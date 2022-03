TEESA TSA3546 Easy Expert - test i recenzja blendera kielichowego

Blender kielichowy to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które przyda się w każdej kuchni. Postanowiliśmy sprawdzić, jak działa i prezentuje się model Easy Expert marki TEESA.

Blender kielichowy - co warto wiedzieć

Blender kielichowy to urządzenie, które umożliwia przygotowanie wielu różnorodnych potraw. Za pomocą tego typu sprzętu zmiksujemy surowe warzywa i owoce, skruszymy lód czy dokładnie wymieszamy składniki na zupę krem. To praktyczne rozwiązanie ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające utrzymanie bardziej zróżnicowanej diety.

Na rynku znajdziemy wiele różnych modeli blenderów, które różnią się nie tylko ceną, ale także poszczególnymi parametrami. Przed zakupem warto wziąć pod uwagę, jaką pojemność ma kielich blendera oraz z jakiego materiału został wykonany (szkło lub tworzywo sztuczne). Dobrze sprawdzić również moc oraz sposób działania, dostępne funkcje, jakość i ilość ostrzy oraz przyjrzeć się konstrukcji - urządzenie musi posiadać stabilną podstawę i odpowiednie zabezpieczenia.

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - pierwsze wrażenie

Przez ostatnie dwa tygodnie miałam okazje testować blender Easy Expert marki TEESA. Muszę przyznać, że to pierwsza styczność z produktami tego producenta. To dość mało popularna i rozpoznawalna firma, ale trzeba zaznaczyć, że w swojej ofercie posiada naprawdę szeroki wybór sprzętów AGD, takich jak: roboty kuchenne, ekspresy do kawy, odkurzacze, oczyszczacze powietrza czy lodówki turystyczne. Z pewnością jest w czym wybierać, tym bardziej, że ceny produktów nie odstraszają.

Blender Easy Expert, który trafił w moje ręce, to solidne, dość ciężkie urządzenie (4,35 kg) wyposażone w szklany kielich o dużej pojemności (1,7 l). Po wyjęciu sprzętu z pudełka wystarczy tylko odpowiednio zamontować górną część na podstawkę i podłączyć do zasilania - produkt od razu jest gotowy do użycia. Oczywiście warto wcześniej przemyć wszystkie elementy blendera pod bieżącą wodą.

Urządzenie prezentuje się nowocześnie i elegancko - stalowa konstrukcja podstawki połączona z czarnymi elementami dobrze się ze sobą łączą i z pewnością dopasują się do wielu różnych wnętrz kuchennych. Osobiście, większość sprzętów AGD, które posiadam charakteryzuje się podobnym designem. Jedynym minusem podstawki wykonanej ze stali nierdzewnej jest to, że jest ona dość podatna na pojawianie się na niej widocznych odcisków palców.

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - montaż

Tak jak wspominałam montaż urządzenie jest szybki i prosty. Przed pierwszym użyciem należy jednak umyć poszczególne części urządzenia, które będą miały kontakt z żywnością, czyli przede wszystkim kielich, ostrza oraz górną pokrywę. Co istotne, część z ostrzami możemy odkręcić od kielicha i wyczyścić oddzielnie. Pamiętajmy jednak, aby przy ponownym montażu dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały odpowiednio dopasowane i spód urządzenia jest w pełni szczelny. Aby mieć pewność, po dokręceniu ostrzy, warto nalać wody do kielicha i sprawdzić, czy nic nie przecieka. Poza tym, jeśli elementy będą źle dopasowane, blender po prostu się nie uruchomi.

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu kielicha należy umieścić go na jednostce silnikowej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia. Podobnie jeśli chodzi o górną pokrywę, którą nakładamy na kielich. W zestawie znajdziemy dodatkowo także kubek pomiarowy, który jednocześnie służy do przykrycia otworu w pokrywie - w trakcie blendowania możemy go odkręcić, aby szybko dorzucić lub dolać jakiś składnik (bez zdejmowania całej pokrywy).

