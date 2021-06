Skuteczny i z ciekawą funkcją

Firmy Tech-Med nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć odrobinę orientuje się w szeroko pojętym sprzęcie medycznym. Nic więc dziwnego, iż pulsoksymetr tej marki również spełnia wszelkie standardy użytkowania. Podobnie, jak inne tego typu urządzenia, pulsoksymetr Tech-Med TM-PX30 jest niewielkich rozmiarów i służy do nieinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi. Sprzęt ten posiada cztery tryby wyświetlania, a na samym ekranie OLED znajdziemy takie informacje, jak m.in. wartość naszej saturacji, wykresy liniowy tętna i słupkowy tętna, wskaźnik uderzeń serca oraz poziom zasilania. W zestawie z urządzeniem znajdziemy dodatkowo dwie baterie typu AAA, które zasilą pulsoksymetr oraz smycz, aby go nie zgubić. Tym, co jednak wyróżnia Tech-Med TM-PX30 jest aż 5 lat gwarancji oraz funkcja anty-ruch. Polega ona na tym, że nawet wykonując ruchy podczas przeprowadzania pomiarów, nie wpłyną one na ich dokładność.