Tanie Wi-Fi 6 do domu - Test TP-Link Archer AX10

Do naszej redakcji trafił TP-Link Archer AX10. Sprawdziliśmy jak dobry jest najtańszy router nowej generacji z Wi-Fi 6.

TP-Link Archer AX10 jest aktualnie najtańszym routerem wspierającym Wi-Fi 6, jaki można kupić w sklepie. Zastosowanie tej technologi sprawia, że AX10 może osiągać bardzo wysokie prędkości sieci bezprzewodowej. Komunikacja Wi-Fi 6 najwyższą efektywność transmisji danych, umożliwiając wykonywanie wielu obciążających łącze działań, takich jak oglądanie stream'ów w jakości 4K i granie w gry online jednocześnie. Producent chwali się też, że jego urządzenie pokryje zasięgiem cały dom. Mając te zapewnienia na uwadze, postanowiliśmy przystąpić do naszych testów.

TP-Link Archer AX10 - Cena

TP-Link Archer AX10 jest aktualnie najtańszym routerem nowej generacji. Jego cena w okolicach 350 zł nie należy do najniższych za jaką możemy kupić router. Biorąc jednak pod uwagę dostępność Wi-Fi 6 uważamy, że jest to opłacalny i przyszłościowy zakup.

TP-Link Archer AX10 - Zestaw i akcesoria

W niebiesko-granatowym opakowaniu zawierającym router znalazły się jeszcze:

Zasilacz

Karta Wi-Fi Info Card

Kabel Ethernet o długości około 1,2 m.

Duża, krótka instrukcja szybkiej instalacji w języku angielskim

Mniejsza, ale grubsza instrukcja szybkiej instalacji w tym w języku polskim

TP-Link Archer AX10 - Specyfikacja techniczna i parametry

CECHY SPRZĘTOWE

Procesor : trzyrdzeniowy o taktowaniu 1,5 GHz

: trzyrdzeniowy o taktowaniu 1,5 GHz Porty : 1 port WAN 1000/100/10 Mb/s, 4 porty LAN 1000/100/10 Mb/s

: 1 port WAN 1000/100/10 Mb/s, 4 porty LAN 1000/100/10 Mb/s Przyciski : przycisk WPS/Wi-Fi, przycisk LED On/Off, przycisk Reset, przycisk Power On/Off

: przycisk WPS/Wi-Fi, przycisk LED On/Off, przycisk Reset, przycisk Power On/Off Zasilanie : 12 V / 1 A

: 12 V / 1 A Wymiary (S x G x W): 260,2 × 135,0 × 38,6 mm (10,2 × 5,3 ×1,5 cali)

(S x G x W): 260,2 × 135,0 × 38,6 mm (10,2 × 5,3 ×1,5 cali) Antena: 4 zintegrowane anteny dookólne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Częstotliwość pracy : 5 GHz, 2,4 GHz

: 5 GHz, 2,4 GHz Prędkość transmisji : 1201 Mb/s (5 GHz, 11ax), 300 Mb/s (2,4 GHz, 11n)

: 1201 Mb/s (5 GHz, 11ax), 300 Mb/s (2,4 GHz, 11n) Kompatybilność ze standardami Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac :

: Czułość odbiornika 5 GHz :

: 11a 6 Mb/s:-97dBm, 11a 54 Mb/s:-79dBm

11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm

11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm

11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm

11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm

11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm

11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm

2,4 GHz:

11g 6 Mb/s:-91dBm, 11a 54 Mb/s:-74dBm

11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm

11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm

EIRP CE: <20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5,15 GHz~5,25 GHz)

FCC:<30 dBm (2,4 GHz & 5,15 GHz~5,825 GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WMM

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Sieć WAN : Dynamiczny adres IP/statyczny adres IP/PPPoE

: Dynamiczny adres IP/statyczny adres IP/PPPoE Zarządzanie : Kontrola rodzicielska, Sieć dla gości

: Kontrola rodzicielska, Sieć dla gości DHCP : Serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów

: Serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów Dynamiczny DNS : DynDns, NO-IP, TP-Link

: DynDns, NO-IP, TP-Link Funkcja Guest Network : Sieć dla gości 2,4 GHz, Sieć dla gości 5 GHz

: Sieć dla gości 2,4 GHz, Sieć dla gości 5 GHz NAT: Przekierowywanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ

INNE

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

TP-Link Archer AX10 - Konstrukcja

TP-Link Archer AX10 jest urządzeniem niewielkich rozmiarów. Jego górna część jest wykonana z plastiku podzielonego na trzy części:

Połyskliwą czarną

Matową czarną z logiem producenta

Matową z wycięciami, umożliwiającymi skuteczniejszą wentylację urządzenia

Z przodu znalazło się miejsce na sześć diod informujących o statusie urządzenia. Na dole AX10 w przeważającej części znajduje się ten sam plastik z wycięciami wentylacyjnymi, który znajduje się na górze. Dodatkowo znajdziemy tam naklejkę z informacjami na temat routera i dwa otwory umożliwiające zawieszenie go na ścianie.

Z tyłu znajdziemy:

Cztery anteny

Przycisk WPS/Wi-Fi

Przycisk resetu urządzenia schowany w małym otworze

Cztery porty LAN

Port WAN

Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia

Gniazdo zasilacza

TP-Link Archer AX10 - Instalacja

Proces instalacji jak i konfiguracja routera TP-Link Archer AX10 należy do tych najłatwiejszych. Na początku należy podłączyć router do zasilania i za pomocą przewodu RJ-45 wpiąć go do modemu, który zapewnia dostęp do Internetu. Ważne jest, aby kabel ten umieścić w wyróżniający się niebieskim oznaczeniem i oddzielony od reszty port WAN. Na tym etapie należałoby wybrać w jaki sposób chcemy przejść etap konfiguracji naszego routera, czy za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android i iOS, czy strony w przeglądarce na komputerze.

Wybierając tę drugą opcję połączyliśmy się z routerem przy pomocy komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Można tego również dokonać przewodowo przy użyciu gniazda RJ-45. Domyślną nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło można znaleźć na naklejce umieszczonej na spodniej części routera, lub na kartce dołączonej do zestawu. W celu rozpoczęcia konfiguracji uruchomiliśmy przeglądarkę internetową i wpisaliśmy adres 192.168.0.1. Na ekranie komputera ukazał się ładny, znany nam z uprzednio testowanych produktów tej firmy, interfejs konfiguracyjny. Pierwszym o co prosi nas konfigurator jest utworzenie hasła administratora.

Zatwierdzając wpisane przez nas hasło jesteśmy przenoszeni do kolejnych etapów, gdzie możemy podać takie informacje jak strefa czasowa, typ połączenia lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.

Pod ostatnim, opcjonalnym etapem, gdzie możemy się zalogować do chmury TP-Link, znajdują się dwa kody QR. Za ich pomocą możemy się w łatwy sposób połączyć z siecią poprzez ich zeskanowanie urządzeniem z systemem iOS 11 lub wyżej, albo Android 10 lub wyżej.

Po zakończeniu szybkiej konfiguracji, przechodzimy do podstawowego interfejsu ustawień. Znajdziemy tam takie rzeczy jak mapa sieci, ustawienia połączenia z Internetem lub siecią bezprzewodową.

Jeśli zależy nam na zmianie bardziej zaawansowanych opcji routera, to istnieje taka możliwość wchodząc w sekcję zaawansowane. Znajdziemy tam też więcej informacji odnośnie urządzenia, jak i możliwość włączenia trybu nocnego, który wyłączy diody na określony przedział czasowy.

TP-Link Archer AX10 - Aplikacja

W aplikacji jesteśmy w stanie przejść całą konfigurację w podobny sposób jak na przeglądarce. Wystarczy zainstalować ją na urządzeniu wyposażonym w system iOS lub, jak w naszym przypadku, Android oraz połączyć się z routerem za pośrednictwem Wi-Fi. Ciekawostką, na którą się natknęliśmy podczas testów jest brak możliwości ustawienia w aplikacji hasła krótszego niż sześć znaków. Przeprowadzając konfigurację za pomocą strony internetowej było to możliwe. Mimo to nie zalecamy stosowania tak krótkich haseł.

TP-Link Archer AX10 - Testy

Wykonywane przez nas testy miały na celu sprawdzenie prędkości przesyłu danych, przepustowości oraz zasięgu i stabilności sieci pracujących w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Testy przeprowadzaliśmy w kilku odległościach używając urządzeń wspierających Wi-Fi 6. Pomiar zaczynał się w odległości 2 m od routera, po czym oddalaliśmy się od niego na kolejno 5 m, 10 m, 15 m oraz 20 m. Warto wspomnieć o tym, że na 10 m pomiędzy miejscem pomiarowym i routerem znajdowała się ścianka, a na 15 m doszła kolejna.

Podczas testów sieci sieci 2,4 GHz wyraźny spadek prędkości połączenia był widoczny na 10 metrze, wtedy też znacząco urosło opóźnienie. Na 15 metrze sieć zaczęła się już regularnie rozłączać.

W przypadku sieci 5 GHz rezultaty były lepsze. Mimo szybkiego spadku prędkości na 5 metrach, to dopiero na 15 zaczęła ona być w zakresie tych osiągniętych na 2,4 GHz. Pomiary na 20 metrze nie były już możliwe, urządzenie pomiarowe gubiło sieć.

Przeprowadziliśmy też testy prędkości. Sprawdziliśmy kolejno sieć 2,4 GHz bez obciążenia, z obciążeniem odtwarzając na paru urządzeniach filmy 4k oraz sieć 5 GHz:

2,4 GHz bez obciążenia

2,4 GHz z obciążeniem

5 GHz

Na koniec sprawdziliśmy jak sobie poradzi testowany router w iPerf 3, kolejno wykorzystując sieć 2,4 GHz i 5 GHz. Pomiary te były przeprowadzone za pomocą urządzenia wyposażonego w lepsze anteny niż w poprzednich, co przełożyło się na jego lepszy zasięg:

TP-Link Archer AX10 - Podsumowanie

TP-Link Archer AX10 jest bardzo ciekawym urządzeniem. Za około 350 zł dostajemy całkiem niezły router wyposażony dodatkowo w nowoczesną technologię, jaką jest Wi-Fi 6. Zasięg jaki oferuje przetestowany przez nas produkt jest wystarczający i powinien pokryć, tak jak podaje producent, cały dom. Podczas obciążenia, jedyne problemy jakie możemy zauważyć to spadek prędkości wysyłania plików, aczkolwiek nie był on aż tak mocno odczuwalny. Jako prosty, przyszłościowy router z gwarancją na 3 lata, jest on bardzo dobrą konstrukcją w zupełności wartą polecenia.