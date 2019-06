TP-Link Archer C6 - test taniego routera AC1200

Testujemy przystępny cenowo router od TP-Link ze wsparciem dla MU-MIMO oraz AC1200. Sprawdzamy zasięg oraz oferowane możliwości.

TP-Link posiada w swojej ofercie wiele produktów sieciowych zarówno tych tanich przeznaczonych dla niezbyt wymagających użytkowników, jak i drogich sprzętów dla graczy oraz profesjonalistów. Przez ostatnie kilkanaście dni testowaliśmy jeden z bardziej przystępnych cenowo routerów - model Archer C6. Wyróżnia się on niską ceną, ponieważ model ten zakupimy za mniej niż 200 zł oraz bardzo solidną specyfikacją techniczną.

Sprawdziliśmy, czy w praktyce router sprawdza się tak samo dobrze, jak na papierze. Skupiliśmy się na sprawdzeniu przepustowości sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Testowaliśmy również zasięg, jaki oferują obie sieci. Tego i więcej dowiesz się czytając nasz test TP-Link Archer C6.

TP-Link Archer C6 - zestaw i akcesoria

TP-Link jakiś czas temu odświeżył swój wizerunek oraz zmienił kolorystykę. Nowe model wprowadzane są na rynek z odmienionym logo producenta, czego Archer C6 jest dobrym przykładem. Testowany router dostarczany jest w kolorowym pudełku o niewielkich wymiarach, na którym umieszczono podstawowe informacje i cechy charakterystyczne produktu. TP-Link podkreśla, że Archer C6 jest routerem typu Dual-Band oraz obsługuje technologię MU-MIMO, która pozytywnie wpływa na prędkość przesyłu danych.

W środku opakowania znajdziemy:

Router TP-Link Archer C6

Dedykowany zasilacz

Przewód RJ-45 (1 sztuka)

Instrukcja szybkiej instalacji

TP-Link Archer C6 - cena

TP-Link Archer C6 to bardzo rozsądnie wyceniony router, który cieszy się w Polsce sporą popularnością. Wystarczy odwiedzić kilka sklepów internetowych, aby przekonać się, że konsumenci chętnie wybierają właśnie ten model. Za taki stan rzeczy odpowiada wyważona specyfikacja techniczna oraz obecność kilku funkcji dodatkowych, które nie są oczywiste w tej półce cenowej. W chwili obecnej TP-Link Archer C6 kupisz w cenie znacznie poniżej 200 zł. Więcej ofert znajdziesz poniżej.

TP-Link Archer C6 - specyfikacja techniczna i parametry

SYSTEM

Wymagania systemowe: Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Przeglądarka sieciowa: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inna przeglądarka z obsługą Java

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inna przeglądarka z obsługą Java Modem: kablowy lub DSL oferujący dostęp do Internetu

ŚRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)

0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)

-40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s

4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s Przyciski: Przycisk Reset, Przycisk Zasilania, Przycisk WPS / Wi-Fi On/Off

Przycisk Reset, Przycisk Zasilania, Przycisk WPS / Wi-Fi On/Off Zasilanie: 12V/1A

12V/1A Wymiary (S x G x W): 230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cala)

230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cala) Antena: 4 stałe anteny dookólne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz Częstotliwość pracy: 2,4GHz i 5GHz

2,4GHz i 5GHz Prędkość transmisji: 5GHz: do 867Mb/s, 2,4GHz: do 300Mb/s

5GHz: do 867Mb/s, 2,4GHz: do 300Mb/s Czułość odbiornika: 5GHz: 11a 6Mb/s:-93dBm, 11a 54Mb/s:-78dBm, 11ac HT20 mcs8:69dBm, 11ac HT40 mcs9:-65dBm, 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mb/s:-78dBm, 11n HT20 mcs7:-74dBm 11n HT40 mcs7:-71dbm;

5GHz: 11a 6Mb/s:-93dBm, 11a 54Mb/s:-78dBm, 11ac HT20 mcs8:69dBm, 11ac HT40 mcs9:-65dBm, 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mb/s:-78dBm, 11n HT20 mcs7:-74dBm 11n HT40 mcs7:-71dbm; EIRP CE EIRP: Maksymalnie 20 dBm (2,4GHz); Maksymalnie 23 dBm (5GHz)

