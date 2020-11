TP-Link Tapo C310 - test zewnętrznej kamerki do monitoringu z Wi-Fi

Tapo C310 to najnowsza kamerka do monitoringu zewnętrznego w ofercie TP-Link. Oferuje ona matrycę o rozdzielczość 3 MP, tryb nocny, wykrywanie ruchu z odległości 30 metrów oraz dwukierunkową transmisję audio-wideo. Czym TP-Link Tapo C310 zaskoczył nas podczas testów?

Tapo C310 to pierwsza zewnętrzna kamerka do monitoringu wyprodukowana przez TP-Link. Producent chwali się rewelacyjną specyfikacją techniczną oraz świetnym stosunkiem jakości do ceny. Za niespełna 250 zł otrzymujemy bowiem funkcjonalną kamerkę do monitoringu zewnętrznego wyposażoną w 3 MP matrycę, gniazdo na karty microSD wbudowany moduł Wi-Fi oraz w pełni wodoodporną konstrukcję (IP66).

TP-Link Tapo C310

Jak kamerka Tapo C310 wypadła w naszych testach? Czy nowe urządzenie jest równie ciekawą ofertą, jak obrotowa kamerka Tapo C200 (zapoznaj się z naszym testem), którą testowaliśmy rok temu? Tego i wielu ciekawych rzeczy o TP-Link Tapo C310 dowiesz się z poniższego testu.

TP-Link Tapo C310 - Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu: 1/2,7“

1/2,7“ Rozdzielczość: 3 Mp (2304 × 1296)

3 Mp (2304 × 1296) Soczewki: F/NO: 2.2

F/NO: 2.2 Ogniskowa: 3,89 mm

3,89 mm Tryb nagrywania w nocy: Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)

Dioda IR 850 nm (do 30 metrów) Kompresja wideo: H.264

H.264 Częstotliwość wyświetlania klatek: 15 kl./s

15 kl./s Transmisja strumieniowa wideo: 3 Mpx

3 Mpx Komunikacja dźwiękowa: Transmisja dwukierunkowa

Transmisja dwukierunkowa Wejście/wyjście audio: Mikrofon i głośnik

Mikrofon i głośnik Bezpieczeństwo transmisji: 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS Prędkości połączeń bezprzewodowych: 11 Mb/s (802.11b), 54 Mb/s (802.11g), 150 Mb/s (802.11n)

11 Mb/s (802.11b), 54 Mb/s (802.11g), 150 Mb/s (802.11n) Częstotliwość: 2,4 GHz

2,4 GHz Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK Porty: złącze zasilania, RJ-45

TP-Link Tapo C310 wyróżnia się obecnością 3 Mp sensora połączonego z diodą IR umożliwiającą nagrywanie nocne. Producent wyposażył Tapo C310 w głośnik oraz mikrofon. Dzięki tym elementom możliwa jest dwukierunkowa transmisja wideo i dźwięku. Oznacza to, że kamerka może służyć jako interkom.

TP-Link Tapo C310 - Cena

TP-Link Tapo C310 to nowy model, który właśnie wchodzi na rynek. Kamerka dopiero pojawia się w sklepach. Jej cena detaliczna wynosi około 250 zł. Patrząc na możliwości i jakość nagrań wideo nie jest to wygórowana kwota. Tapo C310 to w chwili obecnej jedna z najtańszych kamerek do monitoringu zewnętrznego z wbudowanym modułem Wi-Fi oraz trybem nocnym. Konkurencyjne modele od Xiaomi, Ubiquiti czy Imou są o conajmniej kilkadziesiąt złotych droższe.

TP-Link Tapo C310 - Zawartość zestawu

Kamerka TP-Link Tapo C310 dostarczana jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w biało-niebieskiej kolorystyce. Na pudełku znajdziemy kluczowe informacje o urządzeniu. Cieszy fakt, że producent nie zapomniał o kodzie QR, który pozwala w szybki i wygodny sposób pobrać aplikację Tapo z Google Play oraz App Store.

Opakowanie TP-Link Tapo C310

W środku znajdziemy:

Kamerę Tapo C310

Zasilacz

Szablon montażowy

Kotwy i wkręty

Wodoodporna uszczelka

Wodoodporne mocowania kabli

Instrukcja szybkiej instalacji

Zawartość zestawu

Przydatnym elementem całego zestawu jest szablon montażowy, który ułatwia montaż naścienny.

