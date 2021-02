TP-Link Archer AX73 - wydajny router z W-Fi 6, USB 3.0 i OneMesh [Test]

Sprawdzamy najnowszą propozycję od TP-Linka. Archer AX73 to router ze średniej półki cenowej wyposażony w najnowsze technologie. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor, Wi-Fi 6, USB 3.0, zabezpieczenia HomeShield oraz sześć anten. Całość uzupełnia atrakcyjna wizualnie obudowa oraz wsparcie dla technologii OneMesh, która pozwala wygodnie rozszerzyć zasięg naszej sieci bezprzewodowej.

TP-Link stale powiększa swoją ofertę routerów wyposażonych w najnowszą technologię łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 (802.11ax). W sklepach znajdziemy już nie tylko flagowe konstrukcje takie, jak testowany przez nas w grudniu 2020 roku model AX11000 (zapoznaj się z naszym testem), ale także tanie modele AX10 (zapoznaj się z naszym testem), AX20 oraz AX50.

TP-Link Archer AX73

Teraz do portfolio dołącza nowy router bezprzewodowy TP-Link Archer AX73 znany również jako TP-Link AX5400, który zdaje się idealnie łączyć cechy flagowych modeli z przystępną ceną. W niewielkiej obudowie producent umieścił dwupasmowe Wi-Fi 6, wydajny procesor, sześć anten oraz port USB 3.0. Nie zabrakło również mnóstwa dodatków takich, jak system zabezpieczeń HomeShield, wsparcie dla technologii OneMesh umożliwiającej szybkie rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi oraz aplikacji Tether do zdalnego zarządzania routerem.

Sprawdź, jak najnowszy router TP-Link Archer AX73 wypadł w naszych testach.

TP-Link Archer AX73 - Specyfikacja techniczna

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.m RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.m RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

2.4 / 5 GHz (DualBand) Anteny: Zewnętrzne - 6 szt.

Zewnętrzne - 6 szt. Zasięg sieci Wi-Fi: Domy 4 pokojowe

Domy 4 pokojowe Cechy charakterystyczne sieci Wi-Fi: dwa pasma, MU-MIMO 4x4, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 6 strumieni Beamforming, 4T4R

dwa pasma, MU-MIMO 4x4, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 6 strumieni Beamforming, 4T4R Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 5400 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz)

5400 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz) Procesor: trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz

trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja TP-Link Tether

Strona WWW, Aplikacja TP-Link Tether Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP, MU-MIMO

Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje: Obsługa WPS

Obsługa WPS Przyciski: Reset, On/Off, Włącznik/Wyłącznik sieci Wi-Fi, Włącznik/Wyłącznik oświetlenia LED

Reset, On/Off, Włącznik/Wyłącznik sieci Wi-Fi, Włącznik/Wyłącznik oświetlenia LED Kolor: Czarny

Czarny Wysokość: 49 mm

49 mm Szerokość: 276 mm

276 mm Głębokość: 147,2 mm

147,2 mm Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel RJ-45

Zasilacz, Kabel RJ-45 Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Router TP-Link Archer AX73 oferuje dostęp do najnowszych technologii. Mowa głównie o dwuzakresowym Wi-Fi z maksymalną teoretyczną przepustowością 5400 Mb/s. Producent nie zapomniał o porcie USB 3.0, który znacząco rozszerza funkcjonalność testowanego sprzętu. Warto podkreślić, że Archer AX73 kompatybilny jest z rozwiązaniami, które poprawiają wydajność sieci Wi-Fi. Mowa o kształtowaniu sygnału sieci na urządzenie odbiorcze (Beamforming), jednoczesnej komunikacji z kilkoma klientami (MU-MIMO 4x4) oraz dynamicznym doborze częstotliwości DFS.

Warto podkreślić, że TP-Link Archer AX73 oferuje narzędzia HomeShield, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Router kompatybilny jest również z systemem OneMesh. Umożliwia on łatwą rozbudowę sieci Wi-Fi poprzez dodanie kolejnych urządzeń sieciowych firmy TP-Link.

Archer AX73 podobnie, jak inne routery z podobnego przedziału cenowego oferuje pięć portów Gigabit Ethernet (1x WAN oraz 4x LAN).

TP-Link Archer AX73 - Cena

TP-Link Archer AX73 to router, który stara się idealnie połączyć wysoką wydajność oraz dostęp do najnowszych technologii z przystępną ceną, która nie odstraszy kupujących. Producent podaje, że TP-Link Archer AX73 kosztuje 899 zł, ale podczas testów kilka sklepów internetowych sprzedawało go za około 600 zł. Za tą kwotę otrzymamy niezwykle wydajny i nowoczesny router. To bardzo atrakcyjna oferta.

TP-Link Archer AX73 - Zawartość zestawu

Router dostarczany jest w niewielkim pudełku utrzymanym w niebieskiej kolorystyce.

