzeczywiście przyciąga uwagę swoim wyglądem - elegancki design połączony z minimalistyczną formą konstrukcji zdecydowanie wpisuje się w nowoczesny styl. Stonowany kolor i matowa powłoka urządzenia sprawiają, że oczyszczacz bez problemu dopasuje się do każdego rodzaju wnętrza. Poza tym, na przedniej części znajdziemy tekstylny materiał, który nadaje całości atrakcyjnego wyglądu, a jednocześnie stanowi pierwszą warstwę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się większych zabrudzeń - takich jak sierść, włosy czy większe pyłki - do filtra głównego. Jak zaznacza producent, antybakteryjna ochrona materiału Sanitized w pełni zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 20 prań.

Na górnej części obudowy znajdziemy panel sterowania, składający się z przycisków umożliwiających włączanie/wyłączanie urządzenia, zmianę poziomu prędkości, wybór trybu automatycznego, nocnego i timera, a także wskaźnik HEPA RESET (przypomnienie o konieczności wymiany filtra) oraz Wi-Fi. Tutaj umieszczony został również wylot powietrza oraz uchwyt do przenoszenia. Po bokach rozmieszczono czujniki gazu oraz cząstek stałych (PM 2.5), natomiast pod przednią obudową (stanowiącą jednocześnie filtr wstępny) ukryto filtr główny Dual FiltrTM. W tym miejscu, na samym dole oczyszczacza, znajdziemy również wskaźnik jakości powietrza, pod postacią niewielkiej diody LED, która zmienia kolor w zależności od jakości powietrza - niebieska oznacza bardzo dobrą jakość powietrza, pomarańczowa - średnią, a czerwona - słabą.

Stadler Form Roger 2 - system filtracji

To, co najważniejsze w oczyszczaczu to system filtracji, który odpowiada za skuteczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z najbliższego otoczenia. Roger 2 został wyposażony w:

Wstępny filtr tekstylny, który usuwa z powietrza większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia, np. sierść zwierząt. Ta warstwa stanowi ochronę dla filtrów wewnątrz i wydłuża ich żywotność. Dodatkowo, antybakteryjna powłoka higieniczna Sanitized zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale.

Dual FilterTM, czyli zintegrowany filtr HEPA (H12) oraz filtr z węglem aktywnym. Pierwszy usuwa z powietrza zanieczyszczenia, takie jak drobny pył, pyłki, wirusy i bakterie. Drugi z kolei odpowiada za eliminowanie gazów obecnych w powietrzu (nieprzyjemne zapachy, dym tytoniowy, formaldehyd, toluen, lotne związki organiczne itp.).

Stadler Form Roger 2 - czyszczenie i wymiana filtrów

Aby zapewnić jak najlepszą skuteczność działania filtrów, należy pamiętać o ich regularnym czyszczeniu i wymianie. Według zaleceń filtr wstępny powinno czyścić się 1-2 razy w tygodniu - można robić to za pomocą odkurzacza, używając specjalnej końcówki ze szczotką. W przypadku silniejszych zabrudzeń, raz na trzy miesiące, możemy wyprać tkaninę w pralce w temperaturze 30°. Producent zaznacza także, że ochrona antybakteryjna wytrzymuje do 20 prań.

Jeśli chodzi o filtr Dual FilterTM to zalecana jest regularna wymiana po 8-12 miesiącach. Wiele jednak zależy od użytkowania i jakości powietrza. W aplikacji mobilnej oraz na wyświetlaczu urządzenia znajdziemy wskaźnik zużycia filtra.

Stadler Form Roger 2 - funkcje i możliwości

Przygotowanie do pracy

Użytkowanie oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger 2 jest proste i intuicyjne. Urządzenie dostarczone jest w niewielkim pudle wraz z instrukcją obsługi (także w języku polskim) oraz oddzielnym kablem zasilającym. Przed pierwszym użyciem musimy podłączyć przewód - wejście umiejscowione jest z tyłu obudowy na samym dole. Zanim jednak podłączymy oczyszczacz do prądu, musimy zdjąć filtr wstępny, a następnie wyjąć filtr główny i usunąć z niego folię zabezpieczającą. Zwróćmy uwagę na oznaczenia, które informują, jak prawidłowo umieścić filtr.

