Szczoteczka magnetyczna Oral-B iO 9 - sprawdzamy. Test najnowszej technologii na rynku!

W 2020 roku swoją światową premierę miała zupełna nowość technologiczna na rynku elektrycznych szczoteczek do zębów czyli szczoteczka magnetyczna. Oral-B iO, bo o niej mowa, już zdobyła wielu zachwyconych zwolenników, a teraz dociera do Polski. Postanowiliśmy sprawdzić deklaracje producenta, właściwości urządzenia oraz przede wszystkim, jak działa i czy rzeczywiście jest tak innowacyjna, jak się o niej mówi.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Szczoteczka magnetyczna - rewolucja?

Co wiemy o technologii magnetycznej? Rzeczywiście, można uczciwie powiedzieć, że stanowi prawdziwą nowość. Oczywiście, tego typu osądy, należy wygłaszać ze sporą dozą ostrożności. Mało kto orientuje się, że na przykład szczoteczki soniczne, przeżywające nie tak dawno ogromny wzrost popularności, technologicznie mają prawie sześćdziesiąt lat! Pierwsze takie urządzenie pojawiło się w roku 1964! Nie zdobyło od razu popularności. Swoje dni triumfu zaliczyło dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku oraz…całkiem niedawno, podbijając nowe rynki, w tym nasz.

Historycznie więc szczoteczka soniczna ma już swoje lata, więc żadnym rewolucyjnym przełomem nie jest. Podobnie jak urządzenie oscylacyjno-rotacyjne (takie z małą, okrągłą, obrotową główką), które wynalezione zostało przez Oral-B w roku 1991. Świadomość konsumencka jest dość ograniczona. Nic w tym dziwnego. Skąd ludzie mają czerpać rzetelne informacje? Z reklam? Przecież każda z nich chwali dany produkt jako najlepszy. Dlatego też od nadmiaru urządzeń dostępnych na rynku może rozboleć głowa. Samych szczoteczek sonicznych jest ogromna ilość do wyboru.

Szczoteczki magnetyczne to jednak coś zupełnie innego. Można śmiało mówić o rewolucyjnym przełomie i prawdziwej nowości wśród urządzeń do higieny jamy ustnej. W tej chwili szczoteczki magnetyczne produkuje tylko Oral-B, a więc znana marka, która od ponad siedemdziesięciu lat specjalizuje się wyłącznie w jednym sektorze rynkowym. Dlatego też ciężko było przejść obok technologii magnetycznej obojętnie. Dlatego sprawdzamy!

Co wiemy o technologii magnetycznej?

Liniowy napęd magnetyczny

W szczoteczkach zastosowano nowoczesny, beztarciowy napęd magnetyczny, z którego energia gospodarowana i dystrybuowana jest tak, by zaliczyć po drodze jak najmniej strat. Można więc mówić o ergonomii godnej naszych czasów.

Główka połączona bezpośrednio z napędem

Cała energia napędu przekazywana jest bezpośrednio na końcówki włókien szczoteczki. Dzięki temu efektywność takiej konstrukcji znajduje się na najbardziej optymalnym poziomie.

Mikrowibracje

To właśnie dzięki temu bezpośredniemu połączeniu przekazywane są mikrowibracje. Do tego mamy do czynienia z okrągłą główką poruszającą się ruchem oscylacyjno-rotacyjnym. Dzięki temu, można śmiało mówić o potrójnym ruchu, który jest w stanie zagwarantować nam pielęgnację w trzech wymiarach.

Samo Oral-B podkreśla, że seria szczoteczek magnetycznych iO posiada "najlepszą jak dotąd formułę czyszczenia od Oral-B". Sprawdzimy to.

Oral-B iO9 - unboxing i deklaracje producenta

Otwieramy schludne (i podobno w pełni biodegradowalne pudełko). Sprawdzamy, co kryje w sobie zawartość.

