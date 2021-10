TP-Link Deco X20-4G - domowy Mesh Wi-Fi z Wi-Fi 6 i wbudowanym modemem LTE

Deco X20-4G to pierwszy przedstawiciel rodziny Deco z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Rozwiązanie pozwala na budowę sieci Mesh kompatybilnej z Wi-Fi 6 w dowolnym miejscu bez konieczności posiadania internetu kablowego.

Mieszkasz w dużym domu na przedmieściach i nie masz dostępu do internetu kablowego lub nie chcesz wiązać się długą umową na czas określony?

System Mesh składający się z Deco X20-4G oraz dwóch Deco X20

Niestety w Polsce spora część mieszkańców nadal skazana jest na dostęp do internetu z wykorzystaniem sieci komórkowej. Dotychczas, aby zapewnić dobre pokrycie zasięgiem potrzebny był router z wbudowanym modemem Wi-Fi oraz dodatkowe repeatery (wzmacniacze sygnału). Alternatywnie mogliśmy podpiąć router z modemem do systemu Mesh Wi-Fi.

Dzięki najnowszemu urządzeniu TP-Link Deco X20-4G możemy zbudować system Mesh Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Co ważne stację bazową wyposażono w obsługę najnowszego standardu Wi-Fi 6, a Deco X20-4G połączymy z wszystkimi urządzeniami sieciowymi z rodziny Deco. Najnowszy router TP-Link Deco X20-4G to również świetny wybór dla osób, które potrzebują stałego dostępu do internetu bez przerw. Urządzeniem możemy skonfigurować tak, aby na codzień korzystać z internetu przewodowego, a w razie awarii przełączyć się na łączność z siecią komórkową.

Najnowszy router z modemem możemy zakupić jako samodzielną jednostkę, w dwupaku z Deco X20 lub w trzypaku z dwoma urządzeniami Deco X20.

Jak system Mesh Wi-Fi Deco X20-4G w połączeniu z dwoma urządzeniami Deco X20 sprawdził się w naszych testach?

TP-Link Deco X20-4G - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy: Access Point, Router, Router z modemem Rodzaj urządzenia: System Mesh Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej Rodzaje wejść/wyjść: W Deco X20-4G: 3x RJ-45 Gigabit Ethernet, złącze zasilające, 2x konektor anten zewnętrznych; w Deco X20: 2x RJ-45 Gigabit Ethernet, złącze zasilające Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6: IEEE 802,11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802,11ax/n/b/g 2,4 GHz Częstotliwość pracy: 2,4 Ghz, 5 GHz Prędkość sieci Wi-Fi AX1800: 5 GHz: 1201 Mb/s (802,11ax), 2,4 GHz: 574 Mb/s (802,11ax) Antena: Wbudowane: Deco X20-4G - 2 anteny LTE, 2 anteny Wi-Fi; Deco X20 - 2 anteny Wi-Fi Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja mobilna, Interfejs WWW Procesor: Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 Ghz (Deco X20-4G), Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,0 Ghz (Deco X20) Dodatkowe funkcje: Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, HomeShield Kolor: Biały Gwarancja: 36 miesięcy

TP-Link Deco X20-4G jest urządzeniem przynależącym do serii X20. Oznacza to, że mówimy o wysokiej klasy sprzęcie sieciowym ze wsparciem dla standardu Wi-Fi 6. Router pozwala na przesyłanie danych z maksymalną przepustowością 1800 Mb/s (1201 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 574 Mb/s w sieci 2,4 Ghz).

W środku niewielkiej obudowy znajdziemy również wbudowany modem LTE Cat 6 z technologią agregacji pasm. Pozwala on na pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s oraz wysyłanie z prędkością do 50 Mb/s.

Deco X20-4G umożliwia podłączenie do 150 urządzeń w tym samym czasie. Oprogramowanie posiada również wbudowanego antywirusa z ochroną w czasie rzeczywistym, a całością zarządzamy z wykorzystaniem wygodnej aplikacji mobilnej Deco na Androida i iOS.

Router Deco X20-4G możemy zakupić z jednym lub dwoma urządzeniami Deco X20. Posiadają one obsługę Wi-Fi 6 i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał testowanego systemu na znacznie większej powierzchni.

W środku Deco X20-4G znajdziemy dwie anteny Wi-Fi oraz dwie anteny sieci komórkowej. Producent udostępnia również dwa konektory do podłączenia zewnętrznych anten LTE. Z tyłu obudowy znajdziemy również trzy złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Stacje bazowe Deco X20 posiadają po dwa złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet.

Samodzielnie TP-Link Deco X20-4G jest w stanie pokryć zasięgiem dom lub mieszkanie o powierzchni do 200 metrów kwadratowych. Cały system składający się z trzech urządzeń obejmie swoim zasięgiem ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni.