Opakowanie TP-Link Archer AX73

Producent umieścił na nim najważniejsze elementy specyfikacji technicznej oraz schemat portów, które znajdziemy na obudowie routera. Cieszy również kod QR pozwalający szybko i wygodnie pobrać aplikację mobilną TP-Link Tether na iOS lub Androida. Program ten znacząco ułatwia przeprowadzenie procesu konfiguracji początkowej.

Kod QR do aplikacji Tether na pudełku

W środku opakowania znajdziemy:

Router TP-Link Archer AX73

Zasilacz o mocy 30 W

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcję obsługi

Karteczkę z domyślną nazwą sieci Wi-Fi i hasłem

Zawartość zestawu

Cieszy nas, że TP-Link dołącza do routerów karteczkę informacyjną z domyślną nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem. Znajdziemy na niej rownież miejsce do zapisania własnej nazwy Wi-Fi oraz hasła. Z tyłu umieszczono kawałek taśmy, który pozwala na umieszczenie plakietki w dogodnym dla nas miejscu.

Karteczka z domyślną nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem

TP-Link Archer AX73 - Wygląd i jakość wykonania

TP-Link Archer AX73 to niewielkich rozmiarów router z obudową w kształcie prostopadłościanu ze ściętymi dolnymi bokami.

TP-Link Archer AX73

Producent zdecydował się nieco urozmaicić wygląd routera.

Na górnej części obudowy znajdziemy kratki wentylacyjne z kwadratowym wzorem. Router posiada również dodatkową wyspę z logo TP-Link. Niestety element ten został wykonany z plastiku w kolorze Piano Black, który gromadzi kurz i odciski palców.

TP-Link Archer AX73 od frontu - widoczne diody powiadomień i wystająca "wyspa"

Na przedniej krawędzi routera znajdziemy aż 8 diód informacyjnych LED, które świecą jasno i wyraźnie. Na obudowie znajdziemy specjalny przycisk, który pozwala na ich wyłączenie. W oprogramowaniu znajduje się także opcja pozwalająca na dezaktywację diód w godzinach nocnych. To przydatne rozwiązanie, gdy router znajduje się w sypialni.

Świecące się diody powiadomień

Tylna część obudowy skrywa większość złącz. Znajdziemy tam gniazdo zasilania, włącznik, gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim, cztery porty LAN oznaczone kolorem żółtym, przycisk Reset oraz trzy przyciski funkcyjne: do wyłączenia diód LED, sieci Wi-Fi oraz wywołania funkcji WPS.

TP-Link Archer AX73 - Porty na tylnej części obudowy

Na prawym boku w zagłębieniu znajdziemy port USB 3.0. Po wpięciu pendrive'a, praktycznie nie wystaje on poza obrys obudowy.

TP-Link Archer AX73 - Port USB 3.0 umieszczono na prawej krawędzi obudowy

Spód obudowy niemal w całości został pokryty otworami wentylacyjnymi.

TP-Link Archer AX73 - Dolna część obudowy

Producent nie zapomniał o stopkach antypoślizgowych z gumy. Podnoszą one nieco całą konstrukcję obudowy, co dobrze wpływa na wentylację urządzenia.

Mocowanie ścienne i gumowa nóżka antypoślizgowa

Nie zabrakło również dwóch uchwytów pozwalających na powieszenie routera na ścianie lub suficie oraz naklejki informacyjnej. Znajdziemy na niej dane dotyczące sieci Wi-Fi oraz kod QR, który pozwala na szybkie przyłączenie do sieci.

Naklejka informacyjna na pleckach

TP-Link Archer AX73 - Konfiguracja

TP-Link Archer AX73 pozwala na konfigurację z wykorzystaniem interfejsu webowego lub aplikacji mobilnej TP-Link Tether. Podczas testów skorzystałem z procesu konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na przygotowanie routera do pracy.

Przed przystąpieniem do procesu, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim podpiąć router do modemu.

Po uruchomieniu routera możemy przystąpić do konfiguracji. W tym celu potrzebny jest smartfon lub tablet z Androidem lub iOS oraz zainstalowaną aplikacją TP-Link Tether. Po zalogowaniu się do konta TP-Link wybieramy model routera, który chcemy skonfigurować (w naszym przypadku router bezprzewodowy).

Konfiguracja z wykorzystaniem urządzenia mobilnego i aplikacji TP-Link Tether - część 2

Gdy wszystkie diody na routerze się zaświecą, możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi stworzonej przez Archera AX73. Warto skorzystać z kodu QR na obudowie lub ręcznie połączyć się z Wi-Fi za pomocą ustawień w naszym urządzeniu mobilnym. Stosowna instrukcja wyświetla się w aplikacji Tether.

