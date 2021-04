Tcl TAC-C12CPB/K to chiński klimatyzator przenośny. Co potrafi?

Tcl TAC-C12CPB/K to klimatyzator przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 metrów kwadratowych. Może posłużyć do ich chłodzenia, osuszania lub wentylacji. Oferuje moc chłodniczą 3,2 kW, co pozwala na osiągnięcie przepływu powietrza wynoszącego 300 m³/h. Temperatura jest regulowana - w trybie chłodzenia od 18 do 32 C, a w trybie grzania od 13 do 27 C. W przypadku osuszania da się usunąć 1,5 l wody w trakcie jednej godziny. Nawiew ma trójstopniową regulację. Jeśli używa się klimatyzatora do chłodzenia, bardzo praktyczna jest funkcja swing, umożliwiająca równomierne rozprowadzanie powietrza.

Klimatyzator przenośny TCL TAC-C12CPB/K wykorzystuje do pracy czynnik chłodniczy R290. Urządzeniem steruje się na trzy sposoby - przy wykorzystaniu panelu sterowania z wyświetlaczem LED, za pomocą pilota lub zdalnie, dzięki aplikacji mobilnej TLC Smart Life. To ostatnie jest bardzo praktyczne w sytuacji, gdy chce się zdalnie włączyć klimatyzator i na przykład dokonać wentylacji/schłodzenia pomieszczenia przed powrotem do domu. Mamy tu także wbudowany timer. Podczas pracy klimatyzator działa z głośnością 51-65 dB, przez co zdecydowanie nie można nazwać go cichym.

Model TAC-C12CPB/K to urządzenie mobilne. Dzięki kółkom łatwo go przestawiać, a ponieważ ma wymiary 435 x 715 x 35 mm, gdziekolwiek nie stanie, nie będzie zajmować dużo miejsca. Producent oferuje go w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, co pozwala na wybranie takiej, która najlepiej będzie komponować się z pomieszczeniem.

Podsumowując: Tcl TAC-C12CPB/K to solidny klimatyzator, jednak jego wysoka cena może okazać się zaporowa dla wielu potencjalnych nabywców.