TP-Link Deco X20-4G - Cena

Router z modemem Deco X20-4G możemy kupić jako samodzielne urządzenie. Jego koszt to około 1000 zł. System możemy rozbudować o jednostki bazowe Deco X20. Koszt jednej sztuki to około 600 zł. W dwupaku kupimy je za 999 zł. Oznacza to, że cena testowanego zestawu wynosi około 2000 zł.

W chwili obecnej Deco X20-4G w połączeniu z Deco X20 jest jedynym zestawem Mesh Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Oznacza to, że nie możemy porównać cen do konkurencyjnych rozwiązań. Decydując się na wysokiej klasy router oraz system Mesh Wi-Fi składający się z trzech urządzeń Deco X20 zapłacimy około 2200 zł.

TP-Link Deco X20-4G - Zawartość zestawu

Deco X20-4G oraz Deco X20 dostarczane są w oddzielnych opakowaniach. Oba pudełka utrzymano w biało-niebieskiej kolorystyce. Producent dobrze wykorzystał przestrzeń - na pudełku znajdziemy kluczowe elementy specyfikacji technicznej oraz kod QR, który pozwala wygodnie pobrać aplikacje Deco na nasze urządzenie mobilne z Androidem lub iOS.

Opakowanie TP-Link Deco X20-4G Deco X20-4G oraz dodatkowe stacje Deco X20

Pojawił się również ciekawy schemat, który obrazuje sposób działania systemu Mesh Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej.

W środku obu opakowań znajdziemy dodatkowy, biały karton, który solidnie zabezpiecza stacje bazowe przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu.

Deco X20-4G Dwie jednostki Deco X20

W skład zestawu sprzedażowego routera Deco X20-4G wchodzi:

Stacja bazowa Deco X20-4G

Zasilacz

Płaski przewód RJ-45 - RJ-45

Konektory do podłączenia zewnętrznych anten

Skrócona instrukcja obsługi

Deco X20-4G - zawartość zestawu

W pudełku z systemem Mesh Wi-Fi Deco X20 znajdziemy:

Dwie stacje bazowe Deco X20

Dwa zasilacze

Płaski przewód RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu Deco X20

W środku obu opakowań umieszczono również szybką instrukcję podłączenia urządzeń wraz z ikonografiami.

TP-Link Deco X20-4G - Wygląd i jakość wykonania

TP-Link Deco X20-4G to niewielkie urządzenie sieciowe posiadające owalną obudowę. Jednostka z modemem jest nieco większa od stacji bazowych Deco X20.

Deco X20-4G Jednostki Deco X20

Całość wykonano z białego, matowego plastiku, który nie gromadzi kurzu oraz odcisków palców. Na szczycie znajdziemy subtelną maskownicę z logiem producenta oraz otwory wentylacyjne.

Deco X20-4G jest minimalnie wyższe od Deco X20

Na froncie umieszczono napis Deco 4G+ oraz ukryto diodę sygnalizacyjną.

Deco X20-4G z wbudowanym modemem

Z tyłu znajdziemy gniazdo zasilania, trzy złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet oraz zaślepkę pod którą ukryto konektory do zewnętrznych anten.

Gniazda gigabit ethernet, złącze zasilania, zaślepka konektorów zewnętrznych anten

Na spodzie obudowy umieszczono naklejkę informacyjną, antypoślizgowe stopki oraz gniazdo na kartę w formacie nano-SIM.

Otwory wentylacyjne na spodzie, naklejka informacyjna, gniazdo na kartę nano-SIM

Stacje bazowe Deco X20, które możemy zakupić razem z routerem lub jako samodzielny system Mesh Wi-Fi są nieco niższe i posiadają pod dwa gniazda RJ-45.

Porty Gigabit Ethernet i złącze zasilania w Deco X20

TP-Link Deco X20-4G - Konfiguracja

Konfiguracja początkowa systemu składającego się z Deco X20-4G oraz dodatkowych stacji bazowych Deco X20 jest bardzo prosta. Na początek do Deco X20-4G wkładamy kartę nano-SIM. W kolejnym kroku podłączamy router do zasilania. W międzyczasie możemy pobrać aplikację mobilną Deco na nasze urządzenie mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Po uruchomieniu aplikacji musimy zalogować się lub utworzyć konto do chmury TP-Link.

Program przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji. Na początku zapyta się nas czy chcemy skonfigurować Deco X20-4G jako router 3G/4G czy jako klasyczny router bezprzewodowy. Aplikacja Deco automatycznie wykryje urządzenie znajdujące się w pobliżu i połączy się z nim.