Smartfon automatycznie wykryje router i poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. Po zalogowaniu się do routera podążamy dalej zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji Tether. Pozwala ona automatycznie wykryć typ połączenia z Internetem. Program zaproponuje uruchomienie funkcji Smart Connect, która stworzy dwupasmową sieć Wi-Fi. W tym miejscu możemy także zdefiniować własną nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.

Konfiguracja z wykorzystaniem urządzenia mobilnego i aplikacji TP-Link Tether - część 1

TP-Link Tether poprosi nas o zgodę na automatyczne aktualizowanie routera w godzinach nocnych. To ostatni etap konfiguracji.

TP-Link Archer AX73 - Aplikacja mobilna

TP-Link Archer AX73 kompatybilny jest z aplikacją Tether, która pozwala wygodnie zarządzać sprzętem wyprodukowanym przez firmę TP-Link. Z programu tego korzystaliśmy już wielokrotnie. To dopracowane i niezwykle użyteczne narzędzie.

Aplikacja mobilna TP-Link Tether

Całość podzielono na cztery zakładki: Dom, Klienci, HomeShield oraz Narzędzia.

Program TP-Link Tether na Androida i iOS umożliwia zmianę prawie wszystkich ustawień. W specyficznych przypadkach odeśle nas do interfejsu webowego.

Przekierowanie do interfejsu webowego

Warto zwrócić uwagę na funkcję, która umożliwia udostępniania hasła do sieci Wi-Fi za pośrednictwem kodu QR. Opcja ta przyda się podczas imprez ze znajomymi.

Z poziomu aplikacji mobilnej skorzystamy także z narzędzi HomeShield. Program automatycznie zweryfikuje bezpieczeństwo naszej sieci. Możliwy jest zakup dodatkowej subskrypcji HomeShield Pro, która ochroni nas przed atakami DDoS, pozwoli na filtrowanie szkodliwych treści i udostępni zaawansowane ustawienia kontroli rodzicielskiej. Miesięczna subskrypcja HomeShield Pro jest darmowa. Później kosztuje 29,99 zł.

TP-Link Archer AX73 - Interfejs WWW

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy skorzystali z klasycznego interfejsu webowego. Dostępny jest on pod adresem 192.168.1.1. Interfejs został spolszczony, ale język trzeba zmienić ręcznie z poziomu ustawień. Domyślnie całość wyświetlana jest po angielsku.

Domyślna zakładka interfejsu webowego

Oprogramowanie domyślnie wyświetla najważniejsze informacje dotyczące naszej sieci Wi-Fi. Interfejs podobnie, jak aplikacja jest rozbudowany i logicznie rozplanowany. Całe oprogramowanie opiera się na 5 zakładkach, które znajdują się w górnej części ekranu.

Ciekawym dodatkiem jest wyszukiwarka, która pozwala szybko dotrzeć do interesujących nas ustawień.

TP-Link Archer AX73 - Port USB

TP-Link Archer AX73 został wyposażony w port USB w standardzie 3.0. Pozwoli on w pełni wykorzystać możliwości szybkich dysków SSD.

Ustawienia portu USB

Dzięki portowi USB możemy stworzyć dysk sieciowy z wykorzystaniem protokołu SAMBA lub FTP. Alternatywnie można udostępnić jedynie wybrane foldery lub uruchomić serwer multimediów.

Nie zabrakło wsparcia dla protokołu Time Machine. Skorzystają z niego posiadacze komputerów Mac. Po podłączeniu dysku zewnętrznego do portu USB w routerze będziemy w stanie wykonywać zdalne kopie zapasowe komputerów z systemem operacyjnym macOS z wykorzystaniem sieci lokalnej.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak TP-Link Archer AX73 poradzi sobie z udostępnianiem plików w sieci. Do testów wybraliśmy 250 GB dysk SSD Crucial MX500 podłączony za pośrednictwem przejściówki USB 3.0 do SATA III. Dzięki temu rozwiązaniu dysk nie ograniczał maksymalnej prędkości przesyłu danych. Router TP-Link Archer AX73 posiada port USB 3.0 o maksymalnej przepustowości 5 Gbps, co przekłada się na teoretyczne 625 MB/s.

W ramach testów przesyłaliśmy i pobieraliśmy plik .ZIP o wadze 1 GB.

W przypadku połączenia przez Wi-Fi (komputer około 3 metry od routera) czas wysyłania pliku wynosił 38,89 sekundy. Pobieranie zajęło 15,32 sekundy. Średnia prędkość przysłania wynosiła około 26 MB/s, a średnia prędkość pobierania około 67 MB/s. To bardzo zadowalające rezultaty, a w przypadku połączenia przewodowego wyniki okazały się jeszcze lepsze.

