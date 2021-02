Synergius CRM oferuje szereg praktycznych, wygodnych w obsłudze funkcji. Może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość pracy i zarządzania w firmie.

Synergius CRM to zaawansowany system CRM, który może rozwijać się wraz z potrzebami firmy - włącznie z możliwością upgrade’u do rozwiązania dedykowanego (Aura Business). Jego twórcy, firma Questy, od początku stawiali na elastyczność i wygodę rozwiązania. Użytkownik ma łatwy i szybki dostęp do najważniejszych i aktualnych informacji m.in. o współpracy z kontrahentami, prowadzonych szansach sprzedaży czy realizowanych projektach. Właściciele lub kierownicy mają dostęp do raportów, które umożliwiają sprawne przeanalizowanie działań pracowników. Dodatkowo mamy wbudowany komunikator, dzięki któremu możemy być w stałym kontakcie. Na tym jednak nie koniec - system usprawnia planowanie spotkań z klientami. Na mapie wyświetla adresy kontrahentów oraz bieżącą lokalizację pracowników, korzystających z aplikacji mobilnej (używa do tego wbudowanego w telefon modułu GPS). Administratorzy systemu mogą korzystać z rozszerzonego zarządzania uprawnieniami, decydują kto co może widzieć i edytować.

Synergius CRM przede wszystkim porządkuje i usprawnia obsługę szans sprzedaży. System umożliwia tworzenie wielu kampanii z różnymi etapami. Zarządzanie projektami odbywa się przy zastosowaniu metody kanban lub gantt. Możliwość łatwej integracji z programami handlowo-magazynowymi innych producentów (ERP) to jedna z największych zalet systemu. Dzięki temu wdrożenie Synergiusa odbywa się sprawnie i szybko, a zarazem gwarantuje posiadanie pod ręką wszelkich ważnych informacji. Baza kontrahentów to miejsce przechowywania kompletnych informacji o współpracy z kontrahentami - od mail i ofert handlowych zaczynając, na zapisie ustaleń z klientem kończąc.

Raporty sprzedażowe generowane są automatycznie, na podstawie wprowadzonych do systemu danych. Można je filtrować na podstawie kilku kryteriów. W ten sposób tworzony jest ranking kontrahentów, czyli firm z którymi wygenerowano najwyższą sprzedaż.

Synergius CRM to szereg wygodnych funkcji, które posłużą rozwojowi firmy. Można przekonać się o jego możliwościach dzięki 30-dniowemu, darmowemu okresowi testowemu. System można wynajmować albo kupić jednorazowo i zainstalować na swoim serwerze.