Szybki i inteligentny powerbank o mocy 20000 mAh

Powerbank TRUST Primo ultra fast 20000 mAh to lekkie i kompaktowe urządzenie, które bez problemu zabierzecie ze sobą w drogę. Sprzęt może pochwalić się także atrakcyjnym designem i solidnym wykonaniem. TRUST Primo ultra fast 20000 mAh jest przede wszystkim bardzo wydajny i zapewni ci dodatkowe 92 godziny pracy smartfona lub 23 godziny użytkowania tabletu. Jak sama nazwa wskazuje, TRUST ultra fast zapewnia szybkie ładowanie naszych sprzętów, co jest możliwe przy zastosowaniu dołączonego do urządzenia kabla micro-USB lub portu USB-C. Tu dochodzimy do jednej, z dwóch cech wyróżniających powerbank, bowiem daje ona nam możliwość ładowania nawet trzech urządzeń jednocześnie, a to dzięki aż dwóm portom USB-A i pojedynczemu portowi USB-C.

Kolejnym dużym plusem powerbanku jest jego inteligencja, ponieważ automatycznie dobiera on maksymalną moc odpowiednią do ładowania danych urządzeń, oferując nawet 15W mocy dla portu USB-C. Oczywiście nie zapomniano także o diodach LED wskazujących poziom naładowania sprzętu, co pomoże uniknąć niespodzianek.