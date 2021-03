TEST zamienników TonerPartner dla tonerów Kyocera TK-5240

Tonery TK-5240 to interesujące zamienniki firmy TonerPartner. Według producenta zastąpienie nimi oryginalnych produktów Kyocera wiąże się z zyskiem nie tylko finansowym, ale również wydajnościowym.

Kupno oryginalnych tonerów do drukarki Kyocera Ecosys P5026cdn może mocno uszczuplić nasz portfel, szczególnie w momencie zakupu wszystkich kolorów: czarnego, niebieskiego, czerwonego i żółtego. Jedyną alternatywą jest skorzystanie z zamienników, jednak czy takie rozwiązanie faktycznie się sprawdza? Wiele firm oferuje sprzedaż tonerów w konkurencyjnych i bardziej korzystnych cenach, jednak nie tylko wysokością opłaty powinien kierować się konsument. Ważna jest również wydajność, a z nią często jest problem w przypadku tańszych zamienników. Są jednak tacy producenci, co zapewniają, że ich produkt niczym nie różni się od oryginalnych. Jedną z takich firm jest TonerPartner i to właśnie ich tonery weźmiemy na tapet. Sprawdźmy, jak faktycznie wygląda stosunek ceny do wydajności.

Specyfikacja

Według specyfikacji tonery są równie wydajne jak oryginalne. Na opakowaniu pojawia się informacja, że toner czarny wystarczy na wydrukowanie 4000 stron, a niebieski, purpurowy i żółty na 3000 stron, czyli na dokładnie tyle samo co przy użyciu kartidży Kyocera. Ponadto, co ważne dla każdego użytkownika, producent zapewnia brak utraty gwarancji na urządzenie oraz dorzuca dożywotnią gwarancję na kasetę. Dodatkowo na stronie internetowej pojawiają się informacje, że produkt został wyprodukowany w EU i jest przyjazny środowisku. Jeżeli zaś chodzi o cenę, to oryginalne tonery kosztują 247 złotych w przypadku koloru czarnego, a niebieski, purpurowy oraz żółty są po 359 złotych. Zamiennik firmy TonerPartner kosztuje 75,04 zł za każdy kartidż, oszczędność jest więc widoczna na pierwszy rzut oka. Podsumowując, oryginał i zamiennik teoretycznie oferują tę samą wydajność, jednak TonerPartner proponuje dużo niższą cenę.

Pierwsze wrażenie

Tonery firmy TonerPartner są opakowane kartonowym pudełkiem. Po otwarciu znajdziemy w środku oczywiście kartidż zabezpieczony folią wypełnioną powietrzem oraz instrukcję obsługi w wielu językach. Trzeba przyznać, że zabezpieczenie chroni toner wystarczająco przed uszkodzeniami mechanicznymi, które czasami zdarzają się podczas transportu. Porównując oryginalny kartidż oraz firmy TonerPartner widać, że różnią się jedynie nazwą producenta. Pozwala to na bezproblemową instalację tonerów do drukarki.

Wydajność

Testy wydajności przeprowadziliśmy na drukarce laserowej Kyocera Ecosys P5206cdn, która wykorzystuje tonery w kolorze czarnym, niebieskim, purpurowym oraz żółtym. Do oceny korzystaliśmy ze standardowej procedury testowej obejmującej wykorzystanie druków testowych ISO.

Zarówno producent tonerów oryginalnych jak i zamienników zapewnia wydajność 4000 stron druku czarno-białego oraz 3000 stron druku kolorowego. Jak można sprawdzić w poniższej tabelce, zamiennik firmy TonerPartner osiągnął zdecydowanie większą wydajność kolorowych tonerów niż oferuje oryginalny producent, a minimalnie mniejszą w przypadku koloru czarnego. Jest to jednak na tyle niewielka różnica, że można przymknąć na nią oko. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do zamienników oryginalne kartidże wydrukowały niepokaźną ilość stron ponad normę. Dodatkowo szczególnym zaskoczeniem jest zdecydowanie toner koloru niebieskiego (Cyan), który osiągnął prawie dwukrotność wydajności zapewnianej przez producenta TonerPartner!

Nie da się nie zwrócić uwagi również na różnicę cenową. Koszt druku jednej strony tonerem firmy TonerPartner oscyluje między jednym groszem, a trzema. W przypadku kartidży oryginalnych cena jest dużo wyższa, bo mieści się między ośmioma, a jedenastoma groszami, co daje nawet ośmiokrotnie wyższy koszt eksploatacji.

Jakość oceniam wzorowo - ani razu nie stwierdziłam żadnych wad czy błędów wydruku. Kolory są nasycone, obrazy odznaczają się wysokim kontrastem, a świeża treść jest w pełni odporna na ścieranie. Nie spotkałam się także z wadą konstrukcji kartidża.

Podsumowanie

Podsumowując, tonery firmy TonerPartner są ciekawą i kuszącą alternatywą dla każdego posiadacza drukarki biorąc pod uwagę stosunek ceny do wydajności. Wygląda na to, że korzystanie z zamienników znacząco obniża koszty eksploatacji, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, ale także dla środowiska. Ponadto poszukiwacze oszczędności nie będą musieli martwić się o swoją drukarkę, bo TonerPartner zapewnia użytkownikom brak utraty gwarancji na urządzenie.

Sklep TonerPartner dostępny jest pod adresem www.tonerpartner.pl.