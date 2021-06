Surface Laptop 4 – test minimalistycznego notebooka z dotykowym ekranem

Surface Laptop 4 to wysokiej klasy elegancki i minimalistyczny przenośny komputer przeznaczony do pracy biurowej. Jednak na próżno w nim szukać najlepszych podzespołów do bardziej zaawansowanych czynności.

Laptop 4 to najnowszy model komputerów przenośnych z dobrze wszystkim znanej serii Surface od firmy Microsoft. Niedawno trafił on do redakcji PCWorld i specjalnie dla Was przygotowaliśmy test tego urządzenia.

Najnowszy Surface Laptop 4 to przede wszystkim odświeżony i udoskonalony model Surface Laptop 3. Główne różnice są widoczne w specyfikacjach tych dwóch modeli, natomiast pod względem wyglądu, dostępnych przekątnych ekranu, ilości i rodzajów portów, dołączonej ładowarki czy zastosowania materiału Alcantara – to właściwie identyczne urządzenia.

Test Surface Laptop 4

Nie jest to również najpotężniejszy notebook na świecie, a także nie należy do najtańszych. Podobnie jak każdy inny laptop z serii Surface wyprodukowany w ciągu ostatniej dekady, Laptop 4 jest cienki, lekki i wystarczająco wydajny, aby zapewnić swobodę podczas większości codziennych zadań. Wisienką na torcie może być świetnie zoptymalizowany do pracy system Windows 10.

Dzięki połączeniu wyświetlacza PixelSense z jedną z najwygodniejszych klawiatur, jakich kiedykolwiek używałem, może być to laptop, który z chęcią każdy będzie chciał zabrać ze sobą do pracy. I właśnie dlatego, że Surface Laptop 4 jest urządzeniem przeznaczonym głównie do pracy, jego specyfikacja jest niemal drugorzędna, zwłaszcza jeśli większość Twojej pracy to edytory tekstu i poczta elektroniczna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na nasz test.

Surface Laptop 4 – Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2,40-4,20 GHz, 8MB cache) Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M,2 PCIe 512 GB Wbudowany napęd optyczny Brak Dotykowy ekran Tak Typ ekranu Błyszczący, LED, IPS Przekątna ekranu 13,5" Rozdzielczość ekranu 2256 x 1504 pikseli Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa Kamera na podczerwień Łączność Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax) Złącza USB 3,1 Gen, 1 (USB 3,0) - 1 szt,

USB Typu-C - 1 szt,

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt,

Surface Connect - 1 szt, Kolor dominujący Czarny Czytnik linii papilarnych Nie Podświetlana klawiatura Tak Dodatkowe informacje Aluminiowa pokrywa matrycy Dołączone akcesoria Zasilacz System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość 14,5 mm Szerokość 308 mm Głębokość 223 mm Waga 1,29 kg (z baterią) Rodzaj gwarancji Standardowa Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta) Kod producenta 5BT-00009

Laptop 4 nie jest wyposażony w najlepsze podzespoły na rynku, ale producent oferuje swoje laptopy w różnych konfiguracjach. Na przykład podczas wyboru procesora, przyjdzie nam rozważać pomiędzy firmą Intel a AMD. Testowany egzemplarz został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1135G7.

Układ graficzny to Intel Iris Xe, a całą specyfikację uzupełnia dysk SSD M.2 PCIe w rozmiarze 512GB, a także 8GB szybkiej pamięci operacyjnej DDR4x o taktowaniu 3733MHz.

Ekran urządzenia posiada nietypowe proporcje 3:2, a sama matryca została wykonana w technologii LED. Wbudowana kamera 1.0 Mpix nie jest najlepsza, ale warto wspomnieć o wykorzystywaniu przez nią skanera podczerwieni oraz możliwości identyfikacji użytkownika za pomocą Windows Hello.

