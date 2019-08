Synology DS218play - test taniego NAS-a do multimediów

Model DS218play to jedna z podstawowych konstrukcji w ofercie Synology. Pomimo niewygórowanej ceny, urządzenie powinno poradzić sobie z transkodowaniem treści 4K Ultra HD. Postanowiliśmy sprawdzić możliwości ekonomicznego serwera.

Serwery Synology play to urządzenia tworzone z myślą o domowych użytkownikach, oczekujących wydajnej pracy z wykorzystaniem współczesnych multimediów. Konstrukcje z tym oznaczeniem zostały przyporządkowane do serii Value. Oznacza to, że posiadają zauważalnie wyższą wydajność od najtańszych modeli z serii J, zachowując niższą cenę względem bardziej zaawansowanych modeli z rodziny Plus. Synology DS218play to bezpośredni następca wyśmienicie opracowanego DS216play.

Synology DS218play - cena i dostępność

Testowany NAS to konstrukcja o rozsądnym stosunku ceny do możliwości. Model ten debiutował już w październiku 2017 roku, dlatego bez problemu odnajdziemy go w ofercie większości popularnych sklepów ze sprzętem komputerowym. Większość sprzedawców proponuje cenę nieznacznie poniżej 1000 zł. Poniżej przedstawiamy zestawienie najatrakcyjniejszych ofert.

Synology DS218play - specyfikacja

Parametry sprzętu zostały skoncentrowane na wydajności. Użytkownik otrzymuje do swojej dyspozycji potężny jak na tą półkę cenową procesor oraz solidny zapas pamięci RAM. Jednocześnie serwer dysponuje skromnym zestawem złącz i ograniczonymi możliwościami rozbudowy. Warto jednak podkreślić, że niewielu użytkowników decyduje się na modyfikowanie NAS'ów dwukieszeniowych. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Model CPU: Realtek RTD1296, Czterordzeniowy 1.4 GHz

Realtek RTD1296, Czterordzeniowy 1.4 GHz Typ pamięci RAM : 1 GB DDR4

: 1 GB DDR4 Kieszenie dyskowe: 2 x 3,5", Hot-Swap

2 x 3,5", Hot-Swap Maksymalna pojemność: 32 TB (2 x 16 TB)

32 TB (2 x 16 TB) Silnik transkodowania sprzętowego: 10-bitowy H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maksymalna rozdzielczość: 4K (4096 x 2160): maksymalna liczba klatek na sekundę (FPS): 60

10-bitowy H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maksymalna rozdzielczość: 4K (4096 x 2160): maksymalna liczba klatek na sekundę (FPS): 60 Porty zewnętrzne: Port LAN RJ-45 1GbE, 2 x Port USB 3.0

Port LAN RJ-45 1GbE, 2 x Port USB 3.0 Obsługiwane typy macierzy RAID: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 Maksymalna liczba obsługiwanych kamer: 15 (w tym 2 bezpłatnie)

Synology DS218play - zestaw

Serwer jest sprzedawany podstawowym pakietem dodatków obejmującym:

Pakiet akcesoriów montażowych do dysków

Zasilacz

Kabel zasilania

Kabel LAN RJ-45

Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DS218play - budowa

Projekt urządzenia, został opracowany z myślą o użytkownikach domowych. Obudowa nie posiada wyprowadzonych na zewnątrz kieszeni dyskowych. Wnęki Hot-Swap ukryto pod osłoną, której rozebranie wymaga odkręcenia dwóch śrub. Serwer wykończono czarnym, matowym tworzywem. Takie rozwiązanie powinno uchronić obudowę przed przebarwieniami powstającymi z upływem czasu.

Frontowa część urządzenia mieści panel z diodami informacyjnymi oraz włącznik zasilania. Większa część tylnego panelu jest zajęta przez potężny wentylator. Bezpośrednio pod nim ulokowano dwa gniazda USB 3.0, port Ethernet, wtyk zasilacza oraz uchwyt zabezpieczający Kensington.

Synology DS218play - instalacja i oprogramowanie

Pierwsza instalacja serwera przebiega niezwykle intuicyjnie. Wystarczy wpisać w przeglądarkę adres wskazany przez producenta, a oprogramowanie WEB samo rozpozna urządzenie i zasugeruje dalsze kroki. Najdłużej bo nawet blisko 20 minut, może trwać pobieranie i instalacja oprogramowania DiskStation Manager, a także przygotowanie dysków. Całe szczęście proces przebiega w pełni automatycznie i nie wymaga ciągłego czuwania przy komputerze.

Następnie użytkownik jest proszony o podanie danych do nowo-założonego konta administratora. Dodatek QuickConnect sprawia, że dostęp do serwera uzyska nawet laik, który sam nie poradziłby sobie z przekierowywaniem portów.

Sama obsługa serwera, przypomina pracę w zwyczajnym systemie desktopowym. Do dyspozycji użytkownika oddano graficzny pulpit z ikonami aplikacji, możliwością wejścia do ustawień i bieżącego podglądu zużycia zasobów. Podczas pierwszego uruchomienia, aktywny jest również praktyczny samouczek, objaśniający znaczenie poszczególnych ikon i funkcji. Całość systemu jest przetłumaczona na język polski. Zarządzanie plikami odbywa się z poziomu przyjaznego eksploratora, pozwalającego na intuicyjne tworzenie folderów i zarządzanie uprawnieniami.

Funkcje serwera można rozbudować, korzystając z katalogu dodatkowych aplikacji. Wśród nich można odnaleźć programy antywirusowe, edytory tekstu, programy do zarządzania multimediami i synchronizacji danych w chmurze.

Synology DS218play - wydajność i pobór mocy

Przeprowadziliśmy serię testów syntetycznych omawianego serwera NAS. Prezentowane wyniki wypadają bardzo obiecująco. Czterordzeniowy procesor w tak prostej konstrukcji, pozwala na wykorzystanie urządzenia do przetwarzania danych bezpośrednio w macierzy.

Potwierdziliśmy również obietnicę producenta, dotyczącą możliwości płynnego transkodowania materiałów 4K. Praca w roli monitoringu z kamerami w wysokiej rozdzielczości przebiegała bez najmniejszych problemów. Warto podkreślić, że testowany NAS może obsłużyć do 15 kamer, ale w ramach darmowej licencji dedykowanego oprogramowania podłączymy tylko dwie kamery.

Pobór mocy kształtuje się na poziomie 12-17 W dla pracy w obciążeniu i 8-10 W podczas spoczynku. Wyniki można uznać za dobre.

Synology DS218play - podsumowanie

Synology DS218play to dobrze opracowany NAS o optymalnym stosunku ceny do możliwości. Względem najtańszych produktów na rynku, konstrukcja od Synology wyróżnia się wysoką wydajnością. Zastosowane podzespoły pozwalają na sprawną obsługę treści 4K. Skromny zestaw złącz i możliwości rozbudowy pozwolił utrzymać bardzo atrakcyjną cenę na poziomie poniżej 1000 zł. Na pochwałę zasługuje również oprogramowanie DiskStation Manager - intuicyjne, dzięki graficznym rozwiązaniom wzorowanym na komputerach desktopowych.