TP-Link Archer C80 - test wydajnego routera do Twojego mieszkania

TP-Link Archer C80 za niewielką kwotę zapewni Ci dostęp do szybkiego Internetu z każdego zakątka Twojego mieszkania. Archer C80 jest mały i wydajny, a przy tym korzystny cenowo.

Zakup routera do mieszkania wcale nie jest prostą sprawą. W tym przypadku bardziej, niż zasięg mogą liczyć się osiągi, niewielkie wymiary oraz atrakcyjny wygląd. Do redakcji PCWorld trafił właśnie kolejny router TP-Linka, który idealnie spełnia te wymagania. Tym razem przyjrzymy się modelowi Archer C80, który powinien zadowolić większość konsumentów nie rujnując przy okazji ich portfeli.

TP-Link Archer C80

TP-Link Archer C80 - Specyfikacja techniczna

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Prędkości sieci WiFi: AC1900; 5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac), 2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)

AC1900; 5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac), 2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n) Zasięg sieci WiFi: Domy 3-pokojowe

Domy 3-pokojowe Anteny: 4 wydajne zintegrowane anteny

4 wydajne zintegrowane anteny Beamforming: Tak

Tak MU-MIMO: Tak 3x3

Tak 3x3 Procesor: 1,2 GHz

1,2 GHz Porty Ethernet: 1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN

1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN Przyciski: WPS/Wi-Fi, Zasilanie, Reset

WPS/Wi-Fi, Zasilanie, Reset Zasilanie: 12 V ⎓ 1 A

12 V ⎓ 1 A Szyfrowanie sieci WiFi: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Ochrona sieci: Zapora sieciowa SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Application Layer Gateway

Zapora sieciowa SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Application Layer Gateway Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz

Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz Protokoły: IPv4, IPv6

IPv4, IPv6 Kontrola rodzicielska: Filtrowanie adresów URL, Czasowe ograniczenia dostępu

Filtrowanie adresów URL, Czasowe ograniczenia dostępu Typy sieci WAN: Dynamiczne przydzielanie adresów IP, Statyczne przydzielanie adresów IP, PPPoE, PPTP, L2TP

Dynamiczne przydzielanie adresów IP, Statyczne przydzielanie adresów IP, PPPoE, PPTP, L2TP Quality of Service: Tak

Tak Zarządzanie: Aplikacja Tether

Aplikacja Tether Wymiary (S×G×W): 215 × 117 × 32 mm

215 × 117 × 32 mm Gwarancja: 24 miesiące

TP-Link Archer C80 to typowy przedstawiciel routerów z niższej półki cenowej. Specyfikacja techniczna obejmuje cztery sporych rozmiarów anteny, gigabitowe porty LAN/WAN oraz Beamforming i MU-MIMO. Nie zabrakło także procesora o taktowaniu 1,2 GHz oraz nowoczesnego oprogramowania. Niestety model ten nie posiada wbudowanego portu USB. Całość pracuje w standardzie AC1900. Archer C80 jest routerem pracującym w technologii Wi-Fi 5.

Po pierwszym rzucie oka na specyfikację techniczną ciężko stwierdzić czego oczekiwać po testowanym routerze. W praktyce szybko okazało się, że Archer C80 to bardzo dobrze zaprojektowany sprzęt sieciowy, na którym można polegać.

TP-Link Archer C80 - Cena

TP-Link od lat słynie z oferowania wysokiej jakości w przystępnej cenie. Nie inaczej jest w tym wypadku. Archer C80 to router, który nie zrujnuje naszego portfela. W zależności od wybranego sklepu za urządzenie zapłacimy od niespełna 280 zł do niecałych 300 zł. Co ważne w tej cenie otrzymujemy trzyletnią gwarancję producenta, co nie jest standardem w przypadku niedrogich routerów do użytku domowego.

TP-Link Archer C80 - Zawartość zestawu

Archer C80 dostarczany jest w błękitnym opakowaniu, które powinno być znane każdemu, kto na przestrzeni ostatnich kilku lat kupił sprzęt firmy TP-Link. Producent bardzo dobrze wykorzystał powierzchnię pudełka - znajdziemy na niej kluczowe elementy specyfikacji technicznej, a także kod QR pozwalający pobrać aplikację TP-Link Tether na nasze urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS. Program ten znacząco ułatwia proces konfiguracji routera.

W środku znajdziemy następujące elementy:

Router

Zasilacz

Przewód RJ-45

Instrukcję obsługi

Karteczkę z domyślną nazwą sieci Wi-Fi

Zestaw sprzedażowy

Ciekawym dodatkiem jest niewielka kartka z domyślnym hasłem do sieci Wi-Fi. Możemy na niej zapisać nasze hasło i powiesić ją na przykład na lodówce. Z tyłu kartki znajduje się kawałek taśmy, który umożliwia zamocowanie jej w dogodnym dla nas miejscu.

Karteczka z domyślną siecią Wi-Fi

TP-Link Archer C80 - Wygląd i jakość wykonania

TP-Link Archer C80 udowadnia, że czasy, gdy sprzęt sieciowy był szary i brzydki dawno minęły. Archer C80 to niewielkich rozmiarów router pokryty charakterystycznym, geometrycznym wzorem. Rozwiązanie to powoduje, że urządzenie wygląda nowocześnie i może posłużyć za element dekoracyjny naszego salonu.

Górna część obudowy jest lekko wypukła. Naniesiono na nią logotyp producenta.

Logo producenta

W jego okolicach znajdują się dwa podłużne wgłębienia, w których ukryto otwory wentylacyjne dbające o odpowiednią cyrkulację powietrza i chłodzenie podzespołów wewnętrznych.

Na froncie znajdziemy diody sygnalizujące status pracy urządzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wyłączyć. W oprogramowaniu routera znajdziemy stosowne opcje pozwalające czasowo lub całkowicie dezaktywować diody.

Diody sygnalizacyjne na froncie

Z tyłu znajdziemy cztery długie anteny, które posiadają spore możliwości regulacji kąta nachylenia.

Anteny

Nie zabrakło również czterech portów Gigabit Ethernet w kolorze żółtym oraz niebieskiego portu WAN (również w standardzie Gigabit Ethernet).

Porty LAN (żółte) oraz WAN (niebieski)

Producent nie zapomniał także o włączniku, złączu zasilania, a także niewielkich przyciskach - WPS i Reset.

Na spodzie znajdziemy cztery nóżki, które niestety nie są wykonane z gumy. Prawie cała obudowa dolna pokryta jest otworami wentylacyjnymi.

Otwory wentylacyjne

Dolna część obudowy skrywa także naklejkę informacyjną. Zawiera ona podstawowe informacje o routerze oraz kod QR do pobrania aplikacji Tether. Możemy skorzystać także z mocowań, które pozwolą powiesić router na ścianie lub suficie.

Tył routera

TP-Link Archer C80 - Konfiguracja

TP-Link Archer C80 jak na nowoczesny router przystało pozwala na konfigurację za pośrednictwem interfejsu webowego lub aplikacji mobilnej TP-Link Tether. Osobiście wybrałem proces konfiguracji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Jest on znacznie szybszy i wygodniejszy.

Przed przystąpieniem do procesu, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem niebieskim podpiąć router do modemu.

Po uruchomieniu routera możemy podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację mobilną, która przeprowadzi nas przez proces konfiguracji. Całość trwa maksymalnie 5 minut. Po konfiguracji aplikacja może zaproponować aktualizacje oprogramowania układowego routera. Proces ten trwa od 5 do 10 minut.

TP-Link Archer C80 - Aplikacja mobilna

TP-Link Archer C80 kompatybilny jest z aplikacją Tether, która pozwala zarządzać sprzętem wyprodukowanym przez firmę TP-Link. Program jest dopracowany i logicznie rozplanowany. Całość podzielono na trzy główne zakładki - Dom, Klienci oraz Narzędzia.

Aplikacja mobilna TP-Link Tether

Program umożliwia zmianę prawie wszystkich ustawień. Dopiero w momencie konfiguracji bardziej skomplikowanych elementów takich, jak Przekierowanie NAT zostaniemy odesłani do interfejsu webowego. Ciekawym dodatkiem jest możliwość udostępniania hasła do sieci Wi-Fi za pośrednictwem kodu QR. To niezwykle wygodna opcja.

TP-Link Archer C80 - Interfejs WWW

TP-Link Archer C80 oferuje również dostęp do interfejsu sieciowego, który w przypadku naszego modelu dostępny był jedynie w języku angielskim. Oprogramowanie domyślnie wyświetla najważniejsze informacje dotyczące naszej sieci Wi-Fi. Interfejs podobnie, jak aplikacja jest rozbudowany i logicznie rozplanowany. Całe oprogramowanie opiera się na 4 zakładkach, które znajdują się w górnej części ekranu.

Interfejs webowy w języku angielskim

TP-Link Archer C80 - Testy

TP-Link Archer C80 posiada obiecującą specyfikację techniczną z 1,2 GHz procesorem na czele. Producent informuje, że router ten sprawdzi się w domu z trzema pokojami. Za odpowiedni zasięg dbają spore anteny. Dzięki nim testy siły sygnału sieci Wi-Fi pozytywnie nas zaskoczyły.

Testy przeprowadzane były w parterowym domu o powierzchni około 120 m2. W żadnym miejscu nie odnotowaliśmy problemów z dostępem do sieci oraz Internetu.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TP-Link Archer C80 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od TP-Link Archer C80 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od TP-Link Archer C80 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od TP-Link Archer C80 z 4 ścianami po drodze

TP-Link Archer C80 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy pozytywnie zaskakują. Parametry spadają wraz z wzrostem odległości od routera, ale opóźnienia nawet w najodleglejszym punkcie są bardzo niewielkie. Testy pokrycia zasięgiem wskazują, że TP-Link Archer C80 najlepiej odnajdzie się w niewielkich domach jednorodzinnych lub sporym mieszkaniu z balkonem lub ogródkiem.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Co ważne podczas testu siły sygnału sieci Wi-Fi, TP-Link Archer C80 ani razu nie przełączył się na sieć o częstotliwości 2,4 GHz, która charakteryzuje się jeszcze lepszym zasięgiem.

TP-Link Archer C80 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router TP-Link Archer C80 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 123 Mb/s, a Bandwidth 103 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Wyniki testów iPerf 3

W teście iPerf 3 router TP-Link Archer C80 zaprezentował się z bardzo dobrej strony i bez najmniejszych problemów pokonał podobnie wycenione urządzenia konkurencji.

TP-Link Archer C80 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć tworzoną przez TP-Link Archer C80 popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Jak widać na wykresie poniżej Archer C80 nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem posiadanego przez nas łącza. Prędkość połączenia spadła w ostatnim punkcie pomiarowym, ale nadal nie mieliśmy problemów z uzyskaniem dostępu do Internetu.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym przypadku nie rozczarowaliśmy się.

TP-Link Archer C80 - Podsumowanie

TP-Link Archer C80 to nowoczesny sprzęt sieciowy na którym można polegać. Router nie jest przeładowany mnóstwem zbędnych dodatków, ale każdy funkcja, którą znajdziemy w oprogramowaniu jest dopracowana i działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Dodatkowo Archer C80 pozytywnie zaskakuje swoją wydajnością.

Podczas testu doceniliśmy cztery anteny zewnętrzne, oznaczenia portów LAN/WAN, ciekawy design z geometrycznym wzorem oraz bardzo dobry system chłodzenia. Nie zabrakło detali takich, jak uchwyty ścienne. Na minus zaliczamy brak portu USB, który zwiększyłby uniwersalność Archer C80.

Podsumowując TP-Link Archer C80 to świetny router do niewielkiego domu lub sporego mieszkania, który nie zrujnuje Twojego portfela, a dodatkowo pozwoli zapomnieć o inwestycjach w sieć lokalną na wiele lat.