Surface Laptop 4 – Cena

Podstawowy model Surface Laptop 4 to wydatek niespełna 5000zł, a testowany 13,5-calowy model wyceniony został na 6699zł.

Ceny poszczególnych modeli różnią się w zależności od wybranej konfiguracji - procesora, przekątnej ekranu, wersji kolorystycznej czy materiału, z którego zrobiony jest palmrest.

Surface Laptop 4 – Zawartość zestawu

Surface Laptop 4 otrzymujemy w białym opakowaniu, na którym umieszczono jego zdjęcie oraz nazwę. Po otwarciu od razu ukazuje nam się samo urządzenie.

Opakowanie Wnętrze opakowania

Poza laptopem otrzymujemy również ładowarkę, dokumenty… i to właściwie tyle. Oba elementy są zapakowane w mniejszych pudełkach, a te umieszczono w specjalnych kieszonkach wewnątrz całego opakowania.

Góra laptopa Spód laptopa

Minimalizm Surface Laptop 4 widać zatem nie tylko w konstrukcji, ale również w całym zestawie, które mu towarzyszy. Szkoda, że do całości nie jest dołączane piórko Surface Pen – byłby to miły dodatek, szczególnie za taką cenę urządzenia.

Surface Laptop 4 – Wygląd i jakość wykonania

Pod względem designu, tegoroczny laptop od Microsoft to znana nam dobrze konstrukcja z modelu Surface Laptop 3 z 2019 roku. Minimalizm i przejrzystość to zdecydowanie kluczowe słowa, jakie mogą towarzyszyć w opisie tego sprzętu. Nie znajdziemy tu również jakichkolwiek naklejek świadczących o zaimplementowanych rozwiązaniach technologicznych, np. jakiej generacji procesor został użyty.

Surface Laptop 4 po wypakowaniu

Urządzenie wykonane zostało praktycznie z jednego kawałka aluminium i jest dostępne w następujących wersjach kolorystycznych: matowa czerń, metaliczna platyna oraz platyna z materiałem Alcantara (dostępna jedynie w modelu 13-calowym). Pokrywę laptopa zdobi błyszczące logo systemu Windows, które znajdziemy także na innych urządzeniach z serii Surface.

Logo Microsoft Logo Microsoft

Należy również wspomnieć o grubych ramkach, które okalają ekran. W czarnym wariancie kolorystycznym są niemal niewidoczne, kiedy laptop jest wyłączony. Sprawa może jednak wyglądać inaczej w pozostałych wersjach kolorystycznych. Zawiasy trzymają górną część urządzenia dość sztywno, a sam laptop jest również lekki – waży zaledwie 1,29kg wraz z baterią, a ładowarka to dodatkowe 300g.

Ramki wokół ekranu

Surface Laptop 4 – Porty

Niestety, liczba portów nie zadowala, aczkolwiek założony minimalizm urządzenia i standard narzucany przez innych producentów laptopów może wyjaśniać, dlaczego Microsoft zdecydował się na takie rozwiązanie.

Po lewej stronie urządzenia znajdziemy gniazdo słuchawkowe mini-jack 3.5mm, a także porty USB typu A oraz USB typu C z funkcją Display Port oraz możliwością ładowania.

Porty USB-A, USB-C oraz mini-jack 3,5mm

Natomiast po prawej stronie znajdziemy jedynie (i aż) magnetyczne złączę Surface Connect, służące do podłączenia ładowarki. Jest to świetne rozwiązanie służące łatwemu podłączeniu ładowarki, a także zabezpieczeniu urządzenia przed przypadkowym pociągnięciem kabla. Dzięki temu laptop nie spadnie z biurka, a odłączy się samo złącze.

Port Surface Connect

Niestety na próżno szukać tutaj innych portów, chociażby takich jak Thunderbolt.