Maksymalnie 20 dBm (2,4GHz); Maksymalnie 23 dBm (5GHz) Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WDS Bridge, WMM, Statystyki sieci bezprzewodowej

Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WDS Bridge, WMM, Statystyki sieci bezprzewodowej Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Sieć WAN: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond

Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne DHCP: Serwer, Lista klientów DHCP, Rezarwacja adresów, Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ, Dynamiczny DNS, DynDns, NO-IP

Serwer, Lista klientów DHCP, Rezarwacja adresów, Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ, Dynamiczny DNS, DynDns, NO-IP Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, Lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, Lista hostów, Biała lista, Czarna lista

Kontrola rodzicielska, Lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, Lista hostów, Biała lista, Czarna lista Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC

DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC Protokoły: IPv4, IPv6

IPv4, IPv6 Funkcja Guest Network: 2,4GHz, 5GHz

2,4GHz, 5GHz Serwer VPN: OpenVPN,PPTP VPN

Jak widać powyżej specyfikacja techniczna TP-Link Archer C6 nie rozczarowuje, a w szczególności, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że obcujemy z tanim routerem. Jedynym minusem, jakiego się doszukaliśmy to brak jakiegokolwiek portu USB nawet w standardzie 2.0.

TP-Link Archer C6 - instalacja

Instalacja i konfiguracja routera TP-Link Archer C6 jest prosta i intuicyjna. Nawet mało zaawansowany użytkownik ze wskazówkami i skróconą instrukcją obsługi bez problemu będzie w stanie przeprowadzić ten proces. Na początku należy podłączyć router do zasilania oraz za pomocą przewodu RJ-45 (dołączonego do zestawu) połączyć router z modemem zapewniającym dostęp do Internetu. W tym celu musimy wykorzystać port WAN w routerze, który wyróżnia się od portów LAN niebieskim oznaczeniem. W tym miejscu musimy zadecydować, czy chcemy konfigurować router przy użyciu smartfona/tabletu z systemem Android lub iOS z wgraną aplikacją, czy komputera PC.

My wybraliśmy drugą z tych opcji. Kolejnym krokiem jest podłączenie się przy pomocy komputera za pomocą sieci Wi-Fi lub przewodowo przy użyciu gniazda RJ-45 z routerem. Domyślną nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło znajdziesz na naklejce umieszczonej pod spodem routera. W celu uruchomienia interfejsu użytkownika musisz uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres 192.168.01. Na ekranie Twojego komputera ukaże się przyjemny graficznie interfejs konfiguracyjny, który przeprowadzi Cię przez kolejne etapy. Musisz utworzyć konto administratora, wybrać strefę czasową, typ połączenia (możesz skorzystać z opcji automatycznego wykrycia), stworzyć nową sieć Wi-Fi i zabezpieczyć ją. Na końcu router udostępni ci dwa kody Qr, za pomocą których możesz szybko połączyć się z siecią oraz poprosi Cię o rejestrację w TP-Link Cloud, która nie jest obowiązkowa.

To wszystko, co musisz zrobić, aby skonfigurować router TP-Link Archer C6. Nam cały proces zajął dosłownie kilka minut. Mniej zaawansowani użytkownicy z pewnością przeprowadzą go w czasie nie dłuższym niż pół godziny. Przez cały proces konfiguracji na dole znajdziesz kod Qr, który umożliwi Ci pobranie aplikacji TP-Link Tether App na Androida lub iOS.

TP-Link Archer C6 - aplikacja

Tak, jak już wcześniej wspominaliśmy możesz zarządzać routerem TP-Link Archer C6 z poziomu aplikacji TP-Link Tether App. Taka funkcjonalność nie jest oczywista w przypadku tanich routerów. Na dodatek Archer C6 oferuje dostęp do rozbudowanej aplikacji, którą znamy z droższych routerów TP-Link. Z jej poziomu możemy skonfigurować router, a później nim zarządzać. Możemy udostępniać kody Qr innym użytkownikom, uruchamiać i konfigurować sieć dla gości oraz sterować diodami - istnieje możliwość ich wyłączenia na noc, co bywa bardzo przydatne. Istnieje również możliwość aktualizacji oprogramowania układowego routera. Całość jest bardzo intuicyjna i bez problemu działa nawet na starszych smartfonach.

TP-Link Archer C6 - możliwości

TP-Link Archer C6 to tanie urządzenie przeznaczone do użytku domowego dla mniej zaawansowanych użytkowników przez co nie posiada tak wielu dodatkowych funkcjonalności, jak droższe routery, czy rozwiązania typu Mesh Wi-Fi. Archer C6 umożliwia jednoczesne stworzenie dwóch sieci - 2,4 GHz o przepustowości do 300 Mb/s oraz 5 GHz z przepustowością do 867 Mb/s. Całość składa się na dwupasmową sieć w standardzie AC1200. Archer C6 oferuje aż 5 anten (4 zewnętrzne oraz jedna wewnętrzna), co pozytywnie wyróżnia go na tle konkurentów. Router posiada dwa tryby pracy: jako punkt dostępowy lub bridge, dzięki czemu możemy go wykorzystać również do rozbudowy istniejącej już sieci Wi-Fi. TP-Link zaimplementował także obsługę technologi MU-MIMO 2x2, która pozwala na jednoczesną komunikacje routera z dwoma urządzeniami, co pozytywnie wpływa na zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności.

TP-Link Archer C6 - testy

Podczas testów TP-Link Archer C6 sprawdziliśmy prędkość przesyłu danych, przepustowość, a także zasięg i stabilność sieci pracujących w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Testy zasięgu przeprowadzaliśmy w kilku odległościach. Pomiar zaczynał się w odległości 20 cm od routera, później oddalaliśmy się o 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m. W przypadku pomiaru w odległości 15 oraz 20 metrów po drodze znajdowały się dwie ścianki działowe. Podczas testów sieci sieci 2,4 GHz wyraźny spadek jakości połączenia i mocy sygnały był widoczny dopiero na 15 metrze, co jest zadowalającym wynikiem. Prędkość spadła z 52 Mbps (na odległości 10 metrów) do 26 Mbps. Kolejne pogorszenie nastąpiło na odległości 20 metrów, kiedy to opóźnienie wzrosło z 12 ms do aż 551 ms, a przeglądanie internetu stało się znacznie utrudnione.

W przypadku sieci 5 GHz rezultaty są bardziej zadowalające, niż się spodziewaliśmy. Dopiero przy odległości 15 metrów wzrosło opóźnienie, co było odczuwalne podczas przeglądania sieci. Maksymalna prędkość połączenia wynosiła 150 Mbps i była ograniczona możliwościami karty sieciowej wbudowanej w testowanego smartfona.

Poniżej możesz zobaczyć testy prędkości (sieć 2,4 GHz bez obciążenia, z obciążeniem oraz sieć 5 GHz).

TP-Link Archer C6 - podsumowanie

Podczas testów byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak sprawował się TP-Link Archer C6. Nie wymagaliśmy zbyt wiele po tak taniej konstrukcji, ale pozytywnie nas ona zaskoczyła. Bardzo spodobała nam się aplikacja Tether App, która pozwala na sprawne zarządzanie routerem z poziomu smartfona. Doceniamy pięć anten, które zapewniają spory zasięg sieci zarówno pracującej w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Trudno nie pochwalić producenta za dbałość o szczegóły. Urządzenie jest małe, dosyć ładne oraz oferuje możliwość wyłączenia diód informacyjnych na noc. Proces instalacji jest prosty, a cały interfejs przejrzysty i przyjemny do oka. Na jakość połączenia również nie możemy narzekać. Oczywiście na rynku znajdziemy wiele znacznie wydajniejszych routerów, ale będą one sporo droższe od testowanego Archera C6. Na minus zaliczamy jedynie brak jakiegokolwiek portu USB, co nieco ogranicza możliwości routera.