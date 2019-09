SteelSeries Rival 110 to myszka gamingowa od cieszącego się uznaniem graczy producenta. Co ma do zaoferowania?

SteelSeries Rival 110 to sześcioprzyciskowa myszka dla graczy, która została wyposażona w czujnik optyczny TrueMove1 oraz przełączniki mechaniczne, który mają zapewniać co najmniej 30 milionów kliknięć. Ma ona ergonomiczny kształt, dedykowany graczom praworęcznym, a za jej stabilność odpowiada trwała tekstura po obu stronach. Wspomniany czujnik TrueMove1 pozwala na osiągnięcie rozdzielczości od 400 do 7200 DPI. Został zaprojektowany do śledzenia prawdziwego 1 do 1. Przesunięcie określonej odległości na podkładce pod mysz powoduje wyświetlenie tej samej dokładnej odległości na ekranie, bez wprowadzania opóźnień, interpolacji ani wpływu na redukcję drgań. Lekkie materiały zmniejszają wagę myszy do 87,5 g, co pozwala na szybki i naturalny ruch dłoni. Kabel (niestety, bez oplotu) o długości 2 metrów pozwala na swobodne operowanie myszką w dowolnej odległości od komputera/laptopa.

Ustawienia wydajności i oświetlenia SteelSeries Rival 110 można zapisać bezpośrednio w myszy, aby móc korzystać z oprogramowania bezpłatnie podczas wydarzeń w sieci LAN. Jeśli zainstaluje się programowanie SteelSeries Engine, daje to dostęp do aplikacji Engine, dzięki którym dostosowywanie oświetlenia RGB jest łatwe i intuicyjne. Można także stworzyć kilka odmiennych profili. Ponadto aplikacje Discord i GameSense Engine umożliwiają powiadomienia na czacie, wydarzenia w grze i wiele innych.

Podsumowując: SteelSeries Rival 110 to dobry pomysł nie tylko dla gracza, ale również każdej osoby, która chce mieć praktyczną, solidną myszkę.