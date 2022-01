TENDA E30 – test karty sieciowej zgodnej z Wi-FI 6

Testujemy bezprzewodową kartę sieciową firmy TENDA. Czy moduł kompatybilny z Wi-Fi 6 i mogący zapewnić przepustowość 3000 Mbit jest w stanie zastąpić połączenie kablowe?

W ostatnim czasie przetestowaliśmy dla Was sporo routerów obsługujących najnowszy standard Wi-Fi 6. W śród nich były również rozwiązania od firmy TENDA, szturmem podbijającej rynek tanich urządzeń sieciowych. Jednak by móc skorzystać z dobrodziejstw nowych standardów jakie przynosi Wi-Fi 6, będziemy potrzebować karty sieciowej zgodnej z tym standardem. Choć na rynku są dostępne zarówno laptopy jaki płyty główne wyposażone w najnowszy kontroler, to nie należą do najtańszych rozwiązań. Dodatkowo zarówno brak odpowiedniego modułu może nie być wystarczającym argumentem do zmiany już posiadanego sprzętu. Właśnie z myślą o właścicielach komputerów stacjonarnych inżynierowie firmy TENDA stworzyli kartę sieciową Wi-Fi - model E30. Posiada ona wszystkie certyfikaty dla najnowocześniejszych standardów i zapewnia oficjalne wsparcie dla kanałów o szerokości 160 MHz (dla pasma 5 GHz). Jak zatem w testach wypada karta od TENDA?

Pełna specyfikacja testowanego produktu wygląda następująco:

Protokoły i standardy : IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0/4.2/4.0

: IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0/4.2/4.0 Prędkości transmisji : 5 GHz: do 2402 Mb/s, 2,4 GHz: do 574 Mb/s

: 5 GHz: do 2402 Mb/s, 2,4 GHz: do 574 Mb/s Częstotliwość : 2,4 GHz i 5 GHz

: 2,4 GHz i 5 GHz Moc : <20dBm (EIRP)

: <20dBm (EIRP) Interfejs : PCI Express (x1)

: PCI Express (x1) Antena : 2x zewnętrzna, odłączalna antena 5dBi

: 2x zewnętrzna, odłączalna antena 5dBi Bezpieczeństwo : 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, 802.1x, WPA/WAP2/WPA3

: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, 802.1x, WPA/WAP2/WPA3 Systemy operacyjne : Windows 10

: Windows 10 Tryby połączenia bezprzewodowego : Station Mode

: Station Mode Certyfikaty : CE, FCC, RoHS

: CE, FCC, RoHS Temperatura pracy : 0°C~40°C

: 0°C~40°C Temperatura przechowywania : -40°C~70°C (-40℉~158℉)

: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Wilgotność pracy : 10% 90% bez kondensacji

: 10% 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania : 5%~90% bez kondensacji

: 5%~90% bez kondensacji Wymiary: 120.8 x 78.5 x 21 mm

TENDA E30

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Adapter Wi-Fi TENDA E30 dostarczany jest w bardzo kompaktowym, ciemnym kartoniku z pomarańczowymi akcentami. Po przestudiowaniu go ze wszystkich stron można uzyskać wiele ciekawych informacji o wspieranych standardach jak i możliwościach urządzenia. W szczególności podkreślono obsługę Wi-Fi 6, mocne anteny (5 dBi), czy wykorzystanie układu od Intela.

W środku poza samą kartą, pod tekturową przegrodą, znajdziemy dodatkowe akcesoria.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

dwie anteny

instrukcję obsługi;

płytę CD z sterownikami (tylko win 10)

Kabel USB do połączenia Bluetooth 5.0

Śledź low profile

Adapter Wi-Fi TENDA E30 jest wyposażony w dwie odłączane anteny. Niestety producent nie dostarcza dodatkowego przedłużacza przez co przykręcamy je bezpośrednio za komputerem. Może mieć to wpływ na zasięg czy moc sygnału, choć zastosowanie mocnych 5 dBi anten powinno zniwelować ewentualne problemy. Sama karta jest bardzo kompaktowa i do podłączenia wykorzystuje interfejs PCI Express x1. Niestety bazuje na zielonej płytce drukowanej, więc właściciele okna w obudowie mogą być niezadowoleni.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Przyglądając się bliżej karcie możemy zauważyć, że główny chip podłączony jest za pomocą gniazda M.2 Key-E 2230. Jest to układ Intel’a AX200, na którym bazuje karta TENDA. Zapewnia on obsługę wszystkich nowoczesnych standardów komunikacji bezprzewodowej oraz zabezpieczeń - w tym WPA3. Dodatkowo na PCB adaptera, możemy znaleźć gniazdo do podłączenia przewodu USB do naszej płyty głównej. Dzięki temu zyskujemy dostęp do bezprzewodowego interfejsu Bluetooth 5.0.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Instalacja i użytkowanie adaptera przebiega bez żadnych trudności, wszystko jest bardzo proste. Po zamontowaniu go w odpowiednim porcie na płycie głównej, jedyne co trzeba zrobić to zainstalować sterowniki. W przypadku gdy nie mamy napędu w naszym komputerze, sterowniki można zarówno pobrać z strony producenta, bądź zdać się na automatyczną instalację z poziomu systemu Windows.

Najważniejsze korzyści karty TENDA E30 :

Obsługa kanałów o szerokości do 160 MHz

obsługa technologii OFDMA do jednoczesnej transmisji danych jednym kanałem dla różnych urządzeń z wykorzystaniem mniejszych pakietów danych.

domyślne użycie modulacji QAM1024 w celu zwiększenia gęstości upakowania informacji

ulepszona wydajność technologii MU-MIMO.