Po wykonaniu tych czynności możemy uruchomić filtr i rozpocząć oczyszczanie powietrza. Po uruchomieniu panel sterowania zostanie podświetlony, ale jeśli przez 10 sekund nie będziemy go dotykać, wyświetlacz zgaśnie. Aby w pełni kontrolować pracę oczyszczacza, także poza domem, możemy pobrać aplikację mobilną Smart Life - Smart Living, o której więcej przeczytacie poniżej.

Panel sterowanie/Tryby

Zanim jednak przejdę do omówienia właściwości aplikacji, warto opisać, z jakich funkcji możemy skorzystać, bez podłączania się do sieci Wi-Fi. Na panelu sterowania znajdziemy następujące przyciski:

Włączania/wyłączania - należy przytrzymać przycisk ok. 2 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

- należy przytrzymać przycisk ok. 2 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Wybór poziomu prędkości - mamy do dyspozycji 5 poziomów

- mamy do dyspozycji 5 poziomów Tryb automatyczny - prędkość działania zostaje dostosowana do aktualnej jakości powietrza

- prędkość działania zostaje dostosowana do aktualnej jakości powietrza Timer - za jego pomocą można ustawić czas pracy od jednej do siedmiu godzin (np. 3h = 1h i 2h; 7h = 1h, 2h i 4h). Należy nacisnąć przycisk, aby ustawić wybrany czas. Po upływie ustawionego czasu, oczyszczacz wyłączy się automatycznie.

- za jego pomocą można ustawić czas pracy od jednej do siedmiu godzin (np. 3h = 1h i 2h; 7h = 1h, 2h i 4h). Należy nacisnąć przycisk, aby ustawić wybrany czas. Po upływie ustawionego czasu, oczyszczacz wyłączy się automatycznie. Tryb nocny - umożliwia regulacje jasności wyświetlacza.

- umożliwia regulacje jasności wyświetlacza. HEPA RESET - przycisk resetowania filtra oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeżeli wszystkie cztery diody LED migają, oznacza to, że wymienić filtr Dual FilterTM. Aby zresetować zegar sterujący, należy przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy.

- przycisk resetowania filtra oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeżeli wszystkie cztery diody LED migają, oznacza to, że wymienić filtr Dual FilterTM. Aby zresetować zegar sterujący, należy przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy. Wskaźnik Wi-Fi - umożliwia połączenie bezprzewodowe z urządzeniem mobilnym.

Aplikacja mobilna

Za pomocą aplikacji Smart Life - Smart Living można sterować wszystkimi funkcjami urządzenia i monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym, także gdy jesteśmy poza domem. Wystarczy pobrać aplikację na telefon ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie postępować zgodnie z instrukcją. Poniżej możecie zobaczyć poszczególne kroki instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Po utworzeniu konta i znalezieniu urządzenia, możemy przejść do obsługi oczyszczacza z poziomu smartfona. Na głównym ekranie pojawi się wskaźnik jakości powietrza z informacją o poziomie cząsteczek PM 2.5 w powietrzu. Znajdziemy tam również informacje dotyczące zużycia filtra oraz poszczególne tryby działania. Podobnie jak na samym sprzęcie znajdziemy tutaj funkcje zmiany prędkości, tryb automatyczny, timer, możliwość zresetowania filtra, wyłączenia podświetlenia, a także dodatkowe opcje, takie jak blokada urządzenia czy możliwość stworzenia harmonogramu (z możliwością wyboru dni oraz godzin). Poza tym, w oddzielnej zakładce, znajdziemy informacje dotyczące samego oczyszczacza oraz ustawienia aplikacji.

Stadler Form Roger 2 - wrażenie z użytkowania (testy)

Zacznijmy może od tego, że po uruchomieniu oczyszczacza w mieszkaniu, wskaźnik palił się na niebiesko, co oznaczało bardzo dobrą jakość powietrza. Na aplikacji wartość PM2.5 była równa ok. 5 µg/m³. Podczas codziennego użytkowania, poziom ten wzrastał jedynie podczas parzenia kawy czy w trakcie przygotowywania posiłków. Aby precyzyjniej zmierzyć, jak szybko oczyszczacz poradzi sobie z wyeliminowaniem zanieczyszczeń, skorzystałam z dwóch sprawdzonych (przy poprzednich testach) sposobów. Doprowadziłam do "sztucznego" zanieczyszczenia, używając do tego aerozolu zapachowego oraz dymu z kadzidła. Testy przeprowadzałam w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni 12 m². Wyniki są następujące:

W pierwszym przypadku, po rozpyleniu aerozolu zapachowego, miernik* sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 65 µg/m³ (na urządzeniu wskaźnik zmienił się na czerwony). Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 5 min. do osiągnięcia 10 µg/m³ i ok. 6,5 min. do uzyskania 5 µg/m³.

