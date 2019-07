Świetne czasy pracy na baterii, ale co z innymi funkcjami? - test Huawei Watch GT

Huawei Watch GT oferuje rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, ale jakie są tego konsekwencje? Sprawdzamy najnowszego smartwatcha z chin.

Huawei jest obecny na rynku inteligentnych urządzeń noszonych już od dawna. Pierwsza generacja smart zegarka od chińskiego giganta zadebiutowała ponad 3 lata temu w 2016 roku. Pierwsze urządzenia tego typu oparte były na systemie Android Wear, który obecnie nazywa się Wear OS. W pewnym momencie Huawei zdało sobie jednak sprawę z ograniczeń oraz bardzo słabej optymalizacji systemu od Google. Wear OS nawet na zegarkach wyposażonych w czterordzeniowe procesory oraz 1 GB pamięci operacyjnej działa słabo, a zawieszanie się interfejsu i nagłe drenowanie baterii są na porządku dziennym. To główne wady, które powodują, że Wear OS w chwili obecnej nawet pomimo ściągnięcia do współpracy firm takich, jak Diesel, Michael Kors czy Fossil bardzo źle radzi sobie na rynku.

Źródło: techadvisor

Zegarki pracujące pod kontrolą systemu Wear OS nie stanową realnej konkurencji dla Apple Watch oraz smart urządzeń Samsunga, które pracują pod kontrolą systemu Tizen z nakładką One UI. Huawei również zauważył niedoskonałości platformy od Google i postanowił zaryzykować. Chiński gigant wybrał jednak inną drogę, niż Samsung czy Apple. Nowe zagarki Watch GT posiadają słabe podzespoły oraz pracują pod kontrolą systemu Lite OS. Połączenie to zapewnia znakomite czasy pracy z dala od ładowarki, o których inne smart zegarki mogą marzyć, ale ogranicza również funkcjonalność.

Specyfikacja techniczna

Pamięć RAM: 16 MB

16 MB Pamięć wbudowana: 128 MB

128 MB Typ wyświetlacza: AMOLED, Dotykowy, Kolorowy

AMOLED, Dotykowy, Kolorowy Przekątna wyświetlacza: 1,39 cala

1,39 cala Rozdzielczość wyświetlacza: 454 x 454 px

454 x 454 px Łączność: Bluetooth

Bluetooth Nawigacja satelitarna: Tak

Tak Zainstalowany system operacyjny: Light OS

Light OS Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Kompas, Pulsometr, Czujnik światła, Żyroskop

Akcelerometr, Barometr, Kompas, Pulsometr, Czujnik światła, Żyroskop Rodzaje aktywności: Tryb wielodyscyplinowy

Tryb wielodyscyplinowy Funkcje informacyjne: Alarm wibracyjny, Budzik, Kalendarz, Prognoza pogody, Funkcje telefoniczne, Kończenie połączeń, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna, Plany treningowe, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu, Funkcje biegowe, Kadencja biegu, Treningi biegowe, Funkcje rowerowe, Treningi rowerowe

Alarm wibracyjny, Budzik, Kalendarz, Prognoza pogody, Funkcje telefoniczne, Kończenie połączeń, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna, Plany treningowe, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu, Funkcje biegowe, Kadencja biegu, Treningi biegowe, Funkcje rowerowe, Treningi rowerowe Budowa i wykonanie: Ceramiczny pierścień koperty, Koperta aluminiowa, Silikonowy pasek, Wymienne paski

Odporność: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM Bateria: Litowo-jonowa

Litowo-jonowa Czas pracy na baterii: do 14 dni normalnego użytkowania

do 14 dni normalnego użytkowania Obwód nadgarstka: 140 - 210 mm

140 - 210 mm Typ paska: Pasek Sportowy

Pasek Sportowy Kolor paska: Czarny

Czarny Kolor koperty: Czarny

Czarny Kompatybilność z systemami: Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym

Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym Dodatkowe informacje: Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną

Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną Dołączone akcesoria: Kabel ładujący, Stacja ładująca

Kabel ładujący, Stacja ładująca Szerokość: 46,5 mm

46,5 mm Wysokość: 46,5 mm

46,5 mm Grubość: 10,6 mm

10,6 mm Waga: 46 g

46 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Cena i dostępność

Huawei Watch GT to seria składająca się z dwóch zegarków, które różnią się wyglądem. Na półkach sklepowych znajdziemy model Active z sylikonowym paskiem oraz bardziej elegancką wersję Classic. Oba modele kupimy za około 800 zł. To ciekawe biorąc pod uwagę fakt, że na światowej premierze Huawei informowało, że zegarek w wersji Classic będzie nieco droższy. Cena zegarków od Huawei'a jest konkurencyjna. Apple Watch Series 4 i Samsung Galaxy Watch są znacznie droższe, a Watch GT będzie konkurował raczej z Galaxy Watch Active oraz starszym Gear Sport.