Szczoteczka magnetyczna Oral-B iO9

Sprzęt od razu zwraca na siebie uwagę. Zdecydowanie wybija się spośród wszystkiego znanego do tej pory. Może to bardzo zwarta i zgrabna struktura? A może to ten naprawdę staranny projekt? Warto zaznaczyć: staranny, ale nie przekombinowany. Nowoczesny wyświetlacz OLED jest idealnie wtopiony w strukturę urządzenia. Robi świetne wrażenie. Wzornictwo stanowi idealny kompromis pomiędzy nowoczesnością, a klasyką. Urządzenie wygląda na takie, które przetrwa długi czas i zbyt szybko się nie znudzi. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu, ale my, od razu, zwróciliśmy uwagę na bardzo dobre wykonanie (szlachetne tworzywo, błyszczący wyświetlacz, idealne spasowanie). Najwyższy model serii iO 9, posiada 7 inteligentnych trybów czyszczenia:

Daily Clean (codzienny)

Sensitive (delikatny)

Whiten (wybielający)

Gum Care (pielęgnacja dziąseł)

Intense (intensywny)

Super Sensitive (bardzo delikatny)

Tongue Clean (czyszczenie języka)

Ładowarka magnetyczna

Ładowarka pełni jednocześnie funkcję stacji dokującej. Ma kształt małego dysku, z odpowiednimi profilami. Dobrze łapie szczoteczkę. Jednocześnie od razu widać, że będzie łatwiejsza w utrzymaniu od tradycyjnych rozwiązań.

Końcówka Daily Clean

Jest wyprofilowana dość uniwersalnie. Po osadzeniu na szczoteczce sprawia wrażenie, jakby stanowiła jej integralną część, co daje niesamowite wrażenie. Do tej pory końcówki szczoteczek wyraźnie wyglądały jak odrębny organizm. Tu mamy do czynienia z idealnym „wtopieniem się”.

Etui podróżne z możliwością ładowania

Zgrabniejsze i bardziej obłe (względem wcześniejszych rozwiązań) etui podróżne robi bardzo dobre wrażenie. Przypomina nieco wydłużoną, oldschoolową mydelniczkę, a jednocześnie futurystyczny przybornik na specjalistyczne narzędzia. Niestety, posiada miejsce tylko na jedną końcówkę. Ale za to mamy możliwość ładowania, bez korzystania z podstawowej stacji ładującej.

Dodatkowe etui na dwie końcówki

Gdyby brak miejsca w etui podróżnym stanowił dla kogoś problem, zostaje on zniwelowany dodatkowym, bardzo zgrabnym pudełeczkiem.

Co Oral-B mówi o poszczególnych elementach szczoteczki?

Interaktywny wyświetlacz OLED

Po co w ogóle wyświetlacz w szczoteczce? Po to, by nie komplikować życia. Wyświetlają się na nim wszystkie niezbędne komunikaty. Od „dzień dobry” i „do widzenia” przez informacje o trybach, licznik odmierzanego czasu oraz ocena mycia zębów. To ostatnie wydaje się najmniej istotnym elementem, ale w istocie stanowi kluczową informację. Nie każdy ma ochotę szczotkować zęby z aplikacją, a zawsze dobrze jest podejrzeć, czy wykonany przez nas proces przebiegł prawidłowo – jeżeli tak było, zobaczymy uśmiechniętą buźkę. Wyświetlacz przypomni nam również o konieczności wymiany końcówki (co trzy miesiące).

Okrągła główka szczoteczki

Oral-B stawia na ten właśnie kształt nie bez przyczyny. Patent z obrotową, małą, okrągłą główką znakomicie sprawdził się już trzy dekady temu. Ale od tamtego czasu przeszedł prawdziwą ewolucję. Przez lata udoskonalano, inspirowany profesjonalnymi narzędziami stomatologicznymi, pomysł. Dziś ten kształt stanowi podstawowe wsparcie dla mechaniki usuwania płytki bakteryjnej. Sprzężony ze specjalnym systemem, opartym m.in. o żyroskop, sprawia, że użytkownik jest w stanie dotrzeć do najdalszych zakamarków i skutecznie pozbyć się zalegających elementów, współpracując przy tym z aplikacją. Ponadto włókna są w stanie otoczyć ząb z każdej strony.

Iinteligentny czujnik siły nacisku

Do tej pory, jeśli mieliśmy do czynienia z czujnikiem siły nacisku w szczoteczkach, polegał on głównie na tym, że alarmował, gdy przesadzaliśmy z siłą. Nie było jednak do końca wiadomo, w jakim stopniu włókna powinny być dociskane do powierzchni zębów. Tym razem jednak, wszystko zostało opracowane tak, by nie wzbudzać najmniejszych wątpliwości. Szczoteczka informuje nas, nie tylko gdy siła nacisku jest zbyt duża, ale również wtedy, gdy jest niewystarczająca oraz odpowiednia.

