TP-Link Archer AX55 - Test routera Wi-Fi 6

Wi-Fi szóstej generacji powoli staje się standardem, co oznacza, że powstaje coraz więcej routerów obsługujących tą technologię. TP-Link znany jest z tego, że zapewnia zbalansowane produkty pod względem ceny i możliwości. Czy zatem nowy model Archer AX55 sprosta oczekiwaniom?

Dziś, gdy ilość przesyłanych danych oraz liczba podłączonych urządzeń do Internetu stale rośnie, wybór odpowiedniego routera jest jeszcze ważniejszy. Nowe urządzenie nie tylko musi zapewnić nam odpowiednią prędkość dostępu do sieci, ale i siłę sygnału w całym domu i to w bardzo zatłoczonym środowisku. Obecnie co drugie mieszkanie w bloku dysponuje własnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Powoduje to często efekt zatkania pasma, co finalnie przekłada się na problemy z dostępem do sieci.

Co prawda można kupić fantazyjny model urządzenia, skierowanego dla graczy, posiadającego 16 anten. Jednak przeważnie routery te kosztują krocie. Ratunkiem na problemy z zakłóceniami miało być uwolnienie pasma o częstotliwości 5 GHz. Dziś testujemy nowy router od TP-Link – Archer AX55. Jest to jedno z tańszych urządzeń zapewniające nie tylko obsługę Wi-Fi 6, ale i umożliwiające transfer danych w szerokim kanale - aż 160 MHz.

Zobacz również:

TP-Link Archer AX55 - Urządzenie

TP-Link Archer AX55 - Urządzenie

Router jest dostarczany w standardowym, średniej wielkości kartonie. Jego kolorystyka utrzymana jest w klasycznych barwach dla TP-Link, przez co łatwo będzie go można zidentyfikować na półce w sklepie. Poza zdjęciem produktu, producent umieścił na opakowaniu wszystkie kluczowe cechy i specyfikację techniczną urządzenia. Nie zapomniano również o schemacie portów, a tuż pod nim znajdziemy kod QR umożliwiający pobranie aplikacji mobilnej TP-Link Tether na iOS lub Androida.

W środku znajdziemy dość standardowy zestaw dodatków. Poza samym routerem otrzymujemy potrzebny do jego pracy zasilacz, przewód Ethernet 1 m oraz dokumentację. Kompaktowy zasilacz dostarcza napięcie 12 V 1,5 A (18 W) i jest zakończony standardową, okrągłą wtyczką o średnicy 5,5 mm.

Cała linia routerów TP-Link obsługujących Wi-Fi 6 otrzymała podobny projekt, a testowane przez nas urządzenie nie jest wyjątkiem. Na pierwszy rzut oka jedyne, co go odróżnia od testowanego niedawno na naszym portalu Archera AX73, to mniejsza ilość anten. Z zewnątrz to dalej ta sama matowa, prostokątna obudowa z błyszczącymi wstawkami i prążkowaną fakturą. Wygląda surowo i schludnie, idealnie pasuje do niemal każdego wnętrza. Jedyną wadą tej konstrukcji będzie zbierający się kurz - w szczelinach oraz na błyszczącej powierzchni.

W centralnym punkcie przedniej krawędzi routera znajdziemy 6 diod informacyjnych LED. Te świecą jasno i wyraźnie, pozwalając określić, czy nie występują żadne problemy z połączeniem bez zaglądania w oprogramowanie urządzenia.

Na tylnym panelu znajduje się 5 portów Ethernet (1 wejście i 4 wyjścia), jedno złącze USB i sprzętowy wyłącznik zasilania. Nie zapomniano o dodatkowych przyciskach. Pierwszy pozwala na szybkie podłączenie urządzenia do Wi-Fi bez wpisywania hasła (WPS), drugi pomaga zresetować router do ustawień fabrycznych, choć by to zrobić będziemy potrzebować wykałaczki czy szpilki.

W poprzednim testowanym modelu (AX73) znajdował się przycisk wyłączający wszystkie kontrolki LED. Niestety tańszy wariant go nie otrzymał, a sterowanie podświetleniem jest możliwe tylko z poziomu oprogramowania.