Surface Laptop 4 – Wyświetlacz

Seria Surface jest znana z charakterystycznej proporcji 3:2 swoich wyświetlaczy i nie inaczej jest w przypadku testowanego modelu Laptop 4. Takie rozwiązanie zapewnia dużą strefę roboczą w pionie, dzięki czemu wyświetlacz o przekątnej 13,5” i rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli nadaje się idealnie do pracy biurowej. Pełne pokrycie sRGB oraz świetne kąty widzenia w zupełności wystarczą także do amatorskiej pracy z grafiką czy obróbki wideo.

Ekran laptopa

Tegoroczny model posiada błyszczącą matrycę PixelSense IPS, która niestety odbija znajdujące się przed nią obiekty. Może być to problematyczne podczas seansów filmowych czy ewentualnych sesji gamingowych. Kolejnym minusem mogą być także znacznie szersze pasy widoczne na górze i na dole ekranu podczas oglądania materiałów wideo w formacie 16:9.

Ekran laptopa

Ekran laptopa jest w pełni dotykowy, a jego dokładność plasuje się na wysokim poziomie. Jedyny zauważalny minus to widoczne odciski palców, które pozostają na wyświetlaczu.. Opcjonalnie można dokupić piórko Surface Pen w cenie 499,90zł.

Surface Laptop 4 – Klawiatura i gładzik

Laptop został wyposażony w 6-rzędową klawiaturę. Znajdziemy na niej specjalne klawisze do sterowania multimediami czy regulacją jasności ekranu. Oprócz tego dostajemy również trzystopniowe podświetlenie przycisków w kolorze białym – bardzo pomocne podczas pracy w nocy. Mimo stosunkowo niskiego profilu, skok klawiszy jest bardzo wyczuwalny. Odstają jedynie klawisze strzałek góra/dół, które są wyraźnie mniejsze od pozostałych.

Klawiatura

Sposób działania i powierzchnia gładzika w pełni zastępuje klasyczną mysz komputerową. Touchpad został wykonany ze szkła, a na jego granicach znajdują się lewy i prawy przycisk. Miejsca na nadgarstki pod klawiaturą są dość duże, co ułatwia wprowadzanie tekstu i nie męczą dłoni podczas pracy. Wygoda z użytkowania na pewno jest większa w przypadku wersji z Alcantarą – ta w pełni aluminiowa wersja po dłuższym czasie daje znać o swojej twardości.

Gładzik Lewy palmrest Prawy palmrest

Surface Laptop 4 – Kamera, głośniki i mikrofony

Na górnej ramce ekranu znajduje się kamera HD 720p o rozdzielczości 1.0 Mpix, która współpracuje z usługą Windows Hello – sposobem na uwierzytelnianie użytkownika za pomocą rozpoznawania twarzy.

Wbudowana kamera HD 1.0 Mpix

Stereofoniczne głośniki firmy Omnisonic z systemem Dolby Atmos znajdują się pod klawiaturą. Mimo odczuwalnego rezonansu przy większej głośności grają bardzo przyjemnie, lecz niestety niskie tony są słabo słyszalne.

Laptop posiada także dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu.

Surface Laptop 4 – Wydajność i kultura pracy

Kultura pracy bardzo pozytywnie zaskakuje, bowiem Laptop 4 działa praktycznie bezgłośnie podczas wykonywania większości codziennych czynności. Wentylator urządzenia włącza się sporadycznie podczas bardziej wymagających zadań, a nawet jeśli, to nie zakłóca on w żaden sposób naszej pracy.

