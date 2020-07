TP-Link Deco X60 - test wydajnego, domowego systemu Mesh z Wi-Fi 6

Domowy system Wi-Fi Mesh TP-Link Deco X60 udowadnia, że decentralizacja sieci lokalnej może przynieść ogromne korzyści.

Systemy typu Mesh są stosunkowo nowe na rynku, ale zdążyły już zyskać ogromną popularność. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - dzięki systemowi Mesh Wi-Fi, znanemu również jako Whole Home Wi-Fi jesteśmy w stanie pozbyć się wszelkich problemów z zasięgiem, a dodatkowo znacząco zwiększyć wydajność naszej domowej sieci komputerowej. Co ważne wszystko to zrobimy w zaledwie kilka minut. Konfiguracja systemu Mesh Wi-Fi jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.

Trzy routery TP-Link Deco X60

Nieco ponad rok temu do redakcji PCWorld trafił system Mesh TP-Link Deco M4 składający się z dwóch jednostek. Rozwiązanie to pozytywnie zaskoczyło nas swoją wydajnością oraz niezauważalnym przełączeniem się pomiędzy stacjami bazowymi. Teraz na testy otrzymaliśmy najnowszy system Mesh TP-Link Deco X60 składający się z aż trzech routerów. Co ważne zupełnie nowe urządzenia sieciowe są teraz kompatybilne z najnowszym standardem Wi-Fi 6, obsługują asystenta głosowego Amazon Alexa i są w stanie łączyć się z innymi modelami z rodziny Deco.

Przed przystąpieniem do właściwego testu warto przypomnieć sobie czym charakteryzuje się sieć Mesh. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala łatwiej zrozumieć ideę całego rozwiązania. Systemy sieciowe Mesh (z języka angielskiego siatka) kompletnie decentralizują domową sieć komputerową. Oznacza to, że miejsce routera, który zajmuje się dystrybucją sieci w całym domu zajmują co najmniej dwa, połączone ze sobą urządzenia. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie lepszego pokrycia zasięgiem, neutralizację "martwych stref" oraz poprawienie wydajności sieci poprzez rozłożenie całego ruchu na więcej urządzeń sieciowych.

W tym miejscu należy nadmienić, że nowoczesny system Mesh jest prosty w konfiguracji i praktycznie bezobsługowy. Użytkownik po skonfigurowaniu widzi jedną sieć, a stacje bazowe same dbają o to, aby zapewnić jak najlepszy zasięg wszystkim urządzeniom znajdującym się w sieci.

TP-Link Deco X60 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Czterordzeniowy procesor Qualcomm o taktowaniu 1 GHz

Czterordzeniowy procesor Qualcomm o taktowaniu 1 GHz Porty: 2 gigabitowe porty Ethernet WAN/LAN, łącznie 6 portów w systemie

2 gigabitowe porty Ethernet WAN/LAN, łącznie 6 portów w systemie Przyciski: Przycisk Reset u spodu urządzenia

Przycisk Reset u spodu urządzenia Wymiary : 110 mm × 114 mm

: 110 mm × 114 mm Antena: 2 anteny wewnętrzne na jednostkę Deco

2 anteny wewnętrzne na jednostkę Deco Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz

IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Częstotliwość pracy: 5 GHz, 2,4 GHz

5 GHz, 2,4 GHz Prędkość transmisji: 2402 Mb/s (5 GHz), 574 Mb/s (2,4 GHz)

2402 Mb/s (5 GHz), 574 Mb/s (2,4 GHz) EIRP FCC: <30 dBm

<30 dBm CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

<20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 Funkcje zaawansowane: Tryb routera / punktu dostępowego, Opcjonalne rezerwowe łącze Ethernet, MU-MIMO, OFDMA, 1024-QAM, Kolorowanie BSS, Automatyczny wybór ścieżki, Autonaprawa, Sterowanie AP, Sterowanie pasmem, Beamforming, Funkcja Quality of Service