Router TP-Link Archer AX55 możemy postawić na biurku czy szafce RTV, ale nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zainstalować urządzenie również na ścianie. Sprzęt posiada zarówno gumowe nóżki, zapewniające odpowiednią wentylację od spodu, jak i dwa uchwyty montażowe.

TP-Link Archer AX55 - Technologie i korzyści

TP-Link Archer AX55 to dwuzakresowy router gigabitowy. Ponadto jest dosłownie naładowany najnowszą technologią. Jak już wspomnieliśmy, szerokość kanału może wynosić nawet 160 MHz. Producent zdecydował się na zastosowanie szybkiego, dwurdzeniowego procesora od Qualcomm i 512 MB pamięci RAM. Taka konfiguracja powinna zapewnić odpowiednią wydajność oraz przepustowość, pozwalając na oglądanie materiałów wideo 8K bez żadnych opóźnień.

Obsługa technologii OFDMA znacznie skraca czas odpowiedzi z strony urządzenia. W ten sposób wszyscy członkowie rodziny mogą wygodnie grać w gry online i jednocześnie oglądać filmy i seriale na platformach streamingowych.

Obecność portu USB 3.0 znacznie rozszerza możliwości zastosowania routera TP-Link Archer AX55. Możemy podłączyć do niego dysk zewnętrzny i udostępniać jego zawartość, aby wszyscy członkowie rodziny mieli do niego dostęp. Ponadto podłączona pamięć masowa może być używana jako osobista chmura, konfigurowana jako serwer FTP.

Kolejną ważną zaletą dla właścicieli dużych mieszkań lub domów jest obsługa technologii OneMesh. Z jej pomocą możesz zapewnić dostęp do Internetu całemu domowi, dodając do swojej sieci dodatkowe wzmacniacze sygnału Wi-Fi.

TP-Link Archer AX55 to nie tylko wydajny, ale i bezpieczny router. Ma w swoim arsenale zestaw dodatkowych funkcji ochronnych z TP-Link HomeShield na czele. To narzędzie zapewnia bezpieczeństwo i prywatność danych w sieci. Dostępne opcje to:

skaner sieci domowej - działa w czasie rzeczywistym, aby znaleźć potencjalne zagrożenia;

- działa w czasie rzeczywistym, aby znaleźć potencjalne zagrożenia; kontrola rodzicielska - pozwala ustalać limity czasu spędzanego w sieci, a także blokować nieodpowiednie treści;

- pozwala ustalać limity czasu spędzanego w sieci, a także blokować nieodpowiednie treści; priorytetyzacja (QoS) — tworzy najwyższy priorytet dla wybranych urządzeń.

Dostępny jest również płatny pakiet subskrypcji HomeShield Pro, który dodaje dodatkowe opcje zabezpieczeń. Obejmuje on ochronę przed atakami DDoS, zabezpieczenia urządzeń IoT i zaawansowaną kontrolę rodzicielską. Subskrypcję można wypróbować przez miesiąc bezpłatnie.

Pełna specyfikacja techniczna testowanego urządzenia:

Rodzaje wejść/wyjść : RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt. RJ-45 10/100/1000; (WAN) - 1 szt., USB 3.0 - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt.

: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt. RJ-45 10/100/1000; (WAN) - 1 szt., USB 3.0 - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy : Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Częstotliwość pracy : 2.4 / 5 GHz (DualBand)

: 2.4 / 5 GHz (DualBand) Anteny : Zewnętrzne - 4 szt.

: Zewnętrzne - 4 szt. Zasięg sieci Wi-Fi : Domy 3-pokojowe

: Domy 3-pokojowe Cechy charakterystyczne sieci Wi-Fi : dwa pasma, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 4 strumienie danych

: dwa pasma, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 4 strumienie danych Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej : 2402 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz)

: 2402 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz) Procesor : dwurdzeniowy procesor

: dwurdzeniowy procesor Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej : WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

: WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise Zarządzanie i konfiguracja : Strona WWW, Aplikacja TP-Link Tether

: Strona WWW, Aplikacja TP-Link Tether Dodatkowe funkcje : Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP

: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP Dodatkowe informacje : Obsługa WPS

