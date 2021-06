TP-Link Deco X90 - wydajny domowy Mesh z Wi-Fi 6 i LAN 2,5 Gbps [RECENZJA]

TP-Link Deco X90 to flagowy przedstawiciel rodziny Deco. Dwie stacje bazowe pozwalają pokryć zasięgiem aż 650 m2, a to wszystko z wykorzystaniem standardu Wi-Fi 6 AX6600. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy dwa złącza LAN/WAN w standardzie 2,5 Gbps. Jak zestaw TP-Link Deco X90 wypadł w naszych testach?

Systemy Mesh Wi-Fi stają się coraz popularniejsze. Producenci oraz konsumenci doceniają zalety decentralizacji lokalnej sieci komputerowej w domach, mieszkaniach oraz niewielkich biurach. Dzięki dwóm lub więcej urządzeniom sieciowym możemy bez problemu zapewnić lepsze pokrycie zasięgiem, większe prędkości przesyłu danych oraz zlikwidować martwe strefy, w których nie uzyskamy dostępu do sieci.

TP-Link Deco X90

Zakup zestawu typu Mesh Wi-Fi pozwoli w łatwy sposób znacząco zwiększyć wydajność naszej sieci bezprzewodowej. Wszystko dzięki rozłożeniu ruchu sieciowego pomiędzy dwie stacje bazowe. W przypadku flagowego modelu TP-Link Deco X90 otrzymujemy również dwa porty LAN/WAN 2,5 Gbps oraz dwa porty LAN/WAN Gigabit Ethernet.

Wydajne podzespoły zamknięto w kompaktowej i atrakcyjnej stylistycznie obudowie, która idealnie odnajdzie się w naszym salonie, sypialni lub domowym biurze.

Zastanawiasz się jak wypadł w naszych testach flagowy model TP-Link Deco X90?

TP-Link Deco X90 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy: Access Point, Router Rodzaj urządzenia: System Mesh Wi-Fi Rodzaje wejść/wyjść: W każdym urządzeniu: RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt., RJ-45 2,5 Gbps (LAN/WAN) - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz,

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand) Antena: Wbudowana Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HE160),

5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax),

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax) Procesor: Czterordzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Obsługa VPN Pass-Through, Kontrola rodzicielska, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje: Reset Kolor: Biały Wysokość: 210 mm Szerokość: 123 mm Głębokość: 130 mm Gwarancja: 36 miesiące (gwarancja producenta) Kod producenta: Deco X90(2-Pack)(EU)

Specyfikacja techniczna jasno wskazuje, że TP-Link Deco X90 to jeden z najwydajniejszych systemów Mesh Wi-Fi dostępnych w sprzedaży. Rozwiązanie jest w pełni kompatybilne ze standardem Wi-Fi 6 i potrafi przesyłać dane z przepustowością do 4804 Mb/s (w standardzie 802.11ax korzystając z fal o częstotliwości 160 MHz).

Producent informuje, że dwa urządzenia Deco X90 są w stanie pokryć zasięgiem dom jednorodzinny o powierzchni do 650 m2.

Producent deklaruje pokrycie zasięgiem do 650 metrów kwadratowych

W środku każdego routera znajdziemy 4 anteny o wysokiej wydajności oraz dwie inteligentne anteny, które w połączeniu z technologią AI są w stanie poprawiać stabilność połączenia poprzez bezpośrednie nakierowanie fali na urządzenia odbiorcze.

Na pokładzie nie zabrakło wsparcia dla Beamformingu, a system TP-Link Deco X90 jest w stanie pracować w trzech pasmach (2,4 GHz, 5 GHz oraz dodatkowe 5 GHz w celu poprawienia prędkości transferu danych).

Za wydajność odpowiadają dwa czterordzeniowe procesory o taktowaniu 1,5 GHz.

Warto zaznaczyć, że każda jednostka posiada dwa porty LAN/WAN - po jednym w standardzie Gigabit Ethernet oraz 2,5 Gbps.

TP-Link Deco X90 - Cena

TP-Link Deco X90 to flagowy modele, co niesie za sobą dosyć wysoką cenę. Na szczęście patrząc na parametry i wydajność oferowaną przez testowany system Mesh Wi-Fi, kwota ta jest akceptowalna.

Najwydajniejszy system Mesh Wi-Fi od TP-Linka w testowanej konfiguracji z dwoma stacjami bazowymi wyceniono na około 2500 zł.

TP-Link Deco X90 - Zawartość zestawu

TP-Link Deco X90 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymany w biało-niebieskiej kolorystyce. Producent dobrze wykorzystał przestrzeń - na pudełku znajdziemy kluczowe elementy specyfikacji technicznej oraz kod QR, który pozwala wygodnie pobrać aplikacje TP-Link Deco na nasze urządzenie mobilne z Androidem lub iOS.

Kod QR na opakowaniu znacząco przyspiesza proces konfiguracji

W środku znajdziemy dodatkowy, biały karton, który solidnie zabezpiecza obie stacje bazowe przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu.