Po rozprowadzeniu w pomieszczeniu dymu z kadzidła poziom PM2.5 (na mierniku) wzrósł do ok. 120 µg/m³. W tym czasie uruchomiłam oczyszczacz, wybierając prędkość wentylatora ustawioną na najwyższą. Czas, jaki upłynął do osiągnięcia bezpiecznego poziomu PM2.5 10 µg/m³ to ok. 7,5 min i do PM2.5 5 µg/m³ - ok. 10 min.

*Do testów użyłam profesjonalnej stacji pomiarowej Webber SP86Takie wyniki są zadowalające, biorąc pod uwagę, że zanieczyszczenia były generowane sztucznie w dość małym pomieszczeniu.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziłam rzeczywisty hałas generowany przez Stadler Form Roger 2. Z najniższą ustawioną prędkością było to ok. 30 dB, natomiast przy maksymalnych obrotach wentylatora - ok. 60 dB. Taki wynik pokrywa się z tym, który został podany przez producenta. O ile przy prędkości ustawionej na 1 oczyszczacz działa bardzo cicho i nie przeszkadza podczas pracy, nauki czy nawet w nocy, o tyle na najwyższym poziomie dźwięk jest bardziej dosadny i dość przeszkadzający. Trzeba jednak zaznaczyć, że rzadko kiedy potrzebne jest uruchamianie najwyższego trybu - w codziennych warunkach, w domu optymalny jest poziom pierwszy.

Aby w pełni sprawdzić działanie oczyszczacza, sprawdziłam również, ile prądu zużywa urządzenie działając w różnych trybach. Korzystałam przy tym z profesjonalnego watomierza. Tak wyglądają wyniki:

Najniższa prędkość: 5 W

5 W Najwyższa prędkość: 95 W

Stadler Form Roger 2 - podsumowanie

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 to niewielkich rozmiarów urządzenie, które jest w stanie szybko wyeliminować z otoczenia wszelkie zanieczyszczenia, zaczynając od większych pyłków, kurzu czy sierści, kończąc na wirusach czy mikroorganizmach rozwijających się w naszych mieszkaniach. Za skuteczne działanie odpowiada przede wszystkim zaawansowany system filtracji. To, co zwróciło moją uwagę i co jest nowością w tego typu urządzeniach, to materiałowa tkanina na obudowie, będąca jednocześnie filtrem wstępnym. Dodatkowo, jak podkreśla producent warstwa ta posiada antybakteryjną powłokę higieniczną Sanitized, która zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale. Poza tym, tkanina stanowi pewnego rodzaju ozdobę i sprawia, że oczyszczacz wygląda bardziej stylowo i łatwiej da się go dopasować do niektórych mebli w mieszkaniu. Plusem jest także to, że filtr wstępny możemy czyścić i prać.

Użytkowanie oraz obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna - nie zauważyłam żadnych problemów podczas uruchamiania oczyszczacza czy instalacji aplikacji. Podczas testów wszystko działało sprawnie i w prawidłowo sposób. Moją uwagę zwróciła głośność pracy - jak wspominałam, oczyszczacz w trybie ustawionym na 1 działa bardzo cicho i nie przeszkadza, nawet jeśli stoi tuż obok nas, ale z każdą kolejną prędkością hałas staje się dość uciążliwy.

Dla niektórych minusem może być także to, że urządzenie nie posiada kółek w podstawie. Ma za to uchwyt schowany w obudowie - to raczej wystarczające, biorąc pod uwagę, że oczyszczacz nie jest bardzo ciężki i zazwyczaj stoi w jednym, wybranym miejscu.

Niestety cena nie należy do najniższych - za sam oczyszczacz zapłacimy obecnie 1 999 zł, a za dodatkowy filtr 249 zł.