: Obsługa WPS Przyciski : Wi-Fi/WPS, Zasilanie, Reset

: Wi-Fi/WPS, Zasilanie, Reset Kolor : Czarny

: Czarny Wysokość : 41 mm

: 41 mm Szerokość : 261,1 mm

: 261,1 mm Głębokość : 134,5 mm

: 134,5 mm Dołączone akcesoria : Zasilacz, Kabel RJ-45

: Zasilacz, Kabel RJ-45 Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

TP-Link Archer AX55 - Konfiguracja

TP-Link Archer AX55 pozwala na konfigurację z wykorzystaniem interfejsu webowego lub aplikacji mobilnej TP-Link Tether. Na szczęście panel administracyjny nie wymaga większej wiedzy technologicznej i dostępny jest w języku polskim.

język możemy zmienić przed przystąpieniem do konfiguracji... ... bądź później w opcjach

Cały proces możemy wykonać korzystając zarówno z wykorzystaniem sieci przewodowej, jak i przez Wi-Fi. Po podłączeniu z routerem jedyne co musimy zrobić to otworzyć w przeglądarce stronę http://tplinkwifi.net lub http://192.168.0.1. Dalej producent przygotował prosty interfejs konfiguracyjny, który przeprowadza użytkowania przez cały proces w kilku prostych krokach.

możemy kontynuować konfigurację, nawet gdy router nie jest podłączony do Internetu

Najpierw wybieramy swoją strefę czasową, a następnie, jeśli wszystko jest w porządku z połączeniem internetowym, ustalamy nazwę swojej sieci Wi-Fi. Tutaj warto pamiętać o ustawieniu trudnego hasła. Następnie zostaniemy poproszeni o włączenie automatycznego sprawdzania aktualizacji. Oczywiście mamy możliwość pominięcia tego kroku. Możemy też ustawić czas automatycznego sprawdzania dostępności nowej wersji Firmware, np. codziennie miedzy godziną 3, a 5 rano.

W tym momencie interfejs routera zgłasza, że konfiguracja jest zakończona i wyświetla informacje o weryfikacji wszystkich ustawień. Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj” sieć Wi-Fi zostanie ponownie uruchomiona.

Na koniec, zostanie wyświetlone podsumowanie naszych ustawień

Po ponownym zalogowaniu ukaże nam się interfejs urządzenia. Ekranem startowym jest tak zwana mapa naszej sieci lokalnej. Dostęp do innych opcji mamy przez przyciski umieszczone na samej górze. Całość została tak opracowana, aby zadowoleni byli zarówno mniej zaawansowani użytkownicy, jak i osoby lubiące dbać o każde ustawienia swojego sprzętu. Interfejs jest czytelny i logicznie rozplanowany. Nie zabrakło opcji wyszukiwania, która w prosty sposób umożliwia dotarcie do interesujących nas ustawień.

Oczywiście cały proces konfiguracji możemy wykonać za pomocą aplikacji TP-Link Tether. Został on dokładnie omówiony w recenzji routera Archer AX73.

TP-Link Archer AX55 - Port USB

TP-Link Archer AX75 wyposażono w port USB w standardzie 3.0. Choć teoretyczna przepustowość tego złącza to ponad 600 MB/s (5gbit), to musimy pamiętać, że jesteśmy ograniczeni prędkością interfejsu sieciowego.

Samo urządzenie świetnie sobie radzi zarówno z szybkimi dyskami SSD, jak i dużymi zewnętrznymi nośnikami talerzowymi. Podczas naszych testów podłączyliśmy 8 TB dysk Seagate Game Drive Hub przeznaczony domyślnie dla konsoli Xbox.

Przechodząc do odpowiednich ustawień w interfejsie routera możemy włączyć opcje udostępniania dysku z wykorzystaniem protokołu SMB (Samba) lub serwera FTP (zarówno lokalny jak i z dostępem zewnętrznym). Dzięki temu możemy stworzyć swoją prywatną chmurę, którą wykorzystamy do przechowywania danych. Nie zapomniano również o opcji prostego serwera multimediów - DLNA. Nic też nie stoi na przeszkodzie by podłączony nośnik wykorzystać do tworzenia kopii zapasowej, dzięki kompatybilności z oprogramowaniem Time Machine na komputerach Apple.

