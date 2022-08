Szukasz pomysłu na prezent dla gracza? Ten budżetowy zestaw może Cię zainteresować

MSI GH20 to budżetowe słuchawki dla graczy. Urządzenie znajdziemy w sklepach z elektroniką już za około 150 zł, a w podobnej cenie możemy dokupić do kompletu podstawkę MSI HS01. Headset jest lekki, komfortowo przylega do uszu i posiada miękkie pianki, dzięki którym godziny spędzone w słuchawkach nie będą dla nas uciążliwe.

MSI GH20 to gamingowe słuchawki z wbudowanym mikrofonem, które miałem okazję testować przez ostatnie tygodnie. W zestawie z hadsetem trafiła do mnie również podstawka pod urządzenie MSI HS01.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

MSI GH20 - Konstrukcja

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest jego lekka konstrukcja. Słuchawki zostały wykonane z plastiku, który jasno wskazuje na ich cenę, ale równocześnie bardzo odchudza headset. Dzięki temu urządzenie waży niecałe 250 gramów, co zdecydowanie wpływa na komfort podczas wielogodzinnych sesji ogrywania ulubionych tytułów.

Słuchawki posiadają także grube pianki, które znajdują się przy uszach oraz w górnej części urządzenia. Pozwalają one nie tylko delikatnie odizolować się od dźwięków z otoczenia i skupić na grze, ale i sprawiają, że noszenie modelu GH20 jest wygodne. Do zalet zaliczyłbym również design urządzenia. Słuchawki wyglądają raczej jak typowy sprzęt gamingowy, choć nie oznacza to niczego złego. Po ich zewnętrznej stronie znajdziemy wyraźne logo marki MSI, które jest jedynym oznaczeniem na całym modelu.

Zobacz również:

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Urządzenie podłączamy do komputera przewodowo, co może stanowić minus dla osób preferujących konstrukcje pozbawione kabli. Warto jednak pamiętać, że przy tego typu słuchawkach nie musimy martwić się opóźnieniem z jakim dociera do nas dźwięk. Modelem GH20 możemy sterować w wygodny sposób, dzięki małemu panelowi, który znajduje się na przewodzie. Pozwala on na regulacje głośności oraz wyciszenie mikrofonu. Rozwiązanie przydaje się szczególnie podczas kiedy nie mamy czasu na to by sterować headsetem z poziomu zewnętrznej aplikacji, np. przez ustawienia na Discordzie.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

MSI GH20 - Jak sprawdzają się w codziennym użytku

Model GH20 jest skierowany przede wszystkim dla graczy i w takim zastosowaniu sprawdzał się u mnie najlepiej. Przez cały czas trwania testów nie miałem żadnego problemu ze słuchawkami, a zarówno dźwięk, jak i mikrofon działały bez zarzutu. Sprzętu używałem głównie podczas sesji na PC, korzystając jednocześnie z aplikacji Discord do porozumiewania się z innymi graczami.

Komunikacja była płynna i nie zaburzyły jej żadne awarie. Dodatkowo mikrofon jest połączony ze słuchawki w bardzo wygodny sposób, dzięki czemu możemy regulować jego odległość od naszych ust. Przydatny okazał się również panel sterujący. W trakcie rozgrywki wielokrotnie chciałem szybko wyciszyć urządzenie, jednocześnie nie minimalizując gry. Panel pozwalał mi to zrobić w szybki sposób, nie odrywając uwagi od tego co dzieje się na ekranie.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Jak wspomniałem wcześniej, model GH20 jest skierowany głównie dla graczy, ale zdecydowałem się przetestować także jego możliwości brzmieniowe. Aby wykonać ten test tak obiektywnie jak to tylko możliwe, postanowiłem porównać brzmienie testowanego urządzenia ze słuchawkami studyjnymi Audio-technika ATH-M50x, które nie powinny podbijać żadnego z pasm. Muzyki słuchałem przy użyciu aplikacji Spotify z utworami pobranymi w najwyższej dostępnej w serwisie jakości.

Źródło: Spotify Źródło: Spotify

Porównując brzmienie z obu urządzeń łatwo można zauważyć, że słuchawki MSI mają mocno podbite dolne częstotliwości, co było do przewidzenia w tego typu urządzeniu. Ciężko mówić o tym w kontekście wady, ponieważ zabieg sam w sobie nie wpływa negatywnie na pogorszenie jakości dźwięki, jednak w przypadku modelu MSI GH20 brzmienie jest po prostu przeciętne. Muzyka brzmi płasko i zdecydowanie nie jest to sprzęt, który sprosta wymaganiom audiofilów.

MSI GH20 - Cena

Model MSI GH20 możemy kupić za około 150 zł. Urządzenie jest według mnie wycenione adekwatnie do swoich wad i zalet. Z jednej strony jest to wygodna i lekka konstrukcja z typowo gamingowym designem, która świetnie sprawdzi się podczas wielogodzinnych rozgrywek, a z drugiej urządzenie oferuje dość przeciętną jakość dźwięku, co staje się zauważalne podczas słuchania muzyki. Nie jest to jednak nic zaskakującego przy tak budżetowym sprzęcie. Do słuchawek możemy również dokupić podstawkę MSI GS01, dzięki której łatwiej utrzymamy porządek na biurku.