„Pro” w nazwie zobowiązuje.

SteelSeries to marka, która słynie z tworzenia topowego sprzętu dla graczy. Klawiatura mechaniczna Apex PRO to jedna z najlepszych konstrukcji w portfolio producenta i na całym rynku.

SteelSeries Apex PRO OmniPoint to bezapelacyjnie sprzęt dedykowany graczom. Już design urządzenia, choć prosty, od razu zdradza komu jest ono dedykowane. Do tego należy dodać magnetyczną podkładkę na dłonie, dodatkowy port USB (do podłączenia np. klawiatury bądź słuchawek), podświetlenie czy możliwość tworzenia makr i zapisywanie ich w konkretnych profilach.

Klawiaturę wyposażono również w niewielki wyświetlacz OLED, który na bieżąco wyświetla nam najważniejsze informacje i pozwala szybko oraz wygodnie dostać się do najważniejszych ustawień. Apex PRO korzysta z autorskich przełączników OmniPoint, które, według producenta, charakteryzują się żywotnością rzędu 100 milionów kliknięć. Gamingowy charakter urządzenia podkreśla również brak klawiszy numerycznych.

Co zatem może was powstrzymać przed kupnem jednej z najlepszych klawiatur na rynku? Jej cena, która waha się od 900 do nawet 1000 złotych.

Najważniejsze cechy: