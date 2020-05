TP-Link RE505X - test wydajnego repeatera z Wi-Fi 6 oraz złączem LAN

Testujemy najnowszy wzmacniacz sieci TP-Link RE505X. Urządzenie wyróżnia się topową specyfikacją techniczną i ciekawymi funkcjami dodatkowymi. Czym RE505X zaskoczył nas w testach? Tego i więcej o flagowym reapeaterze dowiesz się z naszej recenzji.

Sieć bezprzewodowa Wi-Fi to kluczowy element w każdym domu. Niestety wielu użytkowników na długie lata zapomina o swoim sprzęcie sieciowym. W pewnym momencie okazuje się, że sieć Wi-Fi jest wolna, przeciążona i nie spełnia wymagań domowników. W przypadku, gdy zaczniemy doszukiwać się źródła problemów szybko może okazać się, że jest nim niewystarczające pokrycie zasięgiem naszego domu, mieszkania lub ogrodu.

W takich sytuacjach pomocne są wzmacniacze sygnału, które szybko i skutecznie zwiększają pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Do redakcji PCWorld trafił właśnie topowy repeater firmy TP-Link RE505X, który wyróżnia się kompatybilnością z Wi-Fi 6 (802.11ax), obecnością autorskiego systemu OneMesh oraz trybem AP (Access Point). Całość świetnie współpracuje z aplikacją mobilną Tether, chmurą TP-Link Cloud, a na dodatek kompatybilna jest z dowolnym routerem - nawet takim nieposiadającym Wi-Fi 6.

Sprawdzamy, czy uniwersalny wzmacniacz z wyższej półki to dobre rozwiązanie pozwalające szybko i wygodnie zmodernizować domową sieć bezprzewodową.

TP-Link RE505X - Specyfikacja techniczna

Porty: 1 gigabitowy port Ethernet

Przyciski: WPS, Reset

Pobór mocy: do 10 W

Wymiary: 74,0 mm × 46 mm × 124,8 mm

Antena: 2 anteny zewnętrzne z regulacją

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz, Dual-Band

Prędkość transmisji: 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz

Czułość odbiornika: 5 GHz: 11a 6 Mb/s: -93dBm, 11a 54 Mb/s: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm

2,4 GHz: 11g 54 Mb/s: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm

EIRP CE: 2,4 GHz ≤ 20 dBm, 5 GHz ≤ 30 dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./wył. sieci bezprzewodowej, statystyki sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA-PSK2

Wymagania systemowe (do konfiguracji): Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MacOS, NetWare, UNIX lub Linux, Przeglądarki: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z wtyczką Java, urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS

Certyfikaty: FCC, RoHS

Gwarancja: 36 miesięcy

Cechą charakterystyczną testowanego wzmacniacza sygnału TP-Link RE505X jest obecność standardu Wi-Fi 6. Jest to nowa technologia - większość routerów pracuje w standardzie Wi-Fi 5, ale dzięki obecności najnowszego rozwiązania TP-Link RE505X to nowoczesne i przyszłościowe urządzenie. Ciekawostką jest również obecność portu LAN, który może zostać wykorzystany do doprowadzenia sygnału WAN. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wykorzystać TP-Link'a RE505X jako standardowy punkt dostępowy np. w pokoju hotelowym.

TP-Link RE505X - Cena

TP-Link RE505X jest zauważalnie droższy od podstawowych modeli takich, jak RE200, ale biorąc pod uwagę jego możliwości, cena urządzenia została bardzo rozsądnie skalkulowana. W Polskich sklepach TP-Link RE505X kosztuje nieco ponad 300 zł.

TP-Link RE505X - Zawartość zestawu

TP-Link RE505X dostarczany jest w niewielkim, estetycznym pudełku, które jednocześnie jest kompendium wiedzy na temat produktu. Na bocznych krawędziach oraz ściance tylnej producent umieścił kluczowe informacje oraz najważniejsze elementy specyfikacji technicznej. Miłym dodatkiem jest obecność kodu QR przekierowującego do Google Play oraz AppStore, skąd możemy pobrać aplikację TP-Link Tether ułatwiającą konfigurację repeatera.

