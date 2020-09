Tak wiele za tak niewiele - Test najnowszego ASUS ZenBook 14 UX425JA

Do redakcji przyjechał najnowszy model ZenBooka z 14 calową matrycą, procesorem Ice Lake, 16 GB RAMu i szybkim dyskiem NVMe. To jedna z najlepszych konstrukcji ultra mobilnych, którą testowałem. ZenBook 14 UX425JA zaskakuje w każdym możliwym aspekcie.

Trudno w to uwierzyć, ale komputery z rodziny ZenBook są obecne na rynku już od dziewięciu lat. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem oryginalny model, który trafił do naszego kraju na początku 2012 roku. Najnowszy ZenBook, który własnie przyjechał do redakcji jest nie mnie intrygujący.

ASUS ZenBook 14 UX425JA

ASUS od lat kontynuuje produkcję świetnie wykonanych ultra przenośnych komputerów klasy premium, które pozytywnie zaskakują nie tylko wyglądem i wydajnością ale także dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy testowałem dwa modele ZenBooka z 14 calową matrycą - UX433F oraz UX434F z wyświetlaczem dotykowym zamiast gładzika. Teraz do testów otrzymałem najnowszy model UX425JA, który jest równie charakterystyczny, co jego poprzednicy.

Jak poradził sobie w naszych testach najnowszy ZenBook 14 UX425JA w topowej konfiguracji sprzętowej? Tego i wielu istotnych informacji dowiesz się już za chwilę.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache)

Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz)

16 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 1024 GB

1024 GB Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Matowy, LED, EWV Przekątna ekranu: 14,0 cali

14,0 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel Iris Plus Graphics

Intel Iris Plus Graphics Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Pamięć współdzielona Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo Harman/Kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa, Kamera na podczerwień, Obsługa Windows Hello

Wbudowane głośniki stereo Harman/Kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa, Kamera na podczerwień, Obsługa Windows Hello Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 4-komorowa, 4347 mAh

4-komorowa, 4347 mAh Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB

Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Wysokość: 15,7 mm

15,7 mm Szerokość: 319 mm

319 mm Głębokość: 208 mm

208 mm Waga: 1,18 kg (z baterią)

1,18 kg (z baterią) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Do testów otrzymaliśmy topową konfigurację ASUSa ZenBook 14 UX425JA. Obejmuje ona procesor Intel Core i7-1065G7, 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej oraz 1 TB dysk SSD NVMe. Podzespoły te powodują, że ZenBook 14 mimo niepozornych rozmiarów spokojnie może stać się naszym jedynym komputerem.

Warto zauważyć, że komputer posiada dwa złącza Thunderbolt 3 oraz kamerę na podczerwień. Brakuje gniazda słuchawkowego Jack, ale wbrew początkowym obawom jego usunięcie było bardzo dobrą decyzją. Dlaczego? Tego dowiesz się za chwilę.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Cena

Na samym początku tekstu napisałem, że ZenBooki zawsze słynęły z dobrej relacji jakości do ceny. Wraz z upływem lat nic się nie zmieniło. Testowany przez nas egzemplarz został wyceniony na 5499 zł, a mówimy o komputerze z topowym procesorem, najnowszymi standardami łączności, świetnym ekranem, rewelacyjną obudową oraz 1 TB dyskiem SSD. Na rynku znajdziemy także znacznie tańsze konfiguracje. Szczególnie polecam zainteresować się modelem z procesorem Intel Core i5-1035G1, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB dyskiem SSD. Został on wyceniony na 4499 zł. Bazowy ZenBook 14 UX425JA kosztuje 3999 zł.

Patrząc na konkurencyjne konstrukcje szybko dojdziemy do wniosku, że to świetna propozycja. Na rynku ciężko znaleźć realnego konkurenta dla ZenBook'a, a potencjalni rywale tacy, jak Huawei Matebook X Pro 2020 są zauważalnie drożsi.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Zawartość zestawu zaskakuje

ASUS ZenBook 14 UX425JA dostarczany jest w niewielkim i bardzo eleganckim opakowaniu, które zdradza, że obcujemy z flagowym produktem. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukaże się komputer podniesiony na specjalnym wysięgniku, który swoją konstrukcją przypomina zawias ErgoLift. O nim dowiesz się więcej za chwilę.

Zestaw sprzedażowy ASUS ZenBook 14 UX425JA

W górnej części opakowania schowano charakterystyczny dla serii ZenBook dopasowany pokrowiec przypominający kopertę. To świetny gadżet, który pozwoli zaoszczędzić nam kilkadziesiąt złotych.