Na kolejnym etapie możemy skonfigurować ustawienia karty SIM, ale nie jest to krok wymagany. Router automatycznie pobierze ustawienia APN. Po ich zapisaniu możemy stworzyć własną nazwę sieci Wi-Fi oraz zdefiniować hasło.

Następnie możemy zakończyć konfigurację lub dodać kolejne urządzenia Deco. W naszym przypadku wybraliśmy drugą opcję i skonfigurowaliśmy dodatkowe stacje Deco X20.

Aplikacja zaproponuje optymalny rozkład urządzeń i poprosi o przypisanie ich do danych pomieszczeń w celu łatwiejszej identyfikacji.

Po zaledwie kilku minutach cały system był gotowy do działania.

TP-Link Deco X20-4G - Aplikacja mobilna

System Mesh Wi-Fi składający się z Deco X20-4G oraz pozostałych urządzeń Deco zarządzany jest z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Deco. To rozbudowane i niezwykle intuicyjne rozwiązanie, które pozwala uzyskać dostęp do ustawień z dowolnego miejsca na ziemi.

Wystarczy posiadać konto TP-Link Cloud i dostęp do internetu. Nie musimy pozostawać w obrębie tej samej sieci, aby podejrzeć status pracy, liczbę podłączonych urządzeń oraz wykorzystanie łącza.

Aplikacje mobilną podzielono na cztery zakładki - opis usługi, inteligentne działania, HomeShield oraz więcej.

Domyślnie program uruchamia się na ekranie domowym. Znajdziemy na nim informacje dotyczące jakości połączenia z siecią komórkową. Router poinformuje nas również o zużyciu danych pakietowych oraz podłączonych klientach.

Ekran domowy aplikacji Deco Ustawienia sieci bezprzewodowej

Możemy także sprawdzić które urządzenie podłączone jest do danej jednostki Deco.

W zakładce więcej znajdziemy wszystkie ustawienia. Co ważne producent dodał możliwość ustawienia limitu zużycia danych. To istotna opcja dla osób posiadających plan taryfowy z ograniczoną liczbą gigabajtów. Apliakcja Deco pozwala również wyłączyć diody sygnalizacyjne oraz zmienić tryb pracy Deco X20-4G.

Ustawienia modemu Tryby pracy routera Deco X20-4G

Dioda sygnalizacyjną w Deco X20-4G

Warto podkreślić, że Deco X20-4G może pracować jako klasyczny router bezprzewodowy z opcją automatycznego przełączenia się na rezerwowe połączenie z siecią komórkową. Oznacza to stały dostęp do internetu niezależnie od awarii infrastrukturalnych.

Istnieje również możliwość wyłączenia wewnętrznych anten sieci komórkowej. To przydatna opcja, z której skorzystamy w momencie podłączenia zewnętrznej anteny wzmacniającej sygnał.

Router pozwala korzystać z zewnętrznych anten poprawiających sygnał sieci komórkowej Ustawienia HomeShield

W sekcji inteligentne działania możemy tworzyć interakcje z wykorzystaniem asystenta Amazon Alexa. W zakładce HomeShield uzyskamy dostęp do wbudowanego antywirusa i usług z zakresu ochrony bezpieczeństwa i prywatności.

TP-Link Deco X20-4G - Interfejs WWW

Producent nie zapomniał również o klasycznej możliwości uzyskania dostępu do routerów za pośrednictwem przeglądarki WWW. Webowy interfejs dostępny jest pod adresem tplinkdeco.net i wygląda niemalże identycznie, jak aplikacja mobilna Deco. Z jego poziomu możemy również zarządzać urządzeniami sieciowymi oraz sprawdzać wykorzystanie sieci. Interfejs WWW routerów Deco nie jest dostępny w języku polskim.

Interfejs webowy

Ciekawą funkcją dodatkową jest możliwość podejrzenia aktualnego wykorzystania procesora oraz pamięci operacyjnej w jednostkach Deco X20-4G oraz Deco X20.

Wykorzystanie podzespołów

TP-Link Deco X20-4G - Testy

TP-Link na swojej stronie internetowej chwali się, że system Mesh Wi-Fi Deco X20-4G z Wi-Fi 6 jest w stanie zapewnić pokrycie zasięgiem na powierzchni do 200 m2. Dwie stacje bazowe Deco X20 radzą sobie z zapewnieniem zasięgu na powierzchni do 370 m2. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zestaw składający się z Deco X20-4G oraz dwóch jednostek Deco X20 poradzi sobie w sporym, 200 m2 domu oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Do testów wykorzystaliśmy sieć komórkową LTE z kartą operatora Orange. Testy przeprowadzane były na przedmieściach Warszawy około 2 kilometrów od najbliższej stacji bazowej z nadajnikami Orange.