W środku znajdziemy wzmacniacz sygnału TP-Link RE505X oraz krótką instrukcję szybkiej instalacji.

TP-Link RE505X - Wygląd

TP-Link RE505X wygląda nowocześnie i stylowo. Urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego. Front jest błyszczący oraz posiada wygrawerowane logo producenta. Przy prawej krawędzi znajdziemy cztery diody sygnalizacyjne: zasilania, zasięgu sieci macierzystej, zasięgu tworzonej sieci Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Na bocznych krawędziach producent zamontował dwie, duże, ruchome anteny.

Po ich rozsunięciu uzyskamy dostęp do przycisku funkcyjnego, guzika resetującego wzmacniacz do ustawień fabrycznych oraz gigabitowego portu RJ-45.

Górna krawędź urządzenia jest mocno ścięta, co wyróżnia wizualnie RE505X spośród innych repeaterów. Wszystkie krawędzie urządzenia posiadają wloty powietrza służące do chłodzenia podzespołów. Z tyłu urządzenia znajdziemy wbudowane gniazdko typu Europlug bez uziemienia. Dzięki temu rozwiązaniu TP-Link'a RE505X wykorzystamy w większości krajów europejskich. Nie zabrakło także naklejki, na której umieszczono nazwę domyślnie tworzonej sieci oraz adres do panelu administracyjnego.

TP-Link RE505X - Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja wzmacniacza sygnału TP-Link RE505X jest bardzo prosta i intuicyjna. Z poprawnym skonfigurowaniem urządzenia nie będą mieli problemu nawet mało zaawansowani technicznie użytkownicy.

Producent przygotował dla nas dwie drogi konfiguracji TP-Link'a RE505X - klasyczną z wykorzystaniem komputera oraz łączności Wi-Fi lub RJ-45 oraz za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją TP-Link Tether.

TP-Link RE505X - Konfiguracja za pomocą komputera

Jeżeli zdecydujemy się na konfigurację wzmacniacza za pomocą komputera, musimy podłączyć TP-Link'a RE505X do prądu i odczekać kilkadziesiąt sekund. Kolejnym krokiem jest podłączenie się do otwartej sieci TP-Link_Extender lub przewodowo za pomocą przewodu RJ-45 (niedołączony do zestawu). Po poprawnym podłączeniu się do wzmacniacza należy uruchomić przeglądarkę i wpisać adres tplinkrepeater.net. W kilku kolejnych krokach tworzymy hasło administratora, wybieramy sieć, której zasięg ma być rozszerzony oraz definiujemy nazwę sieci tworzonej przez nasz wzmacniacz.

Panel administracyjny RE505X jest podobny do tego znanego z wielu innych routerów TP-Link'a. Z poziomu przeglądarki możemy zarządzać repeaterem, sprawdzać podłączone do niego urządzenia, konfigurować system OneMesh, o którym więcej w dalszej części testu oraz aktualizować oprogramowanie. Miłym dodatkiem jest możliwość wyłączenia diód sygnalizacyjnych w godzinach nocnych.

TP-Link RE505X - Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego

Wzmacniacz możemy również wygodnie skonfigurować za pomocą urządzenia mobilnego z aplikacją Tether. W tym celu należy pobrać program z AppStore lub Google Play (można skorzystać z kodu QR umieszczonego na pudełku). Po uruchomieniu aplikacji wybieramy dodaj urządzenie > wzmacniacz sygnału i z poziomu ustawień telefonu łączymy się z siecią TP-Link_Extender. Kolejnym krokiem jest wybranie RE505X z listy dostępnych urządzeń, utworzenie hasła administratora oraz wybranie sieci, która ma być wzmacniana.

TP-Link RE505X - Asystent lokalizacji

Niezależnie od wybranego sposobu konfiguracji możemy skorzystać z asystenta lokalizacji. To niezwykle przydatne rozwiązanie, które pozwoli nam znaleźć idealne miejsce dla RE505X. Początkowo należy podłączyć wzmacniacz w okolicach połowy długości od routera i martwej strefy bez zasięgu. Przez 2 minuty repeater przeanalizuje moc sygnału oraz swoje położenie. W przypadku, gdy dioda sygnału nie zaświeci się na niebiesko powinniśmy przesunąć repeater nieco bliżej routera.