Tryb routera / punktu dostępowego, Opcjonalne rezerwowe łącze Ethernet, MU-MIMO, OFDMA, 1024-QAM, Kolorowanie BSS, Automatyczny wybór ścieżki, Autonaprawa, Sterowanie AP, Sterowanie pasmem, Beamforming, Funkcja Quality of Service Obsługa IPv6: Tak

Tak Sieć WAN: Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE

Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE Zarządzanie: Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne DHCP: Serwer, Klient

Serwer, Klient Przekierowanie portów: Tak

Tak Kontrola dostępu: Czarna lista

Czarna lista Zabezpieczenia zapory sieciowej: Zapora sieciowa SPI

Zapora sieciowa SPI Protokoły: Obsługa IPv4 i IPv6

Obsługa IPv4 i IPv6 Funkcje zaawansowane oprogramowania: Antywirus, Kontrola rodzicielska, Quality of Service, Testy prędkości, Raporty miesięczne, Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Możliwość zwiększenia zasięgu sieci po podłączeniu kolejnych jednostek Deco

Antywirus, Kontrola rodzicielska, Quality of Service, Testy prędkości, Raporty miesięczne, Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Możliwość zwiększenia zasięgu sieci po podłączeniu kolejnych jednostek Deco Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz, Sieć dla gości 5 GHz

TP-Link Deco X60 - Cena

TP-Link Deco X60 to flagowe rozwiązanie z rodziny Deco. Testowany przez nas zestaw składający się z trzech routerów Deco wyceniono na około 2000 zł. Klasyczny router o podobnych możliwościach z Wi-Fi 6 na pokładzie kosztuje około 1600 zł. Czy 400 zł dopłaty do systemu Mesh to dużo? Szczegółową odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części testu, ale już w tym miejscu możemy nadmienić, że zdecydowanie warto rozważyć zakup Deco X60.

Deco X60

TP-Link Deco X60 - Zawartość zestawu

TP-Link Deco X60 przyjechał do nas w niewielkim opakowaniu, na którym znajdziemy cechy charakterystyczne testowanego sprzętu. W środku umieszczono drugie, kartonowe pudełko, które zabezpiecza routery przed uszkodzeniem podczas transportu. Po jego otwarciu naszym oczom ukażą się trzy routery Deco X60, które pozytywnie zaskakują niewielkimi rozmiarami.

Opakowanie TP-Link Deco X60

W opakowaniu znajdziemy wszystkie elementy niezbędne do działania systemu - trzy routery Deco X60, trzy zasilacze oraz przewód RJ-45, który pozwoli na podłączenie jednego z routerów do modemu.

Na wewnętrznej ściance pudełka producent umieścił skróconą instrukcję konfiguracji. Znalazło się tam również miejsce dla kodu QR. Z jego pomocą pobierzemy aplikację Deco na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android. To właśnie za pośrednictwem naszego urządzenia mobilnego najszybciej skonfigurujemy Deco X60.

Kod QR na opakowaniu

TP-Link Deco X60 - Wygląd i jakość wykonania

TP-Link Deco X60 jest znacznie mniejszy, niż klasyczny router. Urządzenie wykonano z białego, matowego plastiku. Okrągła obudowa jest atrakcyjna wizualnie i może się podobać. Dzięki stonowanemu designowi TP-Link Deco X60 pasuje do każdego rodzaju wnętrz.

Urządzenie o wysokości niewiele ponad 10 cm łatwo zmieścić na półce lub szafce. Deco X60 wyróżnia się ciekawie zaprojektowaną górną częścią obudowy, gdzie otwory wentylacyjne obudowano ciekawym wzorem.

Maskownica otworów wentylacyjnych

Na spodzie umieszczono naklejkę z najważniejszymi informacjami takimi, jak nazwa domyślnej sieci Wi-Fi oraz przycisk Reset służący do przywrócenia Deco do ustawień fabrycznych. Z tyłu znalazło się miejsce dla gniazda zasilania oraz dwóch portów Gigabit Ethernet.

Gniazdo zasilania oraz porty Gigabit Ethernet

Na froncie urządzenia, nieco poniżej logo producenta Deco posiada ukrytą diodę sygnalizacyjną, która informuje o statusie pracy urządzenia.

