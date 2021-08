Surfshark VPN to rozwiązanie, które szyfruje przesyłane dane, aby zapewnić nam większy poziom bezpieczeństwa. Sprawdzamy jej największe zalety.

Surfshark VPN to firma zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Posiada wiele serwerów ulokowanych na całym świecie - ponad 3200 serwerów oraz 110 lokalizacji w 65 krajach. Oferuje ochronę naszej tożsamości w sieci, a także pozwala nam na uzyskanie dostępu do treści w miejscach objętych ograniczeniami geograficznymi. Atutem jest prawdziwy tryb incognito - firma nie rejestruje żadnych połączeń, blokuje reklamy, a także pozwala na uniknięcie trackerów, złośliwego oprogramowania czy prób phishingu. Można nie tylko zmienić adres IP, ale i edytować fizyczną lokalizację GPS na Androidzie.

Jeśli chodzi o funkcje, mamy tu "CleanWeb", który jest blokadą reklam i szkodliwego oprogramowania oraz Kill Switch (chroni nasze dane w przypadku zerwania połączenia z jednym z serwerów VPN). MultiHop to Double VPN. Oprogramowanie w takim przypadku wykorzystuje jednocześnie dwa różne serwery, aby jeszcze lepiej zapewniać użytkownikowi bezpieczeństwo. Tryb NoBorders jest rozwiązaniem pozwalającym na ominięcie poważnych ograniczeń sieciowych. Możemy również skorzystać z funkcji Whitelister, która wybiera na przykład aplikacje, adresy www lub IP, które mogą omijać VPN bądź wręcz przeciwnie - korzystać z niego wyłącznie.

Podsumowując: Surfshark to intuicyjna obsługa, szybkie serwery i najważniejsze - pełna dyskrecja. W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań zyskujemy wirtualną prywatną sieć, która tak naprawdę niczego od nas nie wymaga. Uruchamiamy usługę raz i możemy o niej zapomnieć, a przy okazji cieszyć się ze stabilnego połączenia, które - co najważniejsze - jest od teraz bezpieczne. Zdecydowanie polecamy!