Oprócz niego w zestawie znajdziemy kompaktowy, 65 W zasilacz ze złączem USB Typu C. Szkoda, że producent zdecydował się na zamocowanie przewodu na stałe. Wolałbym otrzymać zasilacz oraz kable USB Typu C do USB Typu C. W pudełku znalazło się również miejsce dla przejściówki z USB Typu A na RJ-45 oraz z USB Typu C na Jack.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - A gdzie się podziało gniazdo słuchawkowe Jack?

Tak dobrze przeczytaliście. ZenBook 14 UX425JA nie posiada wbudowanego złącza słuchawkowego Jack, a producent w zestawie dołącza przejściówkę z wbudowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym DAC.

Wbrew pozorom jest to świetne rozwiązanie. Jeżeli masz nowoczesnego smartfona prawdopodobnie on także nie posiada on gniazda słuchawkowego Jack, a jedynie USB Typu C. Dzięki dołączonej do zestawu przejściówce podłączysz swoje ulubione słuchawki nie tylko do ZenBooka, ale i smartfona lub dowolnego innego urządzenia z USB Typu C. Jakby tego było mało wbudowany przetwornik DAC powoduje, że jakość dźwięk przebija wszystkie konkurencyjne laptopy. Po podłączeniu wysokiej klasy słuchawek na nowo odkryłem brzmienie swoich ulubionych utworów zarówno na ZenBooku jak i smartfonie.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Wygląd i jakość wykonania

Biorąc do ręki najnowszego ZenBooka UX425JA od razu wiadomo, że to urządzenie z najwyższej półki, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy związane z wyglądem i jakością wykonania. Dodatkowo producent uczy się na błędach i obudowa UX425JA nie palcuje się tak bardzo, jak w poprzednich modelach.

Do testów otrzymaliśmy szara wersję kolorystyczną. W sklepach znajdziecie również biały model. Zenbook 14 UX425JA posiada obudowę wykonaną ze szczotkowanego aluminium. Klapa matrycy została pokryta kolistym wzorem rozchodzącym się od logo producenta, które zostało umieszczone przy prawej krawędzi.

Logo na klapie z charakterystycznym wzorem

Dekor w połączeniu ze szlifowanymi rogami powoduje, że ZenBook 14 wygląda elegancko i wyróżnia się spośród konkurencyjnych laptopów, a jednocześnie nie jest zbytnio krzykliwy.

Szlifowane krawędzie na klapie matrycy

Na tylnej krawędzi znajdziemy subtelny napis ZENBOOK SERIES, wloty powietrza oraz dodatkowe stopki antypoślizgowe.

Otwory wentylacyjne

Na spodzie laptopa znajdziemy cztery stopki, głośniki Harman/Kardon oraz kolejne otwory wentylacyjne.

Po otwarciu naszym oczom ukaże się 14 calowa matryca z minimalnymi ramkami. Nad ekranem umieszczono kamerę 3D IR a pod ekranem znajdziemy napis ASUS ZenBook.

Nieco niżej umieszczono podświetlana klawiaturę. Pod nią znajdziemy pokaźnych rozmiarów gładzik z NumberPadem oraz logotyp Harman/Kardon.

Klawiatura ASUS ZenBook 14 UX425JA

Komputer waży nieco poniżej 1,2 kg i jest świetnie wykonany. Aluminiowa obudowa powoduje, że pulpit roboczy nie ugina się, a całość sprawia bardzo solidne wrażenie.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Wyświetlacz

ASUS wyposażył ZenBooka 14 w 14 calowy wyświetlacz EWV LCD. Co ważne jest to matryca o matowej powierzchni, która idealnie pasuje do charakteru komputera. ZenBook UX425JA to ultra przenośny komputer, a jasny, matowy wyświetlacz pozwala pracować niemalże w każdych warunkach.

Matowa matryca

W zależności od konfiguracji otrzymamy matrycę 1 W jasności 400 nitów lub klasyczny panel o jasności maksymalnej 300 nitów.

Do wyświetlacza 1 W, który znalazł się w testowanym modelu nie mamy najmniejszych zastrzeżeń. Kąty widzenia, odwzorowanie kolorów oraz jasność maksymalna i minimalna są bardzo dobre. Nie ma problemów z ulotami światła lub nierównomiernym podświetleniem. Co ważne matowa matryca nie przeszkadza podczas konsumpcji multimediów. ZenBook 14 UX425JA to wysoce uniwersalna konstrukcja.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Klawiatura i gładzik

ZenBook 14 UX425JA posiada pełnowymiarową klawiaturę z wbudowanym podświetleniem w kolorze biały. Charakteryzuje się ona kwadratowymi klawiszami i nieco zmniejszonymi przyciskami funkcyjnymi. ZenBook 14 posiada jedną z wygodniejszych klawiatur z jakich ostatnimi czasy korzystałem. Niektórym użytkownikom może nie pasować obecność przycisków Page Up Page Down obok Entera i Shifta. Sam kilkukrotnie trafiłem nie w ten klawisz, ale wystarczyło zaledwie kilka godzin, aby przyzwyczaić się do układu klawiatury w ZenBooku UX425JA.

