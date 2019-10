Surface Pro X to duży krok naprzód - pierwsze wrażenia

Niska waga i kompaktowe wymiary okupiono kilkoma kompromisami.

Microsoft Surface Pro X stanowi świetne uzupełnienie urządzeń z serii Surface. Najnowszy model to zawsze włączony i podłączony do sieci ultra lekki komputer przenośny, który ma zapewniać produktywność niezależnie od lokalizacji.

Źródło: pcworld.com

Największe zmiany zaszły wewnątrz obudowy. Microsoft porzucił procesory Intel Core i zastosował niestandardowy procesor oparty na układzie Snapdragon 8cx od Qualcomm'a. Obie firmy stworzyły procesor specjalnie dla Surface Pro X. Minimalizacja wymiarów i zmiana procesora to nie jedyne nowości. Niestety przy okazuj usunięto gniazdo MicroSD, komputer posiada jedynie porty USB Typu C, a miejsce na rysik znajduje się w pokrowcu z klawiaturą. Zdecydowano się również na radykalny, jak na tego typu urządzenie krok usunięto bowiem gniazdo słuchawkowe Jack. Surface Pro X oferuje również miejsce na kartę SIM, ale jest ono bardzo dobrze ukryte.

Nowy 13 calowy komputer zamknięty w obudowie tabletu został wyceniony na 4999 zł. Przedsprzedaż już trwa, a pierwsze egzemplarze opuszczą magazyn 19 listopada. W Stanach Zjednoczonych cena startuje od 999 dolarów, a wysyłka zaczyna się 5 listopada. W skład zestawu nie wchodzi klawiatura.

Bazowy model oferuje 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB nośnik SSD. Topowa konfiguracja posiada 16 GB RAM'u i 512 GB nośnik SSD. Cena wynosi wtedy 9099 zł. Cena najtańszej wersji jest wyższa, niż kwota, jaką trzeba będzie zapłacić za podstawowy, podobnie wyposażony model Surface Pro 7.

Co ciekawe użytkownicy będą mogli wybrać wersję konsumencką oraz biznesową. Specjalnie dla Surface Pro X zaprojektowano nową klawiaturę Surface Pro X Signature Keyboard oraz pióro Surface Slim Pen. W chwili obecnej nie znamy jeszcze ceny klawiatury. Pióro wyceniono na 650 zł.

Nowy, odważny design Surface Pro X

Co ciekawe naszą uwagę przyciągnął rysik Surface Slim Pen. Zamknięty Surface Pro X wygląda jak odchudzony model Surface Pro. Po otwarciu komputera z klawiaturą Signature Keyboard naszą uwagę przykuł rysik Surface Slim Pen umieszczony zaraz nad klawiszami funkcyjnymi. Jest on chowany w klawiaturze i ładuje się, gdy nie jest użytkowany. Wyjęcie uruchamia aplikację Whiteboard. Całość jest dużo bardziej przemyślana od magnetycznego mocowania Surface Pen do Surface Pro. Na dodatek dzięki nowemu rozwiązaniu dużo trudniej zgubić akcesorium.

Surface Pen to cecha charakterystyczna urządzeń z serii Surface, dlatego cieszymy się, że Microsoft jeszcze bardziej udoskonalił ten element. Ze względu na mobilny charakter całej konstrukcji bezpieczne miejsce do przechowywania pióra jest warte uwagi. Zabezpieczenie rysików i piór w urządzeniach 2 w 1 jest problemem, który od lat spędza sen z powiek producentom i użytkownikom, którym zdażyło się zgubić kosztowne akcesorium.

Pióro Slim Pen jest płaskie, a nie cylindryczne, jak zwykłe pióro Surface Pen. Mimo to jest ono wygodne w użytku i zachowało 4096 skalę rozpoznawania siły nacisku.

Surface Pro X posiada dwa złącza USB Typu C ulokowane na lewej krawędzi. Microsoft nadal używa własnego portu Surface Connect, ale możliwe, ze urządzenie wspiera ładowanie za pomocą USB Typu C. Wiemy, że oba gniazda mogą dostarczyć po 15 W prądu.

Po latach ignorowania nowoczesnego USB Typu C aż trudno uwierzyć, że Microsoft porzucił wszystkie inne standardy. Trzy główne porty, których można spodziewać się po urządzeniach Surface, czyli USB Typu A, gniazdo microSD pod nóżką oraz gniazdo słuchawkowe zniknęły. Nie powinno to przeszkadzać użytkownikom słuchawek bezprzewodowych, ale porzucenie wszystkich starszych portów jest nieco niepokojące.

Jedną z największych zalet nowego modelu jest jego wyświetlacz. Microsoft zastosował 13 calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli. Producent chwali się, że całość umieszczono w 12 calowej obudowie. Sam tablet jest nieco mniejszy od Surface Pro 7. Ramki są bardzo wąskie, a wyświetlacz posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla urządzeń Surface. Jest dotykowy, jasny i bardzo wyraźny.

