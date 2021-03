TEFAL X-Force Flex 11.60 - test odkurzaczacza bezprzewodowego

Tefal X-Force Flex 11.60 to odkurzacz bezprzewodowy wyposażony w zaawansowaną technologię, dzięki której codzienne sprzątanie bedzie szybkie i bardziej efektywne. Mieliśmy okazję sprawdzić to w praktyce - zobaczcie, czym charakteryzuje się najnowszy model odkurzacza marki Tefal i jak poradził sobie podczas testów.

W naszej redakcji już niejednokrotnie testowaliśmy urządzenia marki Tefal - wśród ocenianych produktów pojawiły się m.in. dwa roboty sprzątające: Explorer Serie 80 oraz Explorer Serie 60. Jednak tym razem mamy do czynienia z nieco inną konstrukcją. X-Force Flex 11.60 to odkurzacz bezprzewodowy przeznaczony do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, który został stworzony z myślą o właścicielach zwierząt domowych. Bogaty zestaw akcesoriów umożliwia skuteczne sprzątnięcie nie tylko dywanów i podłóg, ale pozwala także na wyczyszczenie tapicerek czy mebli. Do tego, dzięki nowoczesnej technologii Flex bez zbędnego wysiłku pozbędziemy się zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc. Podczas testów mieliśmy okazję wypróbować wszystkie funkcje urządzenia, sprawdzić sposób działania odkurzacza oraz ocenić jakość wykonania poszczególnych elementów. Należy dodać, że przetestowaliśmy również możliwość jednoczesnego odkurzania i mycia podłogi, o czym przeczytacie w dalszej części recenzji.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia sposobu pracy urządzenia, warto przyjrzeć się bliżej wszystkim elementom, które otrzymujemy w zestawie.

Szczotka Deep Power LED Vision - przeznaczona do odkurzania podłóg oraz dywanów. Sprawdzi się podczas codziennego sprzątania zanieczyszczeń - zarówno zalegającego kurzu, okruchów, jak i sierści zwierząt. Ruchomy przegub szczotki umożliwia wygodne manewrowanie głowicą, dzięki czemu sprawnie wyczyścimy przestrzeń np. wokół stojących mebli. Dodatkowo, szczotka posiada wbudowane podświetlenie LED, które ułatwia czyszczenie ciemnych obszarów. Takie rozwiązanie ułatwia odkurzanie pod meblami oraz w ciemnych pomieszczeniach.

Mini turboszczotka - idealna do odkurzania sierści z tapicerki. Sprawdzi się podczas sprzątania foteli oraz kanap, a także do czyszczenia siedzisk w samochodzie. Obracający się wałek z szorstkim włosiem umożliwia "wyczesanie" zabrudzeń, szczególnie sierści, z materiału. Ta część również została wyposażona w podświetlenie LED, pozwalające lepiej dostrzec wszelkie zabrudzenia podczas odkurzania.

Miękka szczotka (Sofa Brush) została przeznaczona do czyszczenia delikatniejszych tkanin oraz mebli tapicerowanych. Z pewnością sprawdzi się do odkurzania aksamitnych kanap oraz foteli. Nie posiada obracającego się wałka, jak powyższe elementy, a jedynie szorstką taśmę wokół głowicy, która pozwala wyczesywać zabrudzenia.

Ssawka szczelinowa, dzięki której pozbędziemy się zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Przyda się do czyszczenia wszelkich zakamarków pomiędzy meblami czy w samochodzie. Idealnie sprawdzi się do odkurzenia kurzu zalegającego przy listwach podłogowych.

2 zintegrowane szczotki EasyBrush, które od razu przymocowane są do głównego korpusu odkurzacza oraz do rury Flex. Dzięki nim możemy od razu odkurzać, bez potrzeby montowania dodatkowych akcesoriów - możemy więc sprzątać odkurzaczem ręcznym np. listwy przypodłogowe, blaty, kanapę, natomiast odkurzaczem z rurą - kąty pod sufitem itd. Co ważne, szczotki nie przeszkadzają w zamontowaniu innych elementów czyszczących.

