TP-Link Archer AX23 - tani i wydajny router Wi-Fi 6 z OneMesh

Archer AX23 to wyjątkowo wydajny router kosztujący niespełna 300 zł. Testowany model zapewnia obsługę Wi-Fi 6 oraz technologii OneMesh, która pozwala na łatwą rozbudowę lokalnej sieci komputerowej. Producent nie zapomniał również o funkcjonalnym oprogramowaniu i dopracowanej aplikacji mobilnej.

TP-Link Archer AX23 jest jednym z najnowszych modeli w portfolio producenta. To jednocześnie przystępny cenowo router obsługujących Wi-Fi 6, który posiada na pokładzie wydajne anteny pozwalające pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej spore mieszkanie lub dom jednorodzinny.

TP-Link Archer AX23

Archer AX23 został zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych podzespołów dostarczanych przez wiodących producentów. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Qualcomm, kompatybilność z Wi-Fi 6 i starszymi standardami łączności bezprzewodowej oraz rozbudowane oprogramowanie z możliwością zarządzania z poziomu urządzenia mobilnego. Całość jest kompatybilna z autorskim systemem OneMesh pozwalającym na łatwą i niedrogą rozbudowę lokalnej sieci komputerowej.

Kosztujący niespełna 300 zł TP-Link Archer AX23 pozytywnie nas zaskoczył. Czy testowany router ma jakieś wady?

TP-Link Archer AX23 - Specyfikacja techniczna

Technologia bezprzewodowa: Wi-Fi 6 IEEE 802/11ax/ac/n/a 5 Ghz, IEEE 802,11ax/n/b/g 2,4 GHz Liczba pasm: Dwupasmowy Przepustowość: AX1800: 5 GHz - 1201 Mbps, 2,4 GHz - 574 Mbps Porty: 1 x Gigabit Ethernet WAN, 4 x Gigabit Ethernet LAN Anteny: Cztery zintegrowane anteny zewnętrzne z możliwością regulacji kąta nachylenia Tryb pracy: Router, punkt dostępowy Procesor: Dwurdzeniowy OneMesh: Tak Zastosowane technologie: Beamforming, Dwa pasma, OFDMA, Airtime Fairness, QOS Zasilanie: 12 V, 1 A VPN: Tak Szyfrowanie: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2 Enterprise (802,1x) Zarządzanie: Interfejs webowy, aplikacja mobilna TP-Link Tether Wymiary (S x G x W) 260,2 × 135,0 × 38,6 mm Gwarancja: 36 miesięcy

Najnowszy router TP-Linka może pochwalić się obsługą standardu Wi-Fi 6. Maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 1800 Mbps (1201 Mbps w sieci 5 GHz oraz 574 Mbps w sieci 2,4 GHz). W obudowie urządzenia znajdziemy dwurdzeniowy procesor firmy Qualcomm. Archer AX23 jest również kompatybilny z technologią OneMesh. Oznacza to, że router może stać się centrum naszej sieci Mesh. Do rozbudowy systemu OneMesh możemy wykorzystać liczne wzmacniacze sygnału firmy TP-Link. Dobrym przykładem jest testowany przez nas w zeszłym roku repeater TP-Link RE505X.

TP-Link Archer AX23 - Cena

Już na wstępie zdradziliśmy, że TP-Link Archer AX23 to przystępny cenowo router, który nie zrujnuje domowego budżetu. Sugerowana cena detaliczna została ustalona przez producenta na zaledwie 299 zł. To niewiele biorąc pod uwagę, że w zamian otrzymujemy wydajny sprzęt sieciowy z obsługą najnowszych standardów łączności.

TP-Link Archer AX23 - Zawartość zestawu

TP-Link Archer AX23 sprzedawany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w niebiesko-granatowej kolorystyce. Producent wykorzystał powierzchnię pudełka na przekazanie najważniejszych informacji o routerze.

Opakowanie TP-Link Archer AX23

Na froncie umieszczono kluczowe cechy specyfikacji technicznej oraz logotypy technologii Wi-Fi 6 i OneMesh. Na krótszych bokach znalazło się miejsce dla specyfikacji technicznej oraz kodu QR pozwalającego pobrać aplikację Tether na urządzenia mobilne.

Kod QR do pobrania aplikacji TP-Link Tether Opakowanie TP-Link Archer AX23

W środku opakowania znajdziemy router TP-Link Archer AX23, zasilacz, przewód RJ-45, skróconą instrukcję obsługi oraz ulotki informacyjne. Cieszy obecność naklejki z danymi domyślnie tworzonej przez urządzenie sieci Wi-Fi. Producent przewidział również miejsce na wpisanie własnych informacji.

