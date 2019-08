SteelSeries Stratus Duo - test multi-platformowego gamepada

Stratus Duo to bezprzewodowy gamepad z oferty SteelSeries. Urządzenie wyróżnia się multiplatformowym charakterem pozwalającym na rozgrywkę na urządzeniach z systemem Windows oraz Android. Sprawdziliśmy czy urządzenie spełni oczekiwania wymagających graczy.

Gamepady to sprzęt, który wzbudza mniejsze emocje niż klawiatury i myszki. Konsolowcy wybierają konstrukcje dedykowane, a użytkownicy komputerów PC traktują gamepada jako rozwiązanie opcjonalne. Spory wpływ na mniejsze zainteresowanie ma również niewielki potencjał e-sportowy kontrolera, ograniczony do gier sportowych i bijatyk. Pomimo tego, każdy szanujący się producent sprzętu dla graczy posiada przynajmniej 1 urządzenie tego typu w swojej ofercie. Marka SteelSeries nie jest wyjątkiem. Należący do gamingowego top'u producent oferuje między innymi niezwykle ciekawy model SteelSeries Stratus Duo, który został obiektem naszego testu.

SteelSeries Stratus Duo - cena i dostępność

Topowy gamepad z oferty SteelSeries to jedna z droższych konstrukcji na rynku. Ceny rynkowe w przedziale 260-390 zł sprawiają, że jest to urządzenie pozycjonowane na podobnej półce co Nacon Revolution. Jednocześnie kontroler jest zauważalnie droższy od konsolowych rozwiązań o Sony i Microsoftu. Jeszcze droższe pozostają właściwie wyłącznie niektóre modele od Razera. Niestety Stratus Duo jest dostępny w zaledwie kilku polskich sklepach, co powoduje że warto poświęcić chwile na znalezienie optymalnej oferty. Poniżej prezentujemy kilka propozycji cenowych.

SteelSeries Stratus Duo - specyfikacja

Pełna specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

Przewód: microUSB 1,8 m

microUSB 1,8 m Funkcje przewodu: ładowanie i komunikacja

ładowanie i komunikacja Łączność: radiowa 2,4 GHz, Bluetooth v4.1

radiowa 2,4 GHz, Bluetooth v4.1 Zasięg: 12 metrów

12 metrów Bateria: Litowo-jonowa (+ 20 godzin pracy)

Litowo-jonowa (+ 20 godzin pracy) Masa: 245 g

245 g Kompatybilność: Windows, Android (3.1+), Steam, Oculus, Galaxy Gear VR

SteelSeries Stratus Duo - wygląd i budowa

Kontroler został wykonany z czarnego, matowego tworzywa o wysokiej jakości. Przyciski nie posiadają kolorowych nadruków, ale wypukłe oznaczenia ułatwiają ich identyfikację. Drążki umieszczono w jednej linii, a na ich szczycie zastosowano wgłębienia, usprawniające kontrolę. Cztery lampki sygnalizacyjne świecą się w kolorze białym. Ich zadaniem jest informowanie o trybie pracy/przyporządkowaniu oraz aktualnym stanie naładowania.

D-Pad jest wyraźnie uniesiony na krawędziach. Spusty i przyciski boczne wykończono chropowatą powierzchnią i odseparowano od siebie wyraźnym przetłoczeniem. Między nimi ulokowano włącznik, przełącznik trybu komunikacji, przycisk stanu baterii oraz gniazdo microUSB.

SteelSeries Stratus Duo - multiplatformowość

Stratus Duo może pracować jako kontroler komputera PC, smartfona lub zestawu VR. Podłączenie gamepada do komputera z systemem Windows to kwestia kilku chwil. Możemy to zrobić za pomocą dołączonej do zestawu wtyczki radiowej 2,4 GHz. Jeśli bateria się wyczerpie, kontroler może komunikować się z komputerem, bezpośrednio za pośrednictwem przewodu USB przeznaczonego do ładowania. Podczas naszej dwutygodniowej przygody mieliśmy okazję spędzić nieco czasu na graniu w Moonlightera, Fifa 2019 i DmC: Devil may Cry. Wszystkie gry bez problemu wykrywały gamepada i właściwie przypisywały funkcje przełącznikom.

