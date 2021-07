TechLife Robot Vacuum, czyli pierwszy automatyczny odkurzacz od realme - sprawdzamy, jak działa

realme TechLife Robot Vacuum to zaawansowany robot sprzątający z funkcją mopowania, który został wyposażony w wiele innowacyjnych technologii oraz funkcji wspomagających skuteczne czyszczenie powierzchni twardych oraz dywanów. Podczas testów miałam okazję sprawdzić, jak radzi sobie w praktyce i przekonać się, czy warto zdecydować się na ten model.

Robot sprzątający TechLife Robot Vacuum to nie tylko najświeższy model na rynku odkurzaczy automatycznych, ale również nowość w ofercie marki realme, którą większość może kojarzyć przede wszystkim ze smartfonami. Urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane 15 czerwca podczas globalnej premiery realme GT, flagowego telefonu realme na rok 2021. Od 29 czerwca odkurzacz TechLife Robot Vacuum jest dostępny w sprzedaży w polskich sklepach.

Czym się charakteryzuje? Jakie funkcje i możliwości posiada? Czy technologiczne rozwiązania dorównują tym, które zastosowano u konkurencji? I w końcu - czy warto zainwestować w model, który dopiero pojawił się na rynku? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

TechLife Robot Vacuum - pierwsze wrażenia

Co w zestawie?

Zacznijmy od małego unboxingu. W zestawie wraz z odkurzaczem TechLife Robot Vacuum otrzymujemy stację ładującą z kablem zasilającym, pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 600 ml, dwie szczotki boczne, dodatkowy filtr (piankowy oraz HEPA) oraz akcesorium do czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia.

Poza tym, do testów otrzymałam dodatkowy zbiornik na wodę oraz zanieczyszczenia suche o pojemności 300 ml wraz z 12 ściereczkami do mopowania (w tym dwie ściereczki z mikrofibry do kilkukrotnego użycia i 10 ściereczek jednorazowych).

Wygląd i jakość wykonania

Robot sprzątający TechLife Robot Vacuum posiada typową konstrukcję dla tego rodzaju urządzeń, ale warto podkreślić, że w przeciwieństwie do innych modeli, które miałam okazję testować, górna część odkurzacza została pokryta błyszczącą powłoką wykonaną ze szkła hartowanego, jak podkreśla producent, odpornego na uderzenia. Poza tym, lustrzana powierzchnia sprawia, że robot prezentuje się bardziej stylowo i nowocześnie, choć muszę przyznać, że na tego typu powłoce zbierający się kurz jest bardziej widoczny niż na pokrywie matowej.

Na górnej części odkurzacza umieszczono dwa przyciski funkcyjne (odpowiedzialne za włączanie, wyłączanie, sprzątanie, sprzątanie obszaru oraz ładowanie) oraz czujnik laserowy LiDAR służący do precyzyjnego skanowania pomieszczeń. Z boku znajdziemy zderzak oraz czujniki antykolizyjne, czujnik ToF ściany, a także miejsce na zamontowanie zbiornika na zanieczyszczenia (lub zbiornika na wodę i kurz). Pod spodem, standardowo, umieszczono szczotkę główną, szczotki boczne, koła, czujniki spadku oraz styki ładowania

Okrągła obudowa ma średnicę 35 cm, a wysokość robota, wraz z wystającym czujnikiem LiDAR, wynosi ok. 10 cm, co sprawia, że robot bez problemu mieści się pod niskimi meblami.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie robota# TechLife Robot Vacuum jest bardzo proste i szybkie - wystarczy podłączyć stację ładującą w wybranym miejscu (pamiętając o zachowaniu wolnej przestrzeni przed i po bokach stacji), zamontować szczotki boczne zgodnie z oznaczeniem lewa/prawa, następnie przytrzymać przez kilka sekund przycisk włączania i umieścić urządzenie na podstawie ładującej.

*Co ważne, ładującego się urządzenia nie można wyłączyć.Jeśli stan baterii jest wyższy niż 20%, urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia pracy. Jak wspominałam wyżej, z poziomu odkurzacza możemy włączyć, wyłączyć i zatrzymać urządzenie, skierować robota do stacji ładującej oraz uruchomić tryb sprzątania automatycznego lub na danym obszarze. Aby skorzystać z pozostałych funkcji oraz w pełni kontrolować działanie urządzenie, konieczne jest pobranie aplikacji mobilnej, o której więcej powiem w dalszej części tekstu.