Zasilacze dołączone do zestawu posiadają odpowiednio długi przewód, który pozwala na umieszczenie routera w dogodnym dla użytkownika miejscu.

Deco X60 z zasilaczem

TP-Link Deco X60 - Konfiguracja

Konfiguracja początkowa Deco X60 jest dziecinnie prosta. Wystarczy, że podłączymy Deco do zasilania oraz wykorzystując dołączony do zestawu przewód RJ-45 połączymy router z naszym modemem. W kolejnym kroku należy uruchomić aplikację Deco na urządzeniu mobilnym. Po rejestracji/logowaniu do chmury TP-Link możemy przystąpić do konfiguracji naszej sieci Mesh. Proces, który trwa zaledwie kilka minut w większości sprowadza się do kilkukrotnego kliknięcia w przycisk Dalej oraz wpisania nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła.

Aplikacja mobilna Deco

Aplikacja z pomocą ciekawie dobranych i czytelnych grafik przeprowadza nas przez proces konfiguracji. Z poprawnym podłączeniem Deco problemu nie będzie mieć nawet mniej zaawansowany użytkownik.

Po skonfigurowaniu głównego Deco, który połączony jest z internetem możemy przystąpić do podłączania kolejnych urządzeń. W tym celu należy zainstalować kolejne Deco X60 w wybranym przez nas miejscu, a system po około dwóch minutach wykryje i doda urządzenie do systemu Mesh.

TP-Link Deco X60 - Aplikacja mobilna

TP-Link Deco X60 to nowoczesny system Mesh, którym możemy zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej Deco dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Program poza przeprowadzeniem użytkownika przez proces konfiguracji posiada kilka przydatnych funkcji.

Ekran domowy aplikacji Deco

Aplikacja podzielona została na trzy główne zakładki - Podgląd, Homecare oraz Więcej. Ciekawym rozwiązaniem są powiadomienia, które informują użytkownika o podłączeniu kolejnych, nowych urządzeń do sieci Wi-Fi. Pozwala to szybko wykryć nieautoryzowany dostęp do sieci.

Z poziomu aplikacjami możemy uruchomić antywirusa, kontrolę rodzicielską oraz zarządzać funkcją QoS. Ciekawym dodatkiem jest udostępnianie sieci Wi-Fi za pośrednictwem linku oraz wbudowany tester prędkości.

Podczas testów doceniliśmy raport miesięczny. Jest to generowane przez aplikację zestawienie użycia sieci oraz ilości podłączonych urządzeń. Z poziomu raportu dowiemy się także co możemy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo naszej sieci.

Raport miesięczny w aplikacji mobilnej Deco

TP-Link Deco X60 - interfejs WWW

Producent przewidział także możliwość uzyskania dostępu do routerów za pośrednictwem przeglądarki WWW. Webowy interfejs dostępny jest pod adresem tplinkdeco.net i wygląda niemalże identycznie, jak aplikacja mobilna Deco. Z jego poziomu również możemy zarządzać routerami oraz sprawdzać wykorzystanie sieci. Interfejs WWW routerów Deco nie jest dostępny w języku polskim.

Interfejs webowy

TP-Link Deco X60 - Testy

TP-Link na swojej stronie internetowej chwali się, że system Mesh Deco X60 z Wi-Fi 6 składający się z trzech urządzeń jest w stanie zapewnić pokrycie zasięgiem na powierzchni do 650 m2. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Deco X60 poradzi sobie w sporym, 200 m2 domu oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Na potrzeby testów wytypowaliśmy trzy lokalizacje, w których umieściliśmy routery Deco X60. Główna jednostka została ustawiona obok skrzynki, do której doprowadzony jest internet z zewnątrz. Drugie Deco ustawiliśmy około 10 metrów dalej. Oba urządzenia dzieliły 2 ścianki działowe. Trzeci router został umieszczony na piętrze bezpośrednio nad głównym Deco.