Czasy wysyłania i pobierania 1 GB pliku z pamięci masowej podpiętej do TP-Link Archer AX73 z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej

Gdy komputer połączyliśmy z routerem za pośrednictwem przewodu RJ45 kategorii 5e czas wysyłania wynosi 21,17 sekundy, a czas pobierania 12,30 sekundy. Oznacza to, że średnia prędkość przysłania wynosiła około 48 MB/s, a średnia prędkość pobierania około 83 MB/s.

Czasy wysyłania i pobierania 1 GB pliku z pamięci masowej podpiętej do TP-Link Archer AX73 z wykorzystaniem łączności przewodowej

Funkcja udostępniania sieci działa prawidłowo, a prędkość jest zaskakująco wysoka. TP-Link Archer AX73 w połączeniu z dyskiem SSD lub HDD podłączonym do portu USB może pełnić funkcję prostego dysku sieciowego.

TP-Link Archer AX73 - Testy

TP-Link Archer AX73 posiada wyważoną specyfikację techniczną, której kluczowymi elementami są szybki procesor oraz sześć anten zewnętrznych. Producent informuje, że router ten sprawdzi się w domu z czterema pokojami. Deklaracje TP-Linka pokrywają się z wynikami naszych testów.

Testy przeprowadzane były w parterowym domu o powierzchni około 120 m2. W żadnym miejscu nie odnotowaliśmy problemów z dostępem do sieci oraz Internetu.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TP-Link Archer AX73 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od TP-Link Archer AX73 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od TP-Link Archer AX73 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od TP-Link Archer AX73 z 4 ścianami po drodze

TP-Link Archer AX73 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy były dokładnie takie, jakich spodziewaliśmy się po routerze z Wi-Fi 6 ze średniej półki cenowej.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Parametry spadają wraz z wzrostem odległości od routera, ale do trzeciego punktu pomiarowego są praktycznie niezauważalne. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym, który znajduje się około 15 metrów od routera z czterema ścianami po drodze widoczny jest spadek przepustowości sieci do 115 Mb/s. Wynika to z przełączenia się z sieci 5 GHz na wolniejszą sieć 2,4 GHz, która oferuje większy zasięg. Warto odnotować, że opóźnienia i moc sygnału nadal pozostały na bardzo zadowalającym poziomie.

Podczas testu siły sygnału sieci Wi-Fi nie odnotowaliśmy problemów z utrzymaniem zasięgu.

TP-Link Archer AX73 - iPerf 3

Sprawdziliśmy również, jak router TP-Link Archer AX73 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testów iPerf 3

Również ten test odbył się bez zaskoczeń. TP-Link Archer AX73 spisał się zadowalająco. Wyniki w czwartym punkcie pomiarowym są niższe ze względu na połączenie z wykorzystaniem częstotliwości 2,4 GHz.

TP-Link Archer AX73 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez TP-Link Archer AX73 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Jak widać na wykresie powyżej Archer AX73 nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem posiadanego przez nas łącza. W czwartym punkcie pomiarowym wyniki są gorsze, ponieważ korzystaliśmy z sieci 2,4 GHz. Zostaliśmy na nią przełączeni automatycznie po spadku zasięgu sieci 5 GHz. Poza spadkiem wydajności, stabilność połączenia była identyczna, jak w punktach pomiarowych znajdujących się bliżej routera.

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Rezultaty były w pełni zadowalające.

SpeedTest LAN

TP-Link Archer AX73 - Podsumowanie

TP-Link Archer AX73 to złoty środek pomiędzy tanimi routerami z Wi-Fi 6, a drogimi konstrukcjami przeznaczonymi dla graczy i najbardziej wymagających użytkowników. Decydując się na Archera AX73 możemy liczyć na obecność najnowszych technologii takich, jak Beamforming, MU-MIMO 4x4, OFDMA i DFS. Rozwiązania te pozwalają stworzyć wydajną sieć Wi-Fi, która pokryje swoim zasięgiem duże mieszkanie lub dom jednorodzinny o powierzchni 100-120 m2.

TP-Link Archer AX73

Podczas TP-Link Archer AX73 doceniliśmy obecność Wi-Fi 6 z funkcją Smart Connect, łatwy proces konfiguracji, obecność portu USB 3.0 oraz ogólną wydajność urządzenia. Do gustu nie przypadł nam dekor w kolorze Piano Black, który gromadzi odciski palców i kurz oraz domyślny język angielski w interfejsie webowym.

Podsumowują TP-Link Archer AX73 to bardzo dobry router z Wi-Fi 6, który powinien zadowolić większość użytkowników. Konsumenci posiadający duże mieszkanie lub dom wielopoziomowy powinni pomysleć o zakupie dodatkowego repeatera RE505X (zapoznaj się z naszym testem). W takiej konfiguracji zestaw od TP-Link sprawdzi się znacznie lepiej od tańszych systemów Mesh Wi-Fi, które nie posiadają Wi-Fi 6.