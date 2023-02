Swifdoo PDF - budżetowy król PDFów

Swifdoo PDF nie jest jakąś wielką marką, ale może stanie się nią z biegiem czasu. Jej przeznaczona na systemy Windows aplikacja dostarcza wszystko, co tylko potrzebne do wydajnej pracy z plikami PDF. A co konkretnie?

Swifdoo PDF to prosty interfejs z dziewięcioma zakładkami na górze. Podzielone są dość intuicyjnie wg pełnionych funkcji - podgląd, edycja, konwersja itp. Każda zakładka ma własne menu. Najczęściej korzystamy z edycji, gdzie znajdują się najczęściej używane funkcje. Z kolei zakładka główna to opcje związane z udostępnianiem plików oraz dzieleniem się nimi. Po lewej stronie mamy na pasku podgląd dokumentu oraz podręczne skróty do narzędzi odpowiedzialnych za dodawanie plików, notatek i konwersji.

Modyfikowanie plików PDF jest w Switftdoo tak łatwe, jak w Wordzie. Po prostu klikasz na Edit i już możesz wprowadzać zmiany w dokumencie, dodawać i zmieniać czcionki, kolory, style oraz inne elementy tekstowe. Nie ma problemu z wprowadzeniem bloków tekstu przy użyciu specjalnie w tym celu dodanego narzędzia.

Fot.: PC World

Podobnie proste jest zarządzanie grafikami. Jeśli chcesz jakąś dodać, wybierasz ją z dysku i przesuwasz na właściwe miejsce w dokumencie. Gdy masz już grafikę, wówczas klikasz na nią i wyskakuje okienko z narzędziami edycyjnymi. Łatwiej się nie da.

W sumie w Swifdoo znajduje się ponad tuzin narzędzi do dodawania notatek, komentarzy, naklejek, podkreśleń itp. Nie zabrakło tu także opcji rozdzielania pliku, wyciągania stron czy łączenia kilku dokumentów w jeden. Konwersja? Również możliwa. Dostępne są formaty od właściwych dla MS Office, kończąc na CAD i HTML.

Fot.: PC World

Dokumenty można zabezpieczać znakami wodnymi oraz hasłami. Hasła to dwa rodzaje kodów. Pierwszy służy to otwarcia zabezpieczonego PDF-a, drugi - do jego edytowania. Pozwala to na ustalenie poziomu dostępu dla użytkowników. Elektroniczne podpisy można wprowadzać na trzy sposoby: wpisując z klawiatury, dodając skan podpisu lub podpisując się ręcznie. Pliki PDF w zespole? Żaden problem. Swifdoo oferuje dwie metody ich udostępniania - emailem lub na wybrany dysk sieciowy (który uprzednio trzeba powiązać z programem).

A za ile to wszystko? Każdy może testować aplikację 7 dni za darmo lub 30 - po rejestracji. Po minięciu czasu testowego należy zapłacić, jeśli nadal chce się korzystać ze Swifdoo. Miesięczna subskrypcja to wydatek 8 dolarów, a roczna dla 1-2 stanowisk to 69 USD (pierwszy rok promocyjnie za 41 USD). Można także nabyć licencję jednorazową, czyli na całe życie. Tu koszt to 119 USD. Obejmuje ona do dwóch stanowisk.

Podsumowując: Swifdoo PDF to bardzo praktyczny edytor PDF-ów, który może stawać w szranki z bardziej markowymi i droższymi propozycjami. Oferuje wszystkie potrzebne do edytowania i tworzenia plików narzędzia. Możesz przekonać się o tym w dowolnej chwili, korzystając z siedmiodniowej wersji testowej. Zachęcamy!