Pod ekranem znajdziemy sporych rozmiarów gładzik. UX425JA podobnie, jak inne aktualne modele ZenBooka posiada charakterystyczny NumberPad. Po przytrzymaniu specjalnego przycisku touchpad zamienia się w klawiaturę numeryczną. To bardzo przydatne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników pracujących w arkuszach kalkulacyjnych.

Gładzik z uruchomionym NumberPad

Do samego touchpada nie mam żadnych zastrzeżeń. Działa precyzyjnie i nie ma problemów z odczytywaniem gestów systemu Windows 10. Oczywiście ZenBook 14 UX425JA obsługuje precyzyjne sterowniki.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Zabezpieczenia biometryczne

ASUS ZenBook UX425JA nie posiada wbudowanego czytnika linii papilarnych, ale spokojnie - producent nie zapomniał o uwierzytelnianiu biometrycznym. Zamiast czytnika otrzymujemy kamerę 3D na podczerwień która jest kompatybilna z Windows Hello. Rozwiązanie to skanuje twarz użytkownika w ułamku sekundy i umożliwia wygodny dostęp do Windowsa. System jest precyzyjny i nie ma problemów ze skanowaniem twarzy w okularach lub słuchawkach nausznych.

Kamera 3D IR

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Porty

ZenBook 14 UX425JA nie posiada gniazda słuchawkowego Jack, ale w zamian otrzymujemy dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 3 (oba z funkcją ładowania), USB 3.2 Gen 1 Typu A, pełnowymiarowe HDMI 2.0 oraz czytnik kart pamięci microSD. Nie zabrakło także diody sygnalizującej status pracy urządzenia oraz poziomu naładowania baterii.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Rewelacyjne głośniki, kamera i udany system mikrofonów

ASUS chwali się że ZenBook 14 UX425JA posiada głośniki sygnowane logo Harman/Kardon. Jestem w stanie wierzyć, że inżynierowie z Harmana pracowali nad głośnikami ZenBooka 14. Jakość dźwięku i odwzorowania niskich i wysokich tonów jest bardzo dobra. Nie spodziewałem się tak dobrych głośników w ultra przenośnym laptopie. Narzekać można jedynie na nie najwyższą głośność maksymalną oraz umiejscowienie głośników, które sprzyja ich zasłanianiu.

Głośniki

Całość uzupełnia kamerka internetowa w rozdzielczości 720p, która jest znacznie lepsza, niż w poprzednich modelach. Jakość obrazu z pewnością zadowoli wszystkich uczestników wideokonferencji. Nie będą mieli oni również problemu ze zrozumieniem posiadacza ZenBooka UX425JA. System mikrofonów działa bez najmniejszych zastrzeżeń i rejestruje czysty głos bez zbędnego hałasu. ZenBook 14 UX425JA posiada również diodę LED, która informuje użytkownika o uruchomionej kamerce.

Przykładowa fotografa

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Topowa wydajność w ultra cienkim wydaniu

W kompaktowej obudowie ZenBooka 14 UX425JA zamknięto najwydajniejsze podzespoły. Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor Intel Core i7-1065G7 z kartą graficzna Iris Plus Graphics. Konfigurację uzupełnia 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X o taktowaniu 3200 Mhz oraz 1 TB nośnik SSD NVMe korzystający z PCIe 3.0 x2.

Nietrudno domyślić się, że ZenBook 14 UX425JA działa rewelacyjnie. Podczas normalnego użytkowania z otwartymi kilkudziesięcioma kartami w przeglądarce, pakietem biurowym i kilkoma dodatkowymi aplikacjami, jak Spotify czy Messenger komputer działa niesamowicie szybko. Nie ma również najmniejszego problemu ze składaniem filmów w 4K czy obróbką zdjęć. W tym celu przyda się jednak zewnętrzny monitor o większej powierzchni.

