TCL 55C635 - czyli tani telewizor z 4K. Czy warto? [RECENZJA]

Do naszej redakcji trafił telewizor TCL 55C635. Sprawdzamy, jak urządzenie sprawuje się w praktycznym użytkowaniu, i czy opłaca się kupować tani telewizor QLED z 4K.

Duże telewizory, które mogą pochwalić się rozdzielczością 4K jeszcze niedawno kojarzyły się z koniecznością wydawania dużych pieniędzy. Co więcej, jeśli pomyślimy o takich technologiach jak QLED, Dolby Atmos czy Dolby Vision a do tego o dodatkowych trybach przeznaczonych dla konkretnej grupy odbiorców, wyobraźnia może podsuwać kosmiczne kwoty. Co jednak, jeśli te wszystkie rzeczy, i wiele więcej znajduje się w urządzeniu, za które zapłacimy mniej niż 3000 zł? Do naszej redakcji trafił 55-calowy telewizor TCL z serii C63. Przedstawiamy jego najważniejsze parametry i funkcje oraz sprawdzamy, jak radzi sobie w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja

Rozmiar ekranu 55 cali Rozdzielczość 4K / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania 50 / 60 Hz Technologia obrazu QLED HDR tak (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) Tuner TV tak (DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy) Tryb gra/sport tak / tak Smart TV tak Oprogramowanie Smart Google TV Wi-Fi tak Sterowanie głosem tak (Asystent Google) Głośniki system 2.0 / 20W Złącza HDMI 3 x HDMI 2.1 Złącza USB 2 Złącze Ethernet tak Wejście optyczne tak Wyjście słuchawkowe tak Montaż ścienny tak / VESA 300 x 300 mm Wymiary 122,7 x 76,7 x 29,1 cm Waga 13,5 kg

Budowa i jakość wykonania

Obudowa telewizora TCL 55C635 została wykonana z twardego plastiku w kolorze czarnym. Jest ona bardzo dobrze spasowana. Moją szczególną uwagę zwróciły bardzo cienkie ramki na górze i bokach urządzenia. Na dole znajdziemy stylową srebrną ramkę z logo producenta.

Bardzo ciekawie wygląda mocowanie nóżek telewizora. Samo urządzenie ze względu na rozmiar ekranu jest dość spore, jednak nie musimy ustawiać go na dużej szafce RTV. Producent przygotował dwa warianty mocowania podstawy. W zależności od naszych preferencji możemy wybrać szeroki bądź wąski rozstaw nóżek. Podczas testów sprawdzałem wszystkie możliwości i w obu przypadkach telewizor stał na półce stabilnie. Urządzenie możemy także zawiesić na ścianie.

Wąskie ramki w TCL 55C635 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W dolnej części, z tyłu urządzenia, znajduje się wybrzuszenie, przez co musimy zarezerwować nieco miejsca od ściany. W tym miejscu znajdziemy także wszystkie gniazda, które są umieszczone na boku z prawej strony obudowy. Jako całość, telewizor prezentuje się bardzo dobrze. Charakteryzuje się eleganckim wyglądem, który świetnie wpasuje się praktycznie w każde otoczenie. Nie ważne czy nasza przestrzeń jest nowoczesnym salonem czy pomieszczeniem urządzonym w stylu retro.

Matryca

Testy matrycy zostały wykonane za pomocą kolorymetru SpyderX 5 Pro. W podstawowych pomiarach odnotowaliśmy kontrast na poziomie 2633.1:1 oraz jasność wynoszącą 344.1 cd/m².

W kolejnym kroku przystąpiliśmy do sprawdzenia odwzorowania barw. Pozytywny wynik dla urządzeń konsumenckich to parametr delta E poniżej lub w okolicach 4. W przypadku naszego urządzenia testy dały wynik wynoszący 4,3. Jest to nieco powyżej tego poziomu, jednak w codziennym użytkowaniu i gołym okiem nie widać tak dużych różnić. Trzeba także zaznaczyć, że testy wykonywane są na ustawieniach standardowych, z wyłączonymi ulepszeniami, takimi jak np. HDR.