Rura z technologią Flex - czyli rura, będąca przedłużeniem odkurzacza ręcznego, z funkcją zginania pod kątem 90 stopni. System ten umożliwia wygodnie i efektywnie sprzątnąć przestrzeni pod szafkami czy łóżkiem, bez konieczności schylania się. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do trybu Flex. Jeśli chcemy z powrotem zablokować rurę musimy ją po prostu podnieść.

Baza do ładowania wraz ze specjalną nakładką, umożliwiającą zawieszenie trzech akcesoriów. Dzięki temu będziemy mieć zawsze pod ręką najczęściej używane elementy. Poza tym, na przymocowanym do ściany uchwycie możemy powiesić cały odkurzacz.

2 filtry zmywalne i 1 filtr EPA - w przypadku filtrów zmywalnych warto pamiętać, że po ich umyciu należy je dobrze wysuszyć zanim ponownie włożymy je do odkurzacza. W zestawie są 2 filtry tego typu, więc gdy jeden schnie, możemy użyć drugiego. Wbudowany filtr EPA odpowiada za wysoką filtrację kurzu i alergenów (99,9%).

*Głowica ssąca Aqua Head umożliwiająca jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Posiada specjalny zbiornik na wodę oraz nakładkę z mikrofibry oraz mechanizm ssący umieszczono zarówno z przodu, jak i z tyłu głowicy.

*sprzedawana oddzielnie

X-Force Flex 11.60 - korpus główny

Odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 11.60 został wyposażony w szereg udogodnień, które mają wspomóc czyszczenie różnego rodzaju powierzchni w naszym domu. Sam korpus urządzenia, bez przymocowanej rury Flex, to odkurzacz ręczny, do którego możemy dołączać wszystkie wspomniane wyżej akcesoria. Takie rozwiązanie przyda się z pewnością podczas czyszczenia mebli i tapicerek - z łatwością odkurzymy okruchy ze stołu czy zbierzemy kurz zalegający na półkach.

Pojemnik na zanieczyszczenia

Do korpusu został przymocowany pojemnik na zabrudzenia o pojemności 0,9 l, który możemy sprawnie opróżnić i oczyścić pod bieżącą wodą. Tutaj znajdziemy również zmywalny filtr, który otrzymujemy w zestawie.

Panel sterowania

X-Force 11.60 posiada wbudowany panel cyfrowy, który umożliwia zmianę trybu działania odkurzacza oraz monitorowanie poziomu zużycia baterii. Do wyboru mamy trzy moce:

Eco - zapewnia zoptymalizowaną wydajność w codziennym użytkowaniu;

- zapewnia zoptymalizowaną wydajność w codziennym użytkowaniu; Max - do dokładniejszego czyszczenia, zwłaszcza dywanów i wykładzin;

- do dokładniejszego czyszczenia, zwłaszcza dywanów i wykładzin; Boost - maksymalna moc do specjalnych wyzwań.

Warto dodać, że tryb Boost uruchamiamy za pomocą specjalnego przycisku, umiejscowionego na rękojeści - wystarczy przytrzymać spust, by zwiększyć moc działania odkurzacza. Pozostałe tryby wybieramy na górnym panelu sterowania.

Czas pracy

Urządzenie zostało wyposażone w wymienną baterię 25,2 V, o pojemności 2000 mAh, którą możemy naładować wkładając ją do stacji ładującej (np. zawieszonej na ścianie), albo bezpośrednio przez kabel. Czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu zależy od siły ssącej oraz od tego, czy używamy tylko odkurzacza ręcznego czy z turboszczotką. Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 3 godziny.

Czas działania X-Force Flex 11.60

X-Force Flex 11.60 - efektywność sprzątania

Tefal X-Force 11.60 to wielofunkcyjne urządzenie, które poradzi sobie z wyczyszczeniem różnego rodzaju powierzchni - wykładzin, dywanów, paneli czy tapicerek. Za pomocą poszczególnych akcesoriów szybko i sprawnie pozbędziemy się zabrudzeń zalegających zarówno na podłodze, jak i na meblach. Możliwość odkurzania ręcznego oraz specjalne końcówki pozwalają na precyzyjne i wygodne sprzątnięcie każdego zakamarka w naszym domu. Komfort pracy zapewnia także zginająca się rura odkurzacza - dzięki temu rozwiązaniu bez zbędnego wysiłku wyczyścimy przestrzeń pod meblami. Dodatkowym udogodnieniem jest podświetlenie LED wbudowane w główną turboszczotkę oraz w mini turboszczotkę.

