TP-Link Deco X50-PoE - jak działa domowy system mesh Wi-Fi 6?

O tym, czym dokładnie jest system mesh, piszemy szczegółowo w tym tekście i tam odsyłam wszystkich zainteresowanych definicją oraz sytuacjami, w których rozwiązanie to pozwoli na zaspokojenie potrzeb związanych ze stabilnym i szybkim transferem danych po Wi-Fi. Tutaj napiszę tylko krótko, że mamy w tym przypadku zestaw trzech jednostek. Główna jest podpięta do routera, a pozostałe ("satelity") odbierają od niej sygnał i przekazują go dalej, działając niczym repeatery. Oczywiście wszystkie jednostki mają swój określony obszar pokrycia, dlatego rozstawiając je odpowiednio w budynku czy mieszkaniu, sprawimy, że całość będzie objęta solidną siecią bezprzewodową.

Jak nietrudno się domyślić, system mesh pomyślany został jako remedium na problemy z siecią w domach jednorodzinnych, a także biurowcach i obiektach użyteczności publicznej. Ich zaletą jest również możliwość dowolnej rozbudowy, dzięki czemu łatwo dostosować ją do potrzeb.

TP-Link Deco X50-PoE - zawartość pudełka

System mesh od TP-Link to jedno pudełko, w którym znajduje się wszystko, co potrzebne do jego instalacji. Mamy tu trzy okrągłe jednostki klasy AX3000, kabel Ethernet RJ45, trzy zasilacze, a do każdej jednostki dodatkowo dyble, śrubki i podkładki, dzięki którym możemy zamontować ją na ścianie lub suficie. Oprócz tego otrzymujemy także niewielkie, składane instrukcje, z których można dowiedzieć się w sumie tylko tyle, że należy jednostkę główną podpiąć kablem ethernetowym do routera i źródła zasilania, a także pobrać aplikację mobilną. Dla ułatwienia podany został kod QR do zeskanowania. W zależności od używanego systemu, przeniesie nas on do Google Play Store lub App Store.

TP-Link Deco X50-PoE - specyfikacja techniczna

Co zwraca uwagę w specyfikacji technicznej? Przede wszystkim możliwość osiągnięcia transferu danych 2402 Mb/s przy wykorzystaniu pasma 5 GHz. Dalej - technologie MU-MIMO oraz OFDMA. Ogólnie wszystko "na papierze" gwarantuje stabilny internet bez opóźnień. Całość posiada dodatkowo zabezpieczenia, dzięki czemu nie musimy obawiać się włamań czy też przejęcia transferu przez potencjalnych włamywaczy.

Standardy IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Prędkości sieci WiFi AX3000, 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160) / 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax) Zasięg sieci WiFi Technologia TP-Link Mesh - jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu. 2 anteny WiFi (wewnętrzne)

zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię Wydajność sieci WiFi Dwa pasma - rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie, 2x2 MU-MIMO pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO, OFDMA - zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6, 4 strumienie Tryby pracy Router/punkt dostępowy Zasilanie 802.3at PoE, 12V DC Porty Ethernet 1 port 2,5 Gb/s RJ45 i 1 port Gigabitowy RJ45 (każda jednostka) Szyfrowanie sieci WiFi WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal Ochrona sieci SPI Firewall, kontrola dostępu Protokoły IPv4, IPv6 Wymagania systemowe Android 5.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

TP-Link Deco X50-PoE - konfiguracja

Jak wspomniałem, najpierw pobieramy aplikację Deco z Google Play. Chcąc z niej korzystać, należy posiadać konto TP-Link - jego założenie zajmuje kilka chwil, wystarczy tylko podać adres e-mail oraz ustawić hasło. Następnie postępujemy wg instrukcji, czyli wybieramy jedną z jednostek, która stanie się podstawową i podpinamy ją do routera przez znajdujący w zestawie kabel, a następnie do zasilania. Podpięta jednostka oznajmi gotowość do działania migającą na niebiesko diodą.

Następnie w aplikacji wybieramy X50-PoE i przechodzimy pełen proces konfiguracji. Ponieważ zawiera szereg praktycznych opcji, zamiast opisywać go krok po kroku, pokazuję go na poniższych zrzutach ekranu. Jeśli nie masz ochoty na oglądanie wszystkich, podsumuję, że jest na tyle prosty, że poradzi sobie z nim nawet laik. Przemyślano wszystkie kroki, dzięki czemu konfiguracja odbywa się w sposób precyzyjny.

Gdy sieć Deco jest gotowa, możemy dodać kolejne jednostki. Jak informuje sama aplikacja, wystarczy je po prostu podpiąć do zasilania, a zostaną dodane automatycznie. I potwierdzam. Nie tylko nie musiałem ręcznie dodawać kolejnych satelitów, ale również znacznie skróciło to czas przygotowań. Można dzięki tej automatyzacji rozstawić system mesh w niecałe dziesięć minut, wliczając w to konfigurację aplikacji!

TP-Link Deco X50-PoE - funkcje i możliwości

W aplikacji Deco znajdziemy zakładkę bezpieczeństwo. Pozwala ona na przeskanowanie sieci i wykrycie wszystkich potencjalnych zagrożeń. Dostępna jest także płatna opcja HomeShield Pro, która blokuje złośliwe witryny, wycieki danych oraz niebezpieczne linki. Pozostałem przy opcji darmowej. Zwraca uwagę szereg narzędzi do kontroli rodzicielskiej, w tym możliwość tworzenia odrębnych profili dla każdego dziecka z osobna.