W ramach testów przesyłaliśmy i pobieraliśmy plik o wadze 2,35 GB.

Niestety - router Archer AX55 nie może stanowić taniej alternatywy dla rozwiązań NAS. Choć otrzymane rezultaty nie są złe, prędkości ok. 40 MB/s śmiało pozwolą obejrzeć materiał wideo nawet o rozdzielczości 8K, ale ograniczają możliwości przenoszenia większych plików.

Warto zaznaczyć, że identyczny wynik średniej prędkości uzyskaliśmy zarówno na połączeniu bezprzewodowym korzystającym z pasma 5 GHz, jak i z wykorzystaniem 1 Gibit połączenia przewodowego.

TP-Link Archer AX55 – TESTY

Testy przeprowadzane były w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Patrząc na specyfikację urządzenia nie można mieć wątpliwości, że sprzęt w takich warunkach sprawdza się idealnie i nie doświadczyliśmy żadnych problemów z dostępem do sieci.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf3 oraz testów prędkość połączenia z Internetem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy pięć punktów pomiarowych znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TP-Link Archer AX55 (w tym samym pomieszczeniu);

5 metrów od TP-Link Archer AX55 z 2 ścianami po drodze;

10 metrów od TP-Link Archer AX55 klatka schodowa z 3 ścianami po drodze (jedna ściana nośna);

10 metrów od TP-Link Archer AX55 klatka schodowa piętro wyżej;

15 metrów od TP-Link Archer AX55 pomiar przed blokiem z 1 ścianą zewnętrzną po drodze.

Wszystkie testy były wykonywane na laptopie wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową Killer Wi-Fi 6 AX1650x. Zapewnia ona nie tylko kompatybilność z Wi-Fi 6, ale również obsługę kanałów o szerokości 160 MHz.

TP-Link Archer AX55 - Siła sygnału

Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy, były dokładnie takie, jakich spodziewaliśmy się po routerze z Wi-Fi 6 ze średniej półki cenowej. Parametry łącza spadają wraz z wzrostem odległości od routera. Widać również wpływ 160 MHz kanału na siłę sygnału na paśmie 5 GHz. Podejrzewamy, że tylko dzięki temu byliśmy w stanie uzyskać stabilne połączenie w testach na klatce schodowej, gdzie nawet pasmo 2,4 GHz miało problemy.

TP-Link Archer AX55 – IPERF3

Sprawdziliśmy również, jak router TP-Link Archer AX55 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Tutaj również bez niespodzianek, a wyniki są spójne z tymi zaobserwowanymi w poprzednim teście. Możemy również zauważyć, na jakie ograniczenia jesteśmy skazani, gdy korzystamy z pasma 2,4 GHz

TP-Link Archer AX55 – SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak router TP-Link Archer AX55 poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest.pl, które sprawdza prędkość Internetu. Pomiary zostały przeprowadzone na łączu o przepustowości 600/60 Mbit.

Po raz kolejny widzimy identyczną sytuację jak w poprzednich testach. Niestety - przepustowość na pasmie 2,4 GHz nie jest w stanie zapewnić pełnej prędkości posiadanego łącza internetowego. Jak widać router Archer na paśmie 5 GHz zapewnia przyzwoite prędkości Internetu nawet gdy spędzamy czas przed domem np. w ogrodzie.

Podsumowanie

Po tygodniu testów TP-Link Archer AX55 wykazał niezmiennie wysoką jakość sygnału i zasięg. Nie doświadczyliśmy żadnych problemów z prędkością łącza, jak i stabilnością pracy routera i to niezależnie od ilości podłączonych do niego urządzeń. Warto jeszcze wspomnieć o cenie. Router jest dostępny w sklepach od 359 zł, co wydaje się akceptowalne jak za sprzęt tej klasy.

Podsumowując: główne zalety testowanego sprzętu to łatwość konfiguracji i wsparcie dla obecnych technologii, w tym standardu WiFi 6 i OneMesh. Te ostatnie docenią właściciele dużych mieszkań czy domów. Tym samym TP-Link Archer AX55 może być traktowany jako inwestycja, która umożliwia szerokie perspektywy modernizacji domowej sieci bezprzewodowej w przyszłości.