W ostatnim teście sprawdziliśmy równomierność podświetlenia i w tym przypadku TCL 55C635 wypada bardzo dobrze. Odchylenia na poziomie do 10 % są całkowicie do zaakceptowania. Podczas testów tylko dwa razy ta norma została przekroczona w prawym górnym roku ekranu. Różnice są jednak bardzo niewielkie, ponieważ wynoszą odpowiednio 11,67 % oraz 10,97 %.

Oprogramowanie

Telewizor TCL 55C635 napędza oprogramowanie Google TV. Jeśli szukasz telewizora, na którym będziesz mógł obejrzeć praktycznie wszystko, co tylko się zamarzy, ten model jest świetnym wyborem. Znajdziemy tutaj najpopularniejsze aplikacje serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video czy Disney Plus. Nie zabrakło oczywiście także YouTube i przeglądarki internetowej. To jednak tylko mały procent tego, co znajdziemy w sofcie. Chcesz posłuchać muzyki? Możesz skorzystać ze Spotify. Chcesz obejrzeć film, który znajduje się na CDA? W telewizorze jest odpowiednia aplikacja. Co więcej, zastanawiasz się, co warto obejrzeć na platformach streamingowych? W Google TV znajduje się system rekomendacji, który podpowie, na co warto zwrócić uwagę. Mogę śmiało powiedzieć, że telewizor TCL 55C635 daje dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów treści internetowych.

Piloty do TCL 55C635 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W zestawie otrzymujemy także dwa piloty. Jeden jest raczej standardowy i znajdują się tutaj wszystkie najważniejsze funkcje, jednak drugi o wiele bardziej pomaga w nawigowaniu po menu. Jest tutaj mniej przycisków, przez co łatwiej jest się nam odnaleźć. Co więcej, specjalnie oznaczone guziki pozwalają bezpośrednio z poziomu pilota uruchomić np. YouTube czy Netflixa.

Z kolei jeśli nie chcemy używać pilota, możemy skorzystać z komend głosowych przy pomocy Asystenta Google.

Wrażenia z oglądania

W trakcie testów na telewizorze TCL 55C635 obejrzałem kilka filmów i odcinków seriali na Netflix i Disney Plus. Po przesiadce z kilkuletniego telewizora, który także wyświetla obraz w rozdzielczości 4K różnica była ogromna. Na szczególną uwagę zasługuje głębia kolorów, za co odpowiedzialna jest technologia QLED. W porównaniu obu urządzeń gołym okiem widać, że w przypadku testowanego modelu barwy są żywsze i bardziej nasycone. Co więcej, obraz jest mocno realistyczny, co jeszcze bardziej poprawiało u mnie odbiór oglądanych treści. Współczesne produkcje na telewizorze obsługującym technologię HDR, a w szczególności Dolby Vision wyglądają po prostu obłędnie. Oglądając serial Obi-Wan Kenobi kilka razy złapałem się na tym, że cofałem poszczególne fragmenty, aby obejrzeć sobie je jeszcze raz. Miało to miejsce szczególnie w przypadku kosmicznych krajobrazów i scen walki.

Na plus zasługuje także dźwięk. Zamontowane głośniki generują czystą, pozbawioną zniekształceń i przesterów barwę. Są także dość głośne. W średniej wielkości salonie nie zdarzyło się, aby poziom głośności ustawiony był powyżej 1/3 skali.

Nóżki w TCL 55C635 możemy zamontować w wąskim lub szerokim rozstawie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Podsumowanie

Telewizor TCL 55C635 możemy aktualnie kupić w cenie około 2600 zł. Czy to dużo za urządzenie wyposażone w najnowsze technologie obrazu i wyświetlające obraz w 4K? Absolutnie nie. Jeśli dodamy do tego rozmiar ekranu, który ma 55 cali, możemy mówić o doskonałej okazji, aby zacząć korzystanie z nowoczesnego sprzętu w naszym salonie. Telewizor bardzo dobrze wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od tego w jakim stylu jest urządzone. Wąskie ramki sprawiają, że nie zajmuje on zbędnego miejsca, co jest bardzo ważne przy takim rozmiarze ekranu. Co więcej, nie musimy ustawiać go na szerokim meblu, ponieważ producent zadbał o wąski rozstaw nóżek podstawy, przy czym ustawione w ten sposób urządzenie pozostaje bardzo stabilne. I na koniec warto powiedzieć o systemie Google TV, który daje nam możliwość praktycznie nieograniczonego korzystania z zasobów internetu i bibliotek VOD.