TP-Link Deco X90 dostarczane są w niewielkim, kolorowym opakowaniu

Decydując się na zakup systemu TP-Link Deco X90 otrzymamy:

Dwie stacje bazowe TP-Link Deco X90

Dwa zasilacze

Płaski przewód RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

TP-Link Deco X90 - Wygląd i jakość wykonania

Producent postawił na dosyć nietypowy, a zarazem bardzo elegancki kształt obudowy.

Deco X90 to atrakcyjny wizualnie dodatek do naszego pomieszczenia

Obie stacje bazowe przybrały formę walca z dodatkowymi wybrzuszeniami, w których ukryto diodę sygnalizującą status pracy urządzenia oraz otwory wentylacyjne.

Napis Deco nieopodal diody sygnalizacyjnej

Korpus wykonany jest z białego, matowego plastiku, który nie gromadzi odcisków palców oraz kurzu.

Logo producenta znajduje się nieopodal portów LAN

Na szczycie znajdziemy błyszczącą wstawkę z logo producenta. Skrywa ona dodatkowe otwory wentylacyjne.

Dekor na szczycie obudowy

Na spodzie umieszczono stopki antypoślizgowe wykonane z gumy oraz ukryte złącze zasilania z prowadnicą przewodu.

Gniazdo zasilania umieszczono na spodzie obudowy

W tylnej części obudowy usytuowano dwa porty LAN/WAN.

Porty są dobrze umiejscowione i pozwalają na ukrycie kabli

Obie stacje bazowe są identyczne i nie różnią się funkcjonalnością. Oznacza to, że nie ma znaczenia, która z nich będzie pełnić funkcję routera, a która stanie się repeaterem.

TP-Link Deco X90 - Konfiguracja

Konfiguracja początkowa TP-Link Deco X90 jest bardzo prosta. Wystarczy, że podłączymy Deco do zasilania oraz wykorzystując dołączony do zestawu przewód RJ-45 połączymy router z naszym modemem.

Płaski przewód LAN

W kolejnym kroku należy uruchomić aplikację Deco na urządzeniu mobilnym. Po rejestracji/logowaniu do chmury TP-Link możemy przystąpić do konfiguracji naszej sieci Mesh. Proces, który trwa zaledwie kilka minut w większości sprowadza się do kilkukrotnego kliknięcia w przycisk Dalej, wpisania nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła.

Aplikacja z pomocą ciekawie dobranych i czytelnych grafik przeprowadza nas przez proces konfiguracji. Z poprawnym podłączeniem Deco problemu nie będzie mieć nawet mniej zaawansowany użytkownik.

Po skonfigurowaniu głównego Deco, który łączy się z internetem możemy przystąpić do podłączania kolejnych urządzeń. W tym celu należy zainstalować kolejne Deco X90 w wybranym przez nas miejscu, a system po około dwóch minutach wykryje i doda urządzenie do systemu Mesh. Alternatywnie możemy ustawić oba routery przed procesem konfiguracji, a aplikacja Deco automatycznie połączy router z repeaterem.

TP-Link Deco X90 - Aplikacja mobilna

TP-Link Deco X90, jak na flagowy system Mesh Wi-Fi przystało, posiada rozbudowaną aplikację mobilną Deco, dzięki której możemy zarządzać ustawieniami naszej sieci z dowolnego miejsca na świecie. Co ważne wystarczy konto TP-Link Cloud i dostęp do internetu. Nie musimy pozostawać w obrębie tej samej sieci, aby podejrzeć status pracy, liczbę podłączonych urządzeń oraz wykorzystanie łącza.

Aplikacja podzielona została na trzy główne zakładki - Podgląd, Homecare oraz Więcej. Ciekawym rozwiązaniem są powiadomienia, które informują użytkownika o podłączeniu kolejnych, nowych urządzeń do sieci Wi-Fi. Pozwala to szybko wykryć nieautoryzowany dostęp do sieci.

Warto zwrócić również uwagę na raport miesięczny, który analizuje wykorzystanie sieci przez ostatnie 30 dni i przedstawia je użytkownikowi w przystępnej formie graficznej.

Ekran powiadomień w aplikacji Deco Ekran domowy w aplikacji Deco Usługi HomeShield Pro Ustawienia systemu Mesh Wi-Fi w aplikacji Deco Aplikacja umożliwia wyłączenie diód lub uruchomienie trybu nocnego

TP-Link Deco X90 - Interfejs WWW

Producent nie zapomniał również o klasycznej możliwości uzyskania dostępu do routerów za pośrednictwem przeglądarki WWW. Webowy interfejs dostępny jest pod adresem tplinkdeco.net i wygląda niemalże identycznie, jak aplikacja mobilna Deco. Z jego poziomu możemy również zarządzać routerami oraz sprawdzać wykorzystanie sieci. Interfejs WWW routerów Deco nie jest dostępny w języku polskim.