Źródło: huawei

Ciekawy design, wytrzymała konstrukcja

Huawei od początku projektowania nowych smartwatchy miał jeden cel. Nowe inteligentne zegarki miały wyglądać, jak zegarek, a nie kolejny drogi elektroniczny gadżet. Faktycznie Watch GT zarówno w wersji Active, jak i Classic wygląda bardzo dobrze i z daleka łatwo go pomylić z klasycznym zegarkiem.

Na tarczach zegarka wyświetlane są oczywiście dodatkowe informacje takie, jak śledzenie ruchu, puls serca, ilość spalonych kalorii i wiele innych w zależności od tarczy, ale w przypadku Huawei'a nie skorzystamy z obracanej koronki, która pozwoliłaby szybko i wygodnie obsługiwać zegarek. Z rozwiązania tego zrezygnował również Samsung w modelu Galaxy Watch Active.

Zegarek Huawei Watch GT wygląda bardzo podobnie do poprzednika pracującego pod kontrolą systemu Wear OS - Huawei Watch 2 i jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Szczególnie w przypadku akcesoriów takich, jak zegarki wygląd to kwestia indywidualna, ale nie można powiedzieć, że Watch GT jest brzydki. Szczególnie podoba nam się wersja Classic z beżowym paskiem. Osoby lubiące wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne z pewnością wybiorą model Active, który posiada sylikonowy pasek.

Dobrą wiadomością jest fakt, że Huawei Watch GT używa standardowych pasków do zegarków, które są miękkie w dotyku i choć nie powinny powodować podrażnień, można je wymienić na inne kompatybilne paski do zegarków, jeśli tylko tego zapragniesz.

Pasek testowanego przez nas modelu Watch GT wykonany był rewelacyjne i spokojnie mógłby zostać zastosowany w o wiele droższym zegarku analogowym. W czasie intensywnych testów zegarek był przez nas noszony praktycznie 24h/7 i nie spowodował żadnych podrażnień na skórze.

Źródło: techadvisor

Oba zegarki są wyposażone w wyświetlacz OLED o przekątnej 1,39 cala, chroniony diamentową powłoką, która powinna zapewnić odporność na zadrapania. Zwracamy jednak uwagę, że nowe Huawei Watch GT mogą być za duże dla osób posiadających bardzo szczupłe nadgarstki. Warto sprawdzić to przed zakupem.

Z tyłu zegarka umieszczono nowy monitor tętna, który według producenta jest znacznie bardziej dokładny od konkurencyjnych rozwiązań. Podobnie, jak inne zegarki Huawei również Watch GT jest ładowany poprzez specjalne złącze. Nadal nie wprowadzono bezprzewodowego ładowania. Szkoda, że Huawei nie zdecydował się na to rozwiązanie, ponieważ obecnie na rynku pojawiać się będzie coraz więcej urządzeń z bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym, które świetnia sprawdza się właśnie do ładowania smartwatchy.

Dodatkowo Huawei Watch GT oferuje ulepszone możliwości śledzenia naszej aktywności i kondycji fizycznej oraz czy Ci się to podoba czy nie pracuje pod kontrolą zupełnie nowego oprogramowania.

Aktualizacja podzespołów

Osiągnięcie zwiększonej żywotności baterii było możliwe dzięki aktualizacji podzespołów. Huawei Watch GT oferuje podwójną architekturę chipsetu, która pozwala na używanie różnych chipsetów w zależności od wykonywanych czynności. Oznacza to, że jeżeli będziesz spał lub zegarek pozostanie w spoczynku przed dłuższy czas będzie wykorzystywał mało wydajny układ, a gdy będziesz trenował lub wykorzystywał jego funkcje przełączy się na wydajniejszy procesor, który jest bardziej energochłonny, ale zapewnia znacznie wyższą wydajność.