Karta nie zajmuje za dużo miejsca w komputerze || fot. Dominik Kujawski/PCWorld

TENDA E30 – Testy

Z racji, że testy wykonuje w prywatnym mieszkaniu, wraz z kartą otrzymałem router TENDA TX3, którego recenzje mogliście już przeczytać na naszym portalu. Był on niezbędny ponieważ rozwiązanie dostarczane przez mojego operatora nie zapewnia obsługi Wi-Fi 6. Karta została zamontowana w komputerze (domowy serwer plików) nie korzystającym wcześniej z połączenia bezprzewodowego., Znajdował się on w odległości ok. 4 m od nadajnika z 1 ścianą pomiędzy. Warto też wspomnieć, że w obrębie mojego mieszkania karta odnajduje aż 19 sieci Wi-Fi, wiec jest dość tłoczno. Wszystkie testy zostały przeprowadzone 3- krotnie, a wyniki prezentowane na wykresach są wartościami uśrednionymi.

TENDA E30 - IPERF3

Upewniając się, że karta wskazuje maksymalną siłę sygnału przystąpiłem do testów narzędziem iPerf 3. Początkowo serwer został postawiony na redakcyjnej platformie testowej podłączonej przewodowo bezpośrednio z routerem. Później zdecydowałem się postawić dodatkowe serwery, aby sprawdzić czy wpłynie to negatywnie na osiągnięte rezultaty. Testy zostały każdorazowo wykonane z parametrem –t (czas ) na 60 sekund, oraz na 10 wątkach (-p 10).

Jak się okazało, dość szybko osiągnąłem limit dostępny dla routera Tenda TX3 - 600 Mbit. Co warto zauważyć karta osiąga tą samą prędkość niezależnie, czy testujemy połączanie z pojedynczym, czy z wieloma serwerami.

Skoro redakcyjna platforma testowa jest wyposażona w bezprzerwową kartę sieciową bazującą również na układzie Intela AX200, sprawdziłem czy można połączyć oba komputery z pominięciem Routera. Podczas testów mogłem zauważyć dzięki temu prędkości sięgające nawet 900 Mbit. Stabilność takiego połączenia, w tak zatłoczonej przestrzeni pozostawia wiele do życzenia przez co sumaryczny wynik jest niewiele wyższy, niż gdy korzystamy z router’a.

TENDA E30 - Transfer plików

Jak już wspomniałem testowy komputer pełni rolę prywatnego serwera plików. Nie mogłem zatem nie sprawdzić jak wypadnie kopiowanie plików w obie strony. Zadanie nie jest łatwe ponieważ w celach testowych użyłem 61,2 GB pliku wideo będącego gamplayem (zarejestrowanym w OBS) związany z jednym z uprzednio wykonywanych testów. Do kopiowania pliku wykorzystałem darmowe oprogramowanie ChoEazyCopy, które jest graficznym interfejsem narzędzia robocopy dostępnego z terminala systemu Windows. Narzędzie to wykorzystuje wielowątkowość, co wyraźnie skraca czas migracji danych.

Jak można zauważyć dość mocno zostaliśmy ograniczeni przez router. Nawet niestabilne połączanie bezpośrednie osiąga dużo lepsze rezultaty i niewiele już potrzeba do zrównania się czy nawet wyprzedzenia 1 Gbit połączenia przewodowego. Znając wielkość testowanego pliku oraz czas potrzebny na jego skopiowanie, w prosty sposób obliczyliśmy również średnią prędkość jaką uzyskaliśmy podczas migracji danych.

TENDA E30 - Speedtest

Na samym końcu sprawdziłem jak karta Wi-Fi poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest.pl, które sprawdza prędkość Internetu. Pomiary zostały przeprowadzone na łączu o przepustowości 600/60 Mbit.

Jak możemy zauważyć zarówno przy połączaniu przewodowym (20 m kabla) jak i Wi-Fi nie widać znaczącej rozbieżności w pingu i w osiąganej prędkości, a różnice wynikają z niestabilności samego połączenia z sieci zewnętrznej.

Podsumowanie

Podczas naszych testów nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości w działaniu karty. TENDA E30 nie przegrzewa się, nie gubi sygnału czy pakietów. Ta kosztująca niespełna 150 zł karta jest w stanie zapewnić odpowiednie transfery oraz stabilność połączenia, a obsługa 802.11ax (Wi-Fi 6) dla dwóch pasm częstotliwości (2,4 i 5 GHz), zapewnia wszechstronność. Nie każdy przecież ma możliwości położenia długiego przewodu łączącego router z komputerem. Dzięki wsparciu dla protokołu bezpieczeństwa Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), poziom ochrony naszej sieci przed atakami z zewnątrz zostaje znacząco zwiększony.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Dodatkowo nie zapominajmy o funkcji Bluetooth 5.0. Szybkość przesyłania danych jest w nim zwiększona 2- krotnie w porównaniu z Bluetooth 4.2, a zasięg jest nawet 4 razy większy. W ten sposób możemy podłączyć do komputera klawiatury, myszy, sprzęt audio i kontrolery gier.

Pamiętajcie tylko, że wydajność Tenda E30 zależy od routera, z którym ją sparujecie. W tym przypadku lepszym wyborem były na pewno TENDA RX9 Pro czy TX9 pro.

Jeśli więc kupiliście płytę, która nie posiada bezprzewodowej karty sieciowej, bądź zintegrowany model nie spełnia waszych oczekiwań, nic nie stoi na przeszkodzie by zamienić go na kartę E30. Gdyby tylko 5 lat temu podczas remontu istniała tak dopracowana technologia sieci bezprzewodowych, unikałbym dodatkowych kosztów prowadzenia okablowania LAN w całym mieszkaniu.