TechLife Robot Vacuum - specyfikacja

Łączność: Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4GHz Moc ssania: 500Pa (Tryb Cichy), 1200Pa(Tryb Normalny), 2500Pa(Tryb Turbo), 3000Pa(Tryb Max) Pojemność pojemnika na kurz: 600 ml Pojemność pojemnika na wodę 2 w 1: Pojemnik na kurz 350 ml i pojemnik na wodę 300 ml Obszar czyszczenia: 180 m² Zasilanie: Sieciowe, Stacja dokująca Rodzaj ogniwa: Litowa Pojemność baterii: 5200 mAh Czas ładowania: < 360min Moc wyjściowa: Stacja dokująca: 20V / 1A Stacja dokująca: 20V / 1A Wysokość: 10 cm Szerokość: 35 cm Grubość: 35 cm Waga: 3,3 kg Dodatkowe informacje: Współpracuje z realme Link, Google Asystent, Alexa, Obsługa systemów operacyjnych: Android 5,0+, iOS 11+ Zestaw: Odkurzacz, stacja ładująca, zbiornik na zanieczyszczenia, szczotka czyszcząca, szczotka wałek, szczotka boczna, kabel zasilający, instrukcja obsługi

TechLife Robot Vacuum - funkcje i możliwości

Nawigacja

Za precyzyjne skanowanie i tworzenie mapy pomieszczeń odpowiada laser LiDAR (Light Detection and Ranging). To obecnie jedna z najdokładniejszych technologii pomiaru, która działa na zasadzie wysyłania krótkich, dokładnie odmierzonych, silnych impulsów światła w zakresie 360 stopni dookoła robota sprzątającego. W ten sposób robot jest w stanie szybko i dokładnie ułożyć najbardziej optymalną ścieżkę sprzątania - zarówno w jasnych, jak i w ciemnych pomieszczeniach. Co istotne, już po pierwszym przejeździe tworzy się pełna mapa otoczenia, którą możemy dowolnie personalizować w aplikacji mobilnej (możemy dzielić, łączyć, nazywać partycje na mapie i dostosowywać sekwencję czyszczenia, ssanie, wylot mycia, prędkość dla każdego obszaru). Warto dodać, że pamięć odkurzacza automatycznego zapamiętuje wcześniej zapisane mapy 5 pomieszczeń.

Tryby

Robot sprzątający TechLife Robot Vacuum to urządzenie przeznaczone zarówno do sprzątania powierzchni twardych (np. paneli, kafli, płytek), jak i dywanów czy wykładzin. Dzięki wydajnemu silnikowi i wysokiej sile ssania poradzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. Do dyspozycji mamy cztery poziomy mocy, które możemy zmieniać w trakcie pracy robota:

Cichy - 500 Pa

Standardowy - 1200 Pa

Mocny - 2500 Pa

Super mocny - 3000 Pa

Poza tym, jeśli dołączymy do urządzenia nakładkę mopującą, możemy także regulować natężenie wody podczas mycia podłogi w trzech zakresach - Minimum, Normalne, Maksimum. Istnieje również możliwość zatrzymania wylotu, np. jeśli chcemy przetrzeć powierzchnię na sucho.

Siłę ssania oraz dozowanie wody możemy ustawiać wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej.

Warto dodać, że odkurzacz automatycznie zwiększa prędkość szczotki bocznej, kiedy znajdzie się przy ścianie oraz zwiększa moc ssania do maksimum w momencie wykrycia dywanu. Opcje te możemy aktywować za pomocą aplikacji mobilnej.

Skuteczność sprzątania

Za skuteczne zbieranie zanieczyszczeń odpowiada szczotka centralna z włosiem umieszczona pod spodem urządzenia oraz pojemny zbiornik na kurz, wyposażony w trzy warstwy filtracyjne - filtr wstępny, filtr piankowy oraz HEPA, który filtruje ponad 99% cząsteczek PM 2,5, co oznacza, że do otoczenia nie przedostają się szkodliwe pyły i alergeny.