Huawei twierdzi, że czujnik HR (Hearth Rate Monitor) zastosowany w zegarku GT jest dokładniejszy i wydajniejszy niż ten, który oferuje konkurencja. Nazywa się TruSeen 3.0 i różni się od podobnych monitorów nie tylko ze względu na włączenie nowych czujników, ale także szereg samo uczących się algorytmów, które pomagają otrzymać jak najdokładniejsze wyniki. Oferuje również stały pomiar tętna w celu uzyskania dokładniejszego odczytu zarówno na zegarku, jak i w aplikacji Huawei Health, a także umożliwia pomiar tętna spoczynkowego, pojedynczego tętna i średniego tętna.

Źródło: techadvisor

Połącz monitor tętna TruSeen 3.0 HR z imponującym systemem GPS składającym się nie tylko z GPS, ale także z systemów GLONASS i GALILEO, a otrzymasz naprawdę imponujący tracker fitness. To pierwszy raz, kiedy to trio technologii zostało zaprezentowane w smartwatch'u i pozwala Watch GT określać Twoją pozycję w oparciu o odczyty ze wszystkich trzech systemów, zapewniając przy tym dokładniejsze współrzędne GPS nawet na obszarach miejskich z wysokimi budynkami, lub gdy jesteś w trakcie górskich wycieczek.

Ulepszone śledzenie aktywności oraz snu

Nie powinno dziwić Cię, że Huawei Watch GT skupia się na śledzeniu Twojej aktywności. Watch 2 był bardziej uniwersalnym smartwatchem, który pozwalał na wykonywanie większej ilości czynności i instalowanie różnego rodzaju aplikacji ze Sklepu Play. Watch GT posiada mniejsze możliwości, ale wszystkie zaszyte w nim funkcje działają o wiele lepiej, niż u poprzednika. Oprócz śledzenia standardowych ćwiczeń, takich jak bieganie, jogging i wioślarstwo, Watch GT zawiera wysokościomierz, który wyświetla zaawansowane odczyty, takie jak wysokość podczas wędrówek, a także szereg pomiarów związanych ze sportami wodnymi.

Zegarek jest wodoodporny, co oznacza, że możesz używać go także podczas pływania. W rzeczywistości smartwatch oferuje specyficzne tryby śledzenia w zależności od rodzaju pływania.

Huawei Watch GT posiada również inteligentnego asystenta do spraw zdrowia, który oprócz śledzenia codziennych kroków, godzin przebywania w pozycji stojącej i ćwiczeń fizycznych, może inteligentnie śledzić różne fazy snu. Jego rola nie kończy się jednak na samym śledzeniu, ponieważ Watch GT może analizować zbierane dane dotyczące snu i udostępnia szereg wskazówek (w sumie ponad 200, w zależności od problemu), które pomogą Ci lepiej zasnąć w nocy.

Porady oferowane przez Watch GT wahają się od najprostszych stwierdzeń doradzających wcześniejsze położenie się do łóżka stopniowo, aż do bardziej zaawansowanych takich, jak np. temperatura panująca w Twojej sypialni.

Huawei Watch GT jest kompatybilny zarówno z systemem iOS, jak i Android, ale podobnie jak Watch 2, z systemem Android uzyskujemy dostęp do większej ilości funkcji (prawdopodobnie zależy to od bardziej rygorystycznych zasad dotyczących akcesoriów w systemie iOS). Zegarek oferuje obsługę Bluetooth, ale nie ma dostępu do NFC, więc nie zapłacimy nim w sklepie.

Źródło: techadvisor

Light OS: pokochasz lub znienawidzisz

Light OS od Huawei to zupełnie nowy system operacyjny, który, jak sama nazwa wskazuje ma wykorzystywać jak najmniej zasobów sprzętowych. Zapewnia dostęp do podstawowych funkcji, takich jak latarka, pogoda, kompas, stoper, stoper, timer i alarmy, ale przegapisz całą masę inteligentnych funkcji oferowanych przez system operacyjny Google Wear OS, które naprawdę są przydatne podczas codziennego użytkownia. Funkcje takie jak dostęp do Asystenta Google, szybkie sterowanie multimediami, zaawansowane powiadomienia, a nawet możliwość uzyskania wskazówek dojazdu z Map Google są niedostępne.