TP-Link RE505X - OneMesh

TP-Link RE505X kompatybilny jest z każdym routerem Wi-Fi, ale korzystając z routera głównego firmy TP-Link jesteśmy w stanie wykorzystać autorską technologię OneMesh. Pozwala ona na szybkie i łatwe utworzenie jednolitej sieci typu mesh przy wykorzystaniu kompatybilnego routera oraz RE505X. Co ważne w tym przypadku nie musimy wymieniać routera na nowy. Nawet kilkuletnie modele TP-Link są kompatybilne z OneMesh po aktualizacji oprogramowania układowego, a ich ilość stale się powiększa. OneMesh pozwala na utworzenie globalnej sieci Wi-Fi z jedną nazwą (SSID), która płynnie przełącza ruch pomiędzy routerem, a wzmacniaczem w zależności od mocy sygnału dochodzącego z obu źródeł. Zarządzanie systemem OneMesh odbywa się z poziomu aplikacji Tether.

TP-Link RE505X - Możliwości i testy praktyczne

Nasze testy TP-Link'a RE505X zaczęliśmy od sprawdzenia, jak wzmacniacz radzi sobie podczas typowych scenariuszy użycia. Na początku umieściliśmy RE505X około 10 metrów od routera. Dzięki temu zneutralizowaliśmy martwą strefę znajdującą się na piętrze domu jednorodzinnego. Wykorzystując RE505X mogliśmy korzystać z szybkiego i stabilnego łącza w skrajnych pokojach na piętrze. Dodatkowo na parterze zasięg sieci Wi-Fi 5 GHz powiększył się o dodatkowe 2 pomieszczenia.

W drugim scenariuszu użycia podłączyliśmy RE505X w kuchni około 7 metrów od routera. W tym przypadku repeater pokrywał swoim zasięgiem około 300 m2 ogródek. Chęć przełączenia się na szybszą sieć 5 Ghz powodowała, że zasięg był nieco słabszy, ale nadal znacznie mocniejszy, niż sieć 2,4 GHz tworzona przez router.

TP-Link RE505X przy wykorzystaniu wbudowanego gniazda RJ-45 może również pełnić funkcję punktu dostępowego. To świetne rozwiązanie sprawdzi się w hotelach oferujących otwarte sieci Wi-Fi oraz gniazda RJ-45 w pokojach. Zasięg sieci Wi-Fi w tym scenariuszu użycia pozytywnie zaskakuje i jest znacznie większy, niż w tanich routerach za 100-200 zł.

TP-Link RE505X - Testy syntetyczne

Podczas testów syntetycznych TP-Link Archer RE505X sprawdziliśmy prędkość przesyłu danych, przepustowość, a także zasięg i stabilność sieci pracujących w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Na potrzeby tych testów wyznaczyliśmy kilka punktów pomiaru, które znajdowały się odpowiednio: 1 metr od RE505X, 3 metry od RE505X z 3 ścianami po drodze, 5 metrów od RE505X z 3 ścianami po drodze, na piętrze bezpośrednio nad RE505X oraz na piętrze około 5 m od RE505X.

Poniżej wyniki dla sieci 2,4 GHz:

1 metr od RE505X - Pobieranie 33,3 Mbps; Wysyłanie 10,1 Mbps; Ping 13 ms; Utrata pakietów 0 %

3 metry od RE505X z 3 ścianami po drodze - Pobieranie 22,6 Mbps; Wysyłanie 10,1 Mbps; Ping 16 ms; Utrata pakietów 0 %

5 metrów od RE505X z 3 ścianami po drodze - Pobieranie 13,6 Mbps; Wysyłanie 9,6 Mbps; Ping 11 ms; Utrata pakietów 0 %

na piętrze bezpośrednio nad RE505X - Pobieranie 23,4 Mbps; Wysyłanie 9,66 Mbps; Ping17 ms; Utrata pakietów 0 %

na piętrze około 5 m od RE505X - Pobieranie 33,3 Mbps; Wysyłanie 10,1 Mbps; Ping 13 ms; Utrata pakietów 0 %

Od lewej: 1 metr od routera, 3 metry od routera z 3 ścianami po drodze, 5 metrów od routera z 3 ścianami po drodze

Od lewej: na piętrze bezpośrednio nad routera oraz na piętrze około 5 m od routera

W każdym z testowanych scenariuszy połączenie było stabilne i nie sprawiało żadnych problemów.