Aplikacja Oral-B, monitorowanie zębów 3D i sztuczna inteligencja

Teoretycznie wszystkie niezbędne wytyczne pojawiają się na ekraniku OLED. Jeśli jednak ktoś chciałby wniknąć głębiej z monitorowaniem, może skorzystać z niesamowitej aplikacji na smartfona. W jakim celu? Przede wszystkim po to, by… nauczyć się prawidłowego szczotkowania. Wbrew pozorom, nie każdy z nas wie, jak powinno się to robić, jednak bez narzucania nam określonego sposobu. Szczoteczka łączy się z telefonem przez Bluetooth. Na ekranie smartfona wyświetla się wizualizacja zębów. Podczas mycia wyraźnie widać, które fragmenty domyliśmy dobrze, a które wymagają dodatkowej troski. 86% uczestników badań przyznało, że czuło się znacznie pewniej, myjąc zęby przy wsparciu aplikacji.

Cicha, delikatna, ale bardzo skuteczna

Producent deklaruje, że zęby będą bielsze już od pierwszego dnia dzięki usuwaniu przebarwień powierzchniowym. Dodatkowo nowy model ma być cichszy, delikatniejszy, a jednocześnie bardziej skuteczny.

Akumulator działający do 14 dni

Na pełnym naładowaniu akumulator wytrzymuje do 14 dni przy standardowym użyciu. Gdy się rozładuje, w trzy godziny naładujemy do pełna dzięki magnetycznej ładowarce.

Test szczoteczki Oral-B iO9 : sprawdzamy!

Dzień 1.

Najpierw trzeba ogólnie ogarnąć urządzenie. Nie jest to trudne. Przy pierwszym uruchomieniu, wyświetlacz prowadzi nas bardzo czytelnymi komunikatami. Połączenie aplikacji z telefonem również odbywa się błyskawicznie.

Szczotkowanie inicjujące odbyło się bez aplikacji, ale za to następne już przy jej udziale. Wszystko działa bez zarzutu. Na ekranie smartfona widać dokładnie, gdzie nie udało się dotrzeć i co trzeba jeszcze poprawić. Idealna sprawa, nawet jeśli wydaje się nam, że dokładnie wiemy, jak myć zęby.

Samo urządzenie pracuje… nietypowo. Oral-B iO 9 zdaje się czyścić zęby bardziej delikatnie od innych modeli. Nawet przy trybie intensywnym. Sprawia wrażenie nieinwazyjnej, choć już po pierwszych myciach efekt bielszych zębów jest wyraźny.

Dzień 5.

Uczucie jeszcze lepiej wyczyszczonych zębów pogłębia się za każdym razem. Szczoteczka dociera wszędzie, do każdego zakamarka. W związku z tym naprawdę zęby umyte są we wszystkich płaszczyznach, a nie tylko powierzchownie. Łatwość obsługi (jeśli chodzi o przełączanie trybów) zachęca do czyszczenia języka i linii dziąseł dzięki dedykowanym programom. W związku z intensywnym tygodniem testującego aplikacja nie jest zbyt często używana, ale szczoteczka i tak dużo rzeczy komunikuje – czy nacisk jest dobry oraz czy zęby zostały myte przez odpowiedni czas (minimum 2 minuty). Pokazuje również wybrane tryby. Sprawdzamy wszystkie, ale najbardziej kusi wybielający. Bardzo delikatny tryb sprawia wrażenie zbyt delikatnego, ale sprawdzi się u osób z problemami, czy też u użytkowników aparatu ortodontycznego.

Dzień 10.

Trudno kryć zadowolenie. Szczoteczka używana jest, co do zasady, dwa razy dziennie po dwie minuty, ale kusi by korzystać z niej częściej i dłużej. Jest świetnie skonstruowana, a mycie zębów to prawdziwa przyjemność. Przez ten czas urządzenie przebywa poza ładowarką. Sprawdzamy, czy wytrzyma 14 dni. Wytrzymuje.

Dzień 14.

Wytrzymała, wyświetlając 5% baterii. Po dwóch tygodniach wróciła na ładowarkę. W istocie naładowała się w około 3 godziny. Ale to najmniej istotne. Urządzenie naprawdę robi wrażenie i naprawdę działa lepiej niż cokolwiek wcześniej.

