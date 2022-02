TP-Link Deco X68 - sprawdzony sposób na szybką sieć Wi-Fi 6 w całym domu

Szukasz wydajnego systemu Mesh Wi-Fi z obsługą sieci Wi-Fi 6 i trzech pasm w tym samym czasie? TP-Link Deco X68 może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Nowy Mesh Wi-Fi pozytywnie zaskakuje wydajnością oraz rewelacyjnym pokryciem zasięgiem przy wykorzystaniu zaledwie dwóch stacji bazowych.

Systemy Mesh Wi-Fi nie są już nowością na rynku. W sklepach znajdziemy mnóstwo modeli, a cena podstawowych zestawów zaczyna się od nieco ponad 200 zł.

TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dzięki dwóm lub więcej urządzeniom sieciowym możemy optymalnie rozłożyć wykorzystanie lokalnej sieci komputerowej, zwiększyć jej zasięg oraz dodać dodatkowe porty RJ-45 w dowolnym miejscu, bez konieczności kładzenia kabla i montażu gniazdek.

Niestety na rynku w dalszym ciągu nie znajdziemy zbyt wielu zestawów Mesh Wi-Fi, które jednocześnie pozwalają cieszyć się możliwościami najnowszej sieci Wi-Fi - 802.11ax. Na szczęście wraz z upływem czasu Wi-Fi 6 trafiło do systemów Mesh Wi-Fi, a aktualnie, aby cieszyć się zaletami Mesh Wi-Fi oraz Wi-Fi 6 nie musimy już decydować się na zakup flagowego rozwiązania. Na rynku znajdziemy system TP-Link Deco X68. To zestaw ze średniej półki cenowej, który pozwala na stworzenie trzypasmowej sieci Wi-Fi 6 oraz pokrycie zasięgiem nawet 500 m2 przy wykorzystaniu zaledwie dwóch stacji bazowych.

Jak najnowszy system Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 wypadł w naszych testach?

TP-Link Deco X68 - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna TP-Link Deco X68 zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników. System Mesh Wi-Fi składający się z dwóch stacji bazowych możemy wykorzystać w dużych domach lub średniej wielkości biurach o powierzchni użytkowej do 500 m2. Zestaw pozwala na obsługę do 150 urządzeń w tym samym czasie przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej przepustowości przesyłu danych na poziomie 3600 Mb/s. Co istotne Deco X68 jest w stanie pracować w trzech pasmach (2,4 GHz, 5 GHz oraz dodatkowe 5 GHz w celu poprawienia prędkości transferu danych). Wszystko to dzieje się przy zapewnieniu płynnego roamingu i zminimalizowanych opóźnieniach sieci Wi-Fi.

Testowany system Mesh Wi-Fi posiada po pięć wydajnych anten w każdej stacji bazowej. Dodatkowo Deco X68 wspiera technologie 3x3 MU-MIMO, OFDMA oraz Beamforming. W tym samym czasie z maksymalnej przepustowości sieci Wi-Fi skorzysta aż 7 urządzeń końcowych.

Dodatkowo każda stacja bazowa posiada po dwa złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet.

Systemem Mesh Wi-Fi możemy łatwo zarządzać z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Deco na urządzenia mobilne z Androidem lub iOS. Istnieje również możliwość podejrzenia podstawowych parametrów z wykorzystaniem interfejsu webowego.

System Mesh Wi-Fi objęto 3-letnią gwarancją producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld

TP-Link Deco X68 - Cena

TP-Link Deco X68 to jeden z wyższych modeli w serii Deco. Na szczęście produktowi temu daleko do najdroższych rozwiązań na rynku. Producent zdecydował się na rozsądne kompromisy, które pozwoliły obniżyć cenę do akceptowalnego poziomu. Za testowany system Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 składający się z dwóch stacji bazowych zapłacimy około 1650 zł. Tym samym Deco X68 przy zapewnieniu podobnej wydajności sieci bezprzewodowej jest o około 500-600 zł tańszy od flagowego zestawu Deco X90 z portami LAN/WAN 2,5 Gbps.

TP-Link Deco X68 - Zawartość zestawu

System Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w biało-niebieskiej kolorystyce.

Opakowanie TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent dobrze wykorzystał przestrzeń - na pudełku znajdziemy kluczowe elementy specyfikacji technicznej oraz kod QR, który pozwala wygodnie pobrać aplikację TP-Link Deco na nasze urządzenie mobilne z Androidem lub iOS.

Kluczowe elementy specyfikacji technicznej na opakowaniu TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W środku opakowania znajdziemy dodatkowy karton z miękkimi wyściółkami, który zabezpiecza stacje bazowe i wyposażenie dodatkowe przed uszkodzeniami powstałymi podczas transportu.

Opakowanie TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zestawie otrzymamy:

Dwie stacje bazowe TP-Link Deco X68

Dwa zasilacze

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcja obsługi i dodatkowe ulotki informacyjne

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kabel RJ-45 - RJ-45 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld

TP-Link Deco X68 - Wygląd i jakość wykonania

Stacje bazowe wchodzące w skład zestawu są niewielkich rozmiarów.

TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent wykorzystał kształt walca. Obła konstrukcja powoduje, że TP-Link Deco X68 wygląda nowocześnie i minimalistyczne. Obudowa została wykonana z białego, matowego plastiku, który nie gromadzi odcisków palców. Na szczycie zdecydowano się na maskownicę w kolorze Piano Black. To ciekawy akcent stylistyczny. Niestety błyszczący plastik gromadzi wszelkiego rodzaju zabrudzenia i drobinki kurzu.

Maskownica w kolorze Piano Black z logo producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na froncie urządzenia znajdziemy logo Deco. Nieco niżej, w otwory wentylacyjne wkomponowano diodę sygnalizacyjną.

Z tyłu umieszczono logo producenta, dwa porty LAN/WAN w standardzie Gigabit Ethernet oraz złącze zasilania.

Porty Gigabit Ethernet i złącze zasilania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Spód obudowy zagospodarowano na otwory wentylacyjne odpowiedzialne za chłodzenie podzespołów, naklejkę informacyjną oraz przycisk reset pozwalający na przywrócenie Deco X68 do ustawień fabrycznych.

Spód urządzenia - otwory wentylacyjne, naklejka informacyjna, przycisk reset, dioda sygnalizacyjna fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zestawie znajdziemy dwa zasilacze z odpowiednio długim kablem, które pozwolą ustawić stacje bazowe w dowolnym miejscu. Ciekawym akcentem stylistycznym jest obecność logo TP-Link na kablu zasilającym.

Logo producenta na kablu zasilającym fot. Daniel Olszewski / PCWorld

TP-Link Deco X68 - Konfiguracja

Konfiguracja systemu Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 jest bardzo prosta i zajmuje zaledwie kilka minut. Do jej przeprowadzenia potrzebny jest smartfon/tablet z Androidem lub iOS i pobraną aplikacją Deco. Producent ułatwia cały proces konfiguracji dzięki kodowi QR umieszczonemu na pudełku. Pozwala on szybko i wygodnie pobrać program z App Store lub Sklepu Play.

TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W celu rozpoczęcia konfiguracji początkowej wystarczy, że podłączymy Deco do zasilania oraz wykorzystując dołączony do zestawu przewód RJ-45, połączymy router z naszym modemem. W kolejnym kroku należy uruchomić aplikację Deco na urządzeniu mobilnym. Po rejestracji/logowaniu do chmury TP-Link możemy przystąpić do konfiguracji naszej sieci Mesh. Proces, który trwa zaledwie kilka minut, w większości sprowadza się do kilkukrotnego kliknięcia w przycisk Dalej oraz wpisania nazwy sieci Wi-Fi i hasła.

Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po skonfigurowaniu głównego Deco, który staje się routerem całego systemu, możemy przystąpić do konfiguracji dodatkowego urządzenia sieciowego. W tym celu należy zainstalować drugie Deco X68 w wybranym przez nas miejscu, a system po około dwóch minutach wykryje i doda urządzenie do systemu Mesh. W przypadku, gdy oba Deco będą znajdować się za daleko od siebie, aplikacja poinformuje o tym użytkownika.

Program Deco prowadzi nas krok po korku przez cały proces, a całość uzupełniają czytelne grafiki. Dzięki nim z konfiguracją systemu nie będzie mieć problemu nawet mniej zaawansowany użytkownik.

TP-Link Deco X68 - Aplikacja mobilna

Sterowanie całym systemem Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 odbywa się głównie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzeniach z Androidem oraz iOS. Jest ona głównym hubem pozwalającym na monitorowanie sieci Wi-Fi, aktualizowanie oprogramowania układowego oraz zmianę konfiguracji.

Aplikację podzielono na trzy zakładki - Opis usługi, HomeShield oraz Więcej.

Na ekranie domowym zobaczymy liczbę urządzeń podłączonych do sieci. Możemy również dodać kolejne Deco oraz zapoznać się z wiadomościami wysyłanymi przez system. Znajdziemy w nich między innymi informacje o dostępności nowszych wersji oprogramowania układowego.

Aplikacja mobilna Deco fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zakładka HomeShield pozwala na skanowanie sieci Wi-Fi w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem i wydajnością. W tej sekcji możemy skorzystać również z kontroli rodzicielskiej oraz funkcji QoS - nadawania priorytetu wybranym urządzeniom. Producent umożliwia zakup dodatkowej subskrypcji HomeShield, która posiada wbudowanego antywirusa i ochronę w czasie rzeczywistym.

Aplikacja mobilna Deco fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zakładce Więcej znajdziemy opcje pozwalające na zmianę konfiguracji działania systemu Mesh Wi-Fi. Z tego poziomu możemy zmieniać nazwę sieci Wi-Fi, udostępniać sieć dla gości oraz dezaktywować diody sygnalizacyjne w godzinach wieczornych.

Aplikacja mobilna Deco fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dioda sygnalizacyjna fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniliśmy raport miesięczny. Jest to generowane przez aplikację zestawienie użycia sieci oraz ilości podłączonych urządzeń. Z poziomu raportu dowiemy się także co możemy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo naszej sieci.