Poniżej wyniki dla sieci 5 GHz:

1 metr od RE50X - Pobieranie 144 Mbps; Wysyłanie 10,4 Mbps; Ping 11 ms; Utrata pakietów 0 %

3 metry od RE505X z 3 ścianami po drodze - Pobieranie 71,1 Mbps; Wysyłanie 10,3 Mbps; Ping 14 ms; Utrata pakietów 0 %

5 metrów od RE505X z 3 ścianami po drodze - Pobieranie 5,35 Mbps; Wysyłanie 3,08 Mbps; Ping 14 ms; Utrata pakietów 18 %

na piętrze bezpośrednio nad RE505X - Pobieranie 22,6 Mbps; Wysyłanie 5,92 Mbps; Ping 19 ms; Utrata pakietów 0 %

na piętrze około 5 m od RE505X - Pobieranie 2,82 Mbps; Wysyłanie 7,54 Mbps; Ping 13 ms; Utrata pakietów 0 %

Od lewej: 1 metr od routera, 3 metry od routera z 3 ścianami po drodze, 5 metrów od routera z 3 ścianami po drodze

Od lewej: na piętrze bezpośrednio nad routerem oraz na piętrze około 5 m od repeatera

Co ciekawe również w przypadku testów sieci 5 GHz w każdej z lokalizacji urządzenia testowe - telefon komórkowy (Apple iPhone 11 z Wi-Fi 6), oraz laptop z kartą Wi-Fi Intel 7265 nie miały problemu z połączeniem się z siecią. W lokalizacji znajdującej się 5 metrów od routera z kilkoma przeszkodami po drodze korzystanie z sieci było utrudnione.

Poniżej testy mocy sygnału dla sieci 2,4 GHz:

Od lewej: 1 metr od routera, 3 metry od routera z 3 ścianami po drodze, 5 metrów od routera z 3 ścianami po drodze

Od lewej: na piętrze bezpośrednio nad routerem oraz na piętrze około 5 m od repeatera

oraz 5 GHz:

Od lewej: 1 metr od routera, 3 metry od routera z 3 ścianami po drodze

Od lewej: 5 metrów od routera z 3 ścianami po drodze, na piętrze bezpośrednio nad routerem

W przypadku sieci 5 GHz w punkcie testowym znajdującym się około 5 metrów od repeatera na piętrze nie byliśmy w stanie sprawdzić mocy sygnału - był on już za słaby.

Ostatnim testem było sprawdzenie prędkości połączenia za pomocą gniazda RJ-45.

TP-Link RE505X - Podsumowanie

TP-Link RE505X określany jest przez producenta jako uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej w standardzie AX1500. Trudno nie zgodzić się z tym opisem. Testy pokazały, że RE505X to wysokiej klasy repeater, który jest w stanie sprostać stawianym mu zadaniom.

Podczas testów doceniliśmy bardzo mocny sygnał, zaskakująco dobre pokrycie zasięgiem sieci 5 GHz, kompatybilność z systemem OneMesh oraz intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika. Należy podkreślić również możliwość zamiany RE505X w klasyczny router dzięki wbudowanemu portowi Gigabit Ethernet. Jedyne do czego można się przyczepić to gruba konstrukcja, która jest konsekwencją umieszczenia wydajnych podzespołów z obsługą Wi-Fi 6.

Podsumowując TP-Link RE505X to jeden z najlepszych wzmacniaczy zasięgu, jakie znajdziemy w sklepach. Nawet jeżeli posiadamy w domu router z Wi-Fi 5 warto zainwestować w RE505X. Urządzenie to z pewnością posłuży przez wiele lat, a w międzyczasie standard Wi-Fi 6 stanie się popularny i łatwo dostępny.