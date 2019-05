TEST zamienników Activejet dla tuszów Canon CLI-581XL i PGI-580XL

Tusze ACC-581 i ACC-580 to interesujące zamienniki z oferty Activejet. Pozwalają one na ekonomiczne zastąpienie oryginalnych kartridżów Canon bez utraty jakości i z zauważalnym zyskiem dla wydajności.

Drukarki Canona wykorzystują stosunkowo proste kartridże z dwiema komorami. Jedna kryje tusz, a druga gąbkę regulującą dozowanie atramentu. Seria Canon CLI-581 i PGI-580 obejmuje dość bogaty pakiet zawiarający cztery podstawowe kolory (CMYK) oraz dwa tusze fotograficzne - czyli dodatkowy czarny i niebieski. Oznacza to, że pełen zestaw to aż 6 kartridżów. Producent oferuje trzy warianty pojemności tuszów - podstawową, powiększoną XL i największą XXL. Polskie sklepy posiadają pakiety po 6 sztuk w standardowej pojemności lub cztery sztuki (podstawowe) w pojemności powiększonej. Chcąc kupić tusze powiększone w wersji XL musimy nabyć je osobno, w cenie około 59 zł za sztukę. Oznacza to, że cena pakietu to 364 zł. Przeglądając oferty sklepów bez problemu znajdziemy tańsze zamienniki. Pierwszą zasadą przy zakupie zamienników powinno być sięganie po sprawdzone marki, oferujące solidne wsparcie gwarancyjne i wysoką jakość. Takim wyborem mogą być tusze ACC-581 i ACC-580 z oferty Activejet. Odnajdziemy je w średniej cenie na poziomie 53 zł za sztukę. Oprócz oszczędności 46 zł, producent zapewnia zwiększoną wydajność zamiennika. Sprawdziliśmy jak prezentuje się jakość i wydajność produktu od Activejet.

Activejet ACC-581 i ACC-580 - opakowanie

Tusze Activejet są sprzedawane w kartonowych opakowaniach z dokładnymi opisami dotyczącymi koloru, pojemności i zastępowanego kartridża. Dzięki temu nawet mało doświadczeni użytkownicy mogą bez obaw dobrać odpowiednie produkty. Wewnątrz każdego kartonika odnajdziemy zafoliowany i zabezpieczony zaślepką kartridż. Dodatkowo, w pudełkach umieszczono proste instrukcje pierwszej instalacji.

Activejet ACC-581 i ACC-580 - specyfikacja

Najciekawszym faktem ze specyfikacji Activejet jest zwiększona pojemność w stosunku do produktów Canona. Oryginalne tusze w kolorze (CMY) mają pojemność 8,3 ml, a kartridż czarny mieści 18,5 ml atramentu. Produkty Activejet mają odpowiednio 11,7 i 25,7 ml, a wiec zysk wydajności powinien być w tym wypadku dość znaczny. Dobrą informacją jest również gwarancja producenta udzielana na okres aż 5 lat. Co niezwykle istotne obejmuje ona nie tylko sam kartridż, ale również drukarkę będącą na gwarancji, jeśli zostanie uszkodzona na skutek działania zamiennika.

Activejet ACC-581 i ACC-580 - wydajność

Nasze testy wydajności przeprowadziliśmy z wykorzystaniem drukarki Canon PIXMA TS8150, czyli urządzenia wykorzystującego pełen zestaw tuszów. Jako że korzystaliśmy ze standardowej procedury testowej obejmującej wykorzystanie druków testowych ISO, test dotyczył wyłącznie 4 podstawowych zamienników - bez pojemników z tuszem fotograficznym.

Wydajność kartridżów Canon 580 XL to 400 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla atramentu czarnego. Błękitny i żółty powinny osiągać po 520 stron, a magenta do 466 stron. Poniżej przedstawiamy tabelkę z wynikami uzyskanymi na tuszach Activejet.

Jak łatwo zauważyć, każdy kartridż osiągnął niemal dwukrotnie większą wydajność niż tusze oryginalne. Co istotne podczas testów nie odnotowaliśmy żadnych awarii. Średni koszt druku pojedynczej strony zadrukowanej wszystkimi kolorami, to w tym przypadku 28 groszy. Średni koszt w przypadku oryginałów 51 groszy za stronę, więc oszczędności są znacznie większe, niż wskazują same ceny zamienników.

Jakość wydruków jest wzorowa - kolory są odpowiednio nasycone, a obrazy odznaczają się wysokim kontrastem. Tusz nie wycieka, a treści są w pełni odporne na ścieranie.

Activejet ACC-581 i ACC-580 - nasza ocena

Tusze Activejet ACC-581 i ACC-580 stanowią bardzo atrakcyjny wybór pod kątem jakości i wydajności. Jest to idealna alternatywa dla oryginałów obniżająca znacząco koszty korzystania z drukarki. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym wypadku użytkownik nie musi obawiać się utraty gwarancji na drukarkę - producent zamienników zabezpiecza klienta własną gwarancją.