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - obsługa i działanie

Blender kielichowy TEESA Easy Expert nadaje się do miksowania surowych warzyw, owoców czy kruszenia lodu, ale musimy pamiętać o tym, że produkty, które umieszczamy w urządzeniu powinny być wcześniej pocięte na mniejsze cząstki, obrane i wydrylowane. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do uszkodzenia ostrzy. Poza tym, jeśli składniki będą zbyt duże, blender może się po prostu zaciąć.

Uwaga! Zanim wrzucimy lub wlejemy składniki do blendera, musimy upewnić się, że urządzenie jest poprawnie założone - po podłączeniu sprzętu do zasilania i zamontowaniu kielicha, należy ustawić pokrętło w pozycji ON i jeśli zaświeci się na niebiesko oznacza to, że blender jest gotowy do użytku. Jeśli któryś z elementów, np. element z ostrzami, nie będzie dobrze zamontowany, lampka się nie zapali. Niestety, aby mieć pewność, że wszystko zostało dobrze zamontowane, za każdym razem musimy postępować w ten sposób.

W trakcie blendowania składniki możemy dodawać przez otwór lub po zdjęciu pokrywy. Co istotne, aby odkręcić całą pokrywę, musimy najpierw zdjąć cały kielich z jednostki silnikowej.

Do dyspozycji mamy następujące tryby:

Ręczny (płynna regulacja obrotów) - możemy samodzielnie kontrolować prędkość obrotów, wybierając wartości między MIN i MAX. Wykonuje 9 850 - 18 500 obrotów/minutę.

- możemy samodzielnie kontrolować prędkość obrotów, wybierając wartości między MIN i MAX. Wykonuje 9 850 - 18 500 obrotów/minutę. Pulsacyjny (Pulse) - blender działa tylko w momencie trzymania przycisku w trybie pulsacyjnym. Najlepiej skorzystać z tego trybu, gdy składniki są gęste lub twarde. Wykonuje 18 500 obrotów/minutę.

- blender działa tylko w momencie trzymania przycisku w trybie pulsacyjnym. Najlepiej skorzystać z tego trybu, gdy składniki są gęste lub twarde. Wykonuje 18 500 obrotów/minutę. Smoothie - ostra pracują w interwałach; po zakończeniu przetwarzania blender automatycznie przestanie pracować. Wykonuje 18 000 obrotów/minutę.

- ostra pracują w interwałach; po zakończeniu przetwarzania blender automatycznie przestanie pracować. Wykonuje 18 000 obrotów/minutę. Kruszenie lodu (Ice crush) - ostrza pracują w interwałach; po zakończeniu przetwarzania blender wyłączy ten tryb automatycznie. Wykonuje 10 000 - 18 000 obrotów/minutę.

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Jak zaleca producent, nie należy używać blendera dłużej niż 2 minuty na raz.

Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeciążeniem i niepoprawnym montażem, niemniej powinniśmy stosować się do wskazówek oraz uwag zawartych w instrukcji.

Główne funkcje:

3 automatyczne tryby pracy i tryb ręczny

6 trzypoziomowych ostrzy

Pokrywa z otworem

Kubek pomiarowy

Podświetlenie pokrętła i przycisków

Antypoślizgowe gumowe przyssawki

Wolny od BPA (został wyprodukowany bez użycia materiałów zawierających bisfenol)

Niektóre elementy można umyć w zmywarce (pokrywa, ostrza)

Wskaźnik poziomu z podziałką

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - specyfikacja

Moc maks.: 1200 W Pojemność: 1,7 l Tryb ręczny: 9 850 - 18 500 obrotów/minutę Tryb pulsacyjny (Pulse): 18 500 obrotów/minutę Tryb koktajli (Smoothie): 18 000 obrotów/minutę Tryb kruszenia lodu (Ice crush): 10 000 - 18 000 obrotów/minutę Poziom dźwięku: < 80 dB Praca ciągła: < 2 minuty Zabezpieczenia: Przed przegrzaniem, przeciążeniem i niepoprawnym montażem Zasilanie: 220-240 V; 50 Hz Długość przewodu zasilającego: 0,9 m Wymiary (wysokość x średnica): 43,9 x 18,7 cm Waga: 4,35 kg

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - wrażenia z użytkowania

Blender kielichowy TEESA Easy Expert to solidne urządzenie, które umożliwia przygotowanie kilku koktajli naraz, dla całej rodziny - duży, szklany kielich ma pojemność 1,7 l. I chociaż urządzenie jest dość masywne (całość waży 4,35 kg), to antypoślizgowe, gumowe nóżki bardzo dobrze przywierają do każdego rodzaju powierzchni zapewniając stabilność sprzętu podczas pracy. Zaletą jest kielich wykonany z grubego szkła, które jest łatwe w czyszczeniu oraz nie jest narażone na pęknięcia czy odbarwienia (w przeciwieństwie do niektórych kielichów z tworzywa sztucznego). Dodatkowo, wszystkie elementy kielicha możemy odkręcić - uszczelkę z ostrzami oraz plastikową pokrywę - aby dokładnie je wyczyścić.

Podczas testów, urządzenie poradziło sobie z kruszeniem lodu czy przygotowaniem koktajli z surowych owoców czy warzyw. Raz, podczas blendowania zamrożonych owoców, ostrza blendera przestały się kręcić, ale wynikało to z faktu, że wrzucone składniki były po prostu zbyt twarde i gęste. Wystarczyło jednak dolać nieco mleka i odczekać kilka chwil aż produkty trochę się rozmrożą.

Dodatkowo, po przeczytaniu w instrukcji, że urządzenie nie może działać dłużej niż 2 minuty na raz, obawiałam się, że będzie to dość uciążliwe, ale dzięki dużej mocy i szybkim obrotom, przygotowanie koktajlu czy zblendowanie warzyw trwa kilka chwil.

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Kłopotliwe może się okazać jednak to, że przed wrzuceniem czy wlaniem składników do blendera, musimy upewnić się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane - tyczy się to szczególnie uszczelki z ostrzami. Co to właściwie oznacza? Przed rozpoczęciem pracy, zanim umieścimy składniki, należy założyć kielich z dokręconą odpowiednio pokrywą, przekręcić pokrętło na pozycję ON i sprawdzić czy zapala się niebieska dioda. Jeśli tak, mamy pewność, że wszystko zostało dobrze dopasowane i urządzenie jest gotowe do pracy. Jeśli lampka się nie pali, to znak, że któryś element jest źle dopasowany, niedokręcony - nie powinniśmy wtedy wlewać czy wrzucać nic do blendera, tylko sprawdzić poszczególne elementy, a przede wszystkim część z ostrzami. Muszę przyznać, że uszczelka z ostrzami dokręca się czasami nieco krzywo, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Warto zatem pamiętać, aby po jej dokręceniu sprawdzić szczelność kielicha (przed nałożeniem go na podstawkę), np. wlewając do niego wodę.

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Jeśli chodzi o wygląd urządzenia, to muszę przyznać, że przypadł mi do gustu i idealnie wpasował się do mojej kuchni i pozostałych sprzętów, które się w niej znajdują. Stalowa podstawka z czarnymi elementami dobrze się komponuje - wygląda nowocześnie i elegancko. Małym minusem możemy być to, że dolna część, wykonana ze stali nierdzewnej, jest podatna na pojawianie się odcisków palców.

Blender Teesa Easy Expert/fot. Izabella Bandych

Podsumowując, blender TEESA Easy Expert to sprzęt, dla tych, którzy szukają sprzętu do miksowania z solidnym i szklanym kielichem o dużej pojemności oraz szerokim wyborem trybów pracy - urządzenie zostało wyposażone w trzy funkcje automatyczne i regulację ręczną. Poza drobnymi uwagi, które pojawiły się z mojej strony podczas testów, blender posiada wiele ciekawych udogodnień, które ułatwiają pracę i pozwalają na szybkie przygotowanie smacznych potraw.

Blender kielichowy TEESA Easy Expert - cena i dostępność

Blender kielichowy TEESA Easy Expert aktualnie jest dostępny do kupienia w: