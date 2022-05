Tani wzmacniacz sygnału z Wi-Fi 6 - test Tenda A27

Testujemy szybki extender (AX1800) obsługujący sieć bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6.

Wzmacniacze sygnału Wi-Fi nie są żadną nowością na rynku. Stanowią bowiem idealne rozwiązanie, zwłaszcza gdy posiadamy większe mieszkanie czy dom jednorodzinny. Jak już nie raz wykazywaliśmy w naszych testach urządzeń sieciowych, jakość połączenia jest mocno zależna zarówno od mocy naszego routera, jak i rodzaju oraz ilości przeszkód (np. ścian w mieszkaniu). Właściwe rozmieszczenie jednego czy kilku wzmacniaczy może poprawić jakość sygnału, a dzięki temu zapewnić wysoką i stabilną prędkość połączenia w całym naszym domostwie.

Obecnie na rynku sprzedawane są wzmacniacze sygnału Wi-Fi, które działają jednocześnie w dwóch pasmach częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz) i mają duże prędkości połączenia. Przykładem jest Tenda A27 (AX1800), który obsługuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax). Urządzenie jest w stanie zapewnić prędkość połączenia do 574 Mb/s dla częstotliwości 2,4 GHz i do 1201 Mb/s dla pasma 5 GHz. Jak zatem w testach wypadnie jeden z tańszych extenderów Wi-Fi 6 dostępnych na rynku?

Tenda A27 - urządzenie

Wzmacniacz sygnału dotarł do mnie w kompaktowym, czarno-pomarańczowym kartonie. Poza zdjęciem produktu, producent umieścił na opakowaniu wszystkie kluczowe cechy i specyfikację techniczną urządzenia. Model A27 objęty jest 3-letnią gwarancją producenta. W środku, poza samym extenderem znajdziemy jedynie instrukcje szybkiej instalacji. Ta została przygotowana aż w 15 językach, w tym po polsku.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Obudowa wzmacniacza sygnału Tenda A27 została wykonana w całości z białego plastiku, z licznymi perforacjami na bocznych ściankach i dwiema zewnętrznymi antenami. Urządzenie ma wymiary 72 mm × 47,5 mm × 121 mm (szerokość x długość x wysokość).

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Warto wspomnieć o dużych antenach zewnętrznych o długość 140 mm, które nie są demontowane, za to można je obracać o 180 stopni. Ma to na celu poprawę jakości sygnału, lecz niestety zwiększa rozmiar całego urządzenia - może to blokować pobliskie gniazdka elektryczne. Po prawej stronie wzmacniacza znajdziemy gigabitowy port LAN (RJ-45), który umożliwia wykorzystanie wzmacniacza sygnału do połączenia z siecią przewodową i pracy w trybie punktu dostępowego. Obok znajduje się przycisk WPS i ukryty Reset.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Przód wzmacniacza ma błyszczącą powierzchnię i oprócz nazwy producenta znajduję się tutaj wskaźnik pracy urządzenia w postaci pojedynczej wielokorowej diody LED. Jak większość extenderów, również i ten podłączamy bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Z tyłu nad wtyczką została umieszczona naklejka z modelem urządzenia, numerem seryjnym, adresem MAC oraz domyślną nazwą sieci bezprzewodowej (SSID), umożliwiającą dostęp do ustawień.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Specyfikacja Tenda A27

Gniazda 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Typ anteny 2 x 5dBi dual-band antena Przycisk 1 x WPS Button, 1 x Reset Button Wskaźnik ledowy 1 x Signal LED Zasilacz 12V1A, wbudowany Pobór energii 11W (maksymalny) Wymiar 123*72*47.5mm (L x W x H) Standard bezprzewodowy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Częstotliwość 5 GHz(11ax), 2.4 GHz Szybkość przesyłania danych 5GHz: Up to 1201Mbps, 2.4GHz: Up to 574Mbps Moc transmisji <20dBm Tryby bezprzewodowe Repeater Mode,Access Point Mode Ochrona bezprzewodowa Mix WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3, WPA algorithm: TKIP Gwarancja 36 miesięcy

Tenda A27 - konfiguracja

Instalacja wzmacniacza sygnału Tenda A27 jest banalnie łatwa. Do wstępnej konfiguracji Tenda zaleca podłączenie wzmacniacza do gniazdka sieciowego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się router. W ten sposób mamy gwarancję silnego połączenia bezprzewodowego między urządzeniami podczas początkowej sesji parowania.

Tej można dokonać na dwa sposoby, pierwszy - łatwiejszy - to wykorzystanie przycisku WPS. Oczywiście gdy posiadany przez nas router obsługuje taką możliwość połączenia. Cały proces ogranicza się do kliknięcia przycisków parowania na obu urządzeniach (WPS). My skupiliśmy się jednak na odrobinę trudniejszym - ale zapewniającym większą kontrolę - sposobie.

W tym celu łączymy się za pomocą Wi-Fi z domyślną siecią bezprzewodową wzmacniacza - Tenda_EXT. Automatycznie w naszej przeglądarce powinien zostać uruchomiony interfejs konfiguracyjny urządzenia. Gdyby ten jednak się nie pojawił, możemy go sami wywołać, wpisując adres re.tenda.cn. Domyślnie ustawiony jest język polski. By przejść dalej, klikamy w przycisk Rozpocznij teraz. Zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła dostępu do panelu administracyjnego urządzenia. Ustalamy silne hasło i przechodzimy dalej.

Kolejnym etapem jest wybór trybu pracy urządzenia. Dostępne są dwie opcje

Wzmacniacz sygnału - wybieramy, z którą siecią bezprzewodową chcemy się połączyć, by rozszerzyć jej zasięg.

- wybieramy, z którą siecią bezprzewodową chcemy się połączyć, by rozszerzyć jej zasięg. Punkt dostępowy - Tenda A27 działa w trybie AP, tworząc sieć Wi-Fi z udostępnionego przewodem RJ45 łącza.

Po wybraniu odpowiedniego tryby przechodzimy dalej. Gdy zdecydowaliśmy się na połączenie bezprzewodowe, zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła do naszej sieci, którego będziemy również używać do łączenia się z Tenda A27. Urządzenie, domyślnie kopiuje SSID gospodarza. Od nas zależy, czy chcemy, by wszystkie nasze sieci bezprzewodowe nosiły tę samą nazwę, czy dodamy do nich prefiksy umożliwiające łatwiejszą identyfikację.

Na kolejnej planszy otrzymamy prostą informację, jak rozpoznać, czy urządzenie będzie pracowało prawidłowo (zapalona niebieska dioda). Klikamy przycisk wzmocnij, który zapisuje wszystkie ustawienia i resetuje urządzenie. Po około minucie urządzenie będzie w pełni gotowe do pracy i możemy je przenieść do innego pomieszczenia. Pamiętajcie tylko, że jeżeli w innym pokoju, czy na piętrze, wcześniej występowały problemy z zasięgiem, extender umieszczamy mniej więcej w połowie “drogi”. Pozwoli to na złapanie odpowiedniej jakości sygnału z routera i bezproblemowe jego rozesłanie dalej.

Cały proces konfiguracji został zademonstrowany na poniższym filmie:

Tenda A27 – testy

Testy przeprowadzane były w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Warto też wspomnieć, że w obrębie miejsca wykonywania testów było dostępnych aż 19 sieci Wi-Fi, więc było dość tłoczno. Wszystkie testy zostały przeprowadzone 3-krotnie, a wyniki prezentowane na wykresach są wartościami uśrednionymi.

Po skonfigurowaniu wzmacniacza sygnału przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi oraz testów prędkości połączenia z Internetem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy trzy punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Tenda A27 (w tym samym pomieszczeniu);

(w tym samym pomieszczeniu); 5 metrów od Tenda A27 ( z 2 ścianami po drodze);

( z 2 ścianami po drodze); 10 metrów od Tenda A27 (klatka schodowa z 3 ścianami po drodze, w tym jedna ściana nośna);

Dodatkowo postanowiliśmy sprawdzić, jak urządzenie poradzi sobie z siłą sygnału i prędkością sieci, gdy oddalimy je od routera. W tym celu extender został umieszczony w następujących lokalizacjach:

w tym samym pomieszczeniu 1 m od routera;

w drugim pomieszczeniu 3 metry od routera (1 ściana działowa);

w drugim pomieszczeniu 1,5 metry od routera (1 ściana nośna)

5 metrów od okna z 2 ścianami po drodze.

