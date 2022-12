TP-Link to producent urządzeń sieciowych, który nie wymaga specjalnej prezentacji. Od lat znajduje się w ścisłej czołówce firm dostarczających na rynek routery, anteny i inny sprzęt do łączności. Jak głosi napis reklamowy na opakowaniu, RE700X to "coś więcej niż tradycyjny wzmacniacz sygnału Wi-Fi". A co konkretnie? Przede wszystkim obsługuje najnowszy standard, czyli Wi-Fi 6, ma zapewniać stabilną sieć mesh oraz działać ze wszystkimi routerami. Ponadto umożliwia utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego, dając gigabitowej sieci przewodowej dostęp do funkcjonalności Wi-Fi.

Czy to prawda? Postanowiłem przekonać się o tym w praktyce, a o efektach moich działań przeczytasz w poniższej recenzji.

TP-Link RE700X - zawartość pudełka

Wzmacniacz sygnału RE700X sprzedawany jest w zwykłym, kartonowym pudełku, na którego froncie wymieniono wszystkie zalety urządzenia, zaś na odwrocie mamy poglądowy obrazek, ukazujący je w działaniu.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

W środku znajdziemy wzmacniacz sygnału w zabezpieczającej wyprasce oraz nieco niezbędnej "makulatury", czyli rozkładana instrukcja w języku angielskim, taka sama w formie książeczki i w kilku wersjach językowych, a także karteczka z informacjami o korzystaniu z oprogramowania open-source oraz obsługiwanymi częstotliwościami.

Fot.: H Tur/PC World

TP-Link RE700X - urządzenie

Wzmacniacz RE700X jest niewielki - gabarytowo można porównać go do bardzo dużego smartfona. Na przedniej części znajduje się logo producenta, a także cztery diody informujące kolejno o statusie zasilania urządzenia, zasięgu SMART, korzystaniu z pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Fot.: H Tur/PC World

Z boku mamy przycisk WPS, gniazdo Ethernet oraz przycisk resetujący RE700X do ustawień fabrycznych. Tylna część to oczywiście wtyczka zasilania. Ethernet jest bardzo praktycznym dodatkiem - zdarza się, że mamy komputer bez karty Wi-Fi w miejscu, gdzie nie ma jak umieścić kabli. Dzięki wzmacniaczowi rozwiązuje to skutecznie problem.

Fot.: H Tur/PC World

Pełna specyfikacja techniczna testowanego urządzenia prezentuje się następująco:

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz Prędkość transmisji 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz Czułość odbiornika 5GHz:

11a 6Mbps: -97dBm

11a 54Mbps: -78dBm

11ax HE20 MCS0:-97dBm

11ax HE20 MCS11:-66dBm

11ax HE40 MCS0:-94dBm

11ax HE40 MCS11:-63dBm

11ax HE80 MCS0:-91dBm

11ax HE80 MCS11:-61dBm

11ax HE160 MCS11:-59dBm

2,4GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ax HE20 MCS0: -96dBm

11ax HE20 MCS11: -65dBm

11ax HE40 MCS0: -93dBm

11ax HE40 MCS11: -63dBm Moc transmisji CE: 2,4GHz ≤16dBm, 5GHz ≤21dBm Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP, WPA, WPA2, WPA3 Funkcje transmisji bezprzewodowej Wł./wył. sieci bezprzewodowej, statystyki sieci bezprzewodowej

DFS (wymagana najnowsza wersja sprzętowa i oprogramowania)

Kontrola dostępu

Kontrola LED

Harmonogram zasilania

Zasięg Wi-Fi Wymiary (S X G X W) 78 x 36 x 149 mm Porty Ethernet 1 Gb Przyciski WPS, Reset Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

TP-Link RE700X - konfiguracja

Aby skorzystać z możliwości TP-Link RE700X, należy skorzystać albo z mobilnej aplikacji Tether, skonfigurować wzmacniacz poprzez przeglądarkę www lub sparować z routerem za pomocą przycisku WPS. Ja postawiłem na to pierwsze rozwiązanie. Aplikacja Tether jest darmowa i można znaleźć ją bez problemu w Google Play i AppStore. Jeśli nie chcesz szukać ręcznie, możesz zeskanować kod z instrukcji i od razu przejdziesz na stronę.

W celu użycia aplikacji i skorzystania z możliwości dawanych przez wzmacniacz niezbędne będzie stworzenie darmowego konta TP-Link ID. Zajmuje to dosłownie chwilę - podajesz swój adres e-mail i ustalasz hasło, a następnie potwierdzasz stworzenie konta za pomocą przesłanego na maila linku. Po tych czynnościach można podpiąć RE700X do gniazdka zasilania, a następnie dodać je do aplikacji. Podczas instalacji należy podać hasło do routera, aby sparować z nim wzmacniacz sygnału.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Co dalej? Ano można już odłączyć wzmacniacz i umieścić go tam, gdzie sygnał ma być wzmocniony. Producent zaleca, aby zrobić to dokładnie w połowie drogi pomiędzy routerem a miejscem, gdzie siła sygnału jest słaba. To ważne - nie powinno się dawać go tam, gdzie już zanika, ale jeszcze w miejscu, w którym łapie go bardzo dobrze. W pewnych sytuacjach może być to niewygodne, np. gdy taki "półmetek" wypada na klatce schodowej, gdzie nie mamy gniazdka zasilania.

TP-Link RE700X - technologie i korzyści

TP-Link RE700X pozwala na korzystanie z kilku nowatorskich technologii, które mają na celu zagwarantowanie stabilnego i mocnego sygnału Wi-Fi w miejscach, w których dotąd nie było to możliwe. Pierwsza to dwupasmowe WiFi 6. Wzmacniacz obsługuje oddzielne pasma WiFi 5 GHz (2402 Mb/s) i 2,4 GHz (574 Mb/s), co pozwala mu uzyskać wyższe prędkości i większą pojemność sieci. Ponadto automatycznie wybiera najszybszą ścieżkę połączenia z routerem i przeskakuje na najlepsze pasmo. Dzięki technologii 1024-QAM możliwa jest przepustowość większa o 25%. To obiecuje brak lagów podczas oglądania streamingów czy grania w gry online.

Druga warta uwagi rzecz to możliwość wykorzystania go jako punktu dostępowego. Daje to gigabitowej sieci przewodowej dostęp do funkcjonalności Wi-Fi, wysyłając silny sygnał we wszystkie strony. Dzięki beaformingowi sygnał ten ma formę promienia skierowane wprost do urządzenia odbiorczego, czyli laptopa lub smartfona. A gdy podepniemy RE700X do kabla Ethernetu, wówczas zmieniamy wzmacniacz sygnału w dwupasmowy punkt dostępowy z technologią 2×2 MIMO.

No i warto dodać, że mamy tu także OneMesh. Pozwala on na pokrycie siecią Wi-Fi całego terenu zasięgu - jeśli router także wspiera tą technologię. Jest to tzw. sieć bezszwowa, czyli urządzenie odbiorcze na całym terenie jej zasięgu nie widzi różnic, gdy przechodzi pomiędzy sygnałem płynącym z routera a zasilacza.

TP-Link RE700X – SpeedTest

Aby sprawdzić, jak zmienia siłę sygnały RE700X, użyłem dwóch aplikacji smartfonowych. Pierwsza to doskonale znany wszystkim SpeedTest, druga zaś to Wifi Analyzer. Oba zostały pobrane w najnowszych wersjach z Google Play.

Zacznę od pierwszego. Pomiaru dokonywałem 8 metrów od routera Orange FunBox 2, mając po drodze klatkę schodową i trzy ściany - w tym jedną nośną. Po prawej rezultat połączenia z siecią smartfona bez wzmacniacza, po lewej - gdy w połowie drogi (a nawet nieco dalej, ok. 5 m od routera) po prawej - wynik szybkości po podpięciu.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Czy jest różnica? Oczywiście - w pobieraniu kolosalna, a to wszak najważniejsze, gdy np. słuchamy sobie muzyki przy wykonywaniu obowiązków domowych. Nieco gorzej w przypadku wysyłania, tu różnica jest - mówiąc wprost - taka sobie, ale mimo wszystko odczuwalna.

A jak wzmacniacz RE700X oceni Wifi Analyzer? Tutaj testy wykonywane były tak samo, a więc po prostu pokażę ich rezultaty.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Jak jasno widać, wzmacniacz daje prawdziwego "kopa" sygnałowi i w miejscu, w którym go brakowało, staje się mocny i stabilny. I o to chodzi, prawda?

TP-Link RE700X – podsumowanie

TP-Link RE700X ma za zadanie skutecznie wzmacniać sygnał i robi to doskonale. Jego obsługa jest tak prosta, że poradzi sobie z nią nawet osoba, która jak dotąd nigdy nie miała do czynienia z tego typu urządzeniami. Może okazać się zbawiennym rozwiązaniem w każdym miejscu, w którym zanika sygnał sieci bezprzewodowej lub jest on słabszy. Szczególnie polecamy do większych domów, w biurowcach, placówkach edukacyjnych itp. Zakup tego wzmacniacza jest inwestycją w solidną sieć bezprzewodową w każdej sytuacji.