Szablon montażowy

Producent nie zapomniał również o kotwach i wkrętach. W opakowaniu znajdziemy również mocowania kabli odporne na warunki atmosferyczne.

Szablon montażowy, kotwy, wkręty, wodoodporna szczeka, wodoodporne mocowanie kabli

W zestawie zabrakło karty pamięci w formacie microSD, która jest niezbędna do działania kamery. To właśnie na niej zapisywane są materiały wideo oraz zdjęcia. Do testów wykorzystaliśmy 32 GB kartę pamięci, która pozwoli przechować kilka dni nagrań.

TP-Link Tapo C310 - Wygląd i jakość wykonania

Kamerkę Tapo C310 wykonano z wysokiej jakości plastiku. Producent zdecydował się na matowe tworzywa. Urządzenie posiada dwie zewnętrzne anteny Wi-Fi, które posiadają możliwość regulacji kata nachylenia. Front kamery skrywa obiektyw o rozdzielczości 3 MP i diody - IR oraz sygnalizującą status urządzenia. Co ważne konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, że obiektyw pozostaje czysty nawet po obfitych opadach deszczu.

TP-Link Tapo C310

TP-Link Tapo C310 to kamera przystosowana do montażu naściennego na elewacjach zewnętrznych. Wyposażono ją w okrągłą podstawę mocowaną na trzy śruby. Nie zabrakło również wycięcia pozwalającego na ukrycie kabla w podstawie. Kamera łączy się z podstawą za pomocą obrotowej głowicy, która umożliwia odpowiednie ustawienie obiektywu.

Gniazdo zasilania oraz RJ-45

TP-Link Tapo C310 - Konfiguracja

Tapo C310 to kamerka przygotowana do współpracy ze smartfonami i tabletami. Przed rozpoczęciem montażu i procesu konfiguracji warto pobrać aplikację Tapo z Google Play lub App Store. Kolejnym krokiem jest montaż kamery i podłączenie jej do zasilania. Opcjonalnie możemy podłączyć również internet z wykorzystaniem gniazda RJ-45. Na potrzeby testu wykorzystaliśmy jednak łączność Wi-Fi, a kamera znajdowała się w odległości około 10 metrów od routera.

TP-Link Tapo C310 podczas pracy w dzień

Po zamontowaniu kamery i podłączeniu jej do zasilania należy uruchomić aplikację Tapo, która przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji początkowej. Program poprosi o połączenie telefonu z siecią Wi-Fi stworzoną przez kamerkę. W kolejnym kroku należy podpiąć Tapo do właściwiej sieci Wi-Fi (obsługiwane są sieci pracujące na częstotliwości 2,4 GHz). Po połączeniu TP-Link Tapo C310 z nasza domową siecią Wi-Fi możemy nadać kamerce nazwę i ustawić jej lokalizację.

Proces konfiguracji

Pamiętaj, aby w kamerce umieścić kartę pamięci microSD. W tym celu potrzebny jest gwiazdkowy śrubokręt, którego nie znajdziemy w pudełku.

Cały proces konfiguracji jest niezwykle prosty. Zajmuje on zaledwie kilka minut i nie sprawia najmniejszych problemów. Poradzą sobie z nim nawet mniej zaawansowani użytkownicy.

TP-Link Tapo C310 - Jakość obrazu

TP-Link Tapo C310 oferuje 3 Mp sensor nagrywający w rozdzielczości 720p, 1080p lub 3 Mp przy zachowaniu 15 klatek na sekundę. Kamerkę testowaliśmy w listopadzie podczas mocno niesprzyjających warunków atmosferycznych. Mimo tego nie mogliśmy narzekać na jakość materiałów wideo oraz zdjęć.

Kamera bardzo dobrze radzi sobie zarówno w dzień, jak i w nocy. Po zmroku Tapo C310 automatycznie uruchamia tryb nocny, który działa zaskakująco dobrze. Widoczność wynosi ponad 30 metrów.