W interfejsie webowym znajdziemy mapę naszych urządzeń Deco Wyszukiwarka pozwala szybko dotrzeć do każdej opcji

Fajną funkcją dodatkową jest możliwość podejrzenia aktualnego wykorzystania procesora oraz pamięci operacyjnej w jednostkach Deco X90.

Interfejs webowy pozwala podejrzeć aktualne wykorzystanie podzespołów jednostek Deco X90

TP-Link Deco X90 - Testy

TP-Link na swojej stronie internetowej chwali się, że system Mesh Wi-Fi Deco X90 z Wi-Fi 6 składający się z dwóch stacji bazowych jest w stanie zapewnić pokrycie zasięgiem na powierzchni do 650 m2. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Deco X90 poradzi sobie w sporym, 200 m2 domu oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Na potrzeby testów wytypowaliśmy dwie lokalizacje, w których umieściliśmy routery Deco X90. Główna jednostka została ustawiona obok skrzynki, do której doprowadzony jest internet z zewnątrz. Drugie Deco ustawiliśmy około 10 metrów dalej. Oba urządzenia dzieliły 2 ścianki działowe.

1 metr od głównego Deco (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od głównego Deco - 2 ściany; 5 metrów od dodatkowego Deco - 2 ściany

1 metr od dodatkowego Deco (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od dodatkowego Deco - 2 ściany; 15 metrów od głównego Deco - 3 ściany

Po rozmieszczeniu i skonfigurowaniu sieci Mesh przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zbadania siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

TP-Link Deco X90 - Siła sygnału Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Osiągnięte rezultaty są bardzo dobre. Patrząc na zrzuty ekranu z aplikacji Wi-Fi Analyzer trudno bezpośrednio wskazać z jakiego punktu pomiarowego pochodzą. W każdej z testowanych lokalizacji moc sygnału była bardzo wysoka, a opóźnienia wynosiły maksymalnie 6 ms. W przypadku klasycznego routera nie bylibyśmy w stanie osiągnąć porównywalnych rezultatów. Każdy kolejny wynik byłby gorszy od tego zarejestrowanego 1 metr od routera. W przypadku zdecentralizowanej sieci możemy liczyć na takie same wyniki w dowolnym miejscu. Dodatkowo w każdym z punktów testowych smartfon był w stanie połączyć się z siecią przy wykorzystaniu Wi-Fi 5 GHz, które oferuje wyższą przepustowość. Przełączając się na sieć 2,4 GHz byliśmy w stanie połączyć się z Deco X90 na tarasie oraz w garażu - około 20 metrów od najbliższego Deco.

TP-Link Deco X90 - iPerf 3

Sprawdziliśmy również, jak system Mesh TP-Link Deco X90 poradzi sobie podczas testów narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 263 MB, a Bandwidth 256 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do głównego Deco, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Po raz kolejny wyniki są bardzo zadowalające. W każdym punkcie pomiarowym rezultaty nie spadają poniżej 300 Mb/s. To świetne wartości.

TP-Link Deco X90 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy sprawdzić sieć popularnym programem SpeedTest służącym do testów prędkości internetu. Deco X90 testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10Mbps. Na początku zmierzyliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi. Podobnie, jak w przypadku testów siły sygnału, w każdym z punktów pomiarowych uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty.

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego z każdym z routerów Deco X90. Również w tym teście wyniki są bardzo zadowalające.

SpeedTest LAN - Dodatkowa jednostka konfigurowana jako repeater SpeedTest LAN - Główna jednostka konfigurowana jako router

TP-Link Deco X90 - Podsumowanie

Rezultaty przeprowadzonych przez nas prób jasno pokazały, że TP-Link Deco X90 to rewelacyjne rozwiązanie dla posiadaczy dużych domów jednorodzinnych, dwupiętrowych mieszkań lub niewielkich powierzchni biurowych. Testowany system Mesh Wi-Fi oferuje bezkompromisową wydajność, którą uzupełnia obecność dwóch portów LAN/WAN 2,5 Gbps oraz przemyślane oprogramowanie.

TP-Link Deco X90

Dzięki wbudowanym portom LAN/WAN możemy swobodnie podłączyć do internetu komputery stacjonarne w dowolnym miejscu - bez konieczności posiadania przewodowej sieci lokalnej.

Podczas testów doceniłem prostotę konfiguracji, atrakcyjny design, przemyślaną aplikację mobilną oraz oczywiście wydajność i stabilność tworzonej sieci LAN.

Czy TP-Link Deco X90 ma jakieś wady? Osobiście doszukałem się jedynie dwóch niedogodności - wysokiej ceny oraz braku portu USB, co niestety jest standardem w przypadku stacji bazowych Mesh W-Fi.

Podsumowując - jeżeli szukasz wydajnego systemu Mesh Wi-Fi, który pokryje zasięgiem spory dom, mieszkanie lub biuro oraz pozwoli na korzystanie z Internetu również w najbliższym otoczeniu budynku, to TP-Link Deco X90 jest rewelacyjną propozycją, która w pełni spełni Twoje oczekiwania.