Zrzut z programu HWiNFO

ZenBook 14 UX425JA został wyposażony w charakterystyczny zawias ErgoLift. Podnosi on jednostkę centralną o 3 stopnie względem podłoża. Rozwiązanie to ma poprawić ergonomię użytkowania oraz zwiększyć wydajność układu chłodzenia poprzez ułatwienie dopływu powietrza. W praktyce lekko pochylona w kierunku użytkownika klawiatura znacząco ułatwia pracę, a podniesienie jednostki centralnej ułatwia dopływ powietrza. Dzięki zawiasowi ErgoLift ZenBook 14 jest bardzo cichym i chłodnym laptopem. Podczas mniej wymagających zadań komputer pozostaje praktycznie niesłyszalny. Wentylatory uruchamiają się dopiero podczas wykonywania bardziej zaawansowanych czynności lub grania w gry

Wydajność ZenBooka 14 UX425JA przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 830

Geekbench 5: Single - 1319; Multi - 4151

Geekbench 4: Single - 5685; Multi - 18002

PCMark 10 - 4302

Cinebench R20 - 1341

Sprawdziliśmy również jak radzi sobie wbudowany dysk SSD 1 TB NVMe Intel SSDPEKNW010T8 korzystający z interfejsu PCIe 3.0 x4.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 1923,78 MB/s, a zapis 1738,31 MB/s.

Wyniki testów syntetycznych

Procesor Intel Core i7-1065G7 z Iris Plus Graphics i 16 GB pamięci operacyjnej sprawiają, że ZenBook 14 UX425JA to jeden z najwydajniejszych ultra przenośnych komputerów na rynku.

Układ Intel Core i7-1065G7 Ice Lake jest nieco wydajniejszy do swojego odpowiednika z rodziny Comet Lake - Core i7-10510U. Największa różnica widoczna jest w obliczeniach graficznych. Iris Plus Graphics z Core i7-1065G7 zostawia w tyle słabszy układ UHD 620.

ASUS ZenBook 14 UX425JA - MyASUS to Twój pomocnik

ASUS ZenBook 14 UX425JA dostarczany jest z systemem operacyjnym Windows 10. W zależności od konfiguracji będzie to Windows 10 Home lub Pro. Całość uzupełnia niezwykle przydatna aplikacja MyASUS. Program ten ma wiele funkcji. Główne z nich to:

monitorowanie statusu gwarancji

sprawdzanie aktualności sterowników

zarządzanie ustawieniami komputera - np. charakterystyką pracy wentylatorów

łączenie ZenBooka z telefonem komórkowym

Aplikacja MyASUS

Najciekawiej wygląda możliwość połączenia naszego telefonu komórkowego z iOS lub Android z komputerem. W tym celu należy zainstalować aplikację Link to MyASUS z Google Play lub AppStore. Po poprawnym skonfigurowaniu możemy przysłać pliki pomiędzy urządzeniami, a także udostępniać ekran smartfona na komputerze lub komputera na smartfonie.

Udostępnianie ekranu z iPhone w MyASUS

ASUS ZenBook 14 UX425JA - Bateria jakiej daleko szukać

Czym byłby ultra przenośny komputer bez wydajnej baterii? Inżynierowie wiedzą, że nikt nie lubi nerwowych poszukiwań gniazdka w celu szybkiego podładowania laptopa. Podczas moich testów przy normalnej pracy biurowej ASUS ZenBook 14 UX425JA bez problemu wytrzymywał co najmniej 8 godzin. Po podłączeniu do monitora 4K i przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych czynności - obróbka zdjęć, więcej programów w tle komputer rozładowywał się po około 5 godzinach. Podczas odtwarzania filmów ZenBook 14 wytrzyma grubo ponad 10 godzin.

W zestawie znajdziemy szybką, 65 W ładowarkę, która pozwoli sprawnie naładować komputer od 0 do 100 procent w czasie poniżej dwóch godzin.

Zasilacz o mocy 65 W

ZenBook 14 to jedna z najlepszych konstrukcji na rynku

Po testach kolejnego już ZenBooka po raz kolejny dochodzę do wniosku, że komputery te praktycznie nie mają wad. Najnowszy UX425JA to świetny laptop, który wydajnością zaskoczy nie jednego znacznie większego notebooka do zastosowań profesjonalnych. Dodatkowo komputer jest rewelacyjnie wykonany, a producent dba o szczegóły. Bardzo cieszy pokrowiec szyty na miarę oraz przejściówka z USB Typu C na Jack 3,5 mm z wbudowanym DAC.

Klapa matrycy ASUS ZenBook UX425JA

Podczas testów ASUSa ZenBook 14 UX425JA doceniłem jakość wykonania, design, ogólne dopracowanie konstrukcji, porty wejścia/wyjścia oraz dobrą baterię. Nie spodobał mi się zasilacz ze zintegrowanym przewodem. Zamiast niego wolałbym dwuczęściowy zestaw z kablem USB Typu C do USB Typu C.

Podsumowując ZenBook 14 UX425JA to jeden z najlepszych laptopów na rynku. Dodatkowo komputer ten jest niezwykle atrakcyjnie wykonany. Jeżeli szukasz wydajnego, 14 calowego laptopa zdecydowanie warto rozważyć ZenBooka 14 UX425JA.