Wszystkie testy były wykonywane na laptopie wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową Killer Wi-Fi 6 AX1650x. Dla zapewniania lepszej jakości połączenia wzmacniacz sygnału Tenda A27 był umieszczony podczas wszystkich testów w tym samym pomieszczeniu co router.

Tenda A27 - siła sygnału

Odległość od routera

w tym samym pomieszczeniu 1 m od routera;

w drugim pomieszczeniu 3 metry od routera (1 ściana działowa);

w drugim pomieszczeniu 1,5 metry od routera (1 ściana nośna)

5 metrów od okna z 2 ścianami po drodze.

Po zalogowaniu do panelu administratora otrzymujemy dokładną informację o sile sygnału odbieraną przez nasz router z podziałem na częstotliwość. Jak można się było spodziewać wraz ze wzrostem odległości, czy większej ilości przeszkód, jakość odbieranego sygnału przez extender spada. Dlatego tak ważne jest prawidłowe jego umieszczenie w naszym mieszkaniu czy domu.

Wi-Fi

Do sprawdzenia prędkości łącza korzystamy z wbudowanych w system Windows narzędzi. Jak widać w każdym sprawdzonym przez nas wariancie sygnał jest odbierany bez żadnego problemu. Dalej jednak obserwujemy, jak jakość sygnału spada proporcjonalnie do wzrostu odległości od nadajnika. Takie same zachowanie nie raz zaobserwowaliśmy przy naszych testach routerów. Jedyną rzeczą, która rzuca się w oczy, jest to, że w każdym z punktów pomiarowych uzyskiwaliśmy wyższą wartość dla wysyłania danych niż dla pobierania, niezależnie od tego jak ustawiliśmy anteny na Tendzie A27.

Tenda A27 - iPerf3

Standardowo sprawdziliśmy również prędkość połączania wewnątrz lokalnej sieci narzędziem iPerf3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi stworzonej przez wzmacniacz sygnału Tenda A27.

Tutaj również bez niespodzianek, a wyniki są spójne z tymi zaobserwowanymi w poprzednim teście.

Tenda A27 – SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, czy wzmacniacz sygnału ma wpływ na prędkość Internetu. W tym celu skorzystaliśmy z testów w oprogramowaniu udostępnionym przez SpeedTest.pl.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Teoretyczna prędkość łącza dostępnego w miejscu testów to 600/60 Mb/s. Piszemy teoretyczna ponieważ operator nie gwarantuje na co dzień takiej jakości. W dniach przeprowadzania testów wynosiła ona średnio ok. 520/60 Mb/s. Po raz kolejny widzimy identyczną sytuację jak w poprzednich testach.

Podsumowanie

Głównym zadaniem wzmacniaczy sieciowych jest zwiększenie zasięgu naszego Wi-Fi. Z tego zadania Tenda A27 wywiązuję się znakomicie. Dzięki obsłudze dwóch częstotliwości możemy podłączyć do sieci każde urządzenia, zarówno te starsze wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz, jak i najnowsze korzystające z Wi-Fi 6, w celu zapewniania jak najwyższych prędkości.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Co prawda nie jest to dużą wadą, ale brakuje przelotowego gniazda zasilającego. Minusem mogą okazać się również dość duże gabaryty, które mogą uniemożliwić korzystanie z sąsiednich, "sparowanych" gniazd na ścianie. Jednak właściciele większych mieszkań czy domków jednorodzinnych na pewno znajdą rzadziej wykorzystany kontakt, by móc cieszyć się zasięgiem sieci bezprzewodowej w całym domu.

Warto podkreślić, że urządzenie może pracować nie tylko jako wzmacniacz sygnału, ale także jako punkt dostępowy, ponieważ oprócz obsługi sieci bezprzewodowej, posiada również gigabitowy port LAN. To wszystko sprawia, że Tenda A27 to nie tylko jeden z tańszych wzmacniaczy sygnału na rynku, ale i alternatywa dla dużo większych i bardziej skomplikowanych w konfiguracji urządzeń.