Zawartość zestawu

TP-Link Archer AX23 - Wygląd i jakość wykonania

TP-Link Archer AX23 to niewielki router wykonany z tworzywa sztucznego.

TP-Link Archer AX23

Producent połączył matowy plastik w kolorze czarnym z dekorami Piano Black. Na szczycie urządzenia znajdziemy maskownicę w kształcie litery X.

Górna pokrywa obudowy TP-Link Archer AX23

Na froncie obudowy producent umieścił sześć diod sygnalizacyjnych LED, niewielkie logo w kolorze srebrnym oraz sporą ilość otworów wentylacyjnych subtelnie wkomponowanych w akcenty stylistyczne.

Diody powiadomień Logo producenta na froncie

Wszystkie porty i przyciski znajdziemy na tylnej ściance routera. Umieszczono tam cztery porty LAN w standardzie Gigabit Ethernet oraz port WAN w standardzie Gigabit Ethernet. Producent zdecydował się na wyróżnienie gniazda WAN, co ułatwia konfigurację urządzenia. Nie zabrakło złącza zasilania, włącznika oraz przycisku WPS/Wi-Fi/Reset.

Porty na tylnej krawędzi routera

TP-Link Archer AX23 nie posiada portu USB.

Spód obudowy pokryto licznymi otworami wentylacyjnymi. Nie zabrakło również czterech nóżek antypoślizgowych, które podnoszą nieco router, poprawiając w ten sposób przepływ powietrza.

Spód obudowy TP-Link Archer AX23

Ciekawym elementem jest naklejka informacyjna. Umieszczono na niej kod QR pozwalający na szybkie przyłączanie się do sieci Wi-Fi.

Naklejka z informacjami dotyczącymi sieci Wi-Fi

Dzięki obecności dedykowanych uchwytów, router możemy powiesić na ścianie.

Uchwyt do montażu naściennego

TP-Link Archer AX23 - Konfiguracja

Router TP-Link Archer AX23 możemy skonfigurować na dwa sposoby - klasyczny z wykorzystaniem komputera i przeglądarki sieciowej lub poprzez aplikację mobilną TP-Link Tether na smartfony z Androidem i iOS.

Podczas testów skorzystałem z drugiej opcji.

Przed przystąpieniem do działania należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim, podpiąć router do modemu.

Następnie na nasze urządzenie mobilne z Androidem lub iOS pobieramy aplikację TP-Link Tether, którą znajdziemy w Sklepie Play oraz App Store. Kod QR do programu znajdujący się na opakowaniu znacząco ułatwia proces jej instalacji.

Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether

Po uruchomieniu aplikacji TP-Link Tether postępujemy zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Cały proces konfiguracji początkowej powinien zająć nam niespełna 10 minut.

Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether Konfiguracja routera z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TP-Link Tether

TP-Link Archer AX23 - Aplikacja mobilna

TP-Link Archer AX23 współpracuje z aplikacją Tether. To bardzo ciekawe i funkcjonalne rozwiązanie, które pozwala zarządzać sprzętem sieciowym firmy TP-Link z wykorzystaniem smartfona. Aplikacja kompatybilna jest z wieloma modelami i pozwala monitorować pracę wszystkich urządzeń połączonych w sieć OneMesh.

Ekran domowy aplikacji mobilnej TP-Link Tether Lista podłączonych do routera urządzeń Ustawienia routera

Aplikację TP-Link Tether podzielono na trzy zakładki - Dom, Klienci oraz Narzędzia.

Domyślnie program uruchamia się w widoku Dom, który jest jednocześnie ekranem podsumowującym. Z tego miejsca podejrzymy stan naszej sieci Wi-Fi, liczbę podłączonych urządzeń oraz nazwy i hasła tworzonych sieci bezprzewodowych. W środkowej zakładce Klienci zobaczymy listę aktualnie podłączonych urządzeń z podziałem na sieć 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Z poziomu ostatniego menu o nazwie Narzędzia możemy swobodnie zarządzać wszystkimi ustawieniami routera.

TP-Link dodał do aplikacji Tether kilka przydatnych funkcji. Mowa o możliwości wyłączenia diod sygnalizacyjnych w godzinach nocnych oraz udostępnianiu hasła do sieci Wi-Fi z wykorzystaniem kodu QR.

TP-Link Archer AX23 - Interfejs WWW

Routerem możemy również zarządzać z poziomu klasycznego interfejsu webowego. Jest on dostępny pod adresem 192.168.0.1 lub po wpisaniu w pasek adresu strony http://tplinkwifit.net

Ekran powitalny interfejsu webowego

Oprogramowanie podzielono na cztery zakładki: Network Map, Internet, Wireless oraz Advanced.

