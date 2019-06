Star Power AA

Jedne z najtańszych akumulatorków na rynku. Niestety wraz z niską ceną użytkownik otrzymuje specyfikację wypełnioną kłamstwami.

Akumulatorki Star Power są sprzedawane w plastikowych opakowaniach. Producent deklaruje, że ich pojemność to aż 4900 mAh. Przy cenie na poziomie 18,5 zł, oferta wydaje się być niezwykle atrakcyjna. Niestety testy potwierdziły nasze obawy co do jakości produktu. Realna pojemność to zaledwie 807 mAh. Oznacza to, ze nawet pomimo niskiej ceny zakupu, koszt zakupu 100 mAh przekracza 57 groszy. Wobec słabych parametrów trudno uwierzyć również w deklarowaną przez producenta żywotność na poziomie 1000 cykli.