Mopowanie

Funkcja mopowania w odkurzaczach automatycznych to ciekawy dodatek, który pozwala na jeszcze dokładniejsze wyczyszczenie powierzchni płaskich w naszym mieszkaniu. Zaraz po odkurzeniu możemy umyć podłogę bez ruszania się z miejsca. Wystarczy jedynie zamontować specjalny zbiornik, do którego wlejemy wodę oraz uruchomić odpowiedni tryb sprzątania w aplikacji mobilnej - jednoczesne odkurzanie i mopowanie lub samo mopowanie. Jak zaznaczyłam wyżej, w przypadku robota sprzątającego TechLife Robot Vacuum możliwe jest dozowanie ilości wydobywającej się wody lub całkowite zatrzymanie działania na mokro. Co ciekawe, w aplikacji możemy również wybrać jedną z dwóch ścieżek czyszczenia:

Ścieżka S-kształtna - pozwala zaoszczędzić większą ilość energii.

- pozwala zaoszczędzić większą ilość energii. Ścieżka Y-kształtna - zapewnia lepszy efekt czyszczenia, ponieważ imituje sprzątanie ręczne i mycie podłogi ruchami do przodu i do tyłu.

Bateria

Urządzenie TechLife Robot Vacuum wyposażono w wydajny akumulator o pojemności 5200 mAh, który pozwala na długi czas pracy. Jak podkreśla producent, na jednym naładowaniu odkurzacz może działać nawet do 5 godzin. Wiele jednak zależy od ilości zanieczyszczeń, rodzaju podłoża oraz od ustawionej mocy sprzątania.

Podczas testu w ciągu 60 minut robot był w stanie posprzątać powierzchnię 55 m² w trybie Standard, bez konieczności doładowywania.

Powrót do stacji

Po zakończeniu sprzątania lub jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20% urządzenie automatycznie wraca do stacji ładującej. Co istotne, robot spróbuje wznowić sprzątanie od ostatniego miejsca, w momencie, gdy bateria będzie naładowana w 80%.

Czas ładowania akumulatora od 20 do 100% wynosi ok. 6 godzin.

TechLife Robot Vacuum - aplikacja mobilna

To dzięki aplikacji mobilnej realme link zyskujemy pełną kontrolę nad pracą urządzenia. Z poziomu smartfona możemy m.in. uruchomić i zatrzymać odkurzacz, zmieniać moc ssania i regulowań natężenie wody, a także indywidualnie personalizować utworzoną mapę, wyznaczając np. strefy, które mają wyczyszczone lub pominięte. Aplikację możemy pobrać ze sklepu Google Play czy App Store.

Nie zabrakło również możliwości skorzystania z komend głosowych - urządzenie jest kompatybilne z asystentem Google i Alexa.

Funkcje

Interfejs aplikacji jest czytelny i prosty w obsłudze, tym bardziej, że dostępna jest polska wersja językowa. Jeśli robot wykonał pierwszy przejazd, na ekranie głównym powinna pojawić się mapa pomieszczeń, po których odkurzacz się poruszał. Tam również znajdziemy wszystkie funkcje i ustawienia, które pozwolą nam zarządzać pracą urządzenia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Sprzątanie punktowe - wybieramy konkretny punkt na mapie, aby robot mógł posprzątać wyznaczony obszar. Urządzenie wypośrodkuje się i dwukrotnie posprząta obszar 1,5 m x 1,5 m wokół siebie.

- wybieramy konkretny punkt na mapie, aby robot mógł posprzątać wyznaczony obszar. Urządzenie wypośrodkuje się i dwukrotnie posprząta obszar 1,5 m x 1,5 m wokół siebie. Sprzątanie obszaru - możemy wydzielić dowolny obszar o maksymalnej powierzchni 1,8 m x 1,8 m. Urządzenie wypośrodkuje się i jednokrotnie posprząta obszar wokół siebie.

- możemy wydzielić dowolny obszar o maksymalnej powierzchni 1,8 m x 1,8 m. Urządzenie wypośrodkuje się i jednokrotnie posprząta obszar wokół siebie. Sprzątanie pokoju - wybieramy pomieszczenia, które mają zostać sprzątnięte; możemy decydować o kolejności sprzątania pokojów.