TP-Link Deco X68 - Interfejs webowy

System Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 posiada również dostęp do klasycznego interfejsu webowego z poziomu przeglądarki sieciowej. Aby z niego skorzystać należy znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi i wpisać w przeglądarkę tplinkdeco.net.

Interfejs webowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Interfejs webowy wygląda podobnie do aplikacji mobilnej, ale posiada ograniczone funkcje. Z jego poziomu nie da się zarządzać routerami. Możemy jednak podejrzeć aktualne wykorzystanie sieci Wi-Fi oraz listę podłączonych urządzeń. Rozwiązanie pozwala również zaktualizować oprogramowanie układowe.

Interfejs webowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

TP-Link Deco X68 - Testy

Producent informuje na pudełku, że system Mesh Wi-Fi Deco X68 składający się z dwóch stacji bazowych jest w stanie zapewnić pokrycie zasięgiem na powierzchni do nawet 500 m2. To imponujący wynik. Podczas testów postanowiliśmy sprawdzić, jak Deco X68 sprawdza się w 200 m2 domu oraz jego najbliższym otoczeniu.

TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na potrzeby testów wytypowaliśmy dwie lokalizacje, w których umieściliśmy routery Deco X68. Główna jednostka została ustawiona obok skrzynki, do której doprowadzony jest internet z zewnątrz. Drugie Deco X68 zostało ustawione na tym samym poziomie domu, około 15 metrów od głównego Deco z trzema ścianami po drodze.

Po rozmieszczeniu i skonfigurowaniu sieci Mesh przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zbadania siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Podczas testów skupialiśmy się również na stabilności połączenia oraz utracie pakietów w momencie przełączania się pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od głównego Deco X68 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od głównego Deco X68 - 2 ściany; 10 metrów od drugiego Deco X68 - 2 ściany

15 metrów od głównego Deco X68 - 3 ściany; 5 metrów od drugiego Deco X68 (w tym samym pomieszczeniu)

15 metrów od głównego Deco X68 - 4 ściany, 10 metrów od drugiego Deco X68 - 2 ściany

TP-Link Deco X68 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem i obsługą sieci Wi-Fi 6 (Samsung Galaxy S10) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnały sieci Wi-Fi

Osiągnięte rezultaty są bardzo dobre. Patrząc na zrzuty ekranu z aplikacji Wi-Fi Analyzer trudno bezpośrednio wskazać z jakiego punktu pomiarowego pochodzą. W każdej z testowanych lokalizacji moc sygnału była bardzo wysoka, a opóźnienia wynosiły maksymalnie 5 ms.

System Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 zachował się w tej próbie wzorowo. Na wykresach idealnie widać jakie zalety niesie za sobą decentralizacja sieci. Wyniki są porównywalne w każdym punkcie pomiarowym w dowolnym miejscu w domu. Niezależnie od tego czy znajdujemy się przy głównym Deco, czy 20 metrów do niego, możemy liczyć na identyczną wydajność sieci Wi-Fi.

TP-Link Deco X68 - iPerf 3

W kolejnych testach sprawdziliśmy wydajność systemy Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 z wykorzystaniem narzędzia iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi, transfer danych wynosił 480 MB, a Bandwidth 427 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do głównego Deco, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

iPerf 3

Również w tym teście system Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 poradził sobie bez najmniejszych problemów. Wyniki są bardzo dobre i powtarzalne.

TP-Link Deco X68 - SpeedTest

Na sam koniec przetestowaliśmy sieć popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzania prędkości internetu. System Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 testowaliśmy na łączu 150/20 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty. Nie zaskoczyło nas, że Deco X68 bez problemu radzą sobie z łączem testowym w dowolnym miejscu domu.

SpeedTest

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego z każdym z urządzeń sieciowych Deco X68. Również w tym teście wyniki są bardzo zadowalające.

SpeedTest LAN - główna jednostka Deco SpeedTest LAN - dodatkowa jednostka Deco

TP-Link Deco X68 - Podsumowanie

Testy TP-Link Deco X68 udowodniły, że producent stworzył świetny system Mesh Wi-Fi, który posiada bardzo dobrze skomponowaną specyfikację techniczną przy zachowaniu akceptowalnej ceny. System Mesh Wi-Fi składający się z dwóch stacji bazowych Deco X68 udostępnia nam trzypasmową sieć Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax) z przepustowością do 3600 Mb/s oraz bardzo dobry zasięg. Decydując się na Deco X68 pozbędziemy się problemów z połączeniem oraz przeciążeniami wywołanymi zbyt dużą ilością urządzeń klienckich. Dodatkowo dzięki wbudowanym portom LAN/WAN w obie jednostki, możemy łatwo rozbudować lokalną sieć bez konieczności prowadzenia przewodów.

TP-Link Deco X68 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniliśmy wysoką wydajność, prostotę konfiguracji, bardzo dobry zasięg oraz użyteczną aplikację mobilną. Jedynym minusem całego systemu może być cena, która przekracza 1500 zł.

System Mesh Wi-Fi TP-Link Deco X68 to świetne rozwiązanie do dużych domów z wieloma zakamarkami oraz biur o powierzchni użytecznej 300-400 m2.