Używając odkurzacza bezprzewodowego X-Force 11.60, nie musimy martwić się wymianą oraz zakupem worków na zanieczyszczenia. Urządzenie zostało wyposażone w duży pojemnik na zabrudzenia, który po zapełnieniu wystarczy odłączyć od korpusu i opróżnić nad koszem. Poza tym, całą konstrukcję pojemnika, wraz z filtrem, możemy przepłukać pod bieżącą wodą.

X-Force Flex 11.60 + głowica Aqua Head

Jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi? To możliwe dzięki specjalnej nakładce Aqua Head* wyposażonej w zbiornik na wodę oraz ściereczkę z mikrofibry. Wystarczy napełnić pojemnik na wodę, podłączyć głowicę do rury odkurzacza i uruchomić wybrany tryb pracy. Co ważne, głowica nie tylko zmywa zanieczyszczenia, ale również odkurza zalegający brud - mechanizm ssący znajduje się z przodu i z tyłu szczotki. Możliwa jest również regulacja przepływu wody. Po sprzątaniu, zanieczyszczoną ściereczkę wystarczy zdjąć i przepłukać lub uprać w pralce (do 100 razy). W zestawie otrzymujemy dwie szmatki.

Model X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890 - głowica Aqua Head ZR009600 w zestawie

X-Force Flex 11.60 - wrażenia z użytkowania

Odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 11.60 to nowoczesna konstrukcja, która zaskakuje swoimi możliwościami, a także wyglądem. W zestawie otrzymujemy solidny korpus odkurzacza z dużym pojemnikiem na zanieczyszczenia oraz zamontowaną baterią, a także pokaźną liczbę akcesoriów, w tym rurę wyposażoną w technologię Flex. Oprócz końcówek dostajemy także dodatkowy filtr zmywalny oraz bazę do ładowania wraz ze specjalną nakładką, na której możemy umieścić wybrane akcesoria. Stacja ładująca, zamontowana na ścianie, może posłużyć jako uchwyt dla odkurzacza. Co ważne, samą baterię możemy odczepić od rękojeści urządzenia i podłączyć bezpośrednio do przewodu ładującego.

Ogromnym udogodnieniem jest oczywiście rura Flex, umożliwiająca odkurzanie pod meblami bez konieczności schylania się. Po raz pierwszy mieliśmy okazję skorzystać z tego rozwiązania i trzeba przyznać, że elastycznie zginająca się rura rzeczywiście ułatwia pracę, tym bardziej, że uruchomienie tej opcji odbywa się za pomocą jednego kliknięcia.

Kolejną zaletą i nowością jest funkcja Stop & Go, która pozwala postawić rurę odkurzacza wraz ze szczotką w pozycji pionowej, bez żadnej podpory. To duże udogodnienie w momencie, gdy w trakcie sprzątania chcemy użyć na chwilę odkurzacza ręcznego.

Cieszy również obecność podświetlenia LED i to nie tylko w głównej turboszczotce, ale również w szczotce przeznaczonej do czyszczenia tapicerek. Dzięki temu łatwiej dostrzec wszelkie zabrudzenia, nawet przy zgaszonym świetle. Nie zabrakło również specjalnego uchwytu (będącego jednocześnie stacją ładującą), na którym możemy zawiesić odkurzacz. Do tego otrzymujemy nakładkę na akcesoria - w ten sposób trzy wybrane końcówki zawieszone są zawsze przy odkurzaczu.

Nie zawodzi moc oraz czas działania odkurzacza - na jednym naładowaniu, w trybie Max, odkurzyliśmy podłogi w mieszkaniu o całkowitej powierzchni 50 m². Jeśli jednak zależy nam na wyczyszczeniu większej przestrzeni, warto wyposażyć się w dodatkową baterię, którą możemy używać zamiennie. Czas działania w trybie Boost może się wydawać za krótki, ale trzeba podkreślić, że taka siła ssania przyda się sporadycznie, podczas sprzątania naprawdę zanieczyszczonych powierzchni. Do codziennego odkurzania wystarczający będzie tryb Eco lub Max.