- wybieramy pomieszczenia, które mają zostać sprzątnięte; możemy decydować o kolejności sprzątania pokojów. Sprzątanie automatyczne - najpierw urządzenie odkurzy strefę wzdłuż ścian, a następnie jej pozostałą część, podążając po drodze złożonej z łuków.

- najpierw urządzenie odkurzy strefę wzdłuż ścian, a następnie jej pozostałą część, podążając po drodze złożonej z łuków. Harmonogram sprzątania - możemy zaplanować kiedy i o której godzinie robot ma rozpocząć sprzątanie. Do tego możliwe jest wybranie mocy ssania i natężenia wody (jeśli chcemy też zaplanować mycie podłogi) oraz czy ma to być sprzątanie strefowe czy danego pokoju.

- możemy zaplanować kiedy i o której godzinie robot ma rozpocząć sprzątanie. Do tego możliwe jest wybranie mocy ssania i natężenia wody (jeśli chcemy też zaplanować mycie podłogi) oraz czy ma to być sprzątanie strefowe czy danego pokoju. Tryb Nie przeszkadzaj - po aktywacji tej funkcji, robot wyłączy wypowiadane komunikaty głosowe.

- po aktywacji tej funkcji, robot wyłączy wypowiadane komunikaty głosowe. Pilot zdalnego sterowania - możemy ręcznie sterować urządzeniem, obracając go w dowolnym kierunku i przesuwając do przodu.

- możemy ręcznie sterować urządzeniem, obracając go w dowolnym kierunku i przesuwając do przodu. Szukanie robota - robot wydaje dźwięk, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, w którym miejscu się znajduje, np. jeśli wjedzie pod łóżko.

- robot wydaje dźwięk, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, w którym miejscu się znajduje, np. jeśli wjedzie pod łóżko. Zarządzanie mapami - w tym miejscu możemy edytować utworzone mapy. W urządzeniu istnieje możliwość zapisania do 5 map pomieszczeń.

- w tym miejscu możemy edytować utworzone mapy. W urządzeniu istnieje możliwość zapisania do 5 map pomieszczeń. Ścieżka mopowania - możemy wybrać tryb mopowania: ścieżka S-kształtna lub ścieżka Y-kształtna

- możemy wybrać tryb mopowania: ścieżka S-kształtna lub ścieżka Y-kształtna Tryb dostosowany - po włączeniu zasilania dostosowany tryb sprzątania i polecenie ustawione za pomocą Edytuj pokój zostaną zastosowane

- po włączeniu zasilania dostosowany tryb sprzątania i polecenie ustawione za pomocą Edytuj pokój zostaną zastosowane Automatyczne zwiększenie mocy - podczas sprzątania moc zostanie automatycznie zwiększona po wykryciu dywanu lub innej niegładkiej powierzchni.

- podczas sprzątania moc zostanie automatycznie zwiększona po wykryciu dywanu lub innej niegładkiej powierzchni. Historia sprzątania - tutaj możemy przejrzeć wcześniejsze cykle sprzątania (wraz z informacją o czasie sprzątania i wyczyszczonej powierzchni)

- tutaj możemy przejrzeć wcześniejsze cykle sprzątania (wraz z informacją o czasie sprzątania i wyczyszczonej powierzchni) Głos i głośność - możemy zwiększyć głośność komunikatów lub je wyciszyć oraz wybrać język: Chiński, Angielski kobiecy, Angielski dziecięcy.

- możemy zwiększyć głośność komunikatów lub je wyciszyć oraz wybrać język: Chiński, Angielski kobiecy, Angielski dziecięcy. Materiały eksploatacyjne - w tym miejscu możemy sprawdzić zużycie filtra, szczotek bocznych oraz szczotki głównej.

TechLife Robot Vacuum - wrażenia z użytkowania

Test robota sprzątającego przeprowadzałam w mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 50 m². Urządzenie poruszało się przede wszystkim po panelach oraz kaflach podłogowych, ale udało się również sprawdzić, jak zbiera zabrudzenia z dywanów z krótkich włosiem oraz jak skuteczne jest mycie podłogi. Oczywiście nie obeszło się bez testów czujników zapobiegających upadkowi oraz wypróbowaniu wszystkich funkcji w aplikacji mobilnej.