Dodatkowe funkcje kryją się w zakładce więcej. Mamy tam między innymi opcję tworzenia sieci dla gości, możliwość parowania klienta z siecią za pośrednictwem WPS, ustawienia zaawansowane (w tym klonowanie MAC czy DDNS), włączanie/wyłączanie QoS (quality of services), raporty, a także dostęp do funkcji eksperymentalnych i inne. Obsługa wszystkich jest równie wygodna, jak ustawień podstawowych.

Co warto podkreślić, system Deco jest w pełni przystosowany do obsługi sieci Wi-Fi 6, a w osiągnięciu najlepszych efektów służą zastosowane tu technologie beamformingu (kierunkowej transmisji sygnału), OFDMA (rodzaj modulacji i podziału kanału przesyłowego, który umożliwia jednoczesny dostęp dla wielu użytkowników) czy MU-MIMO 2x2 (router może komunikować się z wieloma różnymi urządzeniami w tym samym czasie, bez konieczności szybkiego przesyłania danych do różnych urządzeń po kolei, co ma miejsce w przypadku wszystkich routerów bez MU-MIMO). Dlatego teoretycznie można podpiąć do Deco X50-PoE nawet 150 urządzeń, które powinny działać bez opóźnień, zaś cały zestaw trzech jednostek ma pokrywać powierzchnię 600 m kwadratowych. Gdy stosujemy dwie, będzie to 420 m kw., a przy jednej - 230 m kw.

TP-Link Deco X50-PoE – testy praktyczne

Jak podaje producent, przy wykorzystaniu Wi-Fi 6 można osiągnąć teoretycznie prędkość do 3.0 Gb/s. W przypadku omawianego tu zestawu jest to do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za automatyczne przełączanie się urządzenia użytkownika pomiędzy poszczególnymi jednostkami odpowiada sztuczna inteligencja. To szybkości wystarczające do płynnego streamingu w 4K, a miłośnicy gier online nie powinni być zaskakiwani lagami. Tym bardziej że zastosowana tu technologia TP-Link Mesh dynamicznie wybiera najlepszą trasę oraz pasmo dla przesyłanych danych, gwarantując szybkie połączenie w każdym miejscu w zasięgu.

Przełączanie w większości przypadku odbywa się bardzo płynnie i podczas testów nie odczuwałem, że cokolwiek się zmienia. Jednak zdarzały się sytuacje, że na przełączenie musiałem oczekiwać ok. 2 sekundy. Podejrzewam, że zależało to od obciążenia internetu. Jeśli chodzi o sam zasięg, niestety - nie dysponuję aż 600 metrami kwadratowymi na testy, muszę jednak zauważyć, że satelita powinien znaleźć się w zasięgu jednostki głównej, ale biorąc pod uwagę, że ma ona pokrycie 230 m kwadratowych, nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na ścianie czy suficie.

Do testu praktycznego wybrałem dwa miejsca. Pierwsze - pokój sąsiadujący z salonem na tym samym poziomie domu. Drugie - kuchnia na parterze. Jednostka główna umieszczona została w salonie i podpięta do routera FunBox2. Zacząłem we wspomnianym pokoju. Nie spodziewałem się tu jakiś wielkich różnic w transferze danych - źródło znajduje się ledwie dwa metry dalej. I faktycznie, nie było takich, aczkolwiek starcie wygrało Deco, które zapewniało nieco szybszy przepływ danych, niż używany przez mnie Orange Funbox 2. Po lewej - FunBox, po prawej - Deco.

Prawdziwym testem jet umieszczenie Deco tam, gdzie kończy się zasięg domowego routera. W moim przypadku jest to kuchnia znajdująca się na parterze - a przypomnę, router i jednostka centralna postawione zostały przeze mnie na piętrze. Przeprowadziłem test i... ciężko było mi uwierzyć w wynik. Jednak wykonałem jeszcze kilka testów i potwierdziły to, co widać poniżej. Po lewej stronie widzisz, jak słaby jest transfer routera. Po prawej - jak zmienia się to dzięki satelicie Deco. Cóż powiedzieć - po prostu rewelacja!

Nie będę prezentować dziesiątek innych wyników testów. Powód jest prosty - potwierdzają one pokazane powyżej wyniki. Tam, gdzie kończy się zasięg zwykłego internetu, jednostki DecoX50 sprawiają, że jest on tak samo szybki i stabilny, jak u źródła. I o to właśnie chodzi, prawda?

TP-Link Deco X50-PoE – podsumowanie

System mesh Deco X50-PoE zaskoczył mnie pod wieloma względami - ale były to wyłącznie zaskoczenia pozytywne. Nie tylko zapewnia doskonałe pokrycie obszaru stabilnym i szybkim internetem, ale również jest dziecinnie prosty w konfiguracji. Wystarczy góra kwadrans i mamy wszystko gotowe. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyskretnie umieścić każdą jednostkę tam, gdzie nam to najbardziej pasuje - na ścianie, suficie czy po prostu postawić na komodzie. To kompleksowe rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy mieszkamy w domu jednorodzinnym. Dzięki DecoX50 można zapomnieć o powolnym, rwącym się internecie. Będziesz go mieć wszędzie tam, gdzie potrzebujesz!