TP-Link Archer AX50 to jeden z tańszych routerów Wi-Fi 6. Dodatkowo konstrukcja oferuje spory zasięg i kilka funkcji dodatkowych, a wszystko to w cenie około 500 zł.

TP-Link Archer AX50 to jeden z najtańszych routerów obsługujących nowy standard sieciowy Wi-Fi 6. Umożliwia on podłączenie większej ilości urządzeń oraz zapewnia jeszcze niższe opóźnienia i wyższą przepustowość.

TP-Link Archer AX50

Archer AX50 wyposażono w nowoczesny chipset Intel Home Wi-Fi WAV654, który pozwala skorzystać z sieci Wi-Fi o przepustowości 3000 Mb/s. Router obsługuje również kanał o szerokości 160 MHz oraz modulację 1024-QAM. Elementy te poprawiają wydajność oraz stabilność połączenia pomiędzy urządzeniami.

Router TP-Linka pomimo niewielkich wymiarów i obecności zaledwie czterech anten spokojnie poradzi sobie z pokryciem zasięgiem sporego mieszkania lub niewielkiego domu jednorodzinnego. Dodatkowo do sieci Wi-Fi podłączymy nawet 256 urządzeń. Oznacza to, że Archer AX50 to dobry wybór do miejsc użyteczności publicznej.

W oprogramowaniu znajdziemy wbudowanego antywirusa oraz narzędzia HomeCare, które pozwalają szybko i wygodnie dostosować sieć Wi-Fi do własnych potrzeb.

Obecność portu USB 3.1 Gen 1 pozwala podłączyć drukarkę lub stworzyć prosty dysk sieciowy o dużej przepustowości przesyłu danych.

Całością możemy zarządzać z wykorzystaniem klasycznego interfejsu webowego lub dedykowanej aplikacji Tether.