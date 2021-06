Sztaluga TV Hama Tripod Stand - doskonała alternatywa dla szafki RTV

Telewizor na sztaludze to świetne rozwiązanie jeśli planujemy umieścić odbiornik z dala od ścian. Niestety Studio Stand od Samsunga to wydatek niemal 900 zł. Dość sporo jak na prostą, stalową konstrukcję - szczególnie jeśli nasz telewizor nie jest świeżo zakupionym, flagowym modelem. Co ciekawe, w ofercie marki Hama można dostać dobrej klasy konstrukcję, wycenioną ponad dwukrotnie taniej.

Sztalugę do telewizora po raz pierwszy widziałem na jednej z prezentacji prasowych marki Samsung. Rozwiązanie od razu przypadło mi do gustu – wyglądało atrakcyjnie, dawało obietnicę usprawnionego aranżowania przestrzeni. Wydawało się wręcz wybawieniem od niewygodnych szafek RTV. Dekodera i odtwarzacza płyt nie posiadam już od dawna. Telewizory wykorzystuję wyłącznie do oglądania VOD, a przez wzgląd na charakter pracy – dość często je zmieniam. Niestety rozwiązanie od Samsunga przytłoczyło mnie ceną – było akcesorium niemal luksusowym. Na rynku było wprawdzie kilka innych stojaków na telewizory, ale wyglądały one raczej jak sprzęt biurowy, a nie przeznaczony do salonu. Ucieszyłem się, kiedy w ofercie marki Hama wypatrzyłem stosunkowo tanią i dobrze wyglądającą sztalugę.

Pierwsze wrażenia i montaż

Produkt jest dostarczany w dość dużym, bogato zdobionym kartonie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały starannie zabezpieczone piankami.

Śrubki i podkładki posortowano w woreczkach z etykietami.

Dołączona do zestawu instrukcja w przystępny sposób prezentuje instalację. Warto zaznaczyć, że sposób w jaki są montowane nogi sugeruje współpracę dwóch osób. Wprawdzie udało mi się przeprowadzić procedurę samodzielnie jednak jednoczesne złożenie trzech nóg wygiętych w rożnych kierunkach zdołało mnie wyprowadzić nieco z równowagi.

Trochę szkoda, że producent nie zdecydował się na dołączenie do zestawu śrubokręta. Przed montażem warto zaopatrzyć się przynajmniej w dwa krzyżowe – jeden duży do śrub konstrukcyjnych oraz w precyzyjny, przeznaczony do śrubek do regulacji szyny montażowej. Uwaga – pierwsze ze śrub wkręcają się bardzo ciężko przez wzgląd na brak prowadzenia gwintu w otworach z tworzywa. Drugie natomiast są bardzo delikatne – dość łatwo ukręciłem główkę jednej z nich.

Po złożeniu konstrukcji statywu należy przystąpić do przyczepienia haków montażowych do telewizora. Mój Samsung QLED wymagał zastosowania średniej długości śrub, wraz z osobno zapakowanymi, cienkimi podkładkami. Producent dołącza do zestawu kilka rodzajów śrub i podkładek, dzięki czemu możliwe jest dość precyzyjne dobranie docelowego zestawu montażowego.

Telewizor z przymocowanymi hakami zawieszamy na statywie i zabezpieczamy niwelując szanse na przesunięcie.

Użytkowanie

Co istotne na tym etapie zdejmowanie i zakładanie telewizora zajmują mniej niż minutę. Konstrukcja jest bardzo stabilna. Materiały cieszą oko – nie ulegają uszkodzeniom i nie wykazują na zwiększoną podatność na zabrudzenia. Wysoko ustawiony telewizor, zlokalizowany w pewnej odległości od ściany daje możliwość łatwego podpinania przewodów i nośników.

Podsumowanie

Rozwiązanie zaproponowane przez markę Hama jest warte uwagi. Nabywca otrzymuje dobrze wykonany produkt w bardzo atrakcyjnej cenie. Sztaluga będzie cieszyła oko w nawet pieczołowicie wykończonym salonie. Sprzęt powinien cieszyć użytkownika przez długie lata.

Produkt docenią nie tylko osoby poszukujące nieszablonowego pomysłu na eksponowanie telewizora w salonie. Łatwy montaż i ułatwiony dostęp do interfejsów docenią również osoby zmieniające często ekspozycję lub pracujące zawodowo z telewizorami. Wyobrażam sobie, że sztaluga może być wygodnym narzędziem w showroomie, sklepie z elektroniką czy firmie zajmującej się kalibracją matryc.