Główny TP-Link Deco X60 obok modemu

Po rozmieszczeniu i skonfigurowaniu sieci Mesh przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zbadania siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Podczas wykonywania wszystkich pomiarów zwracaliśmy szczególną uwagę na stabilność połączenia i utratę pakietów podczas przełączania się pomiędzy poszczególnymi Deco. Podczas tygodnia użytkowania ani razu nie zdarzyło się, aby połączenie zostało zerwane podczas przełączania się pomiędzy poszczególnymi routerami Deco X60.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy sześć punktów pomiarowych znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od głównego Deco (w tym samym pomieszczeniu)

3 metry od głównego Deco (w innym pomieszczeniu)

10 metrów od głównego Deco (w pomieszczeniu z drugim Deco)

Na piętrze bezpośrednio nad głównym Deco (w pomieszczeniu z trzecim Deco)

Na piętrze w najbardziej oddalonym od głównego Deco miejscu

Na tarasie około 15 metrów od głównego Deco

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Osiągnięte rezultaty pozytywnie zaskakują. Patrząc na zrzuty ekranu z aplikacji Wi-Fi Analyzer trudno bezpośrednio wskazać z jakiego punktu pomiarowego pochodzą. W każdej z testowanych lokalizacji moc sygnału była bardzo wysoka, a opóźnienia wynosiły maksymalnie 10 ms. W przypadku zwykłego routera każdy kolejny wynik byłby gorszy od tego zarejestrowanego 1 metr od routera. W przypadku zdecentralizowanej sieci możemy liczyć na porównywalne rezultaty w każdej z testowanych lokalizacji. Dodatkowo w każdym z punktów testowych smartfon był w stanie połączyć się z siecią przy wykorzystaniu Wi-Fi 5 GHz, które oferuje wyższą przepustowość, ale mniejszy zasięg. Przełączając się na sieć 2,4 GHz byliśmy w stanie połączyć się z Deco X60 z garażu - około 30 metrów od najbliższego Deco z licznymi przeszkodami.

Test siły sygnału sieci Wi-Fi

iPerf 3

Sprawdziliśmy również, jak system Mesh TP-Link Deco X60 poradzi sobie podczas testów narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 405 MB, a Bandwidth 340 Mb/s.

iPerf 3 - klient oraz serwer połączone za pośrednictwem Wi-Fi

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do głównego Deco, a klient korzystał z sieci Wi-Fi

Testy iPerf 3 - serwer podłączony przewodowo, klient połączony za pośrednictwem sieci Wi-Fi

Podobnie, jak w przypadku poprzednich testów rezultaty są bardzo zadowalające.

Speedtest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Deco X60 testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi. Podobnie, jak w przypadku testów siły sygnału w każdym z punktów pomiarowych uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty.

Test prędkości połączenia

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego z każdym z routerów Deco X60. Również w tym teście wyniki są bardzo zadowalające.

Test prędkości połączenia z wykorzystaniem portów LAN w każdym z Deco X60

TP-Link Deco X60 - Podsumowanie

Testy TP-Link Deco X60 udowodniły, że sieć Mesh to świetne rozwiązanie dla każdego. Dzięki decentralizacji sieci domowej jesteśmy w stanie szybko zlikwidować największe problemy takie, jak miejsca bez pokrycia zasięgiem czy problem ze zbyt dużą ilością podłączonych urządzeń. Dodatkowo dzięki wbudowanym portom Gigabit Ethernet w każdym z routerów, nie musimy tworzyć sieci przewodowej w całym domu, aby podłączyć do internetu urządzenia nie wyposażone w łączność bezprzewodową Wi-Fi.

Drugi Deco X60

Podczas testów doceniliśmy prostotę konfiguracji, wygląd routerów, wydajność, użyteczną aplikację mobilną oraz zasięg. Na minus zaliczamy interfejs sieciowy, który nie jest dostępny w języku polskim, ale to praktycznie jedyna wada Deco X60.

System Mesh TP-Link Deco X60 to idealne rozwiązanie dla użytkowników szukających szybkiego, wydajnego i prostego w obsłudze routera do domu lub mieszkania o sporej powierzchni.