To też nie wszystko - Light OS nie oferuje wsparcia dla aplikacji firm trzecich, a Huawei nie planuje zmieniać tego wraz z nowymi aktualizacjami. Nie jest to dokładnie nowa koncepcja - firma Garmin początkowo odmówiła oferowania wsparcia dla aplikacji innych firm w swojej ofercie, ale od tego czasu minęło trochę czasu i przedsiębiorstwo zmieniło swoje stanowisko oferując podstawowe wsparcie dla popularnych aplikacji, takich jak Spotify, Uber i Deezer.

Niestety, ale Light OS nie jest jeszcze w stu procentach dopracowanym systemem i trapią go problemy wieku dziecięcego. Podczas testów zegarek kilkukrotnie zawiesił się, a także zdarzyło mu się kilkukrotnie wyświetlać monit o tym samym powiadomieniu. Producent zapewnił, że będzie wydawać aktualizacje oprogramowania w celu poprawy wydajności i obsługi powiadomień w nadchodzących tygodniach, ale użytkownicy korzystający z zegarka w chwili obecnej mogą czuć się niezadowoleni.

System operacyjny Light OS powoduje, że tak naprawdę Huawei Watch GT jest smartwatchem z oprogramowaniem dostosowanym bardziej do trackera fitness. System nie oferuje możliwości instalacji dodatkowych aplikacji, sterowania muzyką czy dostępu do Asystenta Google. Testując zegarek musieliśmy o wiele częściej sięgać po telefon, niż w przypadku używania Galaxy Watch Active, czy innego smartwatcha, który posiada znacznie bardziej zaawansowany system operacyjny.

Źródło: techadvisor

Imponujące czasy pracy na baterii

W przeciwieństwie do Huawei Watch 2, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS, najnowszy smartwatch chińskiego producenta może pochwalić się własnym systemem Light OS, który powoduje, że Huawei ma kontrolę zarówno nad sprzętem, jak i oprogramowaniem. Dzięki temu firma mogła skupić się na optymalizacji, co spowodowało, że Watch GT potrafi pracować od 22 godzin do miesiąca w zależności od tego, do czego go wykorzystujesz.

Otrzymasz dwa tygodnie pracy na baterii z ciągłym śledzeniem tętna i średnio około 90 minutowym śledzeniem ćwiczeń w tygodniu. Jeśli możesz żyć bez monitora HR lub GPS do śledzenia aktywności fizycznej, żywotność baterii wzrasta do 30 dni. Na drugim końcu skali, Watch GT może pochwalić się pełnym 22 godzinnym ciągłym śledzeniem ćwiczeń z wykorzystaniem GPS i HR oraz z zawsze włączonym wyświetlaczem.

To imponujące wyniki. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że podobne zegarki dostępne na rynku, takie jak Apple Watch Series 4, muszą być ładowane codziennie. Jest to z pewnością niezapomniane doświadczenie, ponieważ nie musisz się cały czas martwić o żywotność baterii w swoim zegarku.

Podsumowanie

Po testach Huawei Watch GT jesteśmy nieco rozdarci i niezdecydowani. Z jednej strony zegarek oferuje niesamowite czasy pracy na pojedynczym ładowaniu - kilka dni to minimum, a przy rozsądnym użytkowaniu zegarek rozładuje się dopiero po kilkunastu dniach. Dodatkowo chiński producent zachęca nas ciekawym designem i świetną jakością wykonania. Również funkcja śledzenia aktywności stoi na bardzo wysokim poziomie, a cena jest rozsądna.

Z drugiej jednak strony system Light OS naprawdę jest bardzo lekki i nie oferuje wielu typowych dla smartwatchy konkurencji funkcji. Na próżno szukać w nim obsługi jakiegokolwiek Asystenta Głosowego, wsparcia dla płatności mobilnych czy nawet możliwości instalowania aplikacji firm trzecich. Dzięki Light OS Huawei Watch GT staje się trackerem fitness zamkniętym w obudowie zegarka, a przecież sportowe opaski są o dobre kilkaset złotych tańsze.

Źródło: techadvisor

Podsumowując jeżeli szukasz zegarka, który posiada świetną baterię i zależy Ci na śledzeniu Twojej aktywności Watch GT jest świetnym wyborem. Jeżeli wymagasz jednak, aby Twój zegarek był naprawdę smart omijaj Watch GT szerokim łukiem.