Sposób jazdy i skuteczność

Jeśli chodzi o wydajność i skuteczność czyszczenia, muszę przyznać, że robot radzi sobie bardzo dobrze - w ciągu 90 minut udało mu się posprzątać powierzchnię 73 m², z ustawioną mocą Standard. Naładowanie akumulatora spadło w tym czasie ze 100 do 58%. To satysfakcjonujący wynik - robot z pewnością sprawdzi się w większych mieszkaniach czy kilkupiętrowych domach, tym bardziej, że możemy utworzyć 5 map pomieszczeń.

Nie zauważyłam również problemów podczas zbierania mniejszych lub większych zanieczyszczeń z dywanu czy przy brzegach ścian, choć w przypadku zabrudzeń na dywanie, lepiej uruchomić tryb punktowy lub zaznaczyć dany obszar, aby mieć pewność, że wszystko zostanie dokładnie zebrane, nawet jeśli jakieś okruchy odbiją się od szczotki bocznej.

Odkurzacz jeździł raczej w uporządkowany i przemyślany sposób, ale musimy pamiętać o tym, aby na podłodze nie znajdowały się kable czy rozrzucone drobne rzeczy - niestety mogą zostać wplątane w urządzenie. Podobnie jeśli chodzi o lekkie elementy ustawione na podłodze - np. pudełko - zdarzyło się, że robot pokonywał swoją trasę jednocześnie pchając przed sobą karton, ale to nieodosobniony przypadek, podczas testowania innych robotów także zdarzały się takie sytuacje.

Jak wspominałam, robot posiada funkcję automatycznego zwiększania mocy podczas wjazdu na dywan - rzeczywiście opcja ta działała, ale muszę zaznaczyć, że niekiedy uruchamiała się również w momencie, gdy robot jeździł po podłodze czy kafelkach. Podczas przejazdów po tego typu powierzchniach od czasu do czasu słychać było, że odkurzacz nagle zwiększył moc - zazwyczaj trwało to kilka sekund, a następnie robot powracał do pracy w ustawionym trybie. Zakładam, że to kwestia oprogramowania i trzeba liczyć na to, że zostanie to po prostu poprawione.

Plusem jest z pewnością to, że robot jest dość niski, nawet mimo wystającego czujnika, dzięki czemu spokojnie mógł wjechać pod szafkę czy łóżko, nawet w zaciemnionym pomieszczeniu. Czujniki antykolizyjne czy zapobiegające upadkowi również zdały test.

Nawigowanie i mapa

Za precyzyjną i bezpieczną jazdę odpowiada czujnik laserowy LiDAR. To obecnie jeden z najlepszych systemów nawigowania w odkurzaczach automatycznych, który umożliwia bardzo szybkie skanowanie pomieszczeń. To, co dla mnie istotne - dokładna mapa mieszkania pojawiła się w aplikacji już po pierwszym przejeździe robota i od razu mogłam ją spersonalizować oraz dostosować do moich potrzeb. Poza tym, pracę urządzenia możemy obserwować w czasie rzeczywistym z poziomu smartfona, obserwując gdzie obecnie znajduje się odkurzacz i jaką część mieszkania już posprzątał. Za to duży plus.

Mopowanie

Do funkcji mopowania w robotach sprzątających zawsze podchodzę z pewnym sceptycyzmem - uważam, że jest to ciekawy dodatek, który pozwala odświeżyć podłogę bez naszej ingerencji, ale nie do końca jest w stanie zastąpić mycie za pomocą tradycyjnego mopa, którym możemy dotrzeć w więcej miejsc oraz szybciej i dokładniej zetrzeć bardziej uporczywe zabrudzenia. Jak to wygląda w przypadku TechLife Robot Vacuum?

W zestawie, oprócz pojemnika na kurz, otrzymujemy dodatkowy zbiornik na wodę (+ zanieczyszczenia suche) z kompletem nakładek - dwie ściereczki z mikrofibry, wielorazowego użytku i 10 ściereczek jednorazowych. Za to duży plus, bo akcesoriów jest naprawdę sporo.