Współpraca ze smartfonem przebiega równie sprawnie - wystarczy przełączyć gamepada w tryb Bluetooth i połączyć się z urządzeniem. Smartfonem można sterować nawet z poziomu menu, ale prawdziwa frajda zaczyna się po uruchomieniu topowych gier takich jak Fortnite czy Asphalt. Kontroler jest prawidłowo identyfikowany i pozwala na usprawnioną zabawę. Niestety lista gier kompatybilnych z zewnętrznym kontrolerem jest nadal dość krótka. Nie udało nam się zagrać chociażby w Super Mario Run czy Sonic The Hedgehog. Entuzjaści zabawy w najmniejszym formacje, mogą dokupić do gamepada, akcesoryjny uchwyt na smartfona, który wyceniono na około 40 zł.

Sprawdziliśmy również kompatybilność kontrolera ze Steam Link App. Oprogramowanie z telewizora Samsunga, pozwoliło strumieniować obraz z komputera i sterować rozgrywką kontrolerem wpiętym bezpośrednio w odbiornik.

Ostatnim kompatybilnym systemem są urządzenia VR. Z dużą dawką prawdopodobieństwa, to właśnie kompatybilność z Oculusem i Gear VR są kluczowymi wyróżnikami urządzenia. Do naszej dyspozycji podczas testów mieliśmy wyłącznie drugie z urządzeń. Gamepad umożliwił nam zabawę bez konieczności ciągłego unoszenia ręki w kierunku skroni, co znacząco zwiększa komfort odkrywania wirtualnego świata.

SteelSeries Stratus Duo - wygoda

Konstrukcja okazuje się zaskakująco lekka jak na urządzenie bezprzewodowe. Wyważenie kontrolera jest perfekcyjne. Matowa obudowa pewnie leży w dłoni nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki, a drążki okazują się bardziej przyczepne, niż te projektowane przez Sony. Zastosowane materiały zasługują na największe pochwały. Odbiór zastosowanego tworzywa jest zdecydowanie bardziej satysfakcjonujący niż w gamepadach konsolowych. Podczas gry z wykorzystaniem przycisków akcji zwróciliśmy uwagę, że palce prawej dłoni zsuwają się na krawędzie przycisku bocznego oraz spustu. Przełączniki mogłyby być bardziej oddalone od frontu kontrolera - szczególnie spust przez wzgląd na mocno uniesione zakończenia może w dotkliwy sposób uciec spod palca. Układ wymaga kilku godzin na przyswojenie jego słabych stron - po pewnym czasie dłonie przyzwyczajają się do ograniczonej przestrzeni i zaczynają pewniej podążać za przełącznikami.

Producent deklaruje czas pracy na poziomie przekraczającym 20 godzin. Rezultat zależy od intensywności rozgrywki oraz pracy silniczków wibracyjnych. Podczas testów rozładowanie nastąpiło po niewiele ponad 17 godzinach. Przy wieczorno-weekendowym systemie zabawy, jest to czas który wystarcza na ponad tydzień bez potrzeby używania kabla.

SteelSeries Stratus Duo - podsumowanie

SteelSeries Stratus Duo to jeden z najlepszych gamepadów na rynku. Pomimo tego wydatek rzędu 300 zł, rekomendujemy przede wszystkim użytkownikom, którzy wykorzystają pełen potencjał konstrukcji. Mowa o multiplatformowości, pozwalającej na czerpanie satysfakcji z płynnej rozgrywki na smartfonie i w środowisku VR. Oczywiście przy okazji tych udogodnień ,gamepad od SteelSeries pozostaje świetnym partnerem rozgrywek PC, zapewniającym wzorowe wykonanie i długi czas pracy na jednym ładowaniu. Użytkownicy decydujący się wyłącznie na rozgrywkę PC mogą rozważyć zakup 10-15% tańszych konstrukcji, utrzymując przy tym podobny poziom satysfakcji.