Surface Pro X waży dokładnie tyle, ile Surface Pro 6 - nieco ponad 770 gram. Nie możemy porównać Surface Pro X do najnowszego Surface Pro, ponieważ Microsoft nie udostępnił jeszcze szczegółowej specyfikacji tegorocznego Surface Pro 7.

Nowy model sprzedawany jest w jednej wersji kolorystycznej. Obudowę wykonano z czarnego matowego aluminium. Tablet oraz klawiatura cechują się bardzo solidnym połączeniem.

Surface Pro X - Specyfikacja techniczna

Środek Surface Pro X jest jeszcze bardziej interesujący od wyglądu zewnętrznego. Oto podstawowa specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz: 13 calowy ekran dotykowy PixelSense o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, 267 ppi

13 calowy ekran dotykowy PixelSense o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, 267 ppi Procesor: Autorski układ SQ1 o taktowaniu 3 Ghz, 8 rdzeni, opracowany we współpracy z Qualcomm na bazie procesora Snapdragon 8cx

Autorski układ SQ1 o taktowaniu 3 Ghz, 8 rdzeni, opracowany we współpracy z Qualcomm na bazie procesora Snapdragon 8cx Karta graficzna: Adreno 685

Adreno 685 Pamięć operacyjna: od 8 GB do 16 GB pamięci LPDDR4x

od 8 GB do 16 GB pamięci LPDDR4x Pamięć masowa: Nośniki SSD o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB

Nośniki SSD o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB Porty: Surface Connect, 2x USB Typu C

Surface Connect, 2x USB Typu C Aparaty: 5 MP kamera przednia z Windows Hello, 10 MP kamera tylna z nagrywaniem wideo w rozdzielczości Full HD

5 MP kamera przednia z Windows Hello, 10 MP kamera tylna z nagrywaniem wideo w rozdzielczości Full HD Bateria: Do 13 godzin

Do 13 godzin Sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, modem Qualcomm Snapdragon X24 LTE

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, modem Qualcomm Snapdragon X24 LTE System operacyjny: Windows 10 Home (wersja konsumencka), Windows 10 Pro (wersja dla biznesu)

Windows 10 Home (wersja konsumencka), Windows 10 Pro (wersja dla biznesu) Wymiary: 287 cm x 208 cm x 7,3 mm

287 cm x 208 cm x 7,3 mm Waga: 774 gram

774 gram Kolor: Matowa czerń (aluminium)

Matowa czerń (aluminium) Dodatkowe funkcje: Szybkie ładowania - 80 procent w godzinę

Wcześniejsze plotki o wersji Surface Pro z procesorem ARM okazały się prawdziwe, chociaż Microsoft zaskoczył nas bardzo bliską współpracą z Qualcomm, dzięki której Surface Pro X korzysta ze specjalnego chipu SQ1.

Przedstawiciele Microsoft'u powiedzieli, że SQ1 pracuje z częstotliwością 3 GHz, a nie 2,84 GHz tak, jak w 8cx. Dodatkowo dzięki nowemu procesorowi Surface Pro X ma działać na baterii do 13 godzin. Cieszymy się, że producent wziął się za poprawę tego aspektu. Testowany przez nas Surface Pro 6 oferował krótkie czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Zastosowanie układu zaprojektowanego wspólnie z Qualcomm niesie ze sobą kilka zalet. Po pierwsze gniazdo microSIM ukryto w tylne części obudowy. Dostępne są także wersje z wbudowanym eSIM. Dodatkowo obok gniazda SIM znajduje się dysk twardy, który może być rozbudowany we własnym zakresie po zakupie komputera. Microsoft nie przewiduje jednak, że będzie to tak proste, jak wymiana karty MicroSD. Wiemy, że do przeprowadzenia całej operacji potrzebne będą dodatkowe narzędzia.

Surface Pro X korzysta również z mechanizmu szybkiego ładowania opracowanego przez Qualcomm'a.

Czy Surface Pro X jest szybkim komputerem przenośnym? Na pokazie demonstracyjnym nie można było przeprowadzić dokładnych testów, więc należy wstrzymać się jeszcze z wydaniem ostatecznego werdyktu. Przeglądanie internetu zarówno na przeglądarce Edge, jak i Edge opartym na Chrome było bardzo szybkie, ale nie pozwolono na instalację Google Chrome, ani żadnego benchamarka. Zarówno Netflix, jak i YouTube działały bez problemu.

Tradycyjne obawy związane z uruchamianiem systemu Windows na układach ARM to brak wydajności i ograniczenia emulacji systemu. Microsoft ciężko pracował nad eliminacją tego typu problemów, ale nadal istnieją uzasadnione obawy o płynność działania.

Podsumowując Surface Pro X wydaje się być najcieńszym, najlżejszym, najbardziej mobilnym urządzeniem z serii. Z wydaniem ostatecznego werdyktu musimy wstrzymać się do czasu dokładnych testów. Obecnie nie sposób ocenić wydajności układu SQ1 oraz optymalizacji systemu.