StrongVPN - czy rzeczywiście jest "strong"? Sprawdzamy i oceniamy!

StrongVPN - informacje podstawowe

StrongVPN ma swoją siedzibę w Dallas (USA). Jej właściciel to StackPath LLC - firma, która odpowiada również za IPVanish. Dysponuje 650 serwerami rozsianymi po 24 krajach świata. Do VPN używa protokołu IKEv2, szyfrowanie danych odbywa się przy użyciu algorytmu AES 256-bit, a uwierzytelnianieprzy pomocy SHA-512.

Dostępne są tylko dwa plany abonamentowe. Pierwszy - miesięczny, kosztuje 10 dolarów za miesiąc. Drugi - roczny w cenie 69,90 USD (wychodzi 5,83 USD za miesiąc). W obydwu przypadkach abonament umożliwia jednocześnie do pięciu niezależnych połączeń, czyli na tylu urządzeniach można używać tej sieci VPN. Aplikacja dostępna jets w wersjach na Windows, Mac, Android i iOS. Można ja także zainstalować - w czym pomaga instrukcja - na ruterach, pod Linxuem, Kodi, Kindle, Chrome OS, Synology NAS.

StrongVPN - test

Podobnie jak i inne sieci prywatne, także StrongVPN stawia na prostotę obsługi przez użytkownika. Interfejs pomyślany jest tak, aby było maksymalnie łatwo wybrać najlepsze opcje dla siebie i nie rozprasza użytkownika dziesiątkami dodatkowych opcji. To bardzo przyjemna zaleta. Kiedy po raz pierwszy uruchamia się aplikację, pokazana jest mapa z przyciskami wyboru najlepszej lokalizacji i połączenia.

Po naciśnięciu CONNECT, sieć VPN startuje od najbliższego serwera - co pozwala na uzyskanie optymalnej szybkości transferu danych. Jeśli wolisz wybrać serwer ręcznie, wystarczy kliknąć na Best Available Location i zobaczyć dostępne lokacje. Można wybrać miasto, jak i serwer. Czego brakuje, to znajdujących się przy każdym serwerze, aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o procentowym wykorzystaniu oraz pingach. Po wyborze lokalizacji należy ją zapisać - nastąpi powrót do poprzedniego ekranu, gdzie po naciśnięciu CONNECT nastąpi połączenie z wybranym serwerem.

Test zaczęliśmy od próby skorzystania z amerykańskiego Netflixa - co powiodło się bez problemu. Nie było również kłopotów z innymi stronami, zablokowanymi w Polsce, w tym serwisami bukmacherskimi online. Czyli - wszystko w porządku. StrongVPN osiągał najlepsze transfery danych na serwerach w USA, Wielkiej Brytanii oraz Australii. W pięciu lokacjach udało mu się dotrzeć do zaledwie 30% bazowej szybkości. Plasuje go to w średniej klasie sieciach VPN. Co ciekawe, kiepsko spisywał się w Niemczech.

Jak wspomniano, nie ma tu mnóstwa dodatkowych funkcji. Wszystkie podstawowe są ukryte pod ikonką kółka zębatego w prawym, górnym rogu - po jej kliknięciu ukazują się pogrupowane w pięciu zakładkach. Pod "Opcjami" znajdziemy takie standardowe ustawienia, jak "Uruchom wraz z systemem Windows", "Automatyczne połączenie", "Połącz przy uruchomieniu", a także można włączyć domyślna opcję użycia killswitch w momencie, gdy zawali się tunel VPN. W zakładce Protocol można zmienić domyślny protokół IKEv2 na OpenVPN, SSTP czy L2TP. Pozostałe to opcje diagnostyczne, powiązane z kontem oraz aktualizacją aplikacji.

StrongVPN traktuje poważnie prywatność użytkowników - pomimo znajdowania się na terenie "Sojuszu Czternaściorga Oczu" nie są gromadzone żadne logi ani też dane dotyczące ruchu sieciowego czy innego wykorzystania tej usługi VPN.

StrongVPN - podsumowanie

StrongVPN jest łatwy w użytkowaniu i obsłudze, co będzie zaletą zwłaszcza dla początkujących użytkowników. Bardziej zaawansowani, którzy lubią mieć szereg opcji do wyboru, z pewnością będą zadowoleni z możliwości ręcznego przełączania protokołów. Jednak jeśli szukasz dedykowanych serwerów dla bezpośredniej wymiany plików (p2p) lub szerokiego wyboru krajów, może to nie być najlepszy wybór.

StrongVPN oceniamy jako mocnego średniaka - doskonale nadaje się dla mniej wymagających użytkowników.