Podsumowanie testu Oral-B iO9

Trudno jest ukryć zaskoczenie. Trudno jest również powstrzymać się z bardzo pozytywną konkluzją. Początkowo nieufnie podeszliśmy do zagadnienia. Wszak kolejne „nowości” pojawiają się na rynku co chwila. Nawet autorytet marki nie stanowił podstawy do apriorycznego założenia, że wszystko będzie tak, jak producent przedstawia. Choć z drugiej strony to właśnie renoma Oral-B sprawiła, że w ogóle postanowiliśmy pochylić się nad produktem. Wnioski jednak przeszły jakiekolwiek wcześniejsze założenia.

Skuteczność

Nieważne aplikacje, nieważne wzornictwo, nieważne dodatki, udogodnienia i inne bajery. Na końcu najbardziej istotny jest efekt jak najczystszych i najbardziej białych zębów. I to jest największy atut urządzenia. Dotarło ono wszędzie, do każdej szczeliny w jamie ustnej testującego. Zęby zostały wyczyszczone ze wszystkich stron i bielsze. Dlatego to właśnie skuteczność sprzętu powinna znaleźć się na pierwszym miejscu niniejszego podsumowania.

Design

Ta szczoteczka jest naprawdę bardzo ładna. Jest to nowoczesny design, który podkreślony jest przez obecność wyświetlacza OLED. Jednocześnie jednak na tyle uniwersalny, by nie wybijać się na przestrzeni żadnej łazienki, a ładnie uzupełniać jej wnętrze.

Technologia magnetyczna

Napęd jest cichy i sprawia, że szczoteczka jest mało inwazyjna, a jednocześnie czyści zęby z podwójną mocą. Jaka będzie żywotność beztarciowego silnika? Okaże się za kilka lat. Na razie to rozwiązanie zachwyca.

Jakość wykonania

Najwyższa jakość, adekwatna do prestiżu i doświadczenia producenta, który bubli nie wypuszcza. Tym razem jednak wyraźnie daje sygnał, że mamy do czynienia z urządzenie hi-endowym. Dbałość o szczegóły, spasowanie poszczególnych elementów i jakość użytych komponentów- wow!

Cena

Relatywnie wysoka, jednak w granicach cen flagowych modeli innych rodzajów szczoteczek. Konkludując: z pewnością warta każdej złotówki, bo zwyczajnie lepsza od konkurencji. Warto pamiętać o tym, że mamy do wyboru również tańsze szczoteczki magnetyczne z serii iO.

Czy polecamy?

Tak! We wniosku dotyczącym tego, czym urządzenie różni się od konkurencji i jak działa napęd magnetyczny, można umieścić najważniejszy wniosek. Szczoteczka pracuje tak, jakby niewiele się działo, a jest w stanie zdziałać znacznie więcej. Silnik pozornie generuje mniej akcji oraz zdecydowanie mniejszy hałas, ale efekt jego działania pod postacią doczyszczonych zębów, naprawdę zachwyca.

Seria iO - rewolucja na rynku szczoteczek

Jeśli z jakichś powodów Oral-B iO 9 miałaby się okazać dla kogoś zbyt ekskluzywna lub zbyt droga, zawsze może wybrać modele z nieco mniejszym zakresem trybów oraz mniejszą ilością dodatków. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie urządzenia z serii myją tak samo skutecznie i oparte są o ten sam mechanizm. Również wszystkie łączą się z aplikacją, mają sztuczną inteligencję i inteligenty czujnik nacisku, i są tak samo sprawnymi, prywatnymi asystentami prawidłowej higieny jamy ustnej. Różnice są niewielkie.

Na przykład magnetyczną ładowarką nie dysponuje wyłącznie iO 6. Podróżne etui z funkcją ładowania oraz monitorownie zębów 3D występują tylko w najwyższym modelu iO9. Pod względem trybów, w iO9 jest ich aż siedem. We wszystkich poniżej iO9 nie ma programu czyszczenia języka, a modelach iO7 oraz iO6 nie ma trybu super delikatnego. Co poza tym? Poza tym, w zależności od rynku, różne warianty dostępne są w różnych kolorach. Przykładowo jednak wersja iO 6 wszędzie występuje wyłącznie w białym, natomiast iO9 na razie wyłącznie w czarnym.

Szczoteczki już się cieszą niezwykłym powodzeniem na świecie. U nas ich skuteczność potwierdziło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Znaleźliśmy również informację o tym, że badania kliniczne potwierdzają, że szczoteczka Oral-B iO w porównaniu do szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean SMART4 usuwa zdecydowanie więcej płytki bakteryjnej, także z trudnodostępnych miejsc (Goyal CR, et al., Am J Dent 2021;34:54-60”).

MATERIAŁ SPONSOROWANY