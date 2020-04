TP-LINK ARCHER C6 AC1200 jest routerem typu Dual-Band oraz obsługuje technologię MU-MIMO, która pozytywnie wpływa na prędkość przesyłu danych. Co jeszcze może skłonić do jego zakupu?

TP-LINK ARCHER C6 AC1200 to ruter wyposażony w cztery porty LAN 10/100/1000Mb/s oraz jeden 1 port WAN 10/100/1000Mb/s, a także cztery stałe anteny dookólne. Może pracować w częstotliwościach 2,4GHz oraz 5GHz, osiągając prędkość transmisji do 867Mb/s przy 5GHz oraz do 300Mb/s przy 2,4 GHz. Za bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej odpowiada szyfrowanie 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK. Na plus należy zaliczyć urządzeniu fakt, że można zarządzać nim z poziomu aplikacji TP-Link Tether App, a interfejs jest bardzo intuicyjny. Ruter TP-LINK przeznaczony jest do użytku domowego, może pracować jako punkt dostępowy lub mostek (bridge). Wspomniana wcześniej obsługa technologii MU-MIMO 2x2 umożliwia jednoczesną komunikacje routera z dwoma urządzeniami, przekładając się na zwiększenie wydajności i szybkości jego pracy.

TP-LINK ARCHER C6 AC1200 sprawuje się bez problemów na odległość do 15 metrów, potem następuje pewne pogorszenie jakości sygnału. Jednak jeśli stawiamy sieć w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wówczas wszystkie urządzenia będą znajdować się w jej zasięgu. A we wspomnianym oprogramowaniu znajdziemy takie zaimplementowane do rutera funkcje, jak kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów oraz białą i czarną listę.

Podsumowując: TP-LINK ARCHER C6 AC1200 to router tani, ale solidny. Warto rozważyć jego nabycie.

