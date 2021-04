TEST zamienników 123drukuj dla tonerów HP 106A

Firma 123drukuj w swoim asortymencie posiada zamienniki oryginalnych tonerów HP 106A (W1106A). Producent gwarantuje, że produkty ich marki drukują w takiej samej jakości przy znacznie niższej cenie zakupu.

Kupno oryginalnych tonerów z reguły wiąże się z inwestycją sporej sumy pieniędzy. Atrakcyjną cenowo alternatywę stanowią dobrej klasy zamienniki. Oferta staje się tym bardziej interesująca, kiedy w specyfikacji pojawiają się określenia takie jak: „większa wydajność” oraz „ta sama jakość”.

Niestety, wielu producentów poprzestaje na samych zapewnieniach - oferując niskiej klasy produkt o wątpliwej wartości dla kupującego. Dlatego podczas zakupu materiałów eksploatacyjnych warto zbadać rynek równie dokładnie, co przy zakupie samego urządzenia. Ciekawym przykładem mogą być produkty 123drukuj, które są objęte w 100% gwarancją producenta. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest to produkt, który może wyróżnić się również na tle oryginalnych tonerów.

Specyfikacja

Według specyfikacji, zamienniki marki 123drukuj oferują większą wydajność oraz pojemność niż oryginalne tonery. Na stronie producenta znajdziemy opis wskazujący, że zamiennik gwarantuje wydruk 1100 arkuszy ze standardowym pokryciem na poziomie 5% zaczernienia. Dla porównania, oryginalne tonery mają zapewnić druk jedynie 1000 stron przy takim samym stopniu zaczernienia. Ponadto, zamiennik ma oferować identyczną jakość wydruku, co w przypadku druku monochromatycznego oznacza ten sam poziom kontrastu oraz nasycenia barw. Prócz tego firma 123drukuj jest bezpośrednim dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych i oferuje pisemną gwarancję, że dostarczone produkty w rzeczywistości są tonerami kompatybilnymi lub całkowicie recyklowanymi. Dzięki temu wiadomo, że kupowane materiały są w nowe - całkowicie lub w przeważającej części. Dodatkowo są to produkty wyprodukowane zgodnie z wymogami norm ISO9001 oraz ISO 14000, stawiającymi wysokie wymagania dotyczące jakości oraz ochrony środowiska. Oryginalny toner firmy HP 106A zakupimy na stronie 123drukuj.pl za 184,50 zł, a ten sam toner marki 123drukuj za 119 zł. Różnica jest więc zachęcająca.

Pierwsze wrażenie

Toner marki 123drukuj zapakowany jest w kartonowe pudełko z motywem chmury. Po otwarciu znajdziemy kasetę zabezpieczoną folią oraz instrukcję obsługi w języku angielskim. Porównując budowę produktu do oryginału, trzeba przyznać, że różnią się one jedynie rodzajem użytego plastiku i nazwą producenta. Dzięki temu instalacja przebiega bezproblemowo, a sama drukarka bez opóźnień wykrywa zamiennik.

Wydajność

Test wydajności przeprowadziliśmy na monochromatycznej, kompaktowej drukarce HP Laser 107a, która wykorzystuje toner 106A w kolorze czarnym. Ocenę oparliśmy o standardową procedurę testową obejmującą wykorzystanie druków testowych ISO. Polega ona na druku ciągłym, aż do momentu zauważenia przerw i nierówności w pokryciu kartki tonerem. Następnie toner jest potrząsany celem wyrównania poziomu proszku w całej kasetce, a test jest kontynuowany do zauważenia kolejnych niedoskonałości wydruku. Łącznie potrząsanie jest wykonywane trzykrotnie w przebiegu całego testu.

Producent oryginalnych tonerów gwarantuje wydajność w liczbie 1000 stron druku, a zamiennik marki123drukuj zapewnia aż 1100 wydruków. W poniższej tabelce widzimy, że wyniki naszego testu prezentują się nawet lepiej. Zamiennik osiągnął ilość znacznie większą od tego, co oferuje w specyfikacji. Według naszego testu produkt marki 123drukuj za pierwszym podejściem wydrukował ciągiem 1349 arkuszy, po czym po potrząśnięciach dodrukował ich jeszcze 46. Łącznie daje to aż 1395 stron wydrukowanych w pełnej jakości, czyli o ponad 26% więcej niż obiecano. W przypadku oryginalnego tonera wyniki nie są aż tak fenomenalne. Drukarka HP Laser 107A wydrukowała ciągiem 1109 stron. Jest to rezultat powyżej gwarantowanej wartości, jednak w porównaniu do wyniku zamiennika prezentuje się blado. Po potrząśnięciu kasetką oryginału w sumie wydrukowano 1179 arkuszy, co daje niecałe 18% więcej niż gwarantowano. Podsumowując, zamiennik marki 123drukuj wydrukował prawie o 40% więcej stron niż gwarantował producent oryginalnego tonera.

Tabelka porównująca

Warto zwrócić uwagę na kolumnę z ceną, jaką przyszło nam zapłacić za jedną wydrukowaną stronę. Korzystając z zamiennika kwota ta wynosi 9 groszy, co jest kwotą o 7 groszy niższą niż podczas drukowania używając oryginalnego tonera HP. Już gołym okiem widać, że korzystając z zamienników oszczędność wynosi prawie 44%.

Interesująco wypada również porównanie jakości wydrukowanych stron. Podczas korzystania z zamienników druk jest delikatnie bardziej kontrastowy i intensywny. Jest to jednak różnica na tyle zauważalna, że warta odnotowania. Ponadto nie stwierdzono też żadnych wad, czy błędów wydruku.

Równie interesująca okazuje się także kwestia zapachu. Podczas testowania oryginalnego toneru ulatniała się bardzo intensywna woń barwnika, który sprawiał, że na dłuższą metę przebywanie w otoczeniu drukarki było nieprzyjemne. Inaczej miało się w przypadku korzystania produktu 123drukuj - specyficzny zapach nie był prawie w ogóle wyczuwalny, dzięki czemu nie trzeba było stale wietrzyć pomieszczenia.

Podsumowanie

Podsumowując, tonery firmy 123drukuj są na pewno kuszącą alternatywą dla każdego, kto zwraca uwagę na stosunek ceny do wydajności. Korzystanie z zamienników pozwala obniżyć koszty eksploatacji oraz zwiększyć intensywność drukowanych barw. Ponadto producent oferuje dożywotnią gwarancję na tonery oraz drukarkę w całym okresie użytkowania, dzięki programowi "drukuj bezpiecznie".