Ustawienia sieci Wi-Fi w interfejsie webowym

Domyślnie po zalogowaniu się do interfejsu sieciowego zobaczymy ekran podsumowujący. Dowiemy się z niego o statusie pracy urządzenia oraz podłączonych urządzeniach klienckich.

TP-Link Archer AX23 - Testy

TP-Link Archer AX23 to jedna z tańszych propozycji pozwalających cieszyć się siecią bezprzewodową w najnowszym standardzie Wi-Fi 6. Za zaskakująco wysoką wydajność odpowiada procesor wyprodukowany przez amerykańską firmę Qualcomm oraz cztery anteny zewnętrzne zintegrowane z obudową routera.

Producent informuje, że Archer AX23 to urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o domach i mieszkaniach z trzema pokojami. Nasze pomiary pokazały, że model ten poradzi sobie również na większych powierzchniach.

Testy przeprowadzane były w parterowym domu o powierzchni około 120 m2. W żadnym miejscu nie odnotowaliśmy problemów z dostępem do sieci oraz Internetu.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się z pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TP-Link Archer AX23 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od TP-Link Archer AX23 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od TP-Link Archer AX23 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od TP-Link Archer AX23 z 4 ścianami po drodze

TP-Link Archer AX23 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Osiągi routera TP-Link Archer AX23 podczas pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi pozytywnie zaskakują. W pierwszym punkcie pomiarowym router osiągnął maksymalną przepustowość (1200 Mbps w sieci 5 GHz) przy zachowaniu mocnego sygnału i niskich opóźnieniach wynoszących zaledwie 3 ms.

W każdej z kolejnych prób parametry stopniowo pogarszały się, ale nawet w ostatnim punkcie pomiarowym zarejestrowane wyniki są bardzo dobre. Szybkość połączenia wynosiła 430 Mbps przy mocy sygnału -63 dBM, i 7 ms opóźnieniach. Warto podkreślić, że wszystkie próby odbywały się z wykorzystaniem połączenia z siecią Wi-Fi 5 Ghz. W każdym z punktów pomiarowych połączenie z Internetem było stabilne.

TP-Link Archer AX23 - iPerf3

Po zmierzeniu siły sygnału sieci Wi-Fi przystąpiliśmy do sprawdzenia wydajności sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem narzędzia iPerf 3.

W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 294 Mb/s, a Bandwidth 250 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów iPerf 3

TP-Link Archer AX23 świetnie poradził sobie w teście narzędziem iPerf 3. Zarejestrowane rezultaty są bardzo zadowalające. Wyniki maleją wraz z wzrostem odległości pomiędzy routerem, a klientem, ale nawet w ostatnim punkcie pomiarowym są typowe dla zauważalnie droższych modeli.

TP-Link Archer AX23 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy jak TP-Link Archer AX23 poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest, które sprawdza prędkość Internetu.

Próby przeprowadzane były na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na wstępie sprawdziliśmy prędkość Internetu korzystając z połączenia poprzez Wi-Fi.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

W każdym z punktów pomiarowych router był w stanie w pełni wykorzystać możliwości testowego łącza. To świetna informacja, która potwierdza, że Archer AX23 to niezwykle wydajne urządzenie sieciowe.

Zbadaliśmy także jak kształtuje się prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku router poradził sobie bardzo dobrze. Wyniki są niemalże identyczne jak parametry deklarowane przez dostawcę Internetu do miejsca, w którym przeprowadzane były próby.

SpeedTest (połączenie przewodowe)

TP-Link Archer AX23 - Podsumowanie

TP-Link Archer AX23 to budżetowy router z obsługą Wi-Fi 6, który pozytywnie zaskakuje wydajnością oraz pokryciem zasięgiem sieci bezprzewodowej. Całość uzupełnia kompatybilność z systemem OneMesh, który pozwala na rozbudowę lokalnej sieci komputerowej w przyszłości oraz dopracowana aplikacja mobilna.

TP-Link Archer AX23

Podczas testów doceniłem wysoką wydajność oferowaną w przystępnej cenie, przemyślaną aplikację mobilną, prosty sposób konfiguracji oraz obecność uchwytów pozwalających na montaż naścienny. Doszukując się minusów testowanej konstrukcji można wskazać brak portu USB, który został zarezerwowany dla droższych modeli takich jak testowany przez nas Archer AX73.

Podsumowując TP-Link Archer AX23 to świetny wybór dla klientów, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstw wydajnej sieci Wi-Fi 6 i posiadać możliwość późniejszej rozbudowy z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń sieciowych (repeaterów) nie wydając przy tym sporej ilości gotówki.