Po zamontowaniu nakładki - wystarczy wsunąć ją w odpowiednie miejsce - w aplikacji mobilnej możemy wybrać tryb oraz sposób mopowania. Co ciekawe, podczas czyszczenia możliwe jest dozowanie ilości wydobywającej się wody, a także wybranie jednej z dwóch ścieżek czyszczenia:

Ścieżka S-kształtna - pozwala zaoszczędzić większą ilość energii.

Ścieżka Y-kształtna - zapewnia lepszy efekt czyszczenia, ponieważ imituje sprzątanie ręczne i mycie podłogi ruchami do przodu i do tyłu.

Poza tym możliwe jest zarówno jednoczesne odkurzanie i mopowanie#, jak i samo mopowanie. I tutaj muszę się zatrzymać. W modelu, który otrzymałam tryb łączony po prostu nie działał, jednak jak udało mi się dowiedzieć kwestia ta dotyczy oprogramowania i trwają pracę, aby przy kolejnej aktualizacji zostało to naprawione. Mając na uwadze, że to pierwszy robot sprzątający producenta realme, i jeden z pierwszych egzemplarzy, rozumiem, że mógł zdarzyć się jakiś błąd. Mam jednak nadzieję, że zostanie to szybko naprawione, a użytkownicy nie będą napotykali tego typu usterek.

Sama funkcja mopowania działa sprawnie, choć podczas dwóch przejazdów zdarzyło się, że woda zaczęła wydobywać się dopiero po chwili, przez co część podłogi pozostała sucha i trzeba było powtórzyć przejazd. Domyślam się, że to również kwestia oprogramowania. Poza tym, uważam, ze ilość dozowanej wody w trybie maksymalnym wydaje się trochę za duża - podczas testu, z użyciem tego trybu, woda długo pozostawała na podłodze, a po wyschnięciu w niektórych miejscach zauważalne były zacieki. Przy mniejszym natężeniu dozowania, efekt był nieco lepszy. Ciekawym rozwiązaniem okazuje się także tzw. ścieżka Y-kształtna - dzięki temu jest większa szansa, że zanieczyszczenia na podłodze zostaną dokładnie wyczyszczone.

Jak oceniam mycie podłogi? Myślę, że jest tu sporo kwestii do dopracowania, aby efekt mopowania był zadowalający dla każdego użytkownika.

Kultura pracy

Robot sprzątający TechLife Robot Vacuum niestety nie należy do najcichszych urządzeń, szczególnie jeśli zdecydujemy się na sprzątanie z najwyższą mocą - hałas jest dość uporczywy i męczący, szczególnie jeśli próbujemy skupić się w tym czasie na pracy. Na niższych poziomach jest zdecydowanie lepiej, chociaż i tak mogłoby być nieco ciszej.

Plusem jest to, że możemy decydować o zmianie głośności komunikatów oraz wybrać sposób mówienia czy język (choć możemy wybrać tylko angielski lub chiński). I chociaż nie usłyszymy komunikatów w języku polskim, to zadbano o polską wersję językową aplikacji.

TechLife Robot Vacuum - ocena

realme TechLife Robot Vacuum to wielofunkcyjny robot sprzątający, który jako debiut wypada naprawdę całkiem dobrze - poza kilkoma niedogodnościami i obecnymi problemami z oprogramowaniem, urządzenie zostało wyposażone w wiele ciekawych funkcji i zaawansowanych technologii, których brakuje u konkurencji. Do tego dochodzi całkiem przystępna cena, jak na tego typu urządzenie, tym bardziej, że w zestawie znajdziemy dodatkowy filtr oraz nakładkę mopującą wraz z kompletem mopów. Pozostaje więc nadzieja, że wszelkie usterki zostaną dopracowane przy kolejnej aktualizacji i robot realme będzie stanowił jeszcze mocniejszą konkurencję na rynku odkurzaczy automatycznych.

TechLife Robot Vacuum - cena i dostępność

Robot sprzątający z zestawem akcesoriów + przystawka do mopowania (wymienny zbiornik i zestaw startowy 12 mopów) kosztuje obecnie 1299 zł

Urządzenie można kupić w sklepach internetowych: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl