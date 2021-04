Suszarka Electrolux PerfectCare 900 - nasz test

Electrolux Perfect Care 900 - EW9H 189BP to suszarka, w której producent zastosował najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Jak wypada w praktyce? Sprawdzamy i oceniamy, czy warto ją nabyć.

Po każdym praniu musimy je wysuszyć. Zimą najczęściej rozwieszamy je na sznurkach w łazience, latem - na suszarkach na balkonach lub w ogrodach. W obu przypadkach ma to pewne wady. W łazience cały czas panuje wrażenie nieporządku, rzeczy mają tendencję do spadania, a przy większej ich ilości w pomieszczeniu jest po prostu ciemniej. Suszenie na świeżym powietrzu, owszem, jest przyjemne, jednak w mieście mogą osadzać na praniu zanieczyszczenia z powietrza, a jeśli ktoś suszy pranie w przydomowym ogródku, może je zdjąć z takimi niespodziankami, jak pająk czy kleszcz.

Rozwiązaniem pozwalającym na solidne wysuszenie prania, a zarazem uniknięcie tych nieprzyjemnych efektów, jest domowa suszarka bębnowa. Oczywiście nie jest to urządzenie dla wszystkich - w mniejszych łazienkach ciężko będzie znaleźć na nią miejsce, nawet jeśli suszarka stanie na pralce. Jednak jeśli ma się więcej przestrzeni, warto pomyśleć o takim urządzeniu. PerfectCare EW9H 189BP to jedna z propozycji, a ja przez kilka tygodni sprawdzałem, co potrafi.

Electrolux PerfectCare 900 - specyfikacja

Suszarka Electrolux Perfect Care 900 - EW9H 189BP przyjechała do mnie wraz z pralką Electrolux PerfectCare 900 - EW9F149SP. To dobry zestaw - w jednym Electroluxie piorę, a w drugim od razu mogę suszyć. Jeśli dla kogoś ważny jest design, zaznaczę, że oba urządzenia mają podobny i dobrze się ze sobą komponują, a ponieważ mają neutralny, biały kolor, pasują do każdego stylu wnętrza. Uwagę duża pojemność bębna - 9 kg.

Specyfikacja techniczna EW9H 189BP prezentuje się następująco:

Instalacja: wolnostojąca Maks, pojemność wsadu 9 kg Technologia suszenia pompa ciepła Zmienny kierunek pracy bębna zapobiega powstawaniu zagnieceń Typ wyświetlacza dotykowy LCD Funkcja opóźnionego startu Wskaźnik stanu suszenia minimalizacja zagnieceń/koniec, chłodzenie, suszenie do szafy, suszenie, dodatkowe suszenie, suszenie do prasowania Wskaźniki skraplacz, filtr, zbiornik Położenie i pojemność zbiornika kondensacyjnego: po lewej na panelu, 5,28 l Nóżki 4 regulowane Oświetlenie wewnętrzne: LED Dołączone akcesoria akcesoria: bezpośredni wąż odpływowy, półka do suszenia Liczba programów 12

Electrolux PerfectCare 900 - montaż i pierwsze uruchomienie

Suszarka firmy Electrolux ma typowe gabaryty "pralkowe", jednak w odróżnieniu od EW9F149SP nie potrzeba zakładać gumowych podkładek, redukujących wibracje. Zamiast tego mamy po prostu cztery regulowane nóżki, za pomocą których możemy ustawić urządzenie w poziomie. Wszystkie akcesoria montażowe ukryte są w bębnie - znajdziemy tu koszyk przeznaczony do suszenia specyficznych elementów garderoby, filtr wyłapujący nitki i kłaki z ubrań, zestaw do odprowadzania skroplin (o nim w kolejnym akapicie), a także trzy instrukcje: montażu, obsługi suszarki, obsługi kosza.

Montaż urządzenia to prosta czynność, a polega na podpięciu z tyłu urządzenia zestawu do odprowadzania skroplin. Składa się on z opaski nylonowej, kolanka, prowadnicy, przezroczystego węża odprowadzającego (długość 2,5 m) oraz uszczelnienia. Do operacji potrzebne będą szczypce oraz klucz nasadowy 7 mm - nie ma ich wraz ze sprzętem. Wąż wychodzący z pralki jest zamontowany na specjalnym króćcu, z którego należy zdjąć za pomocą szczypiec, a następnie podpiąć kolanko i nasunąć na węża obejmę. Z drugiej strony kolanka wkładamy węża odprowadzającego, mocujemy go opaską nylonową do króćca, a następnie odkręcamy kluczem jedną ze śrub nasadowych. Umieszczamy ją w obejmie i zakręcamy. Na koniec węża odprowadzającego nakładamy prowadnicę. Jego końcówka powinna trafić w miejsce odprowadzania wody, jak kran, rura kanalizacyjna czy choćby sedes.

Gotowe? Prawie. Bęben opróżniamy, a w specjalną szczelinę tuż przy drzwiczkach wsuwamy filtr. Do czego służy? Wyłapuje sypiące się z suszonego prania kłaczki i nitki. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, żeby tam cokolwiek się dostało. Dlatego byłem mocno zszokowany, gdy po pierwszym suszeniu (rzeczy ciemne i brązowe) w filtrze nazbierało się tego mnóstwo. Ale zanim filtr się zapełni, czeka nas pierwsze suszenie. Tu potrzebne niewielkie przygotowanie - bierzemy wilgotną szmatkę i czyścimy nią wnętrze bębna. Potem możemy włączyć suszarkę - wita nas krótką, elektroniczną melodyjką, a w środku włącza się światło. Nastawiamy program godzinny, wrzucamy do środka wilgotne pranie i gotowe. Można nacisnąć Start.

Przy pierwszym uruchomieniu suszarki Electrolux ustępują założone na bęben blokady - słychać krótkie szczęknięcie i tyle. Producent zastrzega w instrukcji, że EW9H 189BP może początkowo wydzielać dziwne zapachy - jednak w moim przypadku sytuacja taka nie zaszła.

Electrolux PerfectCare 900 - programy

Skoro suszarka Electrolux jest już gotowa do pracy, przyjrzyjmy się, jakie programy suszenia oferuje. Zacznę jednak od wyjaśniania, że każdy z nich można ustawić na jeden z trzech poziomów wysuszenia: suche do prasowania, suche do szafy i ekstra suche. Każdy kolejny wydłuża czas potrzebny na operację. Przykładowo - przy Bawełnie są to kolejno 1:05 h, 2:20 h oraz 3:05 h.

Bawełna Eco - dla tkanin bawełnianych przy maksymalnej oszczędności energii

- dla tkanin bawełnianych przy maksymalnej oszczędności energii Bawełna - dla tkanin bawełnianych

- dla tkanin bawełnianych Syntetyki - tkaniny syntetyczne i mieszane

- tkaniny syntetyczne i mieszane Delikatne - jedwab, akryl itp.

- jedwab, akryl itp. Wełna - tkaniny wełniane, w tym przeznaczone do prania ręcznego

- tkaniny wełniane, w tym przeznaczone do prania ręcznego Kurtki puchowe - kurtki wypełnione puchem lub wypełnieniem syntetycznym

- kurtki wypełnione puchem lub wypełnieniem syntetycznym Sportowe - cienkie i lekkie tkaniny, poliester, mikrofibra

- cienkie i lekkie tkaniny, poliester, mikrofibra Pościel XL - do trzech kompletów pościeli

- do trzech kompletów pościeli Denim - ubrania codzienne, dżinsy

- ubrania codzienne, dżinsy Outdoor - odzież turystyczna, techniczna, wodoodporna, kurtki z podpinką lub odpinanym futerkiem

- odzież turystyczna, techniczna, wodoodporna, kurtki z podpinką lub odpinanym futerkiem Szybkie 3 kg - do rzeczy lekkich z bawełny i tkanin syntetycznych

- do rzeczy lekkich z bawełny i tkanin syntetycznych Mix Care - do ubrań codziennych oraz rutynowego suszenia prania bez sortowania

- do ubrań codziennych oraz rutynowego suszenia prania bez sortowania Odświeżanie - specjalny program z maksymalnym wsadem 1 kg, przeznaczony do odświeżania odzieży po dłuższym przechowywaniu

Tu muszę jeszcze dodać kilka słów o zastosowanych rozwiązaniach technologicznych:

3DSense - autorska technologia Elecrtrolux, która umożliwia głębokie skanowanie włókien tkanin i na tej podstawie dopasowuje parametry suszenia w celu osiągnięcia optymalnego efektu operacji.

- autorska technologia Elecrtrolux, która umożliwia głębokie skanowanie włókien tkanin i na tej podstawie dopasowuje parametry suszenia w celu osiągnięcia optymalnego efektu operacji. CycloneCare - to system wykorzystujący technologię 3DSense , a jego zadaniem jest bezpieczne osuszanie delikatnych tkanin.

- to system wykorzystujący technologię , a jego zadaniem jest bezpieczne osuszanie delikatnych tkanin. Ochrona przed zagnieceniami - wydłuża cykl suszenia, aby zachować większą gładkość ubrań.

- wydłuża cykl suszenia, aby zachować większą gładkość ubrań. Obroty plus - zwiększenie częstotliwości odwrotnych obrotów bębna, co ma ochronić rzeczy przed skręcaniem i splątywaniem.

Electrolux PerfectCare 900 - panel sterowania i obsługa

Suszarka Electrolux PerfectCare 900 posiada hybrydowy panel sterowania - program wybiera się za pomocą pokrętła, a parametry wybranego programu można zmienić za pomocą przycisków dotykowych. Przyciski umożliwiają wybranie stopnia wysuszenia, ustawienie poziomu wilgotności suszonego prania, a także wprowadzenie innych parametrów. Znaczenie każdego zostało dokładnie wyjaśnione w instrukcji i warto do niej sięgnąć w razie wątpliwości. Na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania procesu oraz dodatkowe informacje o zastosowanych funkcjach, połączeniu Wi-Fi oraz aktualnej fazie suszenia.