TP-Link Tapo C310 podczas pracy w nocy

Co ważne TP-Link Tapo C310 nie ma problemów z nagrywaniem o świcie. Kamera w odpowiednim momencie wyłącza diody IR i tryb nocny.

Poniżej zobaczysz zdjęcia wykonane kamerką TP-Link Tapo C310 w dzień i w nocy.

Zdjęcie z TP-Link Tapo C310 w dzień

Zdjęcie z TP-Link Tapo C310 w noc z noktowizorem

Dla porównania identyczne fotografie wykonane smartfonem - iPhone 11.

Zdjęcie ze smartfona w dzień

Zdjęcie ze smartfona w noc

Jak widać kąty widzenia są bardzo szerokie, a szczegółowość obrazu zadowalająca.

Nagraliśmy również kilka materiałów wideo, które pozwolą ocenić jakość kamerki podczas nagrywania w dzień, w nocy, o świcie i rano

Wszystkie nagrania przechowywane są lokalnie na karcie pamięci w formacie microSD o pojemności do 128 GB. Zgramy je na nasze urządzenie mobilne z wykorzystaniem aplikacji Tapo. Istnieje również możliwość wykonywania zdjęć z nagrań.

Pełnoekranowy podgląd z aplikacji

TP-Link Tapo C310 - Aplikacja mobilna, funkcje dodatkowe

Kamerką TP-Link Tapo C310 zarządzamy z poziomu aplikacji Tapo. Program jest intuicyjnym, a jednocześnie oferuje mnóstwo funkcji.

Interfejs aplikacji

Aplikacja domyślnie uruchamia się w trybie podglądu. Z tego miejsca możemy obserwować łącznie aż 32 kamery podłączone do naszego konta TP-Link. Z poziomu pulpitu głównego możemy wykorzystać kamerkę Tapo C310 jako interkom. Po uruchomieniu trybu Mów możemy wydawać komunikaty. Istnieje również tryb rozmowy, który pozwoli na komunikację np. z kurierem.

Tapo C310 oferuje również tryb prywatności pozwalający na chwilowe zatrzymanie nagrywania wideo.

Kamera posiada doskonale działającą funkcję wykrywania ruchu. Możemy ustawić jeden z trzech poziomów czułości. O każdorazowym wykryciu ruchu zostaniemy poinformowani powiadomieniem typu Push na naszym urządzeniu mobilnym.

Powiadomienie o wykryciu ruchu

Istnieje również opcja uruchomienia alarmu dźwiękowego wydawanego z kamerki po wykryciu ruchu. Co ważne wykrywanie ruchu nie reaguje na krople deszczu i niewielkie liście spadające w pobliżu Tapo C310.

W ustawieniach aplikacji Tapo znajdziemy kolejne przydatne funkcje. Oferuje ona możliwość odwracania obrazu wideo oraz wyłączenia diody sygnalizacyjnej. Z poziomu ustawień sprawdzimy również stan karty pamięci i poziom jej zapełnienia.

Tapo C310 posiada kilka trybów nagrywania. Kamera rejestruje obraz 24h/7 oraz nanosi na oś czasu każdorazowe wykrycie ruchu. Istnieje również możliwość ustawienia harmonogramu nagrywania. Pozwala on na nagrywanie ciągłe w wybranych godzinach, nagrywanie jedynie po wykryciu ruchu oraz wstrzymanie nagrywania w danych godzinach.

TP-Link Tapo C310 - Podsumowanie

TP-Link Tapo C310 to świetna kamerka do monitoringu zewnętrznego oferowana w bardzo atrakcyjnej cenie. Na pozytywną ocenę wpływa nie tylko jakość rejestrowanych materiałów, ale również mnogość funkcji dodatkowych oraz przemyślana aplikacja Tapo.

TP-Link Tapo C310

Podczas testów doceniłem jakość nagrań w dzień oraz w nocy, przemyślaną aplikację Tapo, stabilne połączenie z siecią Wi-Fi oraz opcję interkomu. Nie spodobała mi się jedynie zaślepka gniazda na karty microSD. Do jej demontażu potrzebujemy gwiazdkowego śrubokręta.

Podsumowując Tapo C310 to jedna z najlepszych tanich kamerek do monitoringu zewnętrznego. Najnowszy produkt TP-Linka to urządzenie warte polecenia.