Syma X20 to jeden z najtańszych dronów dostępnych na rynku. Za około 100 złotych otrzymamy niewielkiego quadrocoptera bez kamery i GPS'a.

Wbudowany akumulator pozwala na maksymalnie 5 minut lotu. Do sterownia wykorzystywana jest aparatura pracująca na częstotliwości 2,4 GHz. Zasięg maksymalny to zaledwie 20 metrów.

W środku obudowy znajdziemy 6 osiowy żyroskop, który ułatwia sterowanie dronem. Syma X20 to kompaktowy model o wymiarach 105 mm x 105 mm x 25 mm, więc jest to sprzęt dedykowany do latania w pomieszczeniach.

Syma X20 posiada możliwość wykonania obrotu o 360 stopni podczas wykonywania lotu. W zestawie otrzymamy kabel USB do ładowania oraz dodatkowe śmigła.