Electrolux PerfectCare 900 - sterowanie zdalne

Wszystkie ustawienia suszarki możemy wprowadzić jeszcze przed włożeniem do niej prania. Jest to możliwe dzięki modułowi Wi-Fi, który należy aktywować poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków - "Suszenie" oraz "Opóźniony start". Równocześnie należy na swoim smartfonie uruchomić aplikację My Electrolux. Następnie parujemy oba urządzenia i gotowe - przez aplikację mamy dostęp do wszystkich możliwych ustawień. Jednak aby z tego skorzystać, suszarka musi być włączona.

Jedną z zalet aplikacji My Electrolux jest możliwość zapisania najczęściej wprowadzanych ustawień jako ulubione, dzięki czemu można potem oszczędzić sobie czas i zamiast kręcić pokrętłem i naciskać przyciski, po prostu klikamy w aplikacji na zapisane ustawienia dla konkretnych ubrań - i gotowe.

Electrolux PerfectCare 900 - hałas i codzienne użytkowanie

Podczas testów korzystałem z suszarki kilkadziesiąt razy. Nieco obawiałem się, że będzie ją w domu słychać, ale mile się rozczarowałem - poziom hałasu nie jest większy niż przy zwyczajnym praniu, ten z kolei jest całkowicie akceptowalny dla ucha. Czasem jednak słychać hałasy i stukania - nie jest to jednak wina żadnego elementu pralki, a zamków i różnych dodatków do ubrań, które uderzają o bęben podczas suszenia. Jeśli zaś chodzi o samo suszenie, tutaj mam uczucia mieszane, ale przeważają pozytywne. Dlaczego mieszane? Otóż nie zawsze wsad zostaje wysuszony perfekcyjnie. Zacząłem od bawełny - jak wiadomo wykonane z niej elementy odzieży mają różne grubości. Te cieńsze wysuszone były idealnie, jednak przy grubszych bywało różnie - niektóre wymagały dosuszenia przez kilkanaście minut, innym z kolei starczyło kilka dodatkowych, aby były praktycznie od razu gotowe do prasowania lub włożenia do szafy.

Osobnego omówienia wymaga załączony do zestawu kosz. Jest on przeznaczony do suszenia miękkich zabawek, bielizny oraz jednej pary butów sportowych. Oczywiście nie wszystko naraz - jak informuje instrukcja, do jednego suszenia w koszu możemy przeznaczyć:

drobne rzeczy wełniane

parę męskich lub damskich butów sportowych

zestaw: biustonosz + jedna para majtek

jedno body

jedną maskotkę pluszową

Zastosowanie kosza wymaga pewnych przygotowań - należy wyjąć filtr i zamocować kosz za pomocą dołączonego adaptera. Odzież musi zostać podwinięta, a buty pozbawione wkładek i ułożone podeszwami do góry. Czas trwania programu dla każdego rodzaju suszenia podany jest w instrukcji. Można go modyfikować - przyciśnięcie przycisku to zmiana o 10 minut.

Co istotne i o czym warto wspomnieć - po zakończeniu suszenia urządzenie informuje o tym sygnałem dźwiękowym, a dopóki drzwiczki nie zostaną otwarte, od czasu do bęben się obraca, co pozwala na zachowanie ciepła oraz świeżości. Dlatego po zakończeniu suszenia nie musisz spieszyć się z wyjmowaniem wsadu. To dobre rozwiązanie w wielu sytuacjach - np. wychodzisz na zakupy, spokojnie zostawiając włączoną suszarkę EW9H 189BP. Natomiast po wyjęciu należy pamiętać, aby opróżnić filtr z zanieczyszczeń oraz opróżnić zbiornik na skropliny. Znajduje się on po lewej stronie, czyli w miejscu gdzie w pralce mamy pojemnik detergentu i płynu do płukania.

Electrolux PerfectCare 900 - podsumowanie

Suszarka Electrolux PerfectCare 900 EW9H 189BP to dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie ma się ograniczoną przestrzeń na suszenie prania lub po prostu nie ma się ochoty na jego rozwieszanie. Wrzucasz pranie do suszarki, zamykasz drzwiczki, uruchamiasz - i nic Cię dalej nie interesuje. Po jakimś czasie wyjmujesz gotowe do schowania w szafie. Można docenić to zwłaszcza zimą i w chłodnych miesiącach. W zimie prania na balkonie nie rozwieszamy - chyba, że chcemy mieć je zmrożone i ośnieżone. W chłodnych miesiącach jest po zdjęciu nieprzyjemnie chłodne. No i nie zawsze mamy możliwość wywiesić wypranych ubrań na świeżym powietrzu.

Electrolux PerfectCare 900 eliminuje konieczność posiadania w domu rozkładanej suszarki oraz rozwieszania prania. Urządzenie jest bardzo wygodne w obsłudze, ma liczne rozwiązania, które wpływają na końcowy efekt suszenia, a do tego należy dodać, że wykonano je z materiałów i części najwyższej jakości, co sprawia, że EW9H 189BP to inwestycja na długie lata.