Testowany Surface Laptop 4 został sprawdzony w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Time Spy – 1349

– 1349 PCMark 10 – 2698

– 2698 Geekbench 5 : Single - 1306; Multi – 4695

: Single - 1306; Multi – 4695 Cinebench R15 : OpenGL – 58,96 fps; CPU - 235 cb

: OpenGL – 58,96 fps; CPU - 235 cb Cinebench R20 : CPU - 1401 pst

: CPU - 1401 pst Cinebench R23: CPU (Single Core) - 776 pts: CPU (Multi Core) - 3639 pts

Surface Laptop 4 – Bateria i zasilacz

Według producenta, zastosowany akumulator 47Wh ma wystarczyć nawet na 17-19 godzin pracy na pojedynczym cyklu ładowania. W rzeczywistości wynik ten jest jednak niższy, aczkolwiek wciąż w pełni zadowalający. Podczas testów średni czas pracy na baterii wyniósł około 10 godzin. Oczywiście uzyskany rezultat może się różnić w każdym przypadku, gdyż jest zależny między innymi od stopnia podświetlenia ekranu czy klawiatury, a także wybranego trybu baterii.

Ładowarka ze złączem Surface Connect

Pierwszym ze sposobów ładowania najnowszego Surface Laptop 4 jest podłączenie go do 65-watowego zasilacza poprzez port Surface Connect. Drugim sposobem jest skorzystanie z portu USB-C i podłączenie laptopa za pomocą kabla do gniazdka sieciowego. Należy również wspomnieć o dostępnym dodatkowym porcie USB-A, który znajduje się bezpośrednio na zasilaczu.

Port USB-A w ładowarce

Średni czas na naładowanie laptopa do 80% podczas testu wyniósł nieco ponad 1 godzinę. Jest to jak najbardziej zadowalający wynik, gdyż pozwala na standardowy 8-godzinny dzień pracy z edytorem tekstu.

Surface Laptop 4 – Podsumowanie

Surface Laptop 4 to bardziej ewolucja, niż rewolucja. W kwestii wyglądu czy też systemu zmian za dużo nie ma, lecz na pewno producent mógł zastosować mniejsze ramki ekranu. Jeśli chodzi o kwestie specyfikacji komputera, jest to urządzenie przeznaczone głównie dla osób, które nie wykonują zbyt wymagających czynności. Laptop będzie w takim razie idealny do standardowej pracy biurowej z edytorami tekstu lub ewentualnej amatorskiej obróbki audio i wideo.

Surface Laptop 4

Cena urządzenia może być zaporowa, jednak jeśli liczymy na bezproblemowe użytkowanie, dobre wykonanie oraz świetnie prezentujące się urządzenie – warto rozważyć te opcję. W kwocie, na którą został wyceniony najsłabszy model Surface Laptop 4, z pewnością można znaleźć inne rozwiązania, natomiast jest to wciąż bardzo dobry wybór, jeśli interesuje nas sprzęt bezpośrednio od Microsoftu.

Laptop oferuje świetny czas działania baterii, a także wysoką kulturę pracy. Ekran o proporcji 3:2 jest idealny do przeglądania treści oraz pracy z edytorem tekstu. Plusem jest również elegancki i minimalistyczny wygląd urządzenia, a przyjemna w użytkowaniu klawiatura i dopasowane miejsca na nadgarstki (a także bardzo miłe w dotyku w wersji z materiałem Alcantara) pozwalają na długie godziny pracy bez uczucia zmęczenia.

Surface Laptop 4

Podczas testu jedynym problemem było częste, przypadkowe rozpoznawanie funkcji multi-touch, podczas naciśnięcia jednym palcem na gładzik i przesuwania się po nim, np. podczas przenoszenia plików. Możliwe, że jest to wada dostarczonego egzemplarza lub zwykłe nieumiejętne korzystanie ze sprzętu, niemniej jednak warto o tym wspomnieć.

Reasumując, jeśli szukamy urządzenia wydajnego pod kątem renderowania filmów czy obróbki graficznej, możemy się lekko rozczarować wybierając najnowszy laptop z serii Surface. Natomiast jeśli chodzi o elegancki komputer, który ma służyć do połączeń wideo, słuchania muzyki, oglądania filmów czy ogólnego konsumowania treści internetowych, a także podstawowej pracy biurowej – ten sprzęt jak najbardziej będzie świetnym wyborem.