Podczas testów sprawdzaliśmy także działanie poszczególnych końcówek, o których pisaliśmy wyżej. Każda z nich przeznaczona jest do innego rodzaju powierzchni, co sprawia, że za pomocą odkurzacza możemy wyczyścić nie tylko podłogi twarde i dywany, ale także kanapy, fotele, wnętrza szaf czy kurze na ścianach. Turboszczotką wyczyściliśmy panele oraz kafelki, szczotka EasyBrush idealnie sprawdziła się do zbierania kurzu z półek oraz blatów, ssawka szczelinowa wciągnęła zabrudzenia z listew podłogowych i najmniejszych zakamarków, mini turboszczotka poradziła sobie zarówno z odkurzeniem kanapy, jak i dywanu z krótkim włosiem, natomiast miękka szczotka (Sofa Brush) przydała się do odświeżenia aksamitnej powierzchni fotela. Na samym końcu skorzystaliśmy z dodatkowej nakładki Aqua Head, umożliwiającej jednoczesne odkurzanie oraz mycie podłogi. Musimy przyznać, że to dość zaskakujące rozwiązanie, które mieliśmy okazję sprawdzić po raz pierwszy. Do mopowania podłogi użyliśmy tylko wody (możliwe jest użycie detergentu, zgodnie z zaleceniami producenta) i efekt był naprawdę bardzo dobry - nakładka mocno przywiera do podłogi, dzięki czemu łatwiej usunąć zaschnięte plamy. Poza tym nie musimy się martwić, że niezabrany wcześniej kurz zostanie rozmazany po podłodze podczas mopowania - zapobiega temu mechanizm ssący umiejscowiony z przodu i z tyłu głowicy.

Z łatwością opróżnimy pojemnik na zabrudzenia - wystarczy odczepić go od korpusu odkurzacza, odkręcić zaślepkę wraz z filtrem i wysypać zanieczyszczenia do kosza na śmieci. Co ważne, zarówno zbiornik, jak i filtr możemy czyścić za pomocą wody. Warto również wspomnieć o czyszczeniu poszczególnych akcesoriów, a szczególnie turboszczotki, której używa się najczęściej. Głowica Deep Power LED Vision posiada specjalny mechanizm, który umożliwia wyciągnięcie samego wałka z nakładki. W ten sposób łatwiej pozbędziemy się wkręconych włosów czy innych zanieczyszczeń. Tę część możemy wymienić oddzielnie.

Postanowiliśmy również przeprowadzić pomiary głośności X-Force Flex 11.60 w każdym trybie pracy. Decybelomierz był oddalony od odkurzacza o metr. Oto przybliżone wyniki:

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z minimalną mocą - 62.4 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z średnią mocą - 68.2 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z maksymalną mocą - 72.8 dB

Konstrukcja została odpowiednio przemyślana i dobrze wyważona, choć trzeba zaznaczyć, że korpus główny urządzenia jest dosyć masywny i nie należy do najlżejszych - sama rękojeść z baterią oraz zamontowanym pojemnikiem na kurz waży 1,7 kg, co podczas dłuższej pracy może być odczuwalne. Cała konstrukcja - z rurą i szczotką - waży 3 kg.

Naszym zdaniem odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 11.60 to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Za pomocą dopasowanych końcówek dokładnie posprzątamy całe mieszkanie, bez ominięcia trudno dostępnych przestrzeni. Akumulatorowa konstrukcja pozwala zabrać sprzęt w dowolne miejsce, co idealnie sprawdzi się np. podczas sprzątania samochodu. Możliwości X-Force Flex 11.60 zadowolą nie tylko właścicieli zwierząt domowych, ale przede wszystkim osoby ceniące nowoczesne rozwiązania, które usprawniają wykonywanie codziennych obowiązków.

X-Force Flex 11.60 - cena i dostępność

Odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 11.60 kosztuje obecnie 1799 zł i jest dostępny w sklepie tefal24.pl