Na potrzeby testów wytypowaliśmy trzy lokalizacje, w których umieściliśmy routery Deco X20-4G oraz Deco X20. Główna jednostka została ustawiona w salonie. Drugie Deco ustawiliśmy około 10 metrów dalej. Oba urządzenia dzieliły 2 ścianki działowe. Trzecia jednostka znajdowała się na piętrze - około 5 metrów Deco X20-4G.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Deco X20-4G (w tym samym pomieszczeniu)

3 metry od Deco X20-4G z 2 ścianami po drodze (bezpośrednio pod trzecim Deco X20)

10 metrów od głównego Deco z 2 ścianami po drodze (w pomieszczeniu z drugim Deco X20)

15 metrów od głównego z 4 ścianami po drodze (5 metrów od drugiego Deco X20 oraz 10 metrów od trzeciego w Deco X20)

TP-Link Deco X20-4G - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy S10) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Wyniki testów siły sygnału sieci Wi-Fi

Rezultaty bardzo szybko udowodniły, że Deco X20-4G oraz Deco X20 to niezwykle wydajne urządzenia sieciowe. W każdym punkcie pomiarowym mogliśmy wykorzystać pełną przepustowość sieci 5 GHz. Opóźnienia były bardzo niewielkie, a sygnał bardzo mocny.

Wyniki są porównywalne w każdym punkcie pomiarowym co jest charakterystyczne dla systemów Mesh Wi-Fi. Próba ta udowodniła również, że Deco X20-4G oraz Deco X20 oferują identyczną wydajność.

TP-Link Deco X20-4G - iPerf 3

Sprawdziliśmy również jak Deco X20-4G w połączeniu z Deco X20 radzi sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 330 Mb/s, a Bandwidth 332 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów narzędziem iPerf 3

Ponownie rezultaty są bardzo zadowalające. W pierwszym punkcie pomiarowym osiągnęliśmy niespotykanie wysokie rezultaty. Również w kolejnych lokalizacjach nie rozczarowaliśmy się.

TP-Link Deco X20-4G - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak Deco X20-4G poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest, którego działanie polega na sprawdzeniu prędkości internetu.

Podczas testów maksymalna przepustowość z wykorzystaniem modemu sieci 4G LTE w routerze TP-Link Deco X20-4G wynosiła 55 Mbps podczas pobierania oraz 9,73 Mbps podczas wysyłania. Próba ta została wykonana na komputerze podłączonym przewodowo do routera.

SpeedTest LAN - Deco X20-4G

Dla porównania sprawdziliśmy jak w identycznej lokalizacji radzi sobie smartfon. Z kartą SIM tego samego operatora osiągnęliśmy 27,9 Mbps podczas pobierania oraz 1,17 Mbps podczas wysyłania. Testy te potwierdziły, że TP-Link Deco X20-4G posiada wydajny router LTE Cat 6. z mocnymi antenami.

SpeedTest - smartfon z kartą SIM tego samego operatora w tym samym miejscu

W stacjach bazowych Deco X20 również osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty.

SpeedTest LAN - pierwsze Deco X20 SpeedTest LAN - drugie Deco X20

W każdym z punktów pomiarowych podczas testu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi rezultaty były podobne. Świadczy to o połączeniu bardzo dobrej jakości.

Wyniki testów narzędziem SpeedTest

TP-Link Deco X20-4G - Podsumowanie

Deco X20-4G w połączeniu z Deco X20 to w chwili obecnej jedyny system Mesh Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Dzięki nowemu routerowi Deco X20-4G rodzina urządzeń Deco trafi do szerszego grona odbiorców. Najnowszym sprzętem sieciowym powinny zainteresować się osoby mieszkające na przedmieściach lub szukające dostępu do sieci z możliwością łatwego przenoszenia pomiędzy lokalizacjami.

Deco X20-4G jest minimalnie wyższe od Deco X20

Dzięki wydajnym antenom i modemowi LTE Cat 6 możemy liczyć na szybkie połączenie z siecią komórkową. Co ważne rozwiązanie to może stać się połączeniem awaryjnym w przypadku problemów z internetem kablowym. Oznacza to, że Deco X20-4G to idealny wybór dla konsumentów oraz niewielkich firm, które wymagają stałego dostępu do sieci.

Podczas testów doceniliśmy łatwą konfigurację, wygląd, aplikację mobilną oraz niesamowicie wysoką wydajność i stabilność tworzonej sieci LAN. Pochwalić należy również obecność wydajnego modemu sieci komórkowej, który może służyć jako łącze zapasowe.

Jeżeli szukasz wydajnego systemu Mesh Wi-Fi, a jednocześnie nie masz możliwości korzystania z internetu kablowego, Deco X20-4G w połączeniu z Deco X20 